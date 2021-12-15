Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

В этом году мы будем вспоминать трагический этап стояния Русской Церкви за веру — начавшийся в 1922 году процесс изъятия церковных ценностей большевиками.

Гонения на Русскую Церковь в XX веке имели под собой разные формальные основания, но целью большевиков всегда оставалось одно — полное уничтожение Церкви как духовного пространства, где формируется вера человека и где закладывается ценностный фундамент жизни. Перевоспитать население целой страны — дело непростое, и в ход шли самые разные способы. Так, во вспоминаемый в этом году период под видом изъятия церковных ценностей на якобы благие цели помощи голодающим безбожные власти пытались разграбить Церковь, спровоцировать противостояние ее иерархии и народа, объявить духовенство владеющим несметными богатствами. Разумеется, до голодающих собранные средства не дошли, но Церковь была унижена и материально обескровлена. Сам же процесс изъятия стал для православных еще одним шагом на пути к мученической Голгофе тридцатых годов.

В осмыслении этого события нам, живущим через сто лет, важно увидеть несколько моментов. Первое: Церковь продолжает исполнять свое божественное предназначение как в периоды благополучия, так и в угнетенном и внешне убогом состоянии. Все попытки уничтожить или разделить ее, лишить прав или свобод никогда не принесут желаемого плода. Мы видим это и в событиях 1922 года, и в современном нам бесправии, творящемся с канонической Церковью на Украине.

Второй важный аспект этого памятного периода состоит в необходимости христианам всегда помнить призыв Христа «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», чтобы иметь возможность по примеру святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, смело отвечать гонителям и хулителям Церкви.

Нынешнее время отличается от эпохи столетней давности. Но сегодня с возрастающей настойчивостью делаются попытки изъять не материальные ресурсы храмов в виде окладов и богослужебных сосудов, а изъять из душ человеческих христианские ценности, на которых стоит вся европейская цивилизация. И потому нам должно, осмысляя прошлое, видеть и трезво оценивать настоящее, которое представляет не меньшую опасность, чем события минувшего века.





СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Официальная хроника

■Определения Священного Синода

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Святейший Патриарх Кирилл призвал вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру с соблюдением требований специалистов по обеспечению ее сохранности

■Святейший Патриарх Кирилл в благословение жителям Казахстана передал икону Спаса Нерукотворного для Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты



Церковная жизнь

■Опасна не сама цифровизация, а риск ее технологической абсолютизации. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании города Москвы 22 декабря 2021 года



В помощь настоятелю

■Игумения Ксения (Чернега). Упростилось оформление права собственности на дома причта. Как изменения в федеральном законодательстве отразятся на религиозных организациях России



Летопись святости

■Николай Георгиев. Как сначала предали забвению, а потом нашли патриаршую могилу. Три десятилетия назад в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря были обретены мощи святителя Московского Тихона

■Священник Димитрий Сафонов. Патриарх Тихон сплотил вокруг себя защитников Церкви, благодаря которым она вынесла самые лютые гонения



Уроки столетия

■Священник Сергий Иванов. Почему отнятое у Церкви не спасло голодающих. Изъятие церковных ценностей в 1922 году: исторические предпосылки, цели и последствия



Пастырь

■Молодежь ценит доверие, самостоятельность и ощущение ответственности. Как вовлекать в церковную жизнь подрастающее поколение



Епархия

■Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Служим, живем и трудимся на благословенной земле



Церковь и общество

■Дмитрий Анохин. Услышать сердцем, прозреть ладонями. Церковь успешно апробирует передовые методы реабилитации людей с одновременным поражением слуха и зрения



Страницы истории

■Наталья Тарасова. Новоторжец. К 350-летию со дня кончины Патриарха Иоасафа II



Вечная память

■Схиархимандрит Власий (Перегонцев)

■ Игумения Рафаила (Хильчук)

■Константин Ефимович Скурат



Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии