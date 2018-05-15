Глава Эфиопской Церкви встретился со студентами и преподавателями Общецерковной аспирантуры и докторантуры

В Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) состоялась встреча главы Эфиопской Православной Церкви Патриарха-Католикоса Эфиопии Абуна Матфия с преподавателями и студентами ОЦАД.

Открывая мероприятие ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион сердечно приветствовал эфиопского гостя и членов его делегации, выразив надежду, что в числе студентов Общецерковной аспирантуры и докторантуры скоро появятся и представители Эфиопской Православной Церкви.

Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна Матфий также поблагодарил митрополита Илариона за теплый прием и кратко рассказал о истории Православия в Эфиопии, отметив, что «Эфиопия — одно из первых государств мира, где христианство было объявлено государственной религией примерно в 338—346 гг.».

Он напомнил о помощи России Эфиопии в период Первой Эфиопско-итальянской войны (1895-1896), когда эфиопскому народу удалось отстоять свою независимость. «Общество Российского Красного Креста во главе с Русской Церковью сыграло тогда значимую роль в поддержке и помощи эфиопскому народу»,- подчеркнул высокий гость. Точно также в время оккупации Эфиопии итальянскими войсками в 1935-1941 году Россия в Лиге наций (предшественник ООН) отстаивала интересы Эфиопии, направляя в эту страну гуманитарную помощь. В благодарность одна из улиц в столице Эфиопии- Аддис-Абебе- носит имя русского поэта Александра Пушкина. По словам предстоятеля Эфиопской церкви, сегодня в стране служат около 500 тысяч православных священников, открыто 45 тысяч храмов, а 65% населения Эфиопии исповедуют православие.

Официальный визит главы ЭПЦ проходит по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В России Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна Матфий пробудет до 22 мая. Это его первый приезд в Москву. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.

Cправка

Эфиопия — одно из первых государств мира, где христианство было объявлено государственной религией примерно в 338—346 гг. Согласно эфиопской традиции, крестителем страны стал Абба Салам, обративший царей Эзану и Сазану. Византийская традиция усваивает честь крещения Эфиопии подданным Рима родственникам Фрументию и Эдесию, родом из Тира. Фрументия поставил во епископа святитель Афанасий Александрийский, и традиция направления епископов в Эфиопию из Александрии не прерывалась до 20-го века – периода становления независимой Эфиопской Православной Церкви (ЭПЦ).

ЭПЦ возглавляется Патриархом, резиденция которого находится в Аддис-Абебе.

Сегодня Эфиопия является второй по численности православной страной после России. В 2013 г. 43% населения Эфиопии (84,3 миллиона человек) причисляли себя к православию. К 2050 г. число христиан в Эфиопии может вырасти до 100 миллионов человек. Подробнее здесь.



