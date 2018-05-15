Глава Эфиопской Церкви встретился со студентами и преподавателями Общецерковной аспирантуры и докторантуры

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: Дело не в количестве
По данным, представленным Архиерейскому Собору, в столице России сейчас одновременно возводятся около 40 храмов. Это уникальная ситуация для любого мегаполиса. Организация строительства на московской земле, не говоря уже о храмостроительстве, дело, мягко говоря, непростое. О том, почему, несмотря на кризис, в столице продолжают расти храмы и почему сейчас упор делается на индивидуальность проектов, рассказывает председатель Финансово-хозяйст­венного управления Русской Православной Церкви, председатель Фонда поддержки строительства храмов города Мос­квы митрополит Рязанский и Михайловский Марк. PDF-версия.
15 мая 2018 г. 13:50
Взял в руки Часослов — поменьше гордись собой
Заслуженный артист России Ян (Иоанн) Осин выпустил вторую половину авторского курса для начинающих чтецов и обучающихся этому искусству на приходах церковнослужителей из числа мирян (о первой см.: Журнал Московской Патриархии. 2012. № 5). Сюда вошли полные тексты утреннего и вечернего молитвенного правил и заменяющие их на Светлой седмице Часы Пасхи. Мы попросили автора рассказать о работе над новинкой и о том, как легче всего научиться церковному чтению, избегая самых распространенных в этом деле недочетов. PDF-версия
23 апреля 2018 г. 13:00
На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца
Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии. 
27 марта 2018 г. 20:05
Можно отделить Церковь от государства, но нельзя отделить Церковь от народа
22 февраля на 92 году жизни скончался один из самых талантливых дипломатов 1970-х годов Валентин Михайлович Фалин. Валентин Михайлович был непосредственным участником подготовки празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, события, которое можно считать началом возрождения Русской Православной Церкви. О том, как это происходило в высших эшелонах коммунистической власти, о своей вере и жизни Валентин Михайлович несколько лет назад подробно рассказал в интервью Журналу Московской Патриархии. Предлагаем вашему вниманию этот материал, не потерявший исторической ценности и в наши дни.    
24 февраля 2018 г. 12:24
В Никольском храме в Толмачах состоялся молебен перед Угрешским образом святителя Николая
В храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее 26 декабря состоялись Божественная Литургия и молебен перед Угрешским образом святителя Николая, явленного в 1380 году благоверному князю Димитрию Донскому. До 1925 года икона пребывала в Николо-Угрешском монастыре, прославилась многими чудесами, а после разграбления обители была передана в Третьяковскую галерею. В этом году исполнилось 25 лет со дня возвращения храма Русской Церкви.
26 декабря 2017 г. 17:00
Не теряйте голос!
Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра. Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Пат­риархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия  
5 декабря 2017 г. 16:55
Святейший Патриарх Кирилл: Епископское служение - зримое средство осуществления церковного единства
В Москве в Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл возглавил пленарное заседание Собора. В своем докладе Предстоятель коснулся таких тем, как актуальность некоторых документов Поместного Собора 1917-1918 годов, статистика патриаршего служения за уходящий год, документы, принятые Межсоборным присутствием за прошедшие четыре года, церковное социальное служение, статистика по храмам, епископату, социальным структурам Церкви и др. Ключевыми направлениями для обсуждения на Соборе Предстоятель назвал образование духовенства и работу с молодежью.
29 ноября 2017 г. 15:36
Русская Церковь пока не готова подтвердить подлинность екатеринбургских останков
Русская Церковь пока не готова ответить на вопрос, являются ли екатеринбургские останки, найденные в Поросенковом логе, останками царственных страстотерпцев. Об этом заявили участники мультимедийной пресс-конференции в РИА-новости, посвященной открытию Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Тем не менее, архиерейский собор рассмотрит промежуточные результаты проводимых экспертиз.
22 ноября 2017 г. 14:00
Посвященная столетию Поместного Собора международная научная конференция открылась в Москве
Вчера, 13 ноября, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Московском епархиальном доме открылась представительная научная конференция «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи», в которой помимо отечественных ученых принимают участие исследователи из Франции, Италии и Ватикана. Открывая пленарное заседание форума, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев поделился с аудиторией собственным осмыслением церковно-исторического значения Собора 1917-1918 гг. как явления, оставившего глубочайший след в духовном пространстве.
14 ноября 2017 г. 12:00
Новости
Фото Маргариты Ивлевой
16 мая 2018 г. 10:38
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Глава Эфиопской Церкви встретился со студентами и преподавателями Общецерковной аспирантуры и докторантуры

В Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) состоялась встреча главы Эфиопской Православной Церкви Патриарха-Католикоса Эфиопии Абуна Матфия с преподавателями и студентами ОЦАД.

Открывая мероприятие ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион сердечно приветствовал эфиопского гостя и членов его делегации, выразив надежду, что в числе студентов Общецерковной аспирантуры и докторантуры скоро появятся и представители Эфиопской Православной Церкви.
Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна Матфий также поблагодарил митрополита Илариона за теплый прием и кратко рассказал о истории Православия в Эфиопии, отметив, что «Эфиопия — одно из первых государств мира, где христианство было объявлено государственной религией примерно в 338—346 гг.».

Он напомнил о помощи России Эфиопии в период Первой Эфиопско-итальянской войны (1895-1896), когда эфиопскому народу удалось отстоять свою независимость. «Общество Российского Красного Креста во главе с Русской Церковью сыграло тогда значимую роль в поддержке и помощи эфиопскому народу»,- подчеркнул высокий гость. Точно также в время оккупации Эфиопии итальянскими войсками в 1935-1941 году Россия в Лиге наций (предшественник ООН) отстаивала интересы Эфиопии, направляя в эту страну гуманитарную помощь. В благодарность одна из улиц в столице Эфиопии- Аддис-Абебе- носит имя русского поэта Александра Пушкина. По словам предстоятеля Эфиопской церкви, сегодня в стране служат около 500 тысяч православных священников, открыто 45 тысяч храмов, а 65% населения Эфиопии исповедуют православие.

Официальный визит главы ЭПЦ проходит по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В России Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна Матфий пробудет до 22 мая. Это его первый приезд в Москву. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.

Cправка

Эфиопия — одно из первых государств мира, где христианство было объявлено государственной религией примерно в 338—346 гг. Согласно эфиопской традиции, крестителем страны стал Абба Салам, обративший царей Эзану и Сазану. Византийская традиция усваивает честь крещения Эфиопии подданным Рима родственникам Фрументию и Эдесию, родом из Тира. Фрументия поставил во епископа святитель Афанасий Александрийский, и традиция направления епископов в Эфиопию из Александрии не прерывалась до 20-го века – периода становления независимой Эфиопской Православной Церкви (ЭПЦ).
ЭПЦ возглавляется Патриархом, резиденция которого находится в Аддис-Абебе.
Сегодня Эфиопия является второй по численности православной страной после России. В 2013 г. 43% населения Эфиопии (84,3 миллиона человек) причисляли себя к православию. К 2050 г. число христиан в Эфиопии может вырасти до 100 миллионов человек. Подробнее здесь.

16 мая 2018 г. 10:38
Ключевые слова: Поместные Церкви
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Можно отделить Церковь от государства, но нельзя отделить Церковь от народа
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Не теряйте голос!
Святейший Патриарх Кирилл: Епископское служение - зримое средство осуществления церковного единства
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Седьмого июня — за семь дней до стартового матча Чемпионата мира по футболу в России — Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Предваряя это событие, «Журнал Московской Патриархии» решил пристально изучить явление «православного футбола» и проанализировать проблемы и барьеры, сковывающие активное развитие этой игры в среде верующей молодежи.
7 июня 2018 г. 23:58
В Ярославской митрополии проходит многодневный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери
В Ярославской митрополии начался традиционный многодневный крестный пеший ход с почитаемой иконой Казанской Божией Матери, который в течение семнадцати дней посетит несколько городов и сел Ярославской области (в частности, города Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск, где и была обретена святыня) и Рыбинск). Перед началом крестного хода в Казанском монастыре, где икона пребывает постоянно, клириком обители иереем Сергием Котовым был отслужен молебен.
7 июня 2018 г. 17:40
Берегите женщин
У 31-летней Натальи С. из Новочебоксарска усталые глаза, немного смущенный взгляд, а на руках — двухмесячная дочка Ангелина. Для молодой мамы, хочется верить, позади остается растянувшаяся на целый год сложная полоса из конфликтов и обид, телесных и душевных мук, визитов к врачам и к блюстителям порядка, раздумий об аборте, беременности и родов.
1 июня 2018 г. 14:33
«Живые» свидетельства веры в богоборческую эпоху
В ДК МЭИ открылась выставка «Живые», посвященная жизни христиан в послевоенное время. Здесь собраны самодельные иконы, сделанные из фотографий, самиздатские молитвословы, церковные календари и переписанные от руки акафисты, богослужебная литература, редкие экземпляры Священного Писания, изданные в СССР. В особый отдел экспозиции выделены духовные стихи и иные неканонические, но так или иначе отражающие народную религиозность, тексты. Все эти экспонаты создают наглядное впечатление о богоборческой эпохе и служат прямым доказательством того, что несмотря на репрессии и гонения вера в народе оставалась жива.   
29 мая 2018 г. 19:30
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. ПДФ версия
24 мая 2018 г. 16:00