На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца

Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии. Как рассказал «Журналу Московской Патриархии» благочинный храмов Киржачского округа протоиерей Димитрий Ершов: "Часовенка небольшая, внутренний размер всего 2 на 2 метра и 7 метров в высоту, от силы там помещается десять человек. В настоящее время продолжается ее внутренняя отделка и служить там еще нельзя. Тем не менее, стены внутри покрашены. С трех сторон фасада часовни имеются мозаичные полотна, посвященные святому равноапостольному великому князю Владимиру, вмч. Георгию Победоносцу и Спасу Нерукотворному". В основание часовни заложены мощи св.Иоанна Воина.

После освящения здания часовни архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий отметил, что подвиг Юрия Гагарина и Владимира Серёгина — это пример силы духа, мужества и самоотверженности, ведь оба они «положили жизнь за други своя». Пилоты могли катапультироваться и спастись, но была большая вероятность, что самолет рухнет на многолюдный село. И они приняли решение спасти других ценой собственной жизни. Владыка также отметил, что благодаря их подвигу рядом с поселком возрождается Андреевский храм.

Как рассказал корремонденту "Журнала Московской Патриархии" настоятель Спасо-Андреевского храма протоиерей Владимир Шлыков, после того, как строительство закончится, в часовне будет установлен алтарь и она станет храмом-часовней. Там будут служиться не только молебны и панихиды. Но и Божественная Литургия - как минимум 4 раза в год: 27 марта, в день памяти вмч. Георгия Победоносца, святого князя Владимира и святого Иоанна Воина.

ерой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Юрий Маленченко, полковник морской авиации, сослуживец Ю. Гагарина Валерий Шипицин, их коллеги, соратники и сослуживцы, а также певец Иосиф Кобзон. Всего на митинге собралось более 300 человек, среди которых было немало детей из кадетских корпусов и общеобразовательных школ. После освящения часовни состоялся традиционный в этот день митинг памяти «Прерванный полет», в котором приняли участие первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова, дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Борис Волынов, гих коллеги, соратники и сослуживцы, а также певец Иосиф Кобзон. Всего на митинге собралось более 300 человек, среди которых было немало детей из кадетских корпусов и общеобразовательных школ.

Памятный день завершился панихидой в храме в честь святого апостола Андрея Первозванного (находится в километре от мемориала героев), на которой молитвенно помянули жертв пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре в Кемерово и погибших летчиков- космонавтов. В этом храме колокола наименованны в честь святых, имена которых носили погибшие космонавты и летчики-испытатели. Например, благовест носит имя вмч. Георгия, есть колокол в честь св. Алексия, человека Божьего, св. апостола Андрея, св. Владимира и др. Участники мероприятия возложили цветы к стеле на месте падения самолета Гагарина и Серёгина.

В настоящее время по инициативе председателя Фонда памяти Ю.А.Гагарина и В.С.Серегина, космонавта Алексея Леонова мемориальный комплекс реконструируется. Кроме часовни здесь планируется сделать аллею славы и музей, посвященный первому отряду космонавтов и пилон с истребителем Миг-29.