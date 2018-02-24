На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Можно отделить Церковь от государства, но нельзя отделить Церковь от народа
22 февраля на 92 году жизни скончался один из самых талантливых дипломатов 1970-х годов Валентин Михайлович Фалин. Валентин Михайлович был непосредственным участником подготовки празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, события, которое можно считать началом возрождения Русской Православной Церкви. О том, как это происходило в высших эшелонах коммунистической власти, о своей вере и жизни Валентин Михайлович несколько лет назад подробно рассказал в интервью Журналу Московской Патриархии. Предлагаем вашему вниманию этот материал, не потерявший исторической ценности и в наши дни.    
24 февраля 2018 г. 12:24
В Никольском храме в Толмачах состоялся молебен перед Угрешским образом святителя Николая
В храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее 26 декабря состоялись Божественная Литургия и молебен перед Угрешским образом святителя Николая, явленного в 1380 году благоверному князю Димитрию Донскому. До 1925 года икона пребывала в Николо-Угрешском монастыре, прославилась многими чудесами, а после разграбления обители была передана в Третьяковскую галерею. В этом году исполнилось 25 лет со дня возвращения храма Русской Церкви.
26 декабря 2017 г. 17:00
Не теряйте голос!
Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра. Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Пат­риархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия  
5 декабря 2017 г. 16:55
Святейший Патриарх Кирилл: Епископское служение - зримое средство осуществления церковного единства
В Москве в Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл возглавил пленарное заседание Собора. В своем докладе Предстоятель коснулся таких тем, как актуальность некоторых документов Поместного Собора 1917-1918 годов, статистика патриаршего служения за уходящий год, документы, принятые Межсоборным присутствием за прошедшие четыре года, церковное социальное служение, статистика по храмам, епископату, социальным структурам Церкви и др. Ключевыми направлениями для обсуждения на Соборе Предстоятель назвал образование духовенства и работу с молодежью.
29 ноября 2017 г. 15:36
Русская Церковь пока не готова подтвердить подлинность екатеринбургских останков
Русская Церковь пока не готова ответить на вопрос, являются ли екатеринбургские останки, найденные в Поросенковом логе, останками царственных страстотерпцев. Об этом заявили участники мультимедийной пресс-конференции в РИА-новости, посвященной открытию Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Тем не менее, архиерейский собор рассмотрит промежуточные результаты проводимых экспертиз.
22 ноября 2017 г. 14:00
Посвященная столетию Поместного Собора международная научная конференция открылась в Москве
Вчера, 13 ноября, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Московском епархиальном доме открылась представительная научная конференция «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи», в которой помимо отечественных ученых принимают участие исследователи из Франции, Италии и Ватикана. Открывая пленарное заседание форума, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев поделился с аудиторией собственным осмыслением церковно-исторического значения Собора 1917-1918 гг. как явления, оставившего глубочайший след в духовном пространстве.
14 ноября 2017 г. 12:00
Царскосельский заступник
Многие десятилетия жители города Пушкина (бывшего Царского Села), знаменитого ленинградского (а когда-то петербургского) пригорода, даже не догадывались, что на площади в самом центре города, на месте памятника Ленину, когда-то стоял красивейший белоснежный Екатерининский собор, построенный по проекту знаменитого архитектора Тона. Не знали они и того, что под памятником вождю революции в земле покоятся останки служителя этого собора — протоиерея Иоанна Кочурова, первого из новомучеников русского духовенства. Сегодня взорванный собор воссоздан заново и площади, на которой он стоит, возвращено историческое название — Соборная. PDF-версия
14 ноября 2017 г.
Без света, но с молитвой
  Год назад игумен Савватий (Мызников), настоятель храма Богоявления-на-Острову, приехал в Хопылёво из Крыма по приглашению епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина, с которым знаком много лет. Предложение возглавить подворье в Ярославской глубинке, где был крещен будущий адмирал Федор Ушаков, отец Савватий воспринял как Промысел Божий. Его жизнь ранее не раз пересекалась со святым адмиралом, он хорошо знает его биографию.
16 октября 2017 г. 10:02
В Москве состоялся VIII фестиваль «Даниловские колокола»
В Даниловом монастыре состоялся VIII фестиваль звонарского искусства. В этом году он приурочен к значимой дате. Ровно 10 лет назад на звонницу Данилова монастыря из Гарварда вернулся первый из 18 колоколов — двухтонный «Будничный», отлитый еще в XVIII веке. География исполнителей русских звонов простиралась от Ниццы до Петропавловска-Камчатского по широте и от Карелии до Казахстана по долготе.
25 сентября 2017 г. 19:04
Новости
Фото Валерия Алексеева
27 марта 2018 г. 20:05
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На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца

Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии. Как рассказал «Журналу Московской Патриархии» благочинный храмов Киржачского округа протоиерей Димитрий Ершов: "Часовенка небольшая, внутренний размер всего 2 на 2 метра и 7 метров в высоту, от силы там помещается десять человек. В настоящее время продолжается ее внутренняя отделка и служить там еще нельзя. Тем не менее, стены внутри покрашены. С трех сторон фасада часовни имеются мозаичные полотна, посвященные святому равноапостольному великому князю Владимиру, вмч. Георгию Победоносцу и Спасу Нерукотворному". В основание часовни заложены мощи св.Иоанна Воина.

После освящения здания часовни архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий отметил, что подвиг Юрия Гагарина и Владимира Серёгина — это пример силы духа, мужества и самоотверженности, ведь оба они «положили жизнь за други своя». Пилоты могли катапультироваться и спастись, но была большая вероятность, что самолет рухнет на многолюдный село. И они приняли решение спасти других ценой собственной жизни. Владыка также отметил, что благодаря их подвигу рядом с поселком возрождается Андреевский храм.
Как рассказал корремонденту "Журнала Московской Патриархии" настоятель Спасо-Андреевского храма протоиерей Владимир Шлыков, после того, как строительство закончится, в часовне будет установлен алтарь и она станет храмом-часовней. Там будут служиться не только молебны и панихиды. Но и Божественная Литургия - как минимум 4 раза в год: 27 марта, в день памяти вмч. Георгия Победоносца, святого князя Владимира и святого Иоанна Воина.
 
После освящения часовни состоялся традиционный в этот день митинг памяти «Прерванный полет», в котором приняли участие первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова, дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Борис Волынов, герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Юрий Маленченко, полковник морской авиации, сослуживец Ю. Гагарина Валерий Шипицин, их коллеги, соратники и сослуживцы, а также певец Иосиф Кобзон. Всего на митинге собралось более 300 человек, среди которых было немало детей из кадетских корпусов и общеобразовательных школ.
 
Памятный день завершился панихидой в храме в честь святого апостола Андрея Первозванного (находится в километре от мемориала героев), на которой молитвенно помянули жертв пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре в Кемерово и погибших летчиков- космонавтов. В этом храме колокола наименованны в честь святых, имена которых носили погибшие космонавты и летчики-испытатели. Например, благовест носит имя вмч. Георгия, есть колокол в честь св. Алексия, человека Божьего, св. апостола Андрея, св. Владимира и др. Участники мероприятия возложили цветы к стеле на месте падения самолета Гагарина и Серёгина.
 
В настоящее время по инициативе председателя Фонда памяти Ю.А.Гагарина и В.С.Серегина, космонавта Алексея Леонова мемориальный комплекс реконструируется. Кроме часовни здесь планируется сделать аллею славы и музей, посвященный первому отряду космонавтов и пилон с истребителем Миг-29.

 

27 марта 2018 г. 20:05
Ключевые слова: освящение
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29 марта 2018 года на Киевском вокзале столицы в помещении храма в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери пройдет очередное мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу». В преддверии Вербной Недели (Вербного воскресенья) состоится встреча прихожан со священством. Тема беседы «Праздник Воскресения Христова – начало нового Пасхального года». Во встрече примут прихожане храма, пассажиры и сотрудники Киевского вокзала, сотрудники Издательства Московской Патриархии. Все присутствующие смогут задать вопрос священнику и в заключение мероприятия получат в дар календари на 2018 год, выпущенные в свет в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви.    
27 марта 2018 г. 17:50
В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского
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Радуйся, Мати Божия "Державная"
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15 марта 2018 г. 10:05
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12 марта 2018 г.