Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии». В Издательстве Московской Патриархии викарий Святейшего Патриарха Кирилла, главный редактор Издательства и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский Николай представил отца Александра коллективу редакции официального печатного издания Русской Православной Церкви.



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