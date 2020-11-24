Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»

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Статьи на тему
жизнь Церкви
В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране
В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья  Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».
24 ноября 2020 г. 19:30
Уголок России на Святой Земле
В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня.  
7 ноября 2020 г. 15:22
О помощи Церкви клирикам, работникам церковных структур и их семьям
Православный храм не только место молитвы. Сюда, часто с последней надеждой, обращаются люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но иногда помощь нужна и их благодетелям. Кто поможет священнику, если у него сгорел дом, срочно нужны средства на операцию или длительное лечение? ПДФ-версия 
8 октября 2020 г. 14:29
В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля
Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому» рассказывает о главных достопримечательностях города. Издание приурочено к предстоящему 800-летию со дня рождения святого князя Александр Невского.  
8 октября 2020 г. 11:49
Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле
К юбилею Жировичского монастыря хотелось бы напомнить еще об одной яркой странице в истории обители. В  первой половине 1920-х гг. Жировичский монастырь стал центром по сохранению единства православных верующих Западной Белоруссии с Русской Православной Церковью. Возглавил это движение архимандрит Тихон (Шарапов), в недавнем прошлом полковой священник. 
21 мая 2020 г. 09:34
С Днем рождения, святая обитель!
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь отмечает сегодня сразу две юбилейные даты. Это 500 лет своего основания и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божией Матери. Его история неразрывно связана с историей Беларуси. Находясь на границе католического и православного мира, монастырь разделил вместе со своей паствой два с половиной столетия униатского господства, притеснения польских властей, тяготы Великой Отечественной войны и лихолетья гонений безбожной власти. Но при этом никогда не закрывался.
20 мая 2020 г. 09:34
Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться ей приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
19 мая 2020 г. 10:34
Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии
В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок.
12 мая 2020 г. 13:40
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.    
7 мая 2020 г. 12:48
Новости
Священник Александр Волков, ответственный редактор "Журнала Московской Патриархии".
7 декабря 2020 г. 18:30
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Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».

В Издательстве Московской Патриархии викарий Святейшего Патриарха Кирилла, главный редактор Издательства и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский Николай представил отца Александра коллективу редакции официального печатного издания Русской Православной Церкви.


7 декабря 2020 г. 18:30
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жизнь Церкви
В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране
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О помощи Церкви клирикам, работникам церковных структур и их семьям
В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля
Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле
С Днем рождения, святая обитель!
Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии
Духовный муж
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Дождик на паузе
Приход Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рудянское Свердловской области, несмотря на пандемию, сумел реализовать миссионерский проект «Стопами апостолов по Каменской епархии», благодаря которому около 200 человек в удаленных селах приняли участие в Божественной литургии, пообщались со священником и получили небольшие подарки. Это стало возможным благодаря гранту конкурса «Православная инициатива». PDF-версия.  
30 ноября 2020 г. 13:20
Последнее интервью главы Татарстанской митрополии
В своем последнем интервью, данном «Журналу Московской Патриархии», глава Татарстанской митрополии, человек энергичный и полный разнообразных планов, подробно рассказал о перспективах развития вверенного ему удела Божия. Сегодня "Церковный Вестник" анонсирует публикацию, запланированную в 10-м номере "Журнала Московской Патриархии".
27 ноября 2020 г.
Протоиерей Владимир Вигилянский: «Мы стали осознавать, что являемся потомками святого»
В августе исполнилось 20 лет со дня канонизации и обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (1762–1848) — священника из села Бортсурманы Нижегородской области. В Успенском храме, где служил праведный Алексий и где покоятся его мощи, 17 августа, в день их обретения, Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. В числе прочих владыке сослужил потомок праведного Алексия Бортсурманского, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Читателям «Журнала Московской Патриархии» отец Владимир рассказал, как он узнал об этом факте своей биографии и как это повлияло на его жизнь и жизнь его семьи. PDF-версия.
25 ноября 2020 г. 17:00
В Сызранской епархии освятили икону новомученников иеромонаха Нифонта (Выблова) и графа Александра Медема
В Сызранской епархии освятили икону сызранских новомученников иеромонаха Нифонта (Выблова) и графа Александра Медема. День их памяти отмечается 23 ноября, оба они скончались в 1931 году в сызранской тюрьме.
23 ноября 2020 г. 20:30
Второе обретение Казанского собора
Сегодня, 23 ноября, в Казани состоялось отпевание и погребение митрополита Феофана (Ашуркова). В разные годы он служил в зарубежных епархиях и миссиях Русской Православной Церкви - на Святой Земле, в Аргентине, в Египте. В течение последних двух десятков лет управлял последовательно пятью епархиями Русской Церкви. Об этом он подробно расказал в своем последнем интервью "Журналу Московской Патриархии", которое будет опубликовано в 10-м номере и отдельно анонсировано на нашем сайте на следующей неделе. А сегодня мы рассказываем о последнем проекте Высокопреосвященного Феофана в его земной жизни - воссоздании Казанского собора Богородицкого монастыря. PDF-версия
23 ноября 2020 г. 19:50