На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффо (Тель-Авив)

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Статьи на тему
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В бразильском городе Кампина-дас-Миссоес в штате Риу-Гранди-ду-Сул торжественно отметили 110 лет со времени прибытия первых русских переселенцев на Южноамериканский континент и 107-летия со дня создания русского прихода.
29 октября 2019 г. 15:09
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.  
28 октября 2019 г. 16:17
Услышьте клирошан
Сегодня, 24 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя открывается Второй Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви, работа которого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет в российской столице по 26 октября. О его повестке и о способах регистрации в качестве делегата и вольного слушателя «Церковному Вестнику» рассказывает председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси (далее – Совет) настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
23 октября 2019 г. 15:30
Служитель Богу и людям
В истории Русской Церкви второй половины XX века, пожалуй, нет более известного, яркого имени, чем имя мит­рополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Выдающийся церковный деятель советского времени, владыка отошел ко Господу 40 лет назад, но память о нем жива и поныне. PDF-версия.  
9 октября 2019 г. 16:09
Райский сад на земле
Прихрамовая территория — словно церковная сень, которая приглашает молящихся в храм и помогает им на пороге храма оставить повседневную житейскую суету. Талантливая организация прилегающего к храму зеленого участка зачастую не только настраивает на молитву, но и способствует первому общению со священнослужителем — ведь желание просто погулять, отдохнуть в монастырском или приходском саду со временем может перерасти в стремление к воцерковлению. Тем не менее единых подходов к ландшафтному озеленению в Церкви, как ни странно, до сих пор нет, и это направление продолжает оставаться полем для экспериментов архитекторов и садовников. «Журнал Московской Патриархии» представляет несколько удачных проектных и уже реализованных на практике решений, которые можно рассматривать в качестве ориентиров при благоустройстве прихрамовых земельных участков. PDF-версия
20 сентября 2019 г. 09:59
Гимны Богу, соединяющие века
Общее количество акафистов в мире сегодня насчитывает более двух тысяч. В мире в течение года в среднем появляется около сотни новых акафистов, посвященных преимущественно святым. Почему этот жанр так популярен среди верующих, какому святому написано больше всего акафистов и зачем переводить акафист с другого языка, если он уже написан по-славянски? Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал участник рабочей группы по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества, клирик Саратовской и Вольской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.  
12 августа 2019 г. 14:33
Первая, равноапостольная
В июле исполнилось 1050 лет со дня преставления святой равноапостольной княгини Ольги, первой женщины-правительницы на Руси, одной из создательниц российской государственности. Княгиня Ольга — одна из первых русских христианок, которая начала строить храмы в своей стране и свое наследие передала внуку — великому князю Владимиру, позже крестившему Русь. PDF-версия.   
5 августа 2019 г. 12:42
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19 июля 2019 г. 12:59
Новости
Подворье Русской Духовной Миссии в Яффо
7 ноября 2019 г. 18:20
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На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффо (Тель-Авив)

7 ноября в Яффо (Тель-Авив) состоялись торжества, посвященные 150-летию Подворья Русской Духовной Миссии, на которые собрались сотни православных христиан из Тель-Авива, окрестностных городов, многочисленные паломники. Божественную литургию возглавил Патриарший экзарх в Западной Европе, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний. Ему сослужили архиепископ Иоппийский Дамаскин (Иерусалимская Православная Церковь), духовенство Русской Духовной Миссии во главе с архимандритом Александром (Елисовым), представитель Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме архимандрит Роман (Красовский) и также духовенство, приехавшее на праздник вместе с паломническими группами из России, Украины и Белоруссии.

Как сообщил «Журналу Московской Патриархии» ключарь Подворья протоиерей Игорь Пчелинцев, причащающихся было около 300 человек. После богослужения митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний зачитал поздравление Святейшего Патриарха Кирилла. Затем состоялся крестный ход к гробнице святой Тавифы, где была прочитана молитва святой. После этого митрополит Антоний освятил поклонный крест (автор - реставратор Александр Курочкин), вырезанный из огромной сосны, которая росла возле дома паломника и была повалена бурей в крещенский сочельник. В заключении состоялся праздничный концерт. «Песнопения святой Тавифе исполнили дети воскресной школы и хор Подворья»,- уточнил отец Игорь. На Божественной литургии также присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов, полномочный представитель Российской Федерации в Палестине Гоча Буачидзе, посол Республики Беларусь в Израиле Евгений Воробьев. Свои поздравления в адрес Подворья направили также председатель ИППО Сергей Степашин, Иерусалимский Патриарх и посол Сербии в Израиле.

«Наш приход Подворья Русской духовной миссии в Яффо многонациональный. Его костяк — это чада Русской Православной Церкви живущие в Тель-Авиве: русские, украинцы, румыны, молдаване, сербы, много грузин, есть даже православные американцы, - рассказал "Журналу Московской Патриархии" ключарь Подворья протоиерей отец Игорь Пчелинцев. - Значительная часть из них - это, как правило, члены семей евреев, переехавших в Израиль, жители бывших республик СССР, а также те, кто временно здесь работает. Миграция (репатриация по-местному) из стран бывшего Советского Союза не прекращается и сегодня, но уже не в таких масштабах, как в 1990-е годы и в начале XXI века. Приезжают единицы и десятки, а в те годы приезжали тысячи и десятки тысяч новых репатриантов. Прихожан у нас довольно много, ведь наш храм в честь святых апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы — это практически единственный православный храм в Центральном округе Израиля. На большие праздники здесь собирается по несколько сотен человек. В будние дни, если есть служба, как правило меньше — от 10 до 30 человек. Кстати, половина прихожан — это молодые люди (до 35 лет), молодые семьи и много маленьких детей».

Богослужение храме св.апостолов Петра и Павла идет на церковно-славянском языке. А вот исповедовать отцу Игорю приходится на разных языках – на украинском, молдавском, грузинском, сербском и английском. Среди маленьких прихожан есть дети, говорящие только на иврите, поэтому мне пришлось выучить и иврит в той степени, чтобы мы с ними понимали на исповеди друг друга.

Подробнее о жизни Подворья читайте в интервью с отцом Игорем Пчелинцевым в №11 2019 «Журнала Московской Патриархии».

Справка

Яффа – один из самых древних городов мира, сегодня входит в состав Тель-Авива. Первые письменные упоминания о ней встречаются в египетских хрониках XV века до н. э. По преданию, именно на берегу Яффы ветхозаветный патриарх Ной построил Ковчег, спасаясь с семьёй и животными от Всемирного потопа. Само название города связывают с именем его младшего сына, Иафета. По другой версии Яффу назвали так за небывалую красоту — на иврите "яфа" значит "красивая".

По молитвам апостола Петра в Яффе была воскрешена праведница Тавифа (Деян 9:36-40). Первое российское дипломатическое представительство на Святой земле было учреждено 1 января 1829 года и открылось в Яффе. В феврале 1847 года учреждена Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. В 1865 году начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме был назначен архимандрит Антонин (Капустин), археолог, византинист, библиограф, журналист, нумизмат и основатель Русской Палестины — целой инфраструктуры храмов, монастырей, паломнических приютов и земельных участков (см. ЖМП №8, 2017). Под руководством архимандрита Антонина на территории подворья в Яффо была обнаружена и изучена гробница праведной Тавифы. Он же стал автором проекта яффского храма, освящённого в честь апостолов Петра и Павла и святой праведной Тавифы. Закладка храма состоялась в октябре 1888 года. После революции Подворье пришло в запустение. Его настоящий расцвет начался после 1990 года. Тогда трудами игумена Пимена (Хараим), прослужившего на Подворье почти 20 лет, удалось провести полноценную реставрацию храма, украсить Подворье часовнями и мозаичными иконами, обновить дом паломника, разбить новый сад. Возобновились регулярные богослужения. Храм стал не только принимать паломников, но и явился местом духовной жизни большой местной православной общины выходцев из республик распавшегося СССР. В 2018 году храму были переданы частицы мощей святой праведной Тавифы и святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.

 

 

 

7 ноября 2019 г. 18:20
Ключевые слова: Израиль
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жизнь Церкви
В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну
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Райский сад на земле
Гимны Богу, соединяющие века
Первая, равноапостольная
Епископ Солнечногорский Алексий: Духовничество — это прежде всего послушание
О служении и церковной традиции в Западной Беларуси
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