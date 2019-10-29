На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффо (Тель-Авив)

7 ноября в Яффо (Тель-Авив) состоялись торжества, посвященные 150-летию Подворья Русской Духовной Миссии, на которые собрались сотни православных христиан из Тель-Авива, окрестностных городов, многочисленные паломники. Божественную литургию возглавил Патриарший экзарх в Западной Европе, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний. Ему сослужили архиепископ Иоппийский Дамаскин (Иерусалимская Православная Церковь), духовенство Русской Духовной Миссии во главе с архимандритом Александром (Елисовым), представитель Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме архимандрит Роман (Красовский) и также духовенство, приехавшее на праздник вместе с паломническими группами из России, Украины и Белоруссии.

Как сообщил «Журналу Московской Патриархии» ключарь Подворья протоиерей Игорь Пчелинцев, причащающихся было около 300 человек. После богослужения митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний зачитал поздравление Святейшего Патриарха Кирилла. Затем состоялся крестный ход к гробнице святой Тавифы, где была прочитана молитва святой. После этого митрополит Антоний освятил поклонный крест (автор - реставратор Александр Курочкин), вырезанный из огромной сосны, которая росла возле дома паломника и была повалена бурей в крещенский сочельник. В заключении состоялся праздничный концерт. «Песнопения святой Тавифе исполнили дети воскресной школы и хор Подворья»,- уточнил отец Игорь. На Божественной литургии также присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов, полномочный представитель Российской Федерации в Палестине Гоча Буачидзе, посол Республики Беларусь в Израиле Евгений Воробьев. Свои поздравления в адрес Подворья направили также председатель ИППО Сергей Степашин, Иерусалимский Патриарх и посол Сербии в Израиле.

«Наш приход Подворья Русской духовной миссии в Яффо многонациональный. Его костяк — это чада Русской Православной Церкви живущие в Тель-Авиве: русские, украинцы, румыны, молдаване, сербы, много грузин, есть даже православные американцы, - рассказал "Журналу Московской Патриархии" ключарь Подворья протоиерей отец Игорь Пчелинцев. - Значительная часть из них - это, как правило, члены семей евреев, переехавших в Израиль, жители бывших республик СССР, а также те, кто временно здесь работает. Миграция (репатриация по-местному) из стран бывшего Советского Союза не прекращается и сегодня, но уже не в таких масштабах, как в 1990-е годы и в начале XXI века. Приезжают единицы и десятки, а в те годы приезжали тысячи и десятки тысяч новых репатриантов. Прихожан у нас довольно много, ведь наш храм в честь святых апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы — это практически единственный православный храм в Центральном округе Израиля. На большие праздники здесь собирается по несколько сотен человек. В будние дни, если есть служба, как правило меньше — от 10 до 30 человек. Кстати, половина прихожан — это молодые люди (до 35 лет), молодые семьи и много маленьких детей».

Богослужение храме св.апостолов Петра и Павла идет на церковно-славянском языке. А вот исповедовать отцу Игорю приходится на разных языках – на украинском, молдавском, грузинском, сербском и английском. Среди маленьких прихожан есть дети, говорящие только на иврите, поэтому мне пришлось выучить и иврит в той степени, чтобы мы с ними понимали на исповеди друг друга.

Подробнее о жизни Подворья читайте в интервью с отцом Игорем Пчелинцевым в №11 2019 «Журнала Московской Патриархии».

Справка

Яффа – один из самых древних городов мира, сегодня входит в состав Тель-Авива. Первые письменные упоминания о ней встречаются в египетских хрониках XV века до н. э. По преданию, именно на берегу Яффы ветхозаветный патриарх Ной построил Ковчег, спасаясь с семьёй и животными от Всемирного потопа. Само название города связывают с именем его младшего сына, Иафета. По другой версии Яффу назвали так за небывалую красоту — на иврите "яфа" значит "красивая".

По молитвам апостола Петра в Яффе была воскрешена праведница Тавифа (Деян 9:36-40). Первое российское дипломатическое представительство на Святой земле было учреждено 1 января 1829 года и открылось в Яффе. В феврале 1847 года учреждена Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. В 1865 году начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме был назначен архимандрит Антонин (Капустин), археолог, византинист, библиограф, журналист, нумизмат и основатель Русской Палестины — целой инфраструктуры храмов, монастырей, паломнических приютов и земельных участков (см. ЖМП №8, 2017). Под руководством архимандрита Антонина на территории подворья в Яффо была обнаружена и изучена гробница праведной Тавифы. Он же стал автором проекта яффского храма, освящённого в честь апостолов Петра и Павла и святой праведной Тавифы. Закладка храма состоялась в октябре 1888 года. После революции Подворье пришло в запустение. Его настоящий расцвет начался после 1990 года. Тогда трудами игумена Пимена (Хараим), прослужившего на Подворье почти 20 лет, удалось провести полноценную реставрацию храма, украсить Подворье часовнями и мозаичными иконами, обновить дом паломника, разбить новый сад. Возобновились регулярные богослужения. Храм стал не только принимать паломников, но и явился местом духовной жизни большой местной православной общины выходцев из республик распавшегося СССР. В 2018 году храму были переданы частицы мощей святой праведной Тавифы и святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.