Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».

Пандемия коронавируса охватила все регионы России. Не стал исключением и остров Сахалин. На день публикации этого материала в Сахалинской области зарегистрировано 147 заболевших. О том, что изменилось в работе епархии в условиях карантина, какие полезные уроки преподнесла эпидемия и чем православные добровольцы помогли региону, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма Cвятителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач.

— Ваше Преподобие, что изменилось в жизни храмов, епархии с введением на Сахалине карантина?

— Заметно уменьшилось количество людей в храме. Накануне Страстной седмицы мы призывали всех, особенно пожилых, оставаться дома, и на богослужения стала приходить примерно четверть прихожан. Сократилось и само число богослужений. С конца марта служим уже не каждый день, а только в двунадесятые, престольные и воскресные праздники. В новых условиях стараемся служить вдвоем — один священник служит, другой исповедует, чтобы не задерживать прихожан в храме. В конце марта миссионерский отдел епархии открыл телефонную горячую линию, где священники круглосуточно отвечают на вопросы верующих. Чаще всего людей интересовало, какие меры безопасности требуется соблюдать при посещении богослужений, как в новых условиях проходит исповедь, преподается Святое Причастие, как можно попросить священника прийти домой? К слову, священников стали чаще приглашать к прихожанам для совершения треб. В среднем было до 10 звонков в день, но сейчас звонят один-два раза в сутки. Не поверите, люди до сих спрашивают: «Храмы открыты или нет? Можно зайти поставить свечку и написать записку?» Хотя вся информация есть у нас на сайте.

В первые недели карантина звонили не только из Южно-Сахалинска, но и из других районов и городов Сахалинской области (из Корсакова, Невельска, Холмска, Поронайска, Охи, Курильска и др.). Было несколько звонков из Москвы и Московской области. Москвичи почему-то первыми находили в интернете телефон нашей горячей линии. Людям хотелось, чтобы их выслушал священник, поддержал, развеял страхи, вселил уверенность и надежду. Но из-за разницы во времени у нас уже часто была ночь. Вот так ощущается церковное единство нашей большой страны.

— Вы лично и ваша семья как на себе ощутили карантин?

— Я почувствовал, что стал более ответственен за своих прихожан. Ведь никто вначале не знал, какова степень распространения заболевания на Сахалине. Люди в поисках заработка прилетают к нам со всех уголков России и даже из стран ближнего зарубежья. Например, ты принимаешь исповедь. А вдруг этот человек болеет, да еще без симптомов? Общаешься с прихожанами и постоянно думаешь об этом, особенно накануне праздника Пасхи, когда в интернете и СМИ гуляли самые противоречивые слухи. К счастью, региональная власть быстро приняла все необходимые меры. В аэро- и морских портах всех приезжающих переписывают, берут у них анализы и отправляют на 14-дневный карантин. Благодаря этому процент заболевших в Сахалинской области продолжает оставаться одним из самых низких в стране. Сам я тоже несколько раз сдавал анализы и делал КТ (компьютерная томография). Слава Богу, ни я, ни мои близкие не заболели. Что касается финансового положения, то оно у нашего духовенства, как и у многих прихожан, сейчас сложное, пожертвования сильно сократились. Священники разделили последствия эпидемии вместе со своей паствой.

— Вы сказали, храм по-прежнему посещает только четверть прихожан. Какого возраста эти люди?

— Это одинокие люди самого разного возраста, которым тяжело долго находиться дома. Те, у кого есть семья или пожилые родственники, откровенно признаются, что боятся за своих близких: «Батюшка, я бы пришел с удовольствием на службу, но боюсь за своих детей». Или: «Со мной бабушка живет, мало ли что». Кроме того, в каждом храме есть категория людей, которые приходили не на службы, а просто поставить свечу или подать записку. Большинство из них после начала карантина приходить перестали.

— Можно сказать, что пандемия нас чему-то научила?

— Самое главное, наверное, что для наших прихожан возросла ценность богослужения, ценность участия в Таинствах. Хочется верить, что ко многим пришло понимание, что церковная жизнь не всегда может быть такой доступной, как прежде.

С другой стороны, можно сказать, что эпидемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации в форс-мажорных обстоятельствах. Например, как хорошо работает обратная связь между духовенством и приходом? Какие у современных средств коммуникаций есть возможности компенсировать привычную духовную жизнь? Так, выяснилось, что не у всех наших прихожан есть дома компьютер, интернет и возможность, не покидая квартиру, посетить занятие воскресной школы на той же платформе Zoom. Мы поняли, что нужны элементарные знания по установке таких программ, что тариф мобильного телефона не позволяет участвовать в коллективных онлайн-мероприятиях.

Но вместе с тем проще стало собрать людей на совместную молитву. По благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия каждый день, в 8 утра и 9 вечера, мы с прихожанами нашего храма молимся об избавлении от эпидемии. И это объединило людей, которые чувствуют необходимость в соборной молитве. Утром и вечером на телефон приходит напоминание, что начинается совместная молитва, и предлагается ее текст. Кроме того, у нашего храма есть несколько чатов в соцсетях, и благодаря общению в них многие прихожане лучше узнали друг друга.

Кроме того, мы увидели, насколько отработана у Церкви система взаимодействия с органами власти и общественными организациями. Например, наши православные миссионеры из Братства Александра Невского, Сахалинского отделения движения «Сорок сороков» и Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» практически сразу влились в ряды созданного на Сахалине единого волонтерского центра. На его горячую линию поступали заявки от нуждающихся в помощи и находящихся на самоизоляции жителей. Часть заявок передавали в наш епархиальный Молодежный отдел, и молодежь подключались к работе: созванивались, покупали все необходимое и привозили человеку домой, а он уже расплачивался. Чаще всего это были продукты и лекарства. Как правило, такие заявки делали пожилые люди или одинокие мамы с маленькими детьми, но были случаи, когда человек находился на карантине. Поэтому здесь приходилось соблюдать все меры предосторожности.

Также мы провели акцию на день жен-мироносиц. Поздравили наших женщин-прихожанок, подарили им цветы и передали продуктовые наборы, небольшие подарки. Было видно, что им это очень приятно. Неоднократно православные волонтеры развозили продуктовые наборы, которые для одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей покупали частные благотворители. Иногда в день нужно было объехать 15–20 адресов. Охватили не только Южно-Сахалинск, несколько раз выезжали в другие районы: в Александровск-Сахалинский, Корсаков, Холмск. Большую работу православные волонтеры проводили в самом северном городе острова — Охе.

Среди наших добровольцев было много студентов и школьников. И хотя учеба у них продолжалась, они нашли способ подменять друг друга. Им выдавались перчатки, маски, антисептические средства. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко даже отметил двух ребят — Виктора Казначевского и Ирину Жилинскую. Виктор — пономарь в нашем храме. Ирина и Виктор практически каждый день участвовали в волонтерской работе. Вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел они патрулировали улицы Южно-Сахалинска и рассказывали прохожим, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом.

Во время волонтерской эпопеи не обошлось и без курьезов. Одну из заявок сделала женщина, которая приехала из Москвы и вынужденно попала в самоизоляцию. Когда мы ей позвонили и спросили, чем помочь, то первое, что она попросила, были сигареты. Мы посовещались и решили, что все-таки надо купить. Но что самое интересное, недавно ее в городе встретил один из наших добровольцев, и она ему рассказала, что после всех событий и переживаний бросила курить.