Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».

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Сказание о Курбе
О происхождении топонима «Курба» до сих пор ведутся жаркие споры. Версия о нахождении здесь главной княжеской резиденции Андрея Курбского – одного из самых известных политических оппонентов Ивана Грозного – четких подтверждений не находит. Впрочем, нет оснований сомневаться в том, что эта местность издавна входила в его вотчину. Более вероятным современным ученым представляется наименование села по гидрониму Курбица – речке, до сих пор разрезающей населенный пункт надвое. Но прославилась Курба благодаря уникальному Казанскому храму. В советские годы он был превращен в машинно-тракторную станцию, а теперь неравнодушная общественность пытается его спасти от окончательной гибели.
1 июня 2020 г. 17:00
Между Царицыным и Волгоградом
Даже спустя три десятка лет после крушения советского строя волгоградская топонимика полна парадоксов. Место строящегося в центре города Александро-Невского кафедрального собора последовательно окружают памятники защитникам Красного Царицына и святому благоверному князю, а также Комсомольский сад с храмом в честь Урюпинской иконы Божией Матери. Но церковная жизнь в городе на Волге активно возрождается и приобретает новые формы, направленные на увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
29 мая 2020 г. 17:00
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.
2 мая 2020 г. 15:06
Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное
На сегодня, 23 апреля, состояние наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия стабильное. Температура у него 36,6. Он чувствует себя относительно удовлетворительно. Как уже сообщалось ранее, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован в Гродненской больнице после ночного Пасхального богослужения с температурой 38,4 и с диагнозом «пневмония».
23 апреля 2020 г. 14:38
28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга
Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию.
1 июня 2020 г. 09:50
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960 - 1970-х годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена в молчании по поводу фактов гонения на религию в СССР. Но костромской период служения епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов Церкви и духовенства. О его дипломатических, организаторских и человеческих достоинствах говорят документы Костромского областного государственного архива. В условиях жесткого контроля идеологических органов будущий Патриарх, будучи лояльным по отношению к государству, занял твердую позицию по ряду принципиальных вопросов, касающихся деятельности духовенства. Его требовательность по отношению к внутренней дисциплине и проповеднической миссии священнослужителей принесла свои плоды: религиозность населения в регионе возросла. Тактика, взятая на вооружение епископом в Костромской епархии, оправдала себя и на общецерковном уровне и создала предпосылки для возрождения Церкви в 1990-е годы. (Материал будет опубликован в майском номере (№5, 2020) "Журнала Московской Патриархии")
5 мая 2020 г. 11:39
Квадрокоптер нам поможет
Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия
27 марта 2020 г. 14:00
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5 июня 2020 г. 10:50
Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».
Пандемия коронавируса охватила все регионы России. Не стал исключением и остров Сахалин. На день публикации этого материала в Сахалинской области зарегистрировано 147 заболевших. О том, что изменилось в работе епархии в условиях карантина, какие полезные уроки преподнесла эпидемия и чем православные добровольцы помогли региону, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма Cвятителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач.
— Ваше Преподобие, что изменилось в жизни храмов, епархии с введением на Сахалине карантина?
— Заметно уменьшилось количество людей в храме. Накануне Страстной седмицы мы призывали всех, особенно пожилых, оставаться дома, и на богослужения стала приходить примерно четверть прихожан. Сократилось и само число богослужений. С конца марта служим уже не каждый день, а только в двунадесятые, престольные и воскресные праздники. В новых условиях стараемся служить вдвоем — один священник служит, другой исповедует, чтобы не задерживать прихожан в храме. В конце марта миссионерский отдел епархии открыл телефонную горячую линию, где священники круглосуточно отвечают на вопросы верующих. Чаще всего людей интересовало, какие меры безопасности требуется соблюдать при посещении богослужений, как в новых условиях проходит исповедь, преподается Святое Причастие, как можно попросить священника прийти домой? К слову, священников стали чаще приглашать к прихожанам для совершения треб. В среднем было до 10 звонков в день, но сейчас звонят один-два раза в сутки. Не поверите, люди до сих спрашивают: «Храмы открыты или нет? Можно зайти поставить свечку и написать записку?» Хотя вся информация есть у нас на сайте.
В первые недели карантина звонили не только из Южно-Сахалинска, но и из других районов и городов Сахалинской области (из Корсакова, Невельска, Холмска, Поронайска, Охи, Курильска и др.). Было несколько звонков из Москвы и Московской области. Москвичи почему-то первыми находили в интернете телефон нашей горячей линии. Людям хотелось, чтобы их выслушал священник, поддержал, развеял страхи, вселил уверенность и надежду. Но из-за разницы во времени у нас уже часто была ночь. Вот так ощущается церковное единство нашей большой страны.
— Вы лично и ваша семья как на себе ощутили карантин?
— Я почувствовал, что стал более ответственен за своих прихожан. Ведь никто вначале не знал, какова степень распространения заболевания на Сахалине. Люди в поисках заработка прилетают к нам со всех уголков России и даже из стран ближнего зарубежья. Например, ты принимаешь исповедь. А вдруг этот человек болеет, да еще без симптомов? Общаешься с прихожанами и постоянно думаешь об этом, особенно накануне праздника Пасхи, когда в интернете и СМИ гуляли самые противоречивые слухи. К счастью, региональная власть быстро приняла все необходимые меры. В аэро- и морских портах всех приезжающих переписывают, берут у них анализы и отправляют на 14-дневный карантин. Благодаря этому процент заболевших в Сахалинской области продолжает оставаться одним из самых низких в стране. Сам я тоже несколько раз сдавал анализы и делал КТ (компьютерная томография). Слава Богу, ни я, ни мои близкие не заболели. Что касается финансового положения, то оно у нашего духовенства, как и у многих прихожан, сейчас сложное, пожертвования сильно сократились. Священники разделили последствия эпидемии вместе со своей паствой.
— Вы сказали, храм по-прежнему посещает только четверть прихожан. Какого возраста эти люди?
— Это одинокие люди самого разного возраста, которым тяжело долго находиться дома. Те, у кого есть семья или пожилые родственники, откровенно признаются, что боятся за своих близких: «Батюшка, я бы пришел с удовольствием на службу, но боюсь за своих детей». Или: «Со мной бабушка живет, мало ли что». Кроме того, в каждом храме есть категория людей, которые приходили не на службы, а просто поставить свечу или подать записку. Большинство из них после начала карантина приходить перестали.
— Можно сказать, что пандемия нас чему-то научила?
— Самое главное, наверное, что для наших прихожан возросла ценность богослужения, ценность участия в Таинствах. Хочется верить, что ко многим пришло понимание, что церковная жизнь не всегда может быть такой доступной, как прежде.
С другой стороны, можно сказать, что эпидемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации в форс-мажорных обстоятельствах. Например, как хорошо работает обратная связь между духовенством и приходом? Какие у современных средств коммуникаций есть возможности компенсировать привычную духовную жизнь? Так, выяснилось, что не у всех наших прихожан есть дома компьютер, интернет и возможность, не покидая квартиру, посетить занятие воскресной школы на той же платформе Zoom. Мы поняли, что нужны элементарные знания по установке таких программ, что тариф мобильного телефона не позволяет участвовать в коллективных онлайн-мероприятиях.
Но вместе с тем проще стало собрать людей на совместную молитву. По благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия каждый день, в 8 утра и 9 вечера, мы с прихожанами нашего храма молимся об избавлении от эпидемии. И это объединило людей, которые чувствуют необходимость в соборной молитве. Утром и вечером на телефон приходит напоминание, что начинается совместная молитва, и предлагается ее текст. Кроме того, у нашего храма есть несколько чатов в соцсетях, и благодаря общению в них многие прихожане лучше узнали друг друга.
Кроме того, мы увидели, насколько отработана у Церкви система взаимодействия с органами власти и общественными организациями. Например, наши православные миссионеры из Братства Александра Невского, Сахалинского отделения движения «Сорок сороков» и Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» практически сразу влились в ряды созданного на Сахалине единого волонтерского центра. На его горячую линию поступали заявки от нуждающихся в помощи и находящихся на самоизоляции жителей. Часть заявок передавали в наш епархиальный Молодежный отдел, и молодежь подключались к работе: созванивались, покупали все необходимое и привозили человеку домой, а он уже расплачивался. Чаще всего это были продукты и лекарства. Как правило, такие заявки делали пожилые люди или одинокие мамы с маленькими детьми, но были случаи, когда человек находился на карантине. Поэтому здесь приходилось соблюдать все меры предосторожности.
Также мы провели акцию на день жен-мироносиц. Поздравили наших женщин-прихожанок, подарили им цветы и передали продуктовые наборы, небольшие подарки. Было видно, что им это очень приятно. Неоднократно православные волонтеры развозили продуктовые наборы, которые для одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей покупали частные благотворители. Иногда в день нужно было объехать 15–20 адресов. Охватили не только Южно-Сахалинск, несколько раз выезжали в другие районы: в Александровск-Сахалинский, Корсаков, Холмск. Большую работу православные волонтеры проводили в самом северном городе острова — Охе.
Среди наших добровольцев было много студентов и школьников. И хотя учеба у них продолжалась, они нашли способ подменять друг друга. Им выдавались перчатки, маски, антисептические средства. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко даже отметил двух ребят — Виктора Казначевского и Ирину Жилинскую. Виктор — пономарь в нашем храме. Ирина и Виктор практически каждый день участвовали в волонтерской работе. Вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел они патрулировали улицы Южно-Сахалинска и рассказывали прохожим, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом.
Во время волонтерской эпопеи не обошлось и без курьезов. Одну из заявок сделала женщина, которая приехала из Москвы и вынужденно попала в самоизоляцию. Когда мы ей позвонили и спросили, чем помочь, то первое, что она попросила, были сигареты. Мы посовещались и решили, что все-таки надо купить. Но что самое интересное, недавно ее в городе встретил один из наших добровольцев, и она ему рассказала, что после всех событий и переживаний бросила курить.
5 июня 2020 г. 10:50
Ключевые слова: Сахалин, волонтерство
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