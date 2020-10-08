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ЖМП № 11 ноябрь 2019 /  7 ноября 2020 г. 15:22
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Уголок России на Святой Земле

В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня. 

Многоликий и многоязычный

— Ваше преподобие, кто ваши прихожане? Откуда они, как оказались в Израиле? Много ли среди них молодежи, детей?

— У нас многонациональный приход, все они чада Русской Православной Церкви: русские, украинцы, румыны и молдаване, много грузин, сербы, которые живут в Тель-Авиве, есть даже православные американцы. Местные православные христиане это, как правило, члены семей евреев, переехавших в Израиль, жители бывших республик СССР, а также те, кто временно здесь работает. Миграция (репатриация по-местному) из стран бывшего Советского Союза не прекращается и сегодня, но уже не таких масштабах как в 1990-е годы и в начале XXI века. Приезжают единицы и десятки, а в те годы приезжали тысячи и десятки тысяч новых репатриантов. Прихожан у нас довольно много, ведь наш храм в честь святых апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы — это практически единственный православный храм в Центральном округе Израиля. На большие праздники у нас собирается по нескольку сотен человек. В будние дни, если есть служба, как правило меньше — от 10 до 30 человек. Половина прихожан — это молодые люди (до 35 лет), молодые семьи, много детей, в том числе родившихся в последние годы.

— На каком языке идет богослужение?

— На церковно-славянском. А вот исповедовать приходится на разных языках – на украинском, молдавском, грузинском, сербском и английском. Среди маленьких прихожан есть дети, говорящие только на иврите, поэтому мне пришлось выучить и иврит в той степени, чтобы мы с ними понимали на исповеди друг друга.

Сколько причастников в вашем храме в воскресный день?

— В Израиле главный выходной день суббота (шабат), поэтому часто бывает, что на субботней службе и молящихся и причастников больше, чем на воскресной. Отличительная черта Израиля, что общественный транспорт в субботу не работает, поэтому до храма народ добирается на велосипедах или на личных автомобилях. Многие прихожане подвозят своих знакомых, это тут распространено. На субботних и воскресных службах причастников может быть от 30 до 100 человек, может быть до 50 детей, а в большие праздники мы на Литургии причащаем до 300 человек. В частности, на Пасху и на Рождество собираются верующие со всей центральной и южной части Израиля. Причем не только на саму службу. В течение всех праздничных дней люди просто приезжают на Подворье, чтобы помолиться у частиц мощей святой Тавифы, и святых первоверховных  апостолов Петра и Павла или посетить экскурсию по нашему Подворью.

Это жители Тель-Авива и окрестностей или туристы. Очень многих удивляет и притягивает то, что практически в центре города есть такой зеленый, ухоженный уголок и красивый храм. Мимо нашего Подворья трудно проехать — колокольня , построенная 150 лет назад архимандритом Антонином (Капустиным) видна практически в из любой точки города, если только ее не заслоняют возведенные в последние годы небоскребы. Иногда я тоже провожу экскурсии для студентов — будущих гидов, обучающихся на курсах при Тель-Авивском университете. И меня очень радует, что у местных жителей большой и неподдельный интерес к «неизвестному христианству» —  Русской   Православной Церкви, её истории и культуре. 

Кроме туристов, конечно, приезжают и паломники. Они едут в течение всего года, в жаркие месяцы их меньше, на большие праздники — к Пасхе, к Троице, к Успению и Рождеству Христову — больше. Мы не считаем приходящих. И иногда неделями не бывает ни одной группы, а иногда в день по несколько групп. Тех, кто едет в паломничество по линии Русской Духовной Миссии мы всегда угощаем чаем и легкой закуской.

Есть ли среди вашей паствы бывшие католики, мусульмане, иудеи?

— С такими людьми мы почти не сталкиваемся. Чаще к Православию приходят здесь те, кто раньше вообще не был верующим. Оказавшись на Святой Земле, они начинают читать Евангелие, переосмысливают жизнь. Например, один из наших прихожан - афроамериканец, который воевал в Ираке. В его танк попал снаряд, танк загорелся, но этот человек выжил. А когда вернулся домой, то принял крещение в православном храме, женился на православной девушке (но не русскоязычной). Сейчас этот человек временно работает в Израиле, исповедуется и причащается у нас вместе со своей супругой.

Миссия за церковной оградой

Ваш приход активно занимается социальным служением. Например, вы устраиваете благотворительные ярмарки. Для кого? А также посещаете немощных и больных, кто живет в десятках километрах от Тель-Авива, и не может приехать в храм сам. Расскажите об этом.

— Это часть нашей миссии. Мы выезжаем в больницы Тель-Авива и окружающих его городов, таких больниц десять. Каждая из них — это медицинский центр, куда приезжают на лечение и взрослые и дети из России, Украины и прочих республик бывшего СССР. Посещая там больных, я заметил, что часто серьезная болезнь заставляет человека переосмыслить свою жизнь. Раньше говорили, что «в окопах не бывает атеистов», я бы перефразировал – «при онкологии не бывает неверующих». Но, конечно, есть больные, которые не приходят даже в болезни к вере и покаянию, встречаются и такие случаи. Это очень печально и душа скорбит о таких людях, но я не теряю надежды о них. Очень тяжело на душе, когда ты по просьбе близких приходишь к умирающему с последней исповедью и причащением, а он говорит – «нет!». Но большинство, обретая веру и приходя к покаянию, пока проходят лечение, буквально преображается духовно.

Я никакие случаи не хочу относить на свой  счет, но на сердце бывает очень светло, когда тебе сообщают о положительной динамике в чьей-то болезни или вообще об исцелении. Запомнилась такая история. Однажды вечером мне позвонила медсестра одной из больниц, сказав, что у них в отделении умирает русская женщина, которая очень просит пригласить к ней православного священника. Я приехал в больницу, совершил соборование и причастил болящую. Ей оказалась русская молодая женщина из Аргентины (!), которая приехала на лечение в Израиль. Чувствовала она себя крайне плохо, врачи не обещали, что доживет до утра. Мы долго общались с ней и молились.

Я всегда в таких случаях вспоминаю святителя Иоанна Шанхайского, которого вместе со свт. Ионой Ханькоусским считаю покровителем нашего больничного служения.  Перед уходом я попросил медсестру сообщить мне на следующий день о состоянии больной. Каково было мое изумление и благодарность Богу, когда на следующий день я узнал, что Л. не умерла. Она смогла самостоятельно встать, попросила еды и буквально ожила. А через несколько недель она уехала в Россию к своим родственникам. Бог творит чудеса на Святой Земле.

К тем, кто хочет исповедоваться, собороваться и причащаться мы ездим постоянно, пока они проходят курс лечения. Многие дети, которых мы посещаем, и по старанию врачей, и по молитве Церкви получают исцеление и уезжают домой на радость своим близким. Но, к сожалению, есть и дети и взрослые, которые не смотря на дорогое и серьезное лечение, все равно уходят от нас. Мы все, волонтеры, прихожане очень сердечно это переживаем, стараемся общими усилиями и молитвой поддержать их близких. 

Периодически я езжу в города подальше, где нет православных храмов и священников, к тем, кто не может в силу разных причин добраться до нашего храма. В основном это южное направление – Ашдод, Ашкелон, Беэр Шева и дальше до Эйлата. Ну и конечно те города, что рядом с Тель-Авивом – Бат Ям, Холон, Ришон ЛеЦион, Рамат Ган и прочие. Люди получают возможность духовного окормления, молитву, участвуют в Церковных Таинствах, Господь дает им через это силы и исцеление. 

Приходские будни

В 2020 году исполнилось 10 лет, как вы стали ключарем подворья, как за эти годы поменялась здесь жизнь?

— Признаться, эти годы пролетели как одна неделя. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою благодарность предыдущему ключарю подворья архимандриту Пимену (Хараиму), который из полузаброшенного пустыря и зарослей бурьяна поднял подворье, возродил сад святой Тавифы, организовал здесь богослужебную и приходскую жизнь. И мы с прихожанами стараемся продолжать и приумножать сделанное прежде, реализовать новые проекты, связанные с благоустройством территории. Есть несколько задумок по развитию Подворья как церковно-исторического места с разными образовательными программами, экскурсиями, давно уже планируем небольшой музей Подворья. Кроме того, есть насущные задачи – прокладка канализации в соответствии с городскими нормами, в перспективе замена сети электроснабжения и водопровода.    

Но очень много и повседневных забот — уход за садом, уборка урожая, поддержание храма и территории в надлежащем порядке и чистоте, прием паломников. Поэтому нам  постоянно нужны волонтеры и помощники. Многих паломников восхищают наши павлины. Но, к счастью, они живут сами по себе, мы о них сильно не заботимся, хлопотно бывает только убирать за ними.

Есть какие-то проблемы в жизни вашей общины? Как видите их решение?

— Одной из важных проблем, как мне кажется, это недостаток знаний о Боге, Священного Писания и основах христианской жизни у моей паствы. Поэтому 8 лет назад мы открыли воскресную школу для взрослых, главная задача которой—  изучение Нового Завета. Внимательно прочитав несколько глав, мы периодически выезжаем в те места, о которых там говорится (например, в Назарет, Иордан, на Галилейское море). Также совершаем паломничества и по святым местам за пределами Израиля. Например, побывали в Москве, Сергиевом-Посаде, Дивеево, Муроме и Владимире, посещали Рим по местам, связанным со святыми нашего храма – апостолами Петром и Павлом, Бари, Корфу и святыни острова Кипр. Всем очень нравятся такие поездки. Помимо молитвы и знаний они сплачивают наш приход.

У нас также действует детская церковная школа, ее посещают до 50 учеников разного возраста. Детской школой занимается моя супруга Марина Дмитриевна. При Подворье работает большая библиотека православной литературы.

Какова специфика жизни на Святой Земле? Скучаете по России?

— Я могу повторить вслед за отцом Антонином (Капустиным), что считаю свое служение на Святой Земле ничем не заслуженной и бесконечной наградой от Бога. Служение здесь прежде всего учит терпению и смирению. Даже если мы плохо усваиваем эти добродетели, все равно учение не проходит даром. Здесь я стал гораздо внимательнее относиться к чтению текстов Священного Писания. Будучи историком по образованию, я как бы заново и более глубоко прошел древнейшую историю человечества и библейских времен. И продолжаю свое историческое самообразование.  Господь дал мне возможность заниматься фотографией и мне очень радостно, что для многих людей – наших соотечественников и людей живущих в других далёких странах я хотя бы отчасти стал свидетелем Святой Земли в своих фоторепортажах, размещенных в социальных сетях.

А специфика тут прежде всего в том, что это другой, непривычный для русского православного человека мир. Здесь между разными народами не всегда есть согласие и понимание, рядом с Тель- Авивом периодически идут военные действия — происходят ракетные обстрелы Израиля со стороны Сектора Газы. Это создает внутреннее напряжение. Ведь страна живет практически в полувоенном состоянии. Дети наших прихожан тоже служат в армии, как положено в Израиле – и юноши и девушки. В последние годы у противников Израиля появились ракеты, которые долетают до Тель Авива. Тель -Авив обстреливают нечасто, больше достается южным городам – Ашкелону, Ашдоду, поселками вокруг Газы. В 2012 году, когда целое лето были обстрелы и по три раза в день звучала воздушная тревога, а прилетающие ракеты сбивали прямо над храмом, мы ездили в южные города служить молебен Покрову Божией Матери о защите жителей этих мест. Служили на квартирах, собиралось много народа. 

Климатические условия тоже непривычные для нашего человека. Здесь  7-8 месяцев в году стоит жара, непосредственно в Тель - Авиве  в летний период обычно бывает 30-40 градусов, а влажность доходит до 90%, при этом нет дождей. К этому трудно привыкнуть. 

Но вместе с тем, православный верующий ощущает и великую святость Иерусалима и всей Святой Земли, которая не случайно называют «Пятым Евангелием». Ведь каждый христианин, оказавшись на Святой Земле, по-новому – ярче и глубже – начинает воспринимать события Священного Писания.  Это конечно, дает силы и большое утешение. Ну и в России я все же бываю несколько раз в году, поэтому сильно скучать не приходится.

Когда у вас бывает богослужение и акафист святой Тавифе, написанный   митрополитом Никодимом (Ротовым)?

— Трудники нашего подворья каждый день читают в пещере праведной Тавифы (где святая обрела свой последний покой) посвященный ей акафист. Над паломниками, по их желанию, я читаю молитву святой Тавифе перед ее святыми мощами. Празднование же святой совершается 2 раза в год. Главное – после Пасхи, в 4-ю неделю о расслабленном и осенью 7 ноября (25 окт. по ст.ст.). На мой взгляд, это достойная замена советскому празднику 7 ноября.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить к нам на Подворье всех, кто желает потрудится здесь во славу Божью. Для этого необходимо написать в Русскую духовную миссию в Иерусалиме. Сайт Миссии https://rusdm.ru/contact. Электронная почта: missia.jerusalem@gmail.com. 

 

7 ноября 2020 г. 15:22
Ключевые слова: Израиль
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