Уголок России на Святой Земле

В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня.

Многоликий и многоязычный

— Ваше преподобие, кто ваши прихожане? Откуда они, как оказались в Израиле? Много ли среди них молодежи, детей?

— У нас многонациональный приход, все они чада Русской Православной Церкви: русские, украинцы, румыны и молдаване, много грузин, сербы, которые живут в Тель-Авиве, есть даже православные американцы. Местные православные христиане это, как правило, члены семей евреев, переехавших в Израиль, жители бывших республик СССР, а также те, кто временно здесь работает. Миграция (репатриация по-местному) из стран бывшего Советского Союза не прекращается и сегодня, но уже не таких масштабах как в 1990-е годы и в начале XXI века. Приезжают единицы и десятки, а в те годы приезжали тысячи и десятки тысяч новых репатриантов. Прихожан у нас довольно много, ведь наш храм в честь святых апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы — это практически единственный православный храм в Центральном округе Израиля. На большие праздники у нас собирается по нескольку сотен человек. В будние дни, если есть служба, как правило меньше — от 10 до 30 человек. Половина прихожан — это молодые люди (до 35 лет), молодые семьи, много детей, в том числе родившихся в последние годы.

— На каком языке идет богослужение?

— На церковно-славянском. А вот исповедовать приходится на разных языках – на украинском, молдавском, грузинском, сербском и английском. Среди маленьких прихожан есть дети, говорящие только на иврите, поэтому мне пришлось выучить и иврит в той степени, чтобы мы с ними понимали на исповеди друг друга.

— Сколько причастников в вашем храме в воскресный день?

— В Израиле главный выходной день суббота (шабат), поэтому часто бывает, что на субботней службе и молящихся и причастников больше, чем на воскресной. Отличительная черта Израиля, что общественный транспорт в субботу не работает, поэтому до храма народ добирается на велосипедах или на личных автомобилях. Многие прихожане подвозят своих знакомых, это тут распространено. На субботних и воскресных службах причастников может быть от 30 до 100 человек, может быть до 50 детей, а в большие праздники мы на Литургии причащаем до 300 человек. В частности, на Пасху и на Рождество собираются верующие со всей центральной и южной части Израиля. Причем не только на саму службу. В течение всех праздничных дней люди просто приезжают на Подворье, чтобы помолиться у частиц мощей святой Тавифы, и святых первоверховных апостолов Петра и Павла или посетить экскурсию по нашему Подворью.

Это жители Тель-Авива и окрестностей или туристы. Очень многих удивляет и притягивает то, что практически в центре города есть такой зеленый, ухоженный уголок и красивый храм. Мимо нашего Подворья трудно проехать — колокольня , построенная 150 лет назад архимандритом Антонином (Капустиным) видна практически в из любой точки города, если только ее не заслоняют возведенные в последние годы небоскребы. Иногда я тоже провожу экскурсии для студентов — будущих гидов, обучающихся на курсах при Тель-Авивском университете. И меня очень радует, что у местных жителей большой и неподдельный интерес к «неизвестному христианству» — Русской Православной Церкви, её истории и культуре.

Кроме туристов, конечно, приезжают и паломники. Они едут в течение всего года, в жаркие месяцы их меньше, на большие праздники — к Пасхе, к Троице, к Успению и Рождеству Христову — больше. Мы не считаем приходящих. И иногда неделями не бывает ни одной группы, а иногда в день по несколько групп. Тех, кто едет в паломничество по линии Русской Духовной Миссии мы всегда угощаем чаем и легкой закуской.

— Есть ли среди вашей паствы бывшие католики, мусульмане, иудеи?

— С такими людьми мы почти не сталкиваемся. Чаще к Православию приходят здесь те, кто раньше вообще не был верующим. Оказавшись на Святой Земле, они начинают читать Евангелие, переосмысливают жизнь. Например, один из наших прихожан - афроамериканец, который воевал в Ираке. В его танк попал снаряд, танк загорелся, но этот человек выжил. А когда вернулся домой, то принял крещение в православном храме, женился на православной девушке (но не русскоязычной). Сейчас этот человек временно работает в Израиле, исповедуется и причащается у нас вместе со своей супругой.

Миссия за церковной оградой

— Ваш приход активно занимается социальным служением. Например, вы устраиваете благотворительные ярмарки. Для кого? А также посещаете немощных и больных, кто живет в десятках километрах от Тель-Авива, и не может приехать в храм сам. Расскажите об этом.

— Это часть нашей миссии. Мы выезжаем в больницы Тель-Авива и окружающих его городов, таких больниц десять. Каждая из них — это медицинский центр, куда приезжают на лечение и взрослые и дети из России, Украины и прочих республик бывшего СССР. Посещая там больных, я заметил, что часто серьезная болезнь заставляет человека переосмыслить свою жизнь. Раньше говорили, что «в окопах не бывает атеистов», я бы перефразировал – «при онкологии не бывает неверующих». Но, конечно, есть больные, которые не приходят даже в болезни к вере и покаянию, встречаются и такие случаи. Это очень печально и душа скорбит о таких людях, но я не теряю надежды о них. Очень тяжело на душе, когда ты по просьбе близких приходишь к умирающему с последней исповедью и причащением, а он говорит – «нет!». Но большинство, обретая веру и приходя к покаянию, пока проходят лечение, буквально преображается духовно.

Я никакие случаи не хочу относить на свой счет, но на сердце бывает очень светло, когда тебе сообщают о положительной динамике в чьей-то болезни или вообще об исцелении. Запомнилась такая история. Однажды вечером мне позвонила медсестра одной из больниц, сказав, что у них в отделении умирает русская женщина, которая очень просит пригласить к ней православного священника. Я приехал в больницу, совершил соборование и причастил болящую. Ей оказалась русская молодая женщина из Аргентины (!), которая приехала на лечение в Израиль. Чувствовала она себя крайне плохо, врачи не обещали, что доживет до утра. Мы долго общались с ней и молились.

Я всегда в таких случаях вспоминаю святителя Иоанна Шанхайского, которого вместе со свт. Ионой Ханькоусским считаю покровителем нашего больничного служения. Перед уходом я попросил медсестру сообщить мне на следующий день о состоянии больной. Каково было мое изумление и благодарность Богу, когда на следующий день я узнал, что Л. не умерла. Она смогла самостоятельно встать, попросила еды и буквально ожила. А через несколько недель она уехала в Россию к своим родственникам. Бог творит чудеса на Святой Земле.

К тем, кто хочет исповедоваться, собороваться и причащаться мы ездим постоянно, пока они проходят курс лечения. Многие дети, которых мы посещаем, и по старанию врачей, и по молитве Церкви получают исцеление и уезжают домой на радость своим близким. Но, к сожалению, есть и дети и взрослые, которые не смотря на дорогое и серьезное лечение, все равно уходят от нас. Мы все, волонтеры, прихожане очень сердечно это переживаем, стараемся общими усилиями и молитвой поддержать их близких.

Периодически я езжу в города подальше, где нет православных храмов и священников, к тем, кто не может в силу разных причин добраться до нашего храма. В основном это южное направление – Ашдод, Ашкелон, Беэр Шева и дальше до Эйлата. Ну и конечно те города, что рядом с Тель-Авивом – Бат Ям, Холон, Ришон ЛеЦион, Рамат Ган и прочие. Люди получают возможность духовного окормления, молитву, участвуют в Церковных Таинствах, Господь дает им через это силы и исцеление.

Приходские будни

— В 2020 году исполнилось 10 лет, как вы стали ключарем подворья, как за эти годы поменялась здесь жизнь?

— Признаться, эти годы пролетели как одна неделя. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою благодарность предыдущему ключарю подворья архимандриту Пимену (Хараиму), который из полузаброшенного пустыря и зарослей бурьяна поднял подворье, возродил сад святой Тавифы, организовал здесь богослужебную и приходскую жизнь. И мы с прихожанами стараемся продолжать и приумножать сделанное прежде, реализовать новые проекты, связанные с благоустройством территории. Есть несколько задумок по развитию Подворья как церковно-исторического места с разными образовательными программами, экскурсиями, давно уже планируем небольшой музей Подворья. Кроме того, есть насущные задачи – прокладка канализации в соответствии с городскими нормами, в перспективе замена сети электроснабжения и водопровода.

Но очень много и повседневных забот — уход за садом, уборка урожая, поддержание храма и территории в надлежащем порядке и чистоте, прием паломников. Поэтому нам постоянно нужны волонтеры и помощники. Многих паломников восхищают наши павлины. Но, к счастью, они живут сами по себе, мы о них сильно не заботимся, хлопотно бывает только убирать за ними.

— Есть какие-то проблемы в жизни вашей общины? Как видите их решение?

— Одной из важных проблем, как мне кажется, это недостаток знаний о Боге, Священного Писания и основах христианской жизни у моей паствы. Поэтому 8 лет назад мы открыли воскресную школу для взрослых, главная задача которой— изучение Нового Завета. Внимательно прочитав несколько глав, мы периодически выезжаем в те места, о которых там говорится (например, в Назарет, Иордан, на Галилейское море). Также совершаем паломничества и по святым местам за пределами Израиля. Например, побывали в Москве, Сергиевом-Посаде, Дивеево, Муроме и Владимире, посещали Рим по местам, связанным со святыми нашего храма – апостолами Петром и Павлом, Бари, Корфу и святыни острова Кипр. Всем очень нравятся такие поездки. Помимо молитвы и знаний они сплачивают наш приход.

У нас также действует детская церковная школа, ее посещают до 50 учеников разного возраста. Детской школой занимается моя супруга Марина Дмитриевна. При Подворье работает большая библиотека православной литературы.

— Какова специфика жизни на Святой Земле? Скучаете по России?

— Я могу повторить вслед за отцом Антонином (Капустиным), что считаю свое служение на Святой Земле ничем не заслуженной и бесконечной наградой от Бога. Служение здесь прежде всего учит терпению и смирению. Даже если мы плохо усваиваем эти добродетели, все равно учение не проходит даром. Здесь я стал гораздо внимательнее относиться к чтению текстов Священного Писания. Будучи историком по образованию, я как бы заново и более глубоко прошел древнейшую историю человечества и библейских времен. И продолжаю свое историческое самообразование. Господь дал мне возможность заниматься фотографией и мне очень радостно, что для многих людей – наших соотечественников и людей живущих в других далёких странах я хотя бы отчасти стал свидетелем Святой Земли в своих фоторепортажах, размещенных в социальных сетях.

А специфика тут прежде всего в том, что это другой, непривычный для русского православного человека мир. Здесь между разными народами не всегда есть согласие и понимание, рядом с Тель- Авивом периодически идут военные действия — происходят ракетные обстрелы Израиля со стороны Сектора Газы. Это создает внутреннее напряжение. Ведь страна живет практически в полувоенном состоянии. Дети наших прихожан тоже служат в армии, как положено в Израиле – и юноши и девушки. В последние годы у противников Израиля появились ракеты, которые долетают до Тель Авива. Тель -Авив обстреливают нечасто, больше достается южным городам – Ашкелону, Ашдоду, поселками вокруг Газы. В 2012 году, когда целое лето были обстрелы и по три раза в день звучала воздушная тревога, а прилетающие ракеты сбивали прямо над храмом, мы ездили в южные города служить молебен Покрову Божией Матери о защите жителей этих мест. Служили на квартирах, собиралось много народа.

Климатические условия тоже непривычные для нашего человека. Здесь 7-8 месяцев в году стоит жара, непосредственно в Тель - Авиве в летний период обычно бывает 30-40 градусов, а влажность доходит до 90%, при этом нет дождей. К этому трудно привыкнуть.

Но вместе с тем, православный верующий ощущает и великую святость Иерусалима и всей Святой Земли, которая не случайно называют «Пятым Евангелием». Ведь каждый христианин, оказавшись на Святой Земле, по-новому – ярче и глубже – начинает воспринимать события Священного Писания. Это конечно, дает силы и большое утешение. Ну и в России я все же бываю несколько раз в году, поэтому сильно скучать не приходится.

— Когда у вас бывает богослужение и акафист святой Тавифе, написанный митрополитом Никодимом (Ротовым)?

— Трудники нашего подворья каждый день читают в пещере праведной Тавифы (где святая обрела свой последний покой) посвященный ей акафист. Над паломниками, по их желанию, я читаю молитву святой Тавифе перед ее святыми мощами. Празднование же святой совершается 2 раза в год. Главное – после Пасхи, в 4-ю неделю о расслабленном и осенью 7 ноября (25 окт. по ст.ст.). На мой взгляд, это достойная замена советскому празднику 7 ноября.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить к нам на Подворье всех, кто желает потрудится здесь во славу Божью. Для этого необходимо написать в Русскую духовную миссию в Иерусалиме. Сайт Миссии https://rusdm.ru/contact. Электронная почта: missia.jerusalem@gmail.com.