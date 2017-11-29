Не теряйте голос!

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Святейший Патриарх Кирилл: Епископское служение - зримое средство осуществления церковного единства
В Москве в Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл возглавил пленарное заседание Собора. В своем докладе Предстоятель коснулся таких тем, как актуальность некоторых документов Поместного Собора 1917-1918 годов, статистика патриаршего служения за уходящий год, документы, принятые Межсоборным присутствием за прошедшие четыре года, церковное социальное служение, статистика по храмам, епископату, социальным структурам Церкви и др. Ключевыми направлениями для обсуждения на Соборе Предстоятель назвал образование духовенства и работу с молодежью.
29 ноября 2017 г. 15:36
Русская Церковь пока не готова подтвердить подлинность екатеринбургских останков
Русская Церковь пока не готова ответить на вопрос, являются ли екатеринбургские останки, найденные в Поросенковом логе, останками царственных страстотерпцев. Об этом заявили участники мультимедийной пресс-конференции в РИА-новости, посвященной открытию Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Тем не менее, архиерейский собор рассмотрит промежуточные результаты проводимых экспертиз.
22 ноября 2017 г. 14:00
Посвященная столетию Поместного Собора международная научная конференция открылась в Москве
Вчера, 13 ноября, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Московском епархиальном доме открылась представительная научная конференция «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи», в которой помимо отечественных ученых принимают участие исследователи из Франции, Италии и Ватикана. Открывая пленарное заседание форума, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев поделился с аудиторией собственным осмыслением церковно-исторического значения Собора 1917-1918 гг. как явления, оставившего глубочайший след в духовном пространстве.
14 ноября 2017 г. 12:00
Царскосельский заступник
Многие десятилетия жители города Пушкина (бывшего Царского Села), знаменитого ленинградского (а когда-то петербургского) пригорода, даже не догадывались, что на площади в самом центре города, на месте памятника Ленину, когда-то стоял красивейший белоснежный Екатерининский собор, построенный по проекту знаменитого архитектора Тона. Не знали они и того, что под памятником вождю революции в земле покоятся останки служителя этого собора — протоиерея Иоанна Кочурова, первого из новомучеников русского духовенства. Сегодня взорванный собор воссоздан заново и площади, на которой он стоит, возвращено историческое название — Соборная. PDF-версия
14 ноября 2017 г.
Без света, но с молитвой
  Год назад игумен Савватий (Мызников), настоятель храма Богоявления-на-Острову, приехал в Хопылёво из Крыма по приглашению епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина, с которым знаком много лет. Предложение возглавить подворье в Ярославской глубинке, где был крещен будущий адмирал Федор Ушаков, отец Савватий воспринял как Промысел Божий. Его жизнь ранее не раз пересекалась со святым адмиралом, он хорошо знает его биографию.
16 октября 2017 г. 10:02
В Москве состоялся VIII фестиваль «Даниловские колокола»
В Даниловом монастыре состоялся VIII фестиваль звонарского искусства. В этом году он приурочен к значимой дате. Ровно 10 лет назад на звонницу Данилова монастыря из Гарварда вернулся первый из 18 колоколов — двухтонный «Будничный», отлитый еще в XVIII веке. География исполнителей русских звонов простиралась от Ниццы до Петропавловска-Камчатского по широте и от Карелии до Казахстана по долготе.
25 сентября 2017 г. 19:04
Архимандрит Антонин (Капустин). Наследство и наследие
Образ архимандрита Антонина (Капустина) (1817–1894) занимает прочное и почетное место в современном восприятии России, Русской Церкви и русско-палестинских духовных и культурных связей на Святой земле, в целом на христианском Востоке. Уважение к его памяти и наследию соединяет людей светских и церковных, представителей самых разных наций и религий. Выходец из бедного сельского духовенства, он стал одним из главных действующих лиц русской церковной дипломатии на Ближнем Востоке, самобытным церковным ученым и писателем.  
25 августа 2017 г. 11:00
Мостик к Святой Земле
Архимандрит Антонин Капустин родился в 1817 году в селе Батурине Курганской области. Здесь его крестили в еще деревянном храме, построенном отцом и дедом. Но послужить в родном селе отцу Антонину не довелось — его ждала иная судьба. В безбожное время уже каменный храм в честь Преображения Господня разделил судьбу тысяч других русских храмов, но чудом уцелел. На фоне приземистых изб и домиков сегодня он выглядит израненным исполином, который выжил в смертельной схватке и бредет сквозь бескрайние просторы Курганской земли. Жива ли память об архимандрите Антонине среди его земляков, что они делают для ее возрождения и увековечивания, каково будущее батуринского храма и как память об отце Антонине может способствовать просвещению в православной вере, выяснял корреспондент ЖМП. Мостик к Святой земле Алексей Реутский Архимандрит Антонин (Капустин) родился в 1817 году в селе Батурине Курганской области. Здесь его крестили в еще деревянном храме, построенном отцом и дедом. Но послужить в родном селе отцу Антонину не довелось — его ждала иная судьба. В безбожное время уже каменный храм в честь Преображения Господня разделил судьбу тысяч других русских храмов, но чудом уцелел. На фоне приземистых изб и домиков сегодня он выглядит израненным исполином, который выжил в смертельной схватке и бредет сквозь бескрайние просторы Курганской земли. Жива ли память об архимандрите Антонине среди его земляков, что они делают для ее возрождения и увековечивания, каково будущее батуринского храма и как память об отце Антонине может способствовать проповеди православной веры, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». — Здравствуйте! Вы что-нибудь слышали об Антонине Капустине? — спрашиваю редких прохожих на площади у сельского магазина в Батурине.  — Слышали, — улыбается в ответ женщина средних лет. — В школе у моей дочери проводили уроки, посвященные его памяти, и приглашали родителей. Еще в газете местной о нем читала. Нам рассказали, что он покупал в Палестине участки земли и строил там гостиницы для русских паломников, школы и больницы для местных жителей. — А кто у вас в селе храм построил, не подскажете? На помощь замявшейся односельчанке приходят двое немолодых мужчин: — Этот храм его отец построил. А он потом в Израиль уехал и там построил три храма! Возведенный в 1835 году каменный храм в Батурине служил веру­ющим до 1931 года и был закрыт вопреки их воле по решению поселкового совета. Затем был банком, дизельной станцией, типографией и даже парашютной вышкой — колокольня-то высотой в 50 м. Тонны мусора, свисающие с купола веревки юных скалолазов, оставивших на стенах автографы, протекающая крыша и огромный проем в северной стене для парковки сельхозтехники — таким его запомнила Александра Егоровна Кузнецова, когда в 2000 году вместе с другими женщинами она решила заняться восстановлением святыни и стала одной из первых прихожанок храма.  10 бабушек и храм  «Мы первую уборку в июне 2000 года провели, — рассказывает Кузнецова. — Раньше все у кого-то дома на молитву собирались, а потом я предложила: матушки, что же мы всё по углам молимся, у нас вон какой храм в селе стоит!» Повесили у магазина объявление, народ пришел на субботники. Поначалу людей было много — вырубили вокруг бурьян, вывезли из нижнего храма несколько грузовиков мусора. А дальше наступили времена подвижничества: не нашлось в селе охотников таскать в храм тяжелые доски для пола и заделывать блоками проем в стене. Приход наш — 10 пенсионерок, а работать могли только я и Валентина Панькова. Окна мы пленкой закрыли, рам не было. Печку сложили, на ней и готовили. Дочь мне провод купила, а электрикам за проводку света 400 рублей отдали, куда деваться? Я хоть и пенсию 2700 рублей получала, да ведь в темноте молиться не будешь, — вспоминает Александра Егоровна. — На нее и гвозди покупала — так и восстанавливали».  Через год в Преображенский храм назначили первого настоятеля, священника Сергия Кривых (с мая 2017 года он второй священник, а настоятель храма — протоиерей Владимир Тарасов). Немногочисленные прихожане воспряли духом. Благодаря усилиям отца Сергия, его семьи, друзей, прихожан и благодетелей заказали и вставили окна, сделали лестницу на второй этаж и очистили его от мусора, провели паровое отопление, заменили крышу. Когда меняли купола, из отверстий (видимо, пулевых, вмятины от пуль сохранились и на купольных крестах) вылетели пчелы. «Первое время за дверями храма ничего нельзя было оставить: ни тележку, ни лопату, народ по дворам всё тащил, — грустно улыбается Ирина, матушка отца Сергия. — Стройматериалы хранили в храме, под замком! Ведь прежде храм для батуринцев был источником стройматериалов. Например, у одной бабушки в сарае окно из храма было вставлено. Однажды во время службы, кто-то в храм вбежал и кричит: “Батюшка, народ песок растаскивает!” Нам накануне машину песка пожертвовали. Отец Сергий сначала увещевал людей, а потом просто огородил территорию. Столько возмущения у народа было, но воровство прекратилось».  Матушка приглашает в храм: в притворе и на втором этаже, куда ведет прочная лестница, штукатурка почти не сохранилась, на нас обреченно смотрит голая кирпичная кладка. На память приходят слова депутата Курганской областной думы, председателя Курганского отделения ИППО Александра Брюханова: «Нам бы только тендер выиграть на внутреннюю отделку, привести всё в порядок, и можно включать Батурино в местный паломнический маршрут: Большие кресты — Чимеево — Далматово». Сейчас нижний придел храма, освященный в честь Казанский иконы Божией Матери, уже готов к богослужениям. Небольшой, с выбеленными стенами, скромным иконостасом и невысокими потолками, он кажется по-домашнему уютным и теплым. 25 августа (в день рождения архимандрита Антонина) Святейший Патриарх Кирилл посетит этот храм и откроет мраморный бюст создателю Русской Палестины, который уже установлен рядом в яблоневом саду.  Прихожане рассказывают, что каждый, кому дорого имя архимандрита Антонина, в меру своих сил потрудился для храма на его ­малой ­родине. ­Одни участвовали своим трудом (например, прихожане Никольского храма и студенты политехнического колледжа города Шадринска), другие посильной жертвой. В 2007 году игумения Горненского монастыря в Иерусалиме Елисавета передала Преображенскому храму частицы мощей преподобномучениц Варвары и Елисаветы. А уроженец Батурина Владимир Симаков решил все юридические земельные вопросы и объединил неравнодушных людей вокруг благотворительного фонда «Батуринская святыня», благодаря которому колокольню обнесли деревянными лесами, подготовив ее тем самым к реставрации. В августе в Батурине должны закончиться последние приготовления к торжествам. Отремонтирована дорога к селу, рядом с храмом постро­ена автостоянка, из государственного бюджета поступили средства на реставрацию фасада храма и определен подрядчик. Выложена площадка, на которой установят бюст собирателю Русской Палестины. Кто такой  Антонин (Капустин)? 2017 год губернатор Курганской области Алексей Кокорин объявил годом Антонина (Капустина), дав старт масштабной информационно-просветительской кампании. На местном ТВ и по радио выходят передачи, районные и областные газеты публикуют тематические подборки, в музеях проходят выставки, посвященные отцу Антонину, на улицах Шадринска (районный центр) и Кургана установлены билборды с его портретом. Есть ли эффект? Мой опрос на улицах Шадринска показал, что многие горожане знают об отце Антонине, хотя не запомнили детали его биографии. «Поверьте, два года назад ни в Батурине, ни в Шадринске, ни в Кургане никто не мог ответить на вопрос, кто такой архимандрит Антонин (Капустин), — говорит митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, — хотя материала о нем много и этот материал интересный. Например, есть две книги — митрополита Никодима (Ротова) и архимандрита Киприана (Керна)1, посвященные отцу Антонину. Издаются его дневники. Например, Далматовский монастырь подготовил к изданию дневники, охватывающие период от детства до перевода в Киевскую академию. Телеканал “Союз” снял о нем два фильма. А если вы приедете на Святую землю и экскурсовод поведет вас по святым местам, будет постоянно звучать имя архимандрита Антонина. Кого еще из начальников Русской духовной миссии там вспоминают? Кто из них оставил о себе память? И не зря ему усвоили имя — создатель Русской Палестины. Взять, например, Иерихон. Это один из самых древних на земле городов. Во времена архимандрита Антонина там было несколько мазанок. А он приобрел там участок, построил первое каменное здание. Его примеру последовали другие, и с этого началось возрождение Иерихона, который сегодня вполне современный город». Эти и многие другие подробности звучат в выступлениях митрополита Иосифа и епископа Шадринского и Далматовского Владимира, духовенства митрополии на многочисленных встречах со школьниками, студентами, педагогами, ветеранами и всеми, кому в Зауралье интересна история и культура России.  Популяризация имени архимандрита Антонина — первая задача, которую поставил перед духовенством митрополит Иосиф. А вторая — возрождение памятных мест, связанных с его именем. Например, администрация Шадринского района планирует открыть в Батурине музей, посвященный памяти создателя Русской Палестины, который вызовет интерес у паломников и туристов. «Если говорить о человеке, не имея наглядных предметов, связанных с его жизнью или свидетельствами эпохи, это и скучно и не запоминается. Нужна экспозиция. К счастью, экспонатов XIX век оставил нам немало. Это и предметы, связанные с паломничеством, и с церковным бытом, и со служением. Сохранилось много фотографий и документов. Всё это можно собрать для музея», — продолжает архиерей.  Главный редактор регионального журнала «Мое Зауралье» Валерий Мурзин видит создание музея в Батурине в связке с развитием Шадринского района в целом. По его мнению, имя архимандрита Антонина (Капустина) стоит первым в ряду его знаменитых земляков — скульптура Ивана Шадра, крестьянина-новатора Терентия Мальцева и собирателя русских народных сказок Александра Зырянова («Царевна-лягушка»). Благодаря этим именам в Шадринский район можно привлечь как паломников, так и туристов, что создаст дополнительные рабочие места в сфере услуг.  «Музей должен быть некой информационной альтернативой Святой земле, чтобы каждый посетитель мог узнать, почему архимандрит Антонин треть жизни провел в Палестине, заботясь о русских паломниках, как выглядели паломники в XIX веке и как выглядят сейчас. Это нужно совместить с рассказом о православии: почему Россия приняла именно восточное христианство, — говорит Валерий. — Интерактивный экран — уже ничем не заменимая составляющая современного музея. На нем можно полистать редкие документы, посмотреть документальные фильмы, провести интерактивные викторины по примеру выставок “Русь Православная”. Всё это привлечет школьников и молодежь». Ведь говорить с молодежью о православии нужно на понятном для неё языке, считает Валерий. Только в этом случае рассказ о православных святынях Палестины, отце Антонине и его подвиге будет понятен каждому, кто приедет в Батурино, а сам отец Антонин станет примером для подражания. Если же еще сделать и виртуальную экскурсию по музею и храму, то о Батурине узнают миллионы людей по всей России и тоже захотят сюда приехать, уверен журналист.  Но нужен ли еще один музей, если в Далматовском Успенском монастыре (70 км от Батурина) тоже есть музей, один из залов которого посвящен отцу Антонину? Митрополит Иосиф считает, что нужен, потому что это оправдано логически: «Где еще быть музею, как не в месте рождения отца Антонина, и где будет собрана вся доступная о нем информация?»  Прославлять  или не прославлять Далматовский монастырь, как цветок на возвышенности, украшает весь уездный городок. Его белоснежная стена и розовый Скорбященский храм видны с любой точки Далматова. За широкими стенами, скрывающими цветущие яблони, в 1816 году открылось духовное училище, в которое в 1825 году поступил Андрей Капустин. Здесь он изучал латинский язык, географию, арифметику и катехизис, а перед смертью передал обители свой наперсный крест. Прервавшись в 1923 году, монастырская жизнь возобновилась спустя 69 лет.  Наместник Далматовской обители игумен Варнава (Аверьянов) встречает нас у святых ворот. В монастырском музее2 помимо залов, посвященных жизни в царской России и Зауральским новомученикам, устроена экспозиция об отце Антонине. В витринах — предметы, характеризующие различные периоды жизни архимандрита Антонина, начиная от детских лет в родном Шадринском уезде, учебы в училище и семинарии и заканчивая Святой землей.  «В музее отсутствуют, по понятным причинам, личные вещи отца Антонина,— говорит отец Варнава. — Но мы постарались представить эпоху, к которой принадлежал отец Антонин». В частности, здесь представлены прижизненные издания его работ, паломнические реликвии со Святой земли и Святой Афонской горы, предметы, характеризующие его увлечения (астрономия, фотография) и т.п. Для экспонирования подбирались почти исключительно оригинальные предметы: фотографии и стереофотографии, литографии, открытки, письма и почтовые карточки, географические карты и планы, печатные издания (книги, журналы, брошюры, альбомы), документы, церковная утварь (кресты напрестольные, требные и нательные, образки, иконы и иные паломнические реликвии) и т.д. Игумен Варнава в настоящее время занимается подготовкой магистерской диссертации на тему «Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина)» в Санкт-Петербургской духовной академии и скрупулезно изучает дневники архимандрита. Работа над этой темой дала ему возможность познакомиться с немногочисленными исследователями наследия отца Антонина, которых в прошлом году радушно принимал Далматовский монастырь. Обитель выступила организатором всероссийской научной конференции (12–13 мая 2016 года), посвященной 200-летнему юбилею Далматовского духовного училища и предстоящему юбилею отца Антонина (Капустина)3. Известно, что отец Антонин был очень разносторонней личностью. Но что в нем запоминается особенно, когда знакомишься с его дневниками? Прежде всего это глубокая церковность, считает отец Варнава, причем в широком смысле слова: за всеми его действиями и поступками всегда скрывается глубокий религиозный смысл. «И самое поразительное, церковность его была не показной, не елейной, не навязчивой. Иногда даже, наоборот, с элементом самоиронии и какого-то юродства. Этим он, наверное, спасался от окружающего формализма, зависти, непонимания, даже явной клеветы, — говорит отец Варнава. — В его биографии есть скорбные страницы, когда он терпел незаслуженный позор и поношение от лжебратии — в Афинах (­клеветнические письма, напечатанные в “Колоколе” А. Герцена) и Иерусалиме (роман-памфлет “Пейс-паша”). При этом сам он проявлял милосердие и сострадание даже к своим недругам, ценил искренность и прямодушие».  Потеряв еще в годы учебы в семинарии и академии самых близких своих друзей (имена их он часто упоминает в дневнике с сердечной теплотой — Афанасий, Егорушко, Алешинька), отец Антонин впоследствии брал на воспитание и попечение юных семинаристов (Андрея Фоменко, Петра Нищинского, Димитрия Мангеля), которые большей частью платили ему обидами и черной неблагодарностью. Однако, несмотря на всё это, отец Антонин до конца своих дней не утратил детской жизнерадостности. Именно этой радостью от созерцания чудного творения Божия можно объяснить, казалось бы, «не монашеские» увлечения его астрономией, фотографией, живописью, игрой на гуслях и т.д. В этом же ряду можно поставить и интерес к историческим наукам (палеографии, археологии, нумизматике и др.).  Возможно ли прославление архимандрита Антонина (Капустина)? Отец Варнава, председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии, считает, что это время еще не пришло: «Безусловно, архимандрита Антонина можно с полным правом назвать подвижником благочестия. Сам круг общения — его наставники, друзья, сослуживцы, ученики — говорит сам за себя: святители Филарет Киевский и Филарет Московский, Феофан Затворник Вышенский, Иннокентий Херсонский, преподобный Парфений Киевский. И это лишь некоторые. Несмотря на различную клевету, личная жизнь его как монаха и священнослужителя была безукоризненной».  Отца Антонина иногда упрекают в том, что он посещал молитвенные собрания инославных (католиков, протестантов, армян, коптов) и даже иноверцев (иудеев). Но отец Варнава уверен, что отцу Антонину это не могло нанести вреда, потому что православная вера определяла всю его жизнь. Но как тогда быть с тем, что отец Антонин приобретал участки с христианскими святынями (например, с Мамврийским дубом) часто вопреки благословению Синода? Более того, Синод даже издал указ4, запрещающий ему покупать эти участки на Святой земле. Но очевидно, что в исторической перспективе архимандрит Антонин оказался прав. «Следует помнить в этом случае, что церковное послушание не тождественно армейской дисциплине, а ставит во главу угла истину, — поясняет отец Варнава. — И в духовном облике отца Антонина есть многое, чему мы можем поучиться и чему должны подражать, если желаем стать настоящими христианами. Однако для прославления, как мы понимаем, всего этого недостаточно. Нужна воля Божия, знамение того, что отец Антонин угодил Богу. Как правило, таковыми знамениями служат чудеса, совершающиеся через посредство подвижника благочестия. Это с одной стороны. А с другой — требуется почитание церковным народом. Можем ли мы сегодня сказать, что имеется то и другое?» Фото автора Примечания 1 Киприан (Керн), архим. Отец Антонин Капустин — архимандрит и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (1817–1894). Гл. 8: Иерусалимские годы (1865–1894). URL: http://palomnic.org/rdm/k/10/ (дата обращения: 27.07.2017). Никодим (Ротов), архим. История Русской духовной миссии в Иерусалиме. Гл. 3: Архимандрит Антонин (Капустин) и Русская духовная миссия под его управлением. URL: http://www.rusdm.ru/history.php?item=12 (дата обращения: 27.07.2017). 2 URL: dalmate.ru/muzej.html (дата обращения: 27.07.2017). 3 Cм.: URL: agioi-zaural.ru/images/Issledovanij/2016.pdf (дата обращения: 27.07.2017). 4 Указ № 2596 от 21 декабря 1872 г. (Архив РДМ. Дело № 1700). Может ли возрождение памяти об отце Антонине привести современного человека к вере?  Иосиф, митрополит Курганский и Белозерский Сегодня Святая земля привлекает не только паломников, но и тысячи российских туристов, среди которых много и невоцерковленных людей. Они знакомятся не только со святынями, но и с именем архимандрита Антонина, искренне удивляясь тому, что создали там русские. Мы говорим о нем — создатель Русской Палестины. Но без отца Антонина ее не было и могло вообще не быть. Эта идея пришла только ему, и он ее воплотил. И у людей невольно возникает вопрос: кто он, что это за человек? Действительно, можно ли представить себе сегодня Елеон без «Русской Свечи», храма Марии Магдалины или селение Айн-Карем без Русского Горненского монастыря? Убери из Палестины эти русские места, и у наших соотечественников будет совсем другое восприятие Святой земли, она станет чужой. А так это — Русская Палестина, в ее храмах звучит молитва на родном языке, там наши соотечественники совершают свое служение и молятся о русском народе, о нашей стране, о нашем Отечестве. И близкие сердцу христианские святыни воспринимаются по-другому. И не секрет, что, посещая Святую землю, очень многие более близко воспринимают христианство — как что-то родное, важное для их души. Отцу Антонину удалось создать такой миссионерский инструмент, который работал, работает и будет работать, открывая красоту православия и привлекая к вере очень многих. А непосредственно Батурино может стать мостиком, который соединит людей со Святой землей. Протоиерей Владимир Тарасов, настоятель храма Архимандрит Антонин мне очень симпатичен как человек. Таких людей нельзя предавать забвению. Нам нужно постараться, чтобы о нем узнало как можно больше его земляков. И если люди приедут сюда, задача сделать так, чтобы наш рассказ пробудил в них желание больше о нем узнать.  Важно научиться интересно рассказывать об отце Антонине, тогда люди начнут вникать в историю его жизни, постепенно заинтересуются бытом той эпохи, верой отца Антонина. Значение может иметь даже то, что здесь 100 лет на одном и том же приходе служили его прадед, дед и отец, ведь в 1865 г. отмечали 100-летие рода Капустиных и основание прихода. И тогда, быть может, в них постепенно пробудится интерес к истории и к православной вере, и возникнет потребность по-другому увидеть и устроить свою жизнь, чтобы в ней стало больше радости и больше творчества. Игумен Варнава (Аверьянов), наместник Далматовского монастыря Отец Антонин почти три десятилетия трудился для того, чтобы русские люди могли не просто посетить Святую землю, но почувствовать себя там как дома. Для этого он обустраивал купленные с большим трудом (из-за непонимания со стороны недальновидного начальства, конкуренции инославных, особенностей законодательства Османской империи и др. причин) участки с любовью и заботой, как будто это был его родной дом. Так появлялись на Святой земле островки Святой Руси. Любовь и благоговение к Святой земле и находящимся там святыням отец Антонин пытался привить и русским паломникам. Казалось бы, разве может случиться так, что у православных паломников отсутствует благоговение и любовь к святыням? Оказывается, может. Как Церковь состоит не из одних святых, но и из грешников, лишь стремящихся к спасению, так и на Святую землю попадали самые разные люди. Нередко они несли в себе худшие привычки русского человека. Архимандрит Антонин не забывал обличать, увещевать, наставлять, чтобы имя русского человека стало на православном Востоке синонимом истового благочестия, а не «притчей во языцех». Поэтому благодаря отцу Антонину паломники из России не чужие на Святой земле, и Святая земля для многих из них не чужое место. Для популяризации его памяти по большому счету нужно возрождение веры, что невозможно без Святой земли, без живых примеров конкретных людей. Отец Антонин как раз один из таких идеалов, показывающий своей жизнью, как человек может совместить разные интересы — и научные, и практические — с настоящей верой. Он — образ православного человека. Но, с другой стороны, пример отца Антонина может быть действенным только для тех, кто сможет и захочет увидеть в нем что-то родное и близкое.  Поэтому необходимо говорить, напоминать, рассказывать, действовать по-евангельски: надо сеять, а как семя взойдет — не нам решать. Надо проводить конференции и выпускать книги, статьи, фильмы. Но не нужно ждать, что статья выйдет и вера вдруг расцветет. Может, одного она коснется, а другого и нет. Надо относиться к этому со смиренномудрием и понимать, что у каждого человека свой путь к Богу и о каждом человеке у Бога Свой замысел. Отец Антонин, безусловно, вполне заслуживает того, чтобы о нем знали. А то получается как по поговорке: умного никто не знает, а дурака— вся деревня. Но ведь должно быть наоборот.
24 августа 2017 г. 10:30
Невыносимая легкость вериг
Иринарховский крестный ход — кульминация борисоглебского лета. Это 75 км цветущих полей и усыпанных ягодами лесов. Это пять дней пути по оживающим раз в году тропинкам через мертвые, полуживые и живые села, где всё еще просвечивают искусная резьба и кружева наличников. Это обязательные остановки у храмов. Рядом с разрушенными служатся молебны, возле погостов — панихиды. В действующих проводятся вечерние богослужения и совершаются Литургии. Некоторые церкви открываются специально для крестного хода. А ведь всего два десятка лет назад началось возрождение самого крестного хода — через возрождение источника преподобного Иринарха.
25 июля 2017 г. 16:00
Интервью
Тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют регулярно проверяться у специального врача — фониатра.
ЖМП № 11 ноябрь 2017 /  5 декабря 2017 г. 16:55
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Не теряйте голос!

Как сберечь главное «орудие труда» певчих и чтецов

Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра.
Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Пат­риархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия
— Надежда Сильвестровна, как проходит первичный прием? Чем он отличается от приема, например, у отоларинголога? 
— Первичный прием — это прежде всего тщательный осмотр и затем обстоятельная беседа. Необходимо узнать, как пациент поет, как говорит, как дышит, и, самое главное, какая у него голосовая нагрузка. Только потом я назначаю медикаменты. 
Очень важная составляющая лечения — фонопедия (см. Справку). Эти занятия необходимы практически всем певцам, чтецам и ораторам, чтобы сохранить нормальный голос. Это работа над опорой дыхания и, как мы говорим, звуковыведением. 
— С какими жалобами к вам чаще всего обращаются?
— Приходят пациенты с кровоизлияниями, с потерей голоса. Пока я беседую со священнослужителем или певчим, то уже многое слышу. При ларингите, например, голос грубый, низкий, хриплый. Смотрю, нет ли патологии носа, горла, гортани, ушей, щитовидной железы. Если я замечаю гастродуоденальный рефлюкс, значит, нужна консультация гастроэнтеролога. Всё это — причины, из-за которых голос не звучит. 
Если оперные артисты готовятся к вокалу всю жизнь, то многие певчие оказываются на клиросах совершенно неподготовленными. Пришли, образно говоря, с улицы и стали петь. А у них может быть целый букет недугов: искривлена носовая перегородка, хронические риниты, отиты и тонзиллиты. Прибавьте к этому сквозняки, столь частые в больших соборах, холодные каменные полы. Понятно, что нагрузка на голос возрастает. Словом, огромное поле деятельности для фониатра. 
— А какие на ваш профессиональный взгляд есть еще факторы риска для голосов священников или певчих? 
— Этих факторов не так мало, как может показаться на первый взгляд. Служба в храме совершается круглый год, в любое время что-то может случиться с голосом. Но, конечно, Рождество, Крещение, Пасха — самое тяжелое время для врача-фониатра. От постоянной голосовой нагрузки священники и певчие сильно устают. А где усталость — там недалеко и до болезни. Прибавьте и другие факторы риска: эмоциональная нагрузка, условия, в которых находятся священники и хор — множество горящих свечей, скопление людей. К тому же некоторые прихожане приходят в церковь в больном состоянии — с вирусными инфекциями, с бронхитами и даже с пневмониями. И конечно, это служба зимой, да еще на улице…
Весной и в начале лета, когда организм реагирует на цветение, очень много аллергиков. Носоглотка отекает, и певчие теряют голос. Значит, им надо заранее давать противоаллергенные препараты. А в театре бывает и так: артисту пора идти на сцену, а у него на связках появилась мешающая ему мельчайшая мокрота. Он волнуется, рисует себе страшные картины. Врач проводит простейшие манипуляции, и тот выходит на сцену и поет.
— Есть ли какое-нибудь средство, которое можно было профилактически принять перед службой в холодное время года на улице, чтобы уберечь голос?
— Нет, такого чудодейственного средства нет. Готовиться надо постоянно. Врач-фониатр может посоветовать: занимайтесь правильным дыханием, не пренебрегайте закаливающими процедурами, полощите горло различными травяными настоями. Но всё надо делать с умом, ни в коем случае не заниматься самолечением. Флору полости рта нельзя постоянно вымывать антисептиками. Некоторые энтузиасты мне говорят, что каждый день полощут горло мирамистином, делают согревающие компрессы на связки. Я категорически против! Всё должно быть только по назначению врача. Не может быть общих установок и показаний для всех. Неплохо бы еще соблюдать диету — есть полужидкую пищу. После службы на открытом воздухе, после охлаждения можно принять самые простые меры, чтобы согреться, — уйти в теплое помещение, выпить чаю. Старые истины, но очень важные. 
И еще, для голоса самое главное — покой. Голосовая складка — это мышца, которой требуется отдых, и если священник с певчими отслужили с 6 утра до 12 часов дня, перерыв необходим. Везде, в том числе и в Церкви, должна формироваться культура работы с голосом.
— Но сегодня у регентов хорошая школа, они получают прекрасное музыкальное образование. Разве этого недостаточно? 
— Без врача всё равно не обойтись. Даже обладая большим опытом, регент без фониатра никогда не сможет должным образом оценить состо­яние певчих. Фониатр может подсказать регенту, в чем проблема у того или иного певчего, как взять опору… Таких моментов много, поэтому с регентами в Церкви должны работать специалисты, обучать их на практике. Мне не раз приходилось читать им лекции.
Фониатра, например, можно пригласить в храм заранее, примерно за месяц до большой службы. И тогда он непременно поможет священнослужителям, регенту и певчим как следует подготовить свои голоса к грядущему торжеству. 
— Но бывает и так: завтра праздничная служба, а голос пропал. Что делать?
— В таком случае только экстренная помощь. Врач вливает пациенту лекарственные вещества так, чтобы препараты сразу попали на связки. Эффект потрясающий! Мы, кстати, работаем по методам старой российской школы. На Западе этого нет. Недавно одному певцу из Англии буквально за три дня вернули голос. Он был в восторге, поскольку ничего подобного раньше не видел. 
— Как вы относитесь к народным средствам? Что лучше для восстановления голоса: гоголь-моголь, коньяк, горячее красное вино?
— Когда я поступила в медицинский институт, то на первых курсах увлеклась траволечением. Мы с отцом вместе собирали травы, ездили в лес, в поле, сушили их. Из Ялты мне присылали южные растения. Эффект от их применения всегда был очень хороший. Но когда я в 1991 году пришла работать в Большой театр и предложила артистам попить душицу от кашля, то от Зураба Соткилавы услышала: «Сколько времени мне надо пить траву? Месяц? А у меня завтра концерт, нужен голос!» Мне пришлось быстро перестроиться. Я была вынуждена перейти от народной медицины к медикаментозной. Но я по-прежнему люблю и доверяю народным средствам и, возможно, к этому вернусь. 
У священнослужителей абсолютно другой ритм жизни, нет театральной горячки, суеты. Священнику могут помочь и прихожане: принести сбор трав от кашля, от ангины. С другой стороны, в последнее время я все чаще думаю: а не навредим ли мы? Ведь сейчас, к несчастью, очень плохая экология. Везде мелколесье, всё заполонил борщевик, неизвестно, куда полетят его семена. Где сейчас можно безопасно собирать душицу, малину, трехцветную фиалку, валериану? 
Теплое красное вино? Пожалуйста. Сделайте его с корицей, гвоздикой, лимоном, сахаром. Но выпитый залпом стакан не даст эффекта. Начинается трахеит. Если дома, в тепле, медленно, небольшими глотками выпить бокал глинтвейна — тогда он действительно поможет снять острое состояние.
Cправка
Фониатрия (от греч. phone — звук, голос, и iatreia — лечение) — раздел медицины, изучающий патологию голоса (дисфонию), методы лечения и профилактики нарушений голоса, а также способы коррекции нормального голоса в желаемую сторону. Врач-фониатр восстанавливает голос и развивает его возможности. Нарушение голосообразования может быть проявлением заболеваний, анатомических особенностей, а также проявлением психологических факторов. Некоторые проблемы фониатр может решить только в сотрудничестве с логопедом. Успех лечения во многом определяется ранней диагностикой заболеваний гортани. В России как самостоятельный раздел медицины фониатрия появилась около 50 лет назад.
Фонопедия — раздел логопедии, занимающийся восстановлением и профилактикой голоса специальными педагогическими приемами. Фонопедическая терапия носит комплексный характер и включает в себя:
дыхательный тренинг,
лечебную физическую культуру,
релаксационные упражнения,
упражнения для укрепления наружных и внутренних мышц гортани и шеи,
артикуляционные упражнения,
голосовые упражнения,
вокальные упражнения,
физиотерапевтическое воздействие.
Фонопедия в сочетании с медикаментозным терапевтическим лечением помогает быстро восстановить утраченный голос.
Как сохранить голос в рабочем состоянии
Никогда не выходите сразу после пения на улицу, особенно в холод (крестные ­ходы и пение на улице). Выработайте привычку в холодное время года перед выходом на улицу выпить немного воды комнатной ­температуры. Это охладит стенки гортани. Избегайте резкой смены температуры. После горячей еды и питья подождите в помещении 15–30 мин, иначе слизистые оболочки могут воспалиться (катар). 
Не разговаривайте на морозе, старайтесь не бегать и не ходить быстро на морозном воздухе, чтобы не углублять дыхание. Вообще избегайте охлаждений и переохлаждений. Для голосового аппарата опасно чрезмерное употребление мороженого, сквозняки, ветер в жаркую погоду, когда вы разогрелись на солнце. Это самый легкий способ простудиться. 
Следите за своей обувью, особенно в промозглую погоду. Холодные, сырые ноги — верная простуда. Если это случилось, то обязательно сделайте горячую ножную ванну, разотрите ноги спиртом (или одеколоном), наденьте теплые носки, выпейте горячего чая. 
Вся одежда должна быть удобна и соответствовать погоде. Но, кроме одежды и обуви, еще очень важен головной убор. Он должен быть достаточно легким и теплым. Часто невралгии возникают именно из-за неподходящей шапки. Слишком теплая чрезмерно согревает голову, что вызывает усиленный приток крови, головную боль. В результате голова зябнет и может быстро переохладиться, что вызывает различные заболевания гортани и связок. 
Дышать надо по возможности только через нос. Это предохраняет дыхательные пути от пыли и инфекции, которые оседают в носу. Кроме того, воздух, проходя через нос, согревается и увлажняется. Хорошо прополаскивать носоглотку, рот и гортань щелочными водами типа «Боржоми», так как ее состав хорошо очищает слизистую. 
Воздух в репетиционных помещениях должен быть не сухой, не пыльный, не холодный (охранная норма устанавливает температуру воздуха не ниже +15 °С). Поэтому для голоса особенно вредны службы в выхоложенных храмах зимой и осенью. 
Не пойте в помещениях, где курят или курили. Старайтесь не курить сами. Алкоголь и никотин не улучшают состояние организма, зато разрушают вашу нервную систему. Также пары смолы при каждении оседают на связках, затрудняют смыкание, заставляют работать их «на износ».
Речь и пение после еды затруднены. Полный желудок подпирает диафрагму, то есть механически воздействует на дыхание. Кроме того, переваривание пищи требует прилива крови к пищеварительным органам, что снижает жизнедеятельность произвольных мышц гортани и ухудшает звучание голоса. Пауза после еды должна быть не менее часа.
Для голоса вредно грызть семечки. Их мелкие частицы оседают на связках, из-за чего те начинают неправильно работать и перенапрягаются.
Женщинам рекомендуется по возможности не петь или хотя бы снизить нагрузку в дни цикла (три дня, установленные законом). Несоблюдение этого правила грозит длительным нарушением голосовой деятельности, причем очень часто с серьезными последствиями. В эти дни стенки капилляров кровеносных сосудов приобретают повышенную ломкость, что приводит к кровоизлияниям. 
Старайтесь закаляться и укреплять свой организм. Ничто так легко не вызывает заболевания горла, как изнеженность. Люди голосоречевых профессий чаще склонны к простуде верхних дыхательных путей. Это объясняется особой чувствительностью их голосового аппарата к охлаждению, условиям производства, а также подвижностью нервных процессов, особой впечатлительностью и, наконец, неосторожностью самих людей, потенциальных пациентов врачей-ларингологов. 
Насморк, сухость слизистых, воспаления носоглотки часто выбивают нас из рабочего состояния, сильно влияют и изменяют внутренние ощущения, которыми пользуется певец. Петь и громко читать в подобных состояниях нельзя.
При каких признаках стоит обратиться к фониатру
Перед тем, как заговорить или во время разговора вам постоянно приходится прокашливаться.
Неполноценное звучание голоса более чем одни сутки после выступления или после повышенной голосовой нагрузки.
Голос стал охрипшим или грубым.
После перенесенной вирусной инфекции изменения голоса сохраняются более 8 дней.
Курение больше пяти лет.
Регулярная «потеря» голоса.
Потеря звучности голоса после перенесенных операций или травм в области шеи, грудной клетки.
Боль или напряжение при глотании или разговоре.
Голос слабый и невыразительный.
Чувство нехватки воздуха во время пения или при произношении длинных фраз.
Диапазон голоса сузился.
Справка
Гвоздецкая Надежда Сильвестровна — врач-отоларинголог (фониатр), заслуженный врач РФ. Окончила педиатрический факультет Второго Мос­ковского медицинского института им. Н. И. Пирогова, клиническую ординатуру по детской отоларингологии. С 1975 по 1991 г. — сурдолог-фониатр Детского сурдологического отделения поликлиники № 80 г. Москвы, консультант Капеллы мальчиков (рук. Н. Д. Камбург), с 1976 г. — Ансамбля песни и пляски Московского городского дворца пионеров и школьников им. В. С. Локтева. С 1991 г. — врач-фониатр поликлиники Большого театра России.
Постоянный врач-консультант 29 международных конкурсов вокалистов. Работала с оперными певцами и ведущими солистами, такими как Е. Образцова, З. Соткилава, Е. Нестеренко, Д. Хворостовский, И. Архипова, и многими другими. В течение многих лет Гвоздецкая является врачом-консультантом Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Академического колледжа при консерватории им. Чайковского и многих известных театральных коллективов г. Москвы.

 

Юлия Нежная
5 декабря 2017 г. 16:55
Ключевые слова: культура, богослужение
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