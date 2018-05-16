Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: Дело не в количестве

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Глава Эфиопской Церкви встретился со студентами и преподавателями Общецерковной аспирантуры и докторантуры
В Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) состоялась встреча главы Эфиопской Православной Церкви Патриарха-Католикоса Эфиопии Абуна Матфия с преподавателями и студентами ОЦАД.
16 мая 2018 г. 10:38
Взял в руки Часослов — поменьше гордись собой
Заслуженный артист России Ян (Иоанн) Осин выпустил вторую половину авторского курса для начинающих чтецов и обучающихся этому искусству на приходах церковнослужителей из числа мирян (о первой см.: Журнал Московской Патриархии. 2012. № 5). Сюда вошли полные тексты утреннего и вечернего молитвенного правил и заменяющие их на Светлой седмице Часы Пасхи. Мы попросили автора рассказать о работе над новинкой и о том, как легче всего научиться церковному чтению, избегая самых распространенных в этом деле недочетов. PDF-версия
23 апреля 2018 г. 13:00
На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца
Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии.
27 марта 2018 г. 20:05
Можно отделить Церковь от государства, но нельзя отделить Церковь от народа
22 февраля на 92 году жизни скончался один из самых талантливых дипломатов 1970-х годов Валентин Михайлович Фалин. Валентин Михайлович был непосредственным участником подготовки празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, события, которое можно считать началом возрождения Русской Православной Церкви. О том, как это происходило в высших эшелонах коммунистической власти, о своей вере и жизни Валентин Михайлович несколько лет назад подробно рассказал в интервью Журналу Московской Патриархии. Предлагаем вашему вниманию этот материал, не потерявший исторической ценности и в наши дни.
24 февраля 2018 г. 12:24
В Никольском храме в Толмачах состоялся молебен перед Угрешским образом святителя Николая
В храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее 26 декабря состоялись Божественная Литургия и молебен перед Угрешским образом святителя Николая, явленного в 1380 году благоверному князю Димитрию Донскому. До 1925 года икона пребывала в Николо-Угрешском монастыре, прославилась многими чудесами, а после разграбления обители была передана в Третьяковскую галерею. В этом году исполнилось 25 лет со дня возвращения храма Русской Церкви.
26 декабря 2017 г. 17:00
Не теряйте голос!
Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра. Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Патриархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия
5 декабря 2017 г. 16:55
Святейший Патриарх Кирилл: Епископское служение - зримое средство осуществления церковного единства
В Москве в Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл возглавил пленарное заседание Собора. В своем докладе Предстоятель коснулся таких тем, как актуальность некоторых документов Поместного Собора 1917-1918 годов, статистика патриаршего служения за уходящий год, документы, принятые Межсоборным присутствием за прошедшие четыре года, церковное социальное служение, статистика по храмам, епископату, социальным структурам Церкви и др. Ключевыми направлениями для обсуждения на Соборе Предстоятель назвал образование духовенства и работу с молодежью.
29 ноября 2017 г. 15:36
Русская Церковь пока не готова подтвердить подлинность екатеринбургских останков
Русская Церковь пока не готова ответить на вопрос, являются ли екатеринбургские останки, найденные в Поросенковом логе, останками царственных страстотерпцев. Об этом заявили участники мультимедийной пресс-конференции в РИА-новости, посвященной открытию Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Тем не менее, архиерейский собор рассмотрит промежуточные результаты проводимых экспертиз.
22 ноября 2017 г. 14:00
Посвященная столетию Поместного Собора международная научная конференция открылась в Москве
Вчера, 13 ноября, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Московском епархиальном доме открылась представительная научная конференция «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи», в которой помимо отечественных ученых принимают участие исследователи из Франции, Италии и Ватикана. Открывая пленарное заседание форума, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев поделился с аудиторией собственным осмыслением церковно-исторического значения Собора 1917-1918 гг. как явления, оставившего глубочайший след в духовном пространстве.
14 ноября 2017 г. 12:00
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ЖМП № 3 март 2018 / 15 мая 2018 г. 13:50
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: Дело не в количестве
В Москве отказались от типовых проектов храмов
— Как ни парадоксально, наша столица, по сравнению с другими регионами, оказалась на последнем месте в плане соотношения количества храмов и численности православного населения. Если в других крупных городах на 10–15 тыс. человек действует хотя бы один храм, то в Москве есть районы, где на 100–150 тыс. жителей приходится всего один-два православных прихода. Поэтому строительство храмов в новых районах Москвы стало делом самым насущным. Храмы строятся там, где просят люди, там, где они нужны, там, где они будут востребованы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично инициировал эту программу. Этому масштабному проекту Предстоятель придает особо важное значение.
Как правило, новым общинам, которые обращаются к нам с просьбой о помощи, поддержка нужна на этапе проектирования и строительства. После же сдачи объекта в эксплуатацию содержать храм приходы могут и сами. Это одно из явных свидетельств востребованности наших храмов.
Первоначально, когда программа начиналась, были разные идеи, шел некий поиск. Например, предложили строить храмы модульного типа — собирать их как конструктор, что позволило бы возвести здание быстрее и дешевле. Но так было только на бумаге. Дело в том, что модульный принцип оправдан в случае масштабного строительства, как это было с хрущевками, например. Между тем у храмостроительства своя, особая специфика. Поэтому от этого принципа быстро отказались.
Потом остановились на типовом проектировании: разработали несколько проектов храмов на 200, 300 и 500 человек и «привязывали» их к разным участкам в зависимости от площади предоставленной земли. Некоторое количество храмов построили именно так. Были, конечно, и удачные объекты, например храм Всемилостивого Спаса в Митине, храм Живоначальной Троицы на Святоозерской. Но в какой-то момент стало ясно, что повторять одни и те же проекты — дело неблагодарное. Прихожане и настоятели все настойчивее изъявляли желание иметь храм с неповторимым архитектурным обликом. И на практике мы в итоге пришли к тому, что необходимо разрабатывать новую линейку проектов и для каждого храма создавать уникальный архитектурно-художественный облик.
Святейший Патриарх Кирилл вдохновился многими нашими новыми проектами и благословил, чтобы все храмы в Москве строились по индивидуальным проектам, чтобы никаких типовых проектов и проектов повторного применения в городе больше не было.
— Вы упомянули о качестве строительства. Как вы решаете этот вопрос? Опыт московских строителей в этой области явно недостаточен, ведь храм — это не панельная многоэтажка.
— Если говорить о конкретных строителях — разные были организации, которые начинали с нами работать, кто-то лучше, кто-то хуже. Например, по первоначальному плану с нами работали ведущие московские проектные организации: «Моспроект-2», «Моспроект-3», МНИИТЭП. Мы и сегодня с некоторыми из них продолжаем сотрудничать, однако эти институты не специализируются на храмах, у них маловато опыта, да и в целом они решают другие задачи.
Большая часть проектов сейчас не связана с ними. За последние годы в нашу программу было привлечено много хороших специалистов, молодых, талантливых архитекторов. Создаются новые достойные проекты, в которых гармонично сочетаются традиции и новаторство. Храм — это сакральный объект, он представляет собой особое пространство. Храм должен быть красивым и удобным для служения и молитвы. Храм создается совсем на других началах и совсем с другим коэффициентом прочности и надежности, чем обычный строительный объект. И все это следует учитывать при разработке проекта.
Кроме того, финансирование строительства осуществляется исключительно на пожертвования. Конечно, хорошо, если есть крупный благотворитель, который готов пожертвовать сразу крупную сумму на стройку. Но часто приходится долго ожидать денег и работать с теми средствами, которые есть в наличии на сегодняшний день. Поэтому многое в организации программы решается индивидуально, как говорится, в «ручном» режиме. Те высокие требования, которые мы предъявляем, к сожалению, не всем по плечу. Да еще и заработать на нашем строительстве непросто.
Мы часто видим, что для проектных и строительных организаций, а также для компаний, которые занимаются техническим надзором, строительство храма — всего лишь бизнес. Пусть не самый доходный, но тем не менее.
— Вы можете назвать удачные примеры строительства: чтобы новый храм был возведен без серьезных проблем и при этом стал украшением столицы?
— Таких примеров тоже много. Например, красивый шатровый храм в Строгине в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Храмы Блаженной Матроны Московской в Дмитровском, Преподобного Серафима Саровского в Раеве, Покрова Пресвятой Богородицы в Орехово-Борисове, Живоначальной Троицы в Троицке.
— Хотя первоначально, например, другой Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, выступал в СМИ и говорил, что на этом месте не должно быть вообще храма: мол, никогда не было, нечего и строить… Камень, который отвергли строители, стал краеугольным?
— Перед началом строительства всегда проходят обсуждения, публичные слушания. Люди высказывают свои мнения, это нормально. Решение принимается исходя из интересов жителей района, их желания.
— По каким причинам чаще всего возникают протесты против строительства?
— Как правило, это участок в неудачном месте. Иногда люди привыкли, например, гулять в парке, и тут вдруг приходит известие, что там будет храм. Тут может возникать, особенно у людей неверующих, недоумение или возмущение. Как правило, все такие вопросы решаются в результате мирно.
Строительство храма, как и любое другое строительство, может создавать временные неудобства. Тем более людям, которые не привыкли ходить в храм. Это понятные вещи, для этого и проводятся обсуждения, разъяснения. И с жителями районов общий язык найти удается. Как правило, остроту ситуация приобретает тогда, когда появляется политическая составляющая. Как, например, на Торфянке (парк расположен в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. — Примеч. ред.), где акции протеста устраивали представители КПРФ и партии «Яблоко». Они же подобные акции проводили и на других наших стройках. Знаменательно, что в разных районах Москвы организацией конфликтов занимаются одни и те же люди.
Проблемы возникают и там, где есть сектанты, для которых Православие в принципе враг. Они также специализируются на разного рода провокациях на ровном месте. А вот так, чтобы было стойкое сопротивление именно местных жителей, — я не знаю ни одного участка.
— Были ли случаи, когда из-за протестов приходилось искать другой участок?
— Хватает ли священников для новых храмов? Насколько это почетно или, наоборот, трудно — быть настоятелем-строителем?
— Много молодых настоятелей стали открытием, проявили себя очень хорошо. Поэтому новые храмы — это очаги приходской активности. Незаурядные люди могут проявить здесь свои таланты.
— Сталкивается ли программа с материальными трудностями? Будет ли в ближайшее время строиться меньше храмов из-за экономического кризиса?
— Конечно, сталкивается. Но не обязательно, что храмов будет меньше. Например, в прошедшем году программа из-за кризиса не приостановилась. Приведенная выше статистика — лучшее тому подтверждение.
— Вы можете обозначить какой-то общий бюджет программы?
— Только примерно, ведь кто-то жертвует кирпичик, кто-то бесплатно выполняет часть работ, а кто-то жертвует сразу десятки миллионов. Мы не подводили такие итоги. Но в целом многие храмы строятся очень экономно. Если сравнивать их с подобными гражданскими зданиями, в некоторых случаях экономия достигает до 50 %. С учетом масштаба нашей программы на ее реализацию нам теоретически были бы необходимы десятки миллиардов. А между тем у нас достаточно скромный бюджет, а строительство идет.
— Можете назвать стоимость хотя бы одного храма?
— Она зависит не только от размеров храма, но и от конфигурации инженерных сетей, как далеко находятся точки присоединения к ним и т. д. Это все индивидуально и по-разному может быть оценено. Но, например, храм на Ходынском поле был построен под купола за 90 млн руб.
— Есть ли конечное число храмов, которые предполагается возвести?
— Я считаю разговор о количестве храмов непродуктивным. Если говорить о реальности, то пока у нас около 200 участков, определенных для строительства. Поскольку сейчас наша столица расширилась за счет Новой Москвы, могут добавиться и новые участки. В настоящее время в викариатстве Новых территорий под строительство храмов выделено 18 земельных участков. Подбор продолжается.
Для нас не является самоцелью какое-то определенное число храмов. Поэтому, когда я стал руководителем Финансово-хозяйственного управления, я отошел от этой темы. То есть от постоянно повторяемого тезиса, что мы строим именно 200 храмов. Мне не нравится название «200 храмов», или «300 храмов», или еще что-то в этом духе. Цифра никого не вдохновляет. Нужно думать о конкретных людях, приходах. А какое количество получится — это вторично.
— В каких районах Москвы уже достаточно храмов? Где, наоборот, не хватает?
— В Центральном викариатстве достаточно храмов, и там нет необходимости в строительстве новых. В центре речь идет, скорее, о восстановлении исторических зданий. Если же говорить обо всех остальных округах, о новых районах, то храмов по-прежнему не хватает. В каждом административном округе есть районы, где вопрос решен, и районы, где по-прежнему нет ни одного храма на 100-тысячное население.
— Вскоре в городе развернется масштабная программа реновации. Как вы думаете, на этапе проектирования перестраеваемых районов не стоит ли сразу предусмотреть храм? Или, например, здание заброшенной Ховринской больницы, имеющее дурную славу, — не стоит ли построить храм на ее месте?
— Я считаю, что это должно зависеть от желания жителей. Надо смотреть, как близко или как далеко в таком районе расположены уже действующие храмы. То есть рассматривать каждый случай в отдельности.
15 мая 2018 г. 13:50
Ключевые слова: храмостроительство
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