Белорусский Экзархат — 30 лет истории

Беларусь — союзное государство, у которого с Россией всегда были партнерские, добрососедские отношения. Свою роль в этом играет и Белорусская Православная Церковь, уже пять лет ее возглавляет Патриарший Экзарх Мит­рополит Минский и Заславский Павел. Какие задачи сегодня приоритетны для нее, как стро­ятся отношения с государственной властью, испытывает ли Церковь кадровые проблемы и каковы перспективы теологии и введения ОПК в школах в качестве обязательного предмета, Его Высокопреосвященство рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии».

Человек-эпоха





— Ваше Высокопреосвященство, 30 лет назад Минско-Белорусская епархия была преобразована в Белорусский Экзархат Московского Пат­риархата. Какие наиболее важные события, на Ваш взгляд, произошли за это время в БПЦ? Как Вы оцениваете вклад Митрополита Филарета (Вахромеева) в возрождение церковной жизни в Беларуси?





— Оглядываясь на историю возрождения Православия на Белорусской земле, мы непременно должны говорить о нынешнем Почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси, потому что наиболее важные события последних 30 лет неотъемлемо связаны с личностью Митрополита Филарета.

Он, конечно, человек-эпоха, возглавивший возрождение церковной жизни в Беларуси после жесточайших гонений XX столетия. Безусловно, заслуги владыки Филарета перед Беларусью огромны.

В 1978 году, когда владыка Филарет прибыл в Минск, в республике была зарегистрирована только одна православная епархия — Минская и Белорусская. За годы его служения в пределах нашей страны было учреждено 10 епархий, многократно возросло количество приходов и монашеских обителей, возобновлена издательская деятельность Церкви, начат перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Митрополиту Филарету принадлежит идея возрождения системы духовного образования в Белорусском Экзархате. Имея опыт руководства Московскими духовными школами, он заново создал Минскую и Витебскую духовные семинарии, открыл ряд духовных училищ в городах: Минске, Витебске, Орше и Слониме. Владыка возродил и Минскую духовную академию. В составе ведущего вуза страны — Белорусского государственного университета — начал свою работу Институт теологии.

12 июня 2003 года Митрополит Филарет и премьер-министр Беларуси Геннадий Новицкий подписали историческое Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью. Следует отметить, что это соглашение до настоящего времени является фундаментом взаимодействия между государством и Церковью в Республике Беларусь.

В 2006 году указом Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко Митрополиту Филарету было присвоено звание Героя Беларуси.

Мы с глубочайшим почтением и любовью относимся к владыке Филарету. Молимся Богу о нем и искренне желаем ему крепкого здоровья и многих лет жизни!

— У Вас богатый опыт епархиального управления, в том числе и за рубежом. Какие черты белорусской паствы Вас особенно тронули, показались наиболее характерными и жизнеутверждающими?





— Я ехал в Минск, получив отеческое напутствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Направляя меня в Беларусь, Святейший Патриарх Кирилл сказал мне: «Владыка, я очень люблю Беларусь и белорусский народ. Уверен, что и вы полюбите страну и свою новую паству. Белорусский народ очень благочестивый и многострадальный. Любите его, и он полюбит вас».

Действительно, со временем я не раз вспоминал патриаршее слово и внутренне соглашался с Предстоятелем нашей Церкви. Белорусский народ есть за что уважать и любить. Это доброжелательные и открытые люди, настроенные на созидание и, что очень важно, закаленные множеством тяжелых исторических испытаний. За одно только ХХ столетие белорусы пережили Первую мировую войну, Октябрьскую революцию, сталинские репрессии, Вторую мировую войну, Чернобыль, социальные и политические катаклизмы 1990-х годов.

Все эти испытания не смогли сломить белорусский народ, потому что сила духа предыдущих поколений этого народа основана на искренней вере в Бога и любви к Отечеству. Это гармоничное сочетание — веры, патри­отизма и любви — помогло белорусскому народу выстоять в годы лихолетий, а к исходу XX столетия обустроить жизнь в суверенной Республике Беларусь на прочном основании гражданского мира, согласия, общественной солидарности и единения. Белорусский народ действительно знает цену миру, умеет отстаивать, хранить и укреплять мир. И в этом смысле я глубоко убежден, что мировому сообществу, постоянно переживающему нестроения и противостояния, есть чему поучиться у Беларуси.

Крепкая семья — крепкая страна

— Вы возглавляете Экзархат уже пять лет. Какие значимые события в церковной жизни Беларуси произошли за это время, что удалось сделать из задуманного, какие идеи в сферах администрирования, кадров, миссии воплотились в жизнь?





— За прошедшие годы произошло много событий, которые, безусловно, будут важными не только для Экзархата, но и для страны в целом. Хочу особо отметить заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшееся под председательством Святейшего Пат­риарха Московского и всея Руси Кирилла в городе Минске 15 октября 2018 года. Это первое событие такого рода в истории нашей Церкви в Республике Беларусь. Город Минск, таким образом, стал одной из синодальных столиц наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Киевом. У этого события есть важное символическое измерение: оно олицетворяет признание значимости вклада, внесенного православными белорусами в созидание нашей общей церковной жизни, нашу духовную сокровищницу, общую для всех трех восточнославянских народов.

Еще хочу отметить одно действительно историческое событие: в 2017 году Библейская комиссия и Издательский совет Белорусской Православной Церкви представили общественности перевод Священного Писания Нового Завета на современный литературный белорусский язык. Этот перевод стал итогом 25 лет напряженных трудов наших отечественных богословов, лингвистов и редакторов. К слову сказать, Новый Завет на белорусском языке вышел в год празднования 500-летия издания Франциском Скориной первопечатной Псалтири, что позволило подчеркнуть преемственность традиций духовного просвещения на нашей земле.

За прошедшие пять лет в пределах Белорусского Экзархата было создано четыре новые епархии (Борисовская, Молодечненская, Слуцкая, Лидская) и рукоположено пять епископов. Видя ситуацию в Церкви изнутри, могу с уверенностью сказать, что создание новых епархий привнесло заметное развитие церковной жизни. Наши новорукоположенные ­архипастыри — очень энергичные, инициативные, образованные люди, верные Церкви, открытые и доступные для паствы. Образование новых епархий положительно повлияло на динамику храмостроительства, развитие просветительских, молодежных, благотворительных проектов на местах. Жизнь жительствует, как сказал святитель Иоанн Златоуст. Нам очень многое еще предстоит сделать, но главное — мы стараемся не сидеть сложа руки, а служить, молиться и трудиться во славу Божию, Церкви, Отечества и на радость и спасение людей.

Если подробнее говорить о взаимодействии белорусского государства и Белорусской Православной Церкви, то хотел бы также отметить в том числе и регулярное подписание программ сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и профильными государственными ведомствами. Например: на Белорусских Рождественских чтениях, которые состоялись в Минске 29–30 ноября 2018 года, были подписаны программы сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством здравоохранения Республики Беларусь и между Белорусской Православной Церковью и Комитетом здравоохранения Мингорисполкома по вопросу помощи людям с онкологическими заболеваниями.

— Как вы оцениваете религиозность современного белорусского общества?





— По данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, 93,5 % населения нашей страны относят себя к определенным конфессиям, из них 81 % называет себя православными. В пересчете на все население Беларуси это 75,7 %. Так что с точки зрения государственной статистики белорусское общество в большинстве своем — верующие в Бога люди. Но, разумеется, нам не следует охладевать в проповеди Евангелия, а необходимо прилагать максимальные усилия к тому, чтобы эту веру постоянно возгревать в своем сердце и сознании каждого человека. По нашим оценкам, число регулярно посещающих богослужение и участвующих в Таинствах примерно такое, как и в России. (В России православными верующими считают себя 63 % опрошенных. Из них 17 % посещают храм раз в месяц и чаще. Причащаются несколько раз в год (плюс не реже одного раза в месяц) — 11 % (Опрос ФОМ 2018 г. URL: fom.ru/TSennosti/14128)).

Хочу отметить еще одну особенность, которая меня очень глубоко тронула по приезде в Беларусь. На праздничных богослужениях в храмах присутствует много мужчин. Люди приходят молиться семьями — муж, жена и дети. Это очень серьезный показатель. Семья одного духа и веры, а семья — это основа государства. Будет крепкая семья, значит, будет крепкая страна.

— Какие, на Ваш взгляд, задачи стоят сегодня перед Белорусской Православной Цер­ковью? Как Вы видите их решение?





— Текущих задач очень много, но я бы отметил непреходящую актуальность духовного просвещения. У этой задачи много уровней. Это и развитие высшего богословского образования, и регулярное повышение квалификации духовенства, и попечение о должном уровне подготовки церковных работников, и совершенствование приходских воскресных школ, и миссия среди молодежи.

Мы стараемся не забывать и о людях зрелого и пенсионного возраста — они не меньше детей и молодежи требуют к себе внимания. В Беларуси очень хорошо налажено социальное служение.

Как во все времена, так и сегодня существуют суеверия. Наша задача помочь искоренить их не только у вновь пришедших в храм, но и у тех, кто считает себя воцерковленными людьми. Но это дается очень непросто.

Межконфессиональный диалог





— Вторая по численности в Беларуси конфессия — это католики. Как строится диалог с ними?

— У Белорусской Православной Церкви добрососедские отношения с Римско-Католической Церковью в Республике Беларусь. Конфликтных ситуаций, слава Богу, не возникает. Мы общими силами стремимся содействовать миру и согласию на нашей земле, памятуя слова Нагорной проповеди Спасителя: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9).

Наше сотрудничество с католиками в основном проходит в формате межконфессиональных встреч, посвященных защите христианских ценностей в современном мире, а также вопросам церковной истории. Большую роль в развитии этого диалога играет работа Международного общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», регулярно проводящего конференции и круглые столы с участием католической стороны.

Свежий пример тому — международная конференция, которая прошла в Минске в октябре 2019 года и была приурочена к 90-летию со дня рождения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). С одной стороны, мы знаем, что владыка Никодим уделял большое внимание внешним связям нашей Церкви, и в частности православно-католическому диалогу. А с другой стороны, его деятельность была связана с Беларусью: в течение нескольких месяцев в 1963 году владыка служил на Минской кафедре. Митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, является учеником владыки Никодима и глубоко чтит память своего наставника. Так что были веские причины провести этот форум именно в Минске.

Отмечу также, что в Беларуси православно-католический диалог зачастую начинается в семьях. У нас много смешанных семей. Особенно на западе Беларуси есть много населенных пунктов, где живут рядом православные и католики. Так что нам сейчас очень важно сохранять межконфессиональный баланс и жить в мире, памятуя о том, что религиозные и национальные различия могут использоваться злоумышленниками против мира и единства нации.

— Поддерживаете ли Вы контакты с уни­атами в Беларуси?





— Униаты — это католики, пусть и греческого обряда. Мы не дифференцируем свое отношение к католикам на основании используемого ими обряда. Для нас они — часть католической общины, которая представляет себя в белорусском обществе на всех уровнях сообразно своим внутренним соображениям. Никакого отдельного богословского диалога мы с ними не ведем, что не мешает нашему мирному сосуществованию.

— Как строится сотрудничество Белорусской Православной Церкви с Польской и Украинской Церквами, с Виленско-Литовской епархией?





— Конечно, самое яркое символическое выражение нашего единства с епископатом, пастырями и паствой братских Поместных Церк­вей — совершение совместных богослужений. Закономерно, что в торжествах по случаю 30-летия Белорусского Экзархата приняли участие высокие гости: от Украинской Православной Церкви — митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, от Польской Православной Церкви — архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий. Почтил нас своим визитом и мит­рополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Наши паломники часто совершают поездки в Литву, Польшу и на Украину, где поклоняются христианским святыням этих стран, знакомятся с жизнью своих братьев во Христе. Есть примеры принесения святынь для постоянного пребывания в пределах Белорусской Православной Церкви: так, в 2016 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы Софийскому монастырю города Слуцка была передана в дар частица мощей мученика младенца Гавриила Белостокского.

В 2019 году мы сугубо отметили 180-летие Полоцкого собора 1839 года, упразднившего Брестскую унию 1596 года и возвратившего более полутора миллионов униатов в лоно Православной Церкви. А в 2018 году отмечали 220-летие со дня рождения и 150-летие со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) — инициатора проведения Полоцкого Собора. Труды приснопамятного митрополита Иосифа и деяния Полоцкого собора имеют самое прямое отношение к истории как Беларуси, так и Украины, Литвы и Польши, поэтому на соответствующих церковно-общественных мероприятиях и научных форумах присутствовали участники из этих стран.

— В России, несмотря на большое количество семинарий, по-прежнему существует недостаток духовенства, особенно в малонаселенных пунктах. Есть ли такая проблема в Белорусской Православной Церкви?





— Слава Богу, в Белорусском Экзархате такой проблемы нет. Кадровый вопрос был решен благодаря своевременному возрождению духовных школ. Сегодня перед нами стоит уже другая задача — готовить высокообразованных священнослужителей, которые должны быть способными нести Евангелие в современном обществе.

Перспективы теологии и ОПК в системе образования





— Вы ректор Института теологии Белорусского государственного университета. Какие перспективы развития теологии Вы видите в Беларуси? Возможно ли открытие кафедр теологии в других высших учебных заведениях? Кем становятся выпускники института?





— Вы знаете, мы иногда ставим перед собой такие амбициозные цели и задачи, которые просто нет возможности осуществить нашими силами, и это может вызвать чувство отчаяния. Мы не всегда сопоставляем свою волю с волей Божией, а потом падаем духом. Такое рассуждение должно касаться и теологического образования. Мы не должны и не можем заставить всех людей получить теологическое образование. Все должно быть основано на добровольном волеизъявлении каждого человека. Кто желает получить теологическое образование, тот имеет для этого возможность. Кто избирает другой путь, тот стремится идти по нему.

Однако, несмотря ни на что, в Беларуси теология развивается. До нынешнего года Институт теологии готовил кадры по специальности «Теология» только на уровне бакалавриата. В 2019 году вышел приказ министра образования, который позволил нам открыть специальность «Теология» и в магистратуре.

Мы знаем, что в России и на Украине уже решен вопрос о признании теологии на более высоком уровне: есть возможность заниматься по этой специальности в аспирантуре и защитить кандидатскую диссертацию. У нас пока нет положительного решения по этому вопросу. Но мы надеемся, что и Беларусь последует доброму примеру братских стран России и Украины.

Востребованность в знаниях, которые имеют выпускники Института теологии БГУ, конечно, есть. Наши выпускники преподают в духовных училищах, воскресных школах и даже в духовных семинариях и академиях. Поскольку они получают диплом государственного образца, то имеют возможность поступить в магистратуру и аспирантуру по различным гуманитарным наукам: социологии, истории, культурологии и философии. Некоторые защищают кандидатские диссертации по этим направлениям и преподают в государственных учебных заведениях. Наши выпускники работают также на радио и телевидении, создают передачи по церковной тематике. Многие юноши продолжают свое образование в духовной академии и принимают священный сан. Кроме того, выпускник может устроиться на работу в епархиальные структуры, учебные заведения, религиозные объединения, общественные организации, туристические фирмы (религиозный туризм), СМИ, издательства, научно-исследовательские и библиотечные центры.

— В 2010 году в белорусских школах был введен факультатив по основам православной культуры, с 1-го по 11-й класс. Показал ли он свою эффективность?





— Факультатив «Основы православной культуры» в соответствии с законодательством нашей страны вводится в школах республики по запросам родителей и учащихся. Во всех областях и практически во всех районах имеются образовательные учреждения, в которых преподают ОПК.

В настоящий момент в 94 детских садах и школах страны реализуются инновационные программы по ОПК. Сейчас мы активно решаем вопросы подготовки педагогических кадров для такой специфической работы. Ежегодно проходят научно-практические семинары, где руководители образовательных учреждений изучают практический опыт духовно-нравственного воспитания и сотрудничества образовательных учреждений с православными приходами. Проводятся также курсы повышения квалификации преподавателей факультатива «Основы православной культуры». В целом можно сказать, что преподавание ОПК имеет в Беларуси перспективы роста. Конечно, это радует.

— В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. С какими инициативами празднования этой даты выступит Белорусская Православная Церковь? Намечены ли мероприятия в храме Всех святых, недавно построенном на окраине Минска, в храмах на местах сражений?

— Белорусская Православная Церковь по мере своих возможностей будет участвовать в государственных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. 9 мая 2019 года на площади Победы в городе Минске Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил о начале акции «Во славу общей Победы!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция инициирована Всехсвятским приходом Минска. Она служит сохранению правды о Великой Отечественной войне. Каждая народность многонационального государства внесла свой героический вклад в спасение миллионов людей от уничтожения. Суть акции в том, что из множества воинских захоронений времен Второй мировой войны на территории Беларуси, значимых мемориальных мест приграничных районов России и Украины, других бывших советских республик будет взято по горсти земли, далее эту землю поместят в несколько десятков капсул — по количеству районов Беларуси. В ходе мероприятий на местах будут благоустроены могилы воинов, отслужены литии, собраны сведения о погибших, изучена военная история этих мест. Капсулы будут переданы в храм-памятник в честь Всех святых. 8 или 9 мая пройдет финал акции — торжественная церемония закладки более 120 капсул в ниши крипты храма-памятника. Думаю, что эти мероприятия пройдут на достойном уровне.

По данным Белорусского Экзархата на начало ноября 2019 года:

в составе Белорусского Экзархата Московского Патриархата — 15 епархий, 11 мужских и 24 женских монастыря, более 1 600 приходов; в Белорусском Экзархате 1 676 священников, 192 ди­акона. Совершают служение 15 епархиальных и 2 викарных архипастыря, 2 архипастыря пребывают на покое; священнослужителей, церковных работников и преподавателей для духовных школ готовят Минская духовная академия и семинария, Витебская духовная семинария, Институт теологии при БГУ, Минское, Оршанское и Слонимское духовные училища; на территории Беларуси официально действует 22 православных СМИ.