Поучение новопоставленному иерею

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ

В пасхальном номере Американского Православного Вестника, официального органа Русской Церкви в Америке (№ 8, 15­–28 апреля, за 1900 год) было опубликовано Послание святителя Тихона, в то время епископа Алеутского и Северо-Американского, новопоставленному иерею Владимиру Александрову. Архипастырь напутствовал священника, которого ждала многонациональная и в большинстве своем нецерковная паства. Прошло более ста лет, но слова наставления звучат как будто для нас сегодняшних. PDF-версия.

Приветствую тебя, возлюбленный, с принятием благодати священства. Когда душа наша соприкасается с Божественною благодатью, она размягчается в обычном своем ожесточении, как воск делается мягким от действия огня. Думаю, что и твоя душа испытывает подобное состояние в эти священные и исключительные минуты твоей жизни, и пользуюсь этим, чтобы преподать тебе наставление в твоем новом служении. Ты же запечатлей его и преклони «не ухо только, но и сердце» к глаголам моим. Из многих предметов почитаю благовременным огласить слух твой указанием того, что требуется от тебя как священника.

В своем новом сане ты вступаешь на прежнее знакомое тебе место, посему знаешь отчасти, что там потребно. Паству твою составляют греки, арабы, славяне. Многие годы обходились они без священника; прибывши сюда для снискания себе пропитания, хлеба насущного, они, быть может, мало помышляли о хлебе небесном, о едином… на потребу (Лк. 10, 42). От сего сердце их не могло не одебелеть, и когда им было даровано духовное утешение в лице священника, быть может, сердце их недостаточно разгорелось святым огнем и не было снедаемо любовью к Божественному. Они и знают, что Божия Премудрость создала Себе и среди них дом, заклала и для них своя жертвенныя… и уготовала трапезу (Притч. 9, 1–2), но все же нужно еще звать их и при дороге, и при вратех, и на вершине гор, звать, чтобы они оставили свое безумие и предпочли знание Божественнаго чистому золоту (Притч. 8, 2–3, 19). Что же? Будем ли тяготиться сим? Ведь мы «рабы премудрости», которых она для сей цели и посылает. «На се бо ныне и ты посылаешься ею». Посему благовествуй не только жаждущим сего, но тяготись искать и не ищущих тебя и открываться не вопрошающим тебя и простирать руки к непослушным и непокорным (Ис. 65, 1–2).

Другие нередко обходят море и сушу, дабы обратить хотя одного (Мф. 23, 15). Ускори и ты на помощь и потщися на умоление всех, кои холодны к матери своей, святой Церкви Православной.

Другую часть твоей паствы составляют воссоединившиеся от унии, живущие в Вилькенсоне. Свою любовь к вере православной они явили, как сам ты знаешь, и добрыми делами. Старайся же, чтобы они не охладели в своей первой любви, а преизбыточествовали в ней. Позаботься и о том, чтобы эта пока еще малая церковная община разрослась, подобно евангельскому горчичному семени, в древо многолиственное (ср. Мф. 13, 31–32), под которым бы укрывались и не находящиеся пока во дворе нашем.

А привлекать она будет чужих более всего тем, если в ней богослужение будет отправляться истово, с благолепием, церковная жизнь отличаться благочинием, если члены общины будут жить в мире, любви, согласии, по-братски. Начатки иному там уже положены, нужно только укрепить и развить их; а иное еще и не начато: так, нет там церковной школы, об устройстве которой нужно тебе позаботиться. Я и тебе говорю, и пред другими не умалчиваю, что от церковных школ зависит будущность Православия в здешнем крае, что школы эти сугубо здесь необходимы, так как в публичных школах этой страны, как сам знаешь, Закону Божию не учат.

До сего сказанное мною относится к внешнему твоему будущему деланию. Но не думай ограничиться одним этим. Быть может, одного внешнего делания достаточно в каком-нибудь другом звании, но отнюдь не в пастырском, хотя иные и из пастырей едва ли не все свое служение поставляют во внешнем делании. Обращал ли ты, возлюбленный, свое внимание на слова Спасителя: многие скажут Мне… Господи, Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли и многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7, 22–23). Что же? Значит, можно быть пастырем, проповедовать Христа, именем Его творить чудеса и не быть признану от Господа? Да, и убойся сего, да не постигнет участь сия!

Помни, что успех пастырского делания не столько зависит от внешних мероприятий, сколько является следствием духовного подвига и благодатной жизни самого пастыря. Священник лишь в том случае может быть истинным созидателем душ и руководителем их ко Христу, когда он сам созидает себя духовно и в своей совести проходит путь христианского самоусовершенствования. Да иначе и быть не может, ибо таков закон духовной жизни! Надобно, говорит святый Григорий Богослов, прежде самому очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; освятиться, потом освящать. Один опытный в духовной жизни старец говорил: не сделаешь добра в другом больше, чем сколько будет его в тебе самом.

Посему для успеха пастырского делания твоего надлежит тебе первее всего позаботиться о собственном просвещении и очищении.

Сам Святейший Пастыреначальник Христос пред выступлением на подвиг служения роду человеческому пребыл 40 дней в пустыне в посте и молитве. И, взирая на Пастыреначальника, все истинные пастыри Христовы свое пастырское служение начинали с подвига внутреннего самоусовершенствования. С этого должен начать и ты, тем более что, соделавшись священником, ты, по обстоятельствам, не сразу приступаешь к внешнему пастырскому деланию — оно некоторое время будет еще в ведении твоего старшего сослужителя о Христе. Употреби же сие переходное время на то, чтобы уготовать себя на великое дело пастырского служения.

Ныне возложением рук моего недостоинства низведена на тебя Божественная благодать. Да не тща она будет в тебе (1 Кор. 15, 10). Для сего полученного тобою духа не угашай, а всемерно возгревай. Кратко укажу тебе некоторые из средств для возгревания духа.

Первое — это молитва. Как тело наше не может жить без воздуха, так и душа наша — без дыхания Вседержителева, без благодати Божией, а благодать паче всего привлекается к человеку чрез усердную и пламенную молитву его к Богу. Ныне воспоминаемый святою Церковью преподобный Иоанн Лествичник называет молитву ходатаицей благодатных дарований. А современный нам великий молитвенник пастырь Иоанн Кронштадтский считает ее пищею, силою, крепостью души, воздухом, светом, животворящею теплотою, небесным дождем, освежающим и оплодотворяющим нашу душу. Словом, без молитвы не может быть истинной духовной жизни, и если молитва посему необходима для всякого верующего, то тем паче для иерея, который на то и поставляется, чтобы возносить молитвы к Богу о себе и за люди (Евр. 5, 3). Посему непрестанно упражняйся в молитве, не ограничивайся общественными служениями, а в клети дома своего, в тиши и уединении согревай и омывай душу свою молитвою к Богу.

Для возгревания в себе благодати Божией упражняйся еще и в чтении Слова Божия. Слово Божие есть молот, разбивающий и смягчающий наши каменные сердца; есть огонь, пожигающий нечистоту греховную и согревающий наши холодные сердца (Иер. 23, 29). Оно полезно есть к учению, к обличению, к исправлению и наказанию… да совершен будет человек Божий, на всякое дело благое уготован (2 Тим. 3, 16–17). Посему поучайся в законе Господни день и нощь (Пс. 1, 2). Поставь себе за правило читать слово Божие ежедневно и читай его с благоговейным вниманием, и тогда то, что казалось тебе в нем давно известным, что раньше не производило на тебя сильного впечатления, то получит для тебя вдруг новый великий смысл и значение, как будто в первый раз услышишь это, произведет трепет в душе твоей, и в сердце твое снизойдут мир, отрада и умиление.

Еще много имам сказати тебе, но, быть может, по утомлению своему ты ныне и не вместишь всего. Взамен прими «поучение святительское к новопоставленным иереям» и чтением его назидай и утверждай себя во спасение! А я буду молить Господа, да соделает Он тебя «пастырем добрым, право правящим слово истины». Аминь.

19 марта 1900 г.

Источник: Поучение преосвященного Тихона, епископа Алеутского и Северо-Американского, к новопоставленному иерею Владимиру Александрову// Американский Православный Вестник. № 8, 15–28 апреля, 1900. С. 154–156.