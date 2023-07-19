Со Христом

У каждого, кто шел за Христом, был свой вклад в общее дело: кто-то отдавал свое имение, кто-то ловил рыбу, кто-то пек лепешки, а кто-то чинил сети.

Но сегодня люди настолько разобщены, что объединяться им трудно. Что может сделать священник, чтобы сплотить своих прихожан в единую общину? Как заинтересовать приходской жизнью людей? PDF-версия.

От прихода к общине

Само понятие общины предполагает общность интересов, целей и самой жизни. Община — все равно что большая семья, свидетельствует протоиерей Николай Абрамов, настоятель храма святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба (Томская епархия), председатель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности.

Как же превратить разобщенный приход в сплоченную общину?

Вопрос этот очень важный, уверен епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, почетный настоятель храмов при Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского. Ведь, несмотря на появление в последние десятилетия сотен новых храмов, подлинная радость жизни с Богом знакома лишь узкому кругу христиан, констатировал он, выступая на недавней пастырской конференции, посвященной вопросу сплочения прихожан. «Часто люди воспринимают Православие как некую идеологию, мировоззрение или часть национальной традиции, чувствуют себя членами одной структуры, но не одной семьи, — с сожалением сказал владыка. — Нередко оказывается, что за яркими церковными мероприятиями, реляциями об успехах и отчетами с красивыми цифрами нет никакой реальной христианской жизни».

А община — всегда живая, люди в ней объ­единены вокруг каких-то дел.

Литургия — главное дело общины, но не единственное

Главным делом любой общины должно быть участие в Божественной литургии и причастие Святых Христовых Таин, об этом неизменно говорят опытные пастыри. Ведь сама Церковь есть собрание верных вокруг Христа. Но можно ли сказать, что одной Божественной литургии достаточно, чтобы сплотить прихожан в общину? Проститься друг с другом после Литургии и разойтись по домам до следующей службы — приемлемо ли это для христиан?

Литургия как «общее дело» (греч. λειτουργία) обязательно должна иметь внебогослужебное продолжение, убежден протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора в Екатеринбурге, руководитель епархиального отдела социального служения. И здесь нельзя ограничиться приходским чаепитием или чем-то подобным, добавляет митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, нужно, чтобы прихожан объединяло какое-то общее дело практического характера. Тогда приходская жизнь становится для них интересной, и «начинает плестись какой-то узор, в котором каждая ниточка занимает свое место».

Однако в основе всего — правильно расставить акценты и сделать Евхаристию центром жизни общины. Нужно, во-первых, чтобы сам настоятель регулярно совершал Литургию и, во-вторых, чтобы он постоянно говорил с прихожанами о значении Евхаристии, продолжает отец Евгений Попиченко. «Мы в свое время всем приходом читали и обсуждали книгу преподобного Никодима Святогорца "О непрестанном причащении Святых Христовых Таин", — вспоминает он. — И каждый сотрудник храма, за какое бы направление он ни отвечал, понимал, что цель у всех одна: подойти к Чаше Христовой с верой, страхом и любовью, возжаждать Христа. А все остальное — лишь инструмент для пробуждения этой жажды».

Примерно о том же говорил однажды будущему епископу Пантелеимону протоиерей Всеволод Шпиллер (1902–1984), известный духовник и проповедник, во время советских гонений на веру воспитавший многих пастырей. Отец Всеволод заметил, что «дух общины зависит от того, как часто причащаются ее члены, — вспоминает епископ Пантелеимон. — Конечно, он имел в виду не формальное участие в Литургии и не обязательное Причастие всех на каждой службе. Важно, чтобы подготовкой к Причастию было не только вычитывание правила, соблюдение поста, а жизнь по Евангелию. Такое участие в таинстве Церкви и создает крепкую живую общину».

Жизнь по Евангелию не ограничивается участием в богослужениях.

Служение ближним как общее дело

Счастливые приходы, то есть живущие полновесной, радостной, насыщенной жизнью, — все разные, часто совсем не похожие друг на друга, считает епископ Пантелеимон. В каждой живой общине, где священнику удалось объединить людей вокруг общего дела, есть своя изюминка, что-то необычное и интересное, отличающее этот приход от всех других.

Самым естественным общим делом, способным объединить христиан, является, по мнению архипастыря, практическое служение ближним, помощь тем, кто испытывает нужду.

Значительный богослов современности митрополит Диоклийский Каллист (Уэр; † 24.08.2022) писал, что человек реализуется как личность через его отношение к другому. И если любовь человека к Богу раскрывается в Евхаристии, то отношение к ближнему — через дела милосердия: «То и другое вместе и есть жизнь со Христом и во Христе», — убежден епископ Пантелеимон.

Дела любви и милосердия должны начинаться внутри самой общины, ведь в любом приходе есть больные, нуждающиеся, престарелые, одинокие люди, говорит настоятель столичного храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексий Батаногов. Часто в поддержке нуждаются многодетные и неполные семьи. Для прихожан храма святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба Томской епархии первым общим делом стала организация патронажной службы. «Мы иногда говорим, что наша община началась с подопечного, — рассказывает протоиерей Николай Абрамов. — Был среди нас удивительный человек, страдавший от рассеянного склероза, и вокруг него собралась группа людей. Возникла даже очередь, чтобы ухаживать за ним». Сегодня прихожане храма Бориса и Глеба — деятельные участники православной патронажной службы при Доме сестринского ухода святителя Луки (Войно-­Ясенецкого), созданном в Томске в 2009 году. Участвуют они и в других делах милосердия. Так активность общины, изначально направленная на верующих прихода, стала естественным образом распространяться вовне.

Бывает и наоборот: служение, совершаемое за стенами храма, вдруг становится делом конкретной общины. Так случилось, например, в жизни протоиерея Евгения Попиченко. Началось все с храма великомученика и целителя Пантелеимона при психиатрической больнице в Екатеринбурге, где по инициативе одной из прихожанок образовалось православное сестричество. Сейчас отец Евгений — настоятель Успенского собора в Екатеринбурге, и большинство сотрудников его нынешнего прихода — выходцы из сестричества. Помимо этой волонтерской организации, ныне объединяющей около ста сестер милосердия, община ведет 15 добровольческих практик, в числе которых патронажная служба, склад гуманитарной помощи, семейный клуб, детский образовательный центр, а также служба помощи бездомным.

Другой пример — приход храма в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Сочи. «У нас уже был небольшой актив, именно он инициировал открытие храма в больничном городке, — объясняет настоятель и руководитель отдела по церковной благотворительности Сочинской епархии протоиерей Александр Копырин. — Вместе мы создали первые больничные группы: священник и с ним два человека. Шли в больницу, знакомились, освящали отделения... Постепенно нас там узнали, полюбили и дали возможность общаться с пациентами. Тогда сестры начали свою миссию: стали помогать священнику в совершении таинств, в христианском просвещении».

Затем, продолжает отец Александр, появилось дело и для прихода — обеспечить каждому новому человеку добрую и внимательную встречу в храме. «Большинство приходящих к нам людей — с той или иной болезнью. А когда человек придавлен болезнью, у него рождается особенная способность слышать слово Божие: мы называем таких людей "созревшая нива". Поэтому мы организовали в храме дежурство сестер милосердия, которые всегда на месте и готовы привечать людей, помогать им, что-то разъяснять. В момент болезни к человеку как никогда близок Христос — то же требуется и от нас».

Готовность жить не для себя, помогать другим — самый надежный критерий членства в приходской общине, полагает епископ Пантелеимон. «За те 33 года, что я служу в Москве, перепробовал много разных условий: обязательное посещение приходских встреч, не менее четырех часов работы на приходе в неделю, регулярные пожертвования на храм, наличие духовника... Но со временем я понял, что если контролировать только эти внешние параметры, то вместо общины у нас получается партия или какая-то общественная организация. Во Христе мы связаны чем-то другим — готовностью послужить друг другу».

При этом священнику стоит постоянно следить, чтобы добровольцы не увлекались мирскими целями и задачами, не гнались за цифрами и показателями, предостерегает иерей Алексий Дудин, руководитель социального отдела Гатчинской епархии и настоятель Свято-­Владимирского храма в городе Коммунаре Ленинградской области.

Прислушиваться к людям и доверять им

Очень важный момент: чтобы сплотить верующих вокруг какого-то дела, священнику нужно понять, что может людей реально объ­единить, на что они готовы откликнуться. А для этого необходимо слышать самих прихожан.

Начинается все с элементарного внимания, с тактичного и вежливого общения, с интереса к людям, перечисляет настоятель храма святителя Луки Крымского в городе Бузулуке (Оренбургская митрополия) протоиерей Вадим Агутин. «Нужно так встречать людей в храме, так беседовать с ними на исповеди, так совершать Божественную литургию, чтобы люди поняли: они для священника не просто прихожане, а духовные чада, братья и сестры во Христе, они для него дороже и важнее всего, что есть в приходской жизни», — развивает эту же мысль епископ Верейский Пантелеимон.

Важно уметь услышать конкретные идеи и пожелания, которые могут быть у людей, обращает внимание протоиерей Евгений Попиченко. «Сестричество в храме при психиатрической больнице, где я начинал свое служение, возникло по инициативе одной неравнодушной прихожанки, — приводит он пример. — Так иногда бывает, что пастырь, который ведет за собой овечек, вдруг задумается, замечтается, задремлет, и овечки начинают сами подталкивать его: "Пойдем, пойдем туда!" С тех пор у меня один из жизненных принципов — всегда стараться идти туда, куда зовут».

Хранить приходские традиции

Скрепляют общину приходские традиции. Они могут быть самыми разными, лишь бы способствовали объединению людей вокруг Христа, говорят опытные священники, которых опрашивал портал «Пастырь».

«Я видел на Западе: на территории одного храма организовали площадку для игры в гандбол, — рассказывал известный московский духовник, настоятель храма Благовещения в Петровском парке протоиерей Димитрий Смирнов († 21.10.2020). — Но если ребята играют в гандбол в храме, это не вовлечение в церковную жизнь. Это вовлечение в гандбол на бывшей церковной территории... Лучше бы заниматься каким-то церковным и полезным делом. Таким, например, как реставрация или воссоздание из руин храма. Или помогать многодетным семьям. Или кормить бездомных».

Прихожанам обязательно нужно встречаться друг с другом помимо богослужений, уверен иерей Вадим Воробьев, настоятель храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в городе Яровое Славгородской епархии (Алтайский край), руководитель приходского центра комплексной поддержки семьи и детства. «К примеру, мы собираемся по воскресеньям вечером, — рассказывает он, — читаем акафист, а потом просто общаемся, разговариваем на разные темы». Со временем эти собрания положили начало другим приходским традициям: по четвергам члены общины служат молебен о страждущих от алкоголизма и других зависимостей.

По мнению протоиерея Евгения Попиченко, в Успенском соборе (город Екатеринбург) важным средством сплочения общины стал семейный клуб. «Семьи на приходе собирались в основном молодые, и нам хотелось создать для них нечто вроде обучающих мастер-классов: приглашать на встречи с семьями постарше, чтобы те могли поделиться опытом», — вспоминает он. Со временем клуб немного переформатировался: теперь для всех желающих прихожан проводятся встречи-знакомства с семьями-новичками на приходе. Каждая семья рассказывает о своей истории, традициях, успехах и трудностях, так что и тут происходит передача полезного опыта. На такие встречи регулярно приходит около 50 человек, говорит социальный работник храма Наталия Манина (вся община собора насчитывает около 700 прихожан). «Часто семьи, познакомившись благодаря клубу, становятся родными через крещение детей, — рассказывает она. — Люди знакомятся, общаются, дружат, приглашают друг друга на дни рождения, вместе ходят в походы: сплавляются по рекам, поднимаются в горы».

Община сплоченная — значит, открытая

Община, члены которой объединены общим делом и радостью жизни во Христе, не остается замкнутой: в нее тянутся люди со стороны.

«Мы заметили: когда начинаем новое дело, к нам всегда приходят новые люди! — уверен протоиерей Николай Абрамов из Томской епархии. — Например, у нас не так давно появилась группа добровольцев в доме ребенка. Объявили об этом, написали на сайте — и люди пришли. Родилась идея помогать бездомным — тот же результат. Примерно половина из тех, кто присоединился к нашему милосердному служению, именно благодаря ему пришли в храм и воцерковились».

Для малоцерковных людей, пришедших в храм из желания присоединиться к общему делу, обязательно нужно организовывать беседы о вере, уделять им внимание и сердечное тепло, помогать их воцерковлению, подчеркивает епископ Пантелеимон. Так и делают, например, в храме святого князя Владимира в Новогирееве: участвовать в вероучительных беседах для прихожан может всякий желающий, а объявления об этих встречах висят в том числе в антикафе (заведении, где не готовят еду, а встречаются компании для общения или работы и оплачивают время пребывания в нем), которое располагается напротив храма и тоже задумано как место, куда могут прийти все, кто захочет. «Очень важно, чтобы приход не был "закрытым": всем людям, которые хотят прийти, нужно помочь», — считает настоятель храма протоиерей Алексий Батаногов.

Многие из тех, кто хочет принимать участие в том или ином приходском деле, например в помощи нуждающимся или организации ежегодного фестиваля, еще не готовы участвовать в богослужениях, каяться в грехах и причащаться, не ведут духовную жизнь в ее православном понимании, рассуждает отец Алексий. Но часто бывает так: человека притягивает какое-то из начинаний нашего храма, а потом он начинает вести и церковную жизнь.

В сочинском храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость» нецерковные люди обычно начинают с работы на гуманитарном складе: перебирают вещи, фасуют продукты, разносят их подопечным, которые ограничены в передвижении, говорит протоиерей Александр Копырин. «Даже не знаю, как они нас находят, но приходят сами, спрашивают: чем мы можем вам пригодиться?» — рассказывает он. Больше всего новичков в общине удерживает и вдохновляет именно социальная деятельность, именно к ней храм старается привлекать и молодежь — ребят и девушек 16–17 лет: «Благодаря этому они потом крепко держатся в нашем молодежном движении».

Важно, чтобы такие новички потихоньку приобщались и к богослужению, добавляет протоиерей Николай Абрамов: «Те, кто дорос до богослужения, становятся членами общины, а те, кому богослужение оказалось чуждым, у нас не остаются. "Тимуровское" понимание милосердного служения некрепко и ненадежно. Если цели только внешние — кому-то помочь, а нуждающиеся не убывают, то человек охладевает и находит для себя более интересные занятия».

Не «объединять в общину», а делиться радостью общения со Христом

Конечно, многое зависит от личности самого священника, считают пастыри. Если священнослужитель добрый и отзывчивый человек, если не разговаривает с прихожанами «на бегу», если в его графике есть время, когда он находится в храме, принимает людей, готов с ними побеседовать, открыт для них, — люди обязательно доверятся ему и проникнутся его идеями. «Единение становится действительно, реально осуществимым, когда это единение вокруг личности Христа, а не вокруг личности священника», — убежден настоятель храма Трех Святителей на Кулишках протоиерей Влади­слав Свешников.

Согласен с ним и протоиерей Сергий Любчич, клирик Никольского храма города Темиртау (Казахстан): «Какие методы [сплочения общины] использовал Сергий Радонежский? Серафим Саровский? Иоанн Кронштадтский? Нас призывают искать методы, а начать следует с благоговения за богослужением. Может быть, тогда люди почувствуют сердцем, что происходит на Литургии, и потянутся в храм Божий?»

При этом первостепенной целью священника должна быть передача личного опыта жизни во Христе, резюмирует протоиерей Андрей Дашевский, настоятель храма святого праведного Иоанна Русского в Тихорецке.

Статья подготовлена по итогам семинара портала «Пастырь» и других его материалов.