Молодой настоятель

С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАКИХ ОШИБОК НЕ ДОПУСТИТЬ

Молодой священник стал настоятелем — не такая редкая в наши дни ситуация. С чего ему начинать, как расставить приоритеты? Многое зависит, конечно, от того, какой приход ему достался — только строящийся или уже сложившийся. Но есть советы, которые пригодятся в любом случае. PDF-версия.

Быть доступным для всех

Где бы ни находился приход, в который священника назначили настоятелем, первое, что ему стоит сделать, — это по-новому взглянуть на свою паству. До сих пор он, может быть, думал, что призван окормлять только прихожан того храма, где служит. Отныне же нужно научиться воспринимать себя как пастыря для всех жителей того населенного пункта или городского района, в котором расположен вверенный приход. «Живет в селе, допустим, 1500 человек — это все твоя паства, ты за них всех отвечаешь, и неважно даже, какой они национальности и веры, — объясняет епископ Волгодонский и Сальский Антоний (Азизов). — Это те люди, которых тебе Господь вручил, ты за них ответственен».

Не следует разделять людей на «своих» (прихожан) и «чужих» (которые не ходят в храм) на селе, свидетельствует протоиерей Максим Верещак, благочинный Юрьевецкого церковного округа и руководитель молодежного отдела Кинешемской епархии. «Для сельского священника прихожане — все, и даже те, кто не ходит в храм, — говорит он. — Просто есть те, кто, слава Богу, дошел до храма, а есть такие, кто пока еще не дошел, но они все равно твои потенциальные прихожане».

В городском храме главная задача настоятеля — «создать островок спасения от городской суеты, островок любви и прощения», превратить членов приходской общины в настоящую семью, — рассуждает отец Максим. — А в деревне все жители — это уже одна большая семья. Поэтому никого нельзя выделять, особым образом приближать, все про всех все знают, слухи и домыслы распространяются мгновенно, и у священника могут быть сложности. Точно так же никого нельзя и отталкивать, хотя люди к сельскому священнику могут приходить и неверующие, и агрессивные, и даже нетрезвые. «Бывает, что и с алкоголиком на крылечке просидишь два часа, зато потом, случается, и пить бросает», — говорит протоиерей Максим Верещак.

И в городском, и в сельском приходе священник должен в первую очередь найти контакт с местными жителями, резюмирует протоиерей Александр Белый-Кругляков, благочинный Усть-Илимского округа Братской и Усть-Илимской епархии, настоятель собора Всех святых земли Российской в Усть-Илимске и церкви преподобного Александра Свирского в поселке Седаново. «А для этого он должен быть прежде всего добрым и отзывчивым человеком, способным выслушать, поговорить, не обязательно на христианские темы, — продолжает он. — С человеком можно поговорить обо всем, что того интересует: о его тракторе, о его огороде, поле, о его детях, путевых или непутевых. И когда священник установит контакт с людьми, когда люди поймут, что с этим человеком можно просто поговорить, тогда уже можно начинать свою проповедническую деятельность».

Бережно относиться к приходским традициям

Если священника поставили настоятелем на уже сложившийся приход, у него может ­возникнуть ощущение, что все и везде нужно срочно поменять — и в богослужении, и в приходской жизни, и в том, как распределены послушания между прихожанами. Но именно этого делать нельзя ни в коем случае, по крайней мере в первые несколько лет настоятельства, единогласно свидетельствуют все опытные пастыри.

Святейший Патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал: первый год молодой настоятель не должен ничего менять на приходе. Причем этот период надо понимать не буквально, а как достаточно протяженное время, обращает внимание председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, настоятель московского храма мучеников Михаила и Феодора Черниговских (Черниговское подворье). «Если на приходе какие-то явные безобразия — тогда менять по минимуму, не считать, что ты, молодой и ревностный, лучше знаешь, как тут все устроить: например, канон читать на 12 или на 14, а партесное пение срочно заменить на знаменное», — говорит отец Максим.

«Помню, еще когда я учился в Московской духовной академии, один из наших профессоров протоиерей Александр Ветелев говорил: “Если вас, молодое священство, пошлют на приход, где уже был настоятель, — ничего не меняйте. Как есть — так пусть все и будет”», — рассказывал духовник Московской епархии прото­иерей Георгий Бреев († 29.04.2020). Этот совет пригодился ему самому, когда, возродив приход в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне, в 1998 году отец Георгий был назначен настоятелем уже действовавшего к тому моменту храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Мягкие и осторожные действия помогли ему быстро завоевать любовь и уважение прихожан.

«Ты молодой, активный, образованный, тебе кажется: нужно вот так и так, — не начинайте с этого, — обращался отец Георгий к молодым священникам. — Так вы только разрушите то, что на этом приходе было хорошего, чем прихожане жили и дорожили. А сами вы сразу, в один день, ничего положительного не сделаете».

Самое страшное — разрушить отношения с прихожанами, которые еще даже не успели толком сформироваться, объясняет епископ Антоний (Азизов). «Людям надо дать время, — призывает он. — Надо уважать их чувства, уважать труд и служение тех, кто был до тебя. Отсюда пастырская мудрость: когда ты приходишь настоятелем на приход, где до тебя уже все было, — ты первый год (а некоторые говорят — два) даже подсвечник с места на место не должен переставлять».

Вот когда время пройдет и с прихожанами установятся доверительные отношения, можно пригласить их к диалогу, советует владыка. Например, созвать приходское собрание и что-то обсудить всем вместе: если после этого и последуют какие-то изменения, то решение будет исходить не от нового настоятеля единолично. Люди увидят, что священнику важно их мнение, и это поможет избежать острых моментов, считает владыка Антоний.

Вообще молодому настоятелю хорошо бы пореже произносить это слово — «настоятель», советует протоиерей Максим Козлов. «Чем меньше будет упоминаний о своей административной роли, тем больше вас будут уважать как священника». А за то время, пока настоятель и приход будут привыкать друг к другу, многое установится само собой. «Глядишь, через годик-другой и сам молодой настоятель откажется от предполагаемых великих реформ, потому что поймет, что его ревность была не по разуму», — добавляет отец Максим.

«Пройдет лет пять — и можно будет потихонечку безболезненно вводить то, что священник считает разумным, полезным, необходимым, — и никто против не восстанет, наоборот, все пастыря одобрят, — делился собственным опытом протоиерей Георгий Бреев. — А если торопиться и настаивать на своем — будет буря. Помню, были такие приходы в Москве: поставили нового настоятеля, и вся Москва знала, что на этом приходе буря, настоятеля там не принимают и действий его не понимают. Так в приходе сеется непонимание и вражда».

С чего начинать? С Литургии!

Неважно, какой приход получил священник, новый или давно сложившийся, — новому настоятелю нужно «привиться» к этому приходу, а для этого лучшее средство — служить Божественную литургию, регулярно и с полной самоотдачей, уверен протоиерей Максим Верещак из Кинешемской епархии. Литургия для священнослужителя — основа основ, и все вопросы, даже материального характера, даже связанные со строительством или восстановлением храма, решаются на Божественной литургии, убежден он.

От молодого настоятеля требуется и приход поднимать, и социальное служение развивать, и с молодежью работать, и воскресную школу создавать, а кому-то приходится целый храм строить… Все это важно и ответственно, но самое главное — полюбить служить Литургию, настаивает отец Максим Верещак. Если священник «привьется» Божественной литургией, то чем бы ему ни пришлось заниматься, его всегда будет тянуть в храм.

О том же говорил и протоиерей Георгий Бреев, прослуживший священником 53 года: «Если священник при всех бесчисленных обязанностях, которые лягут на его плечи, отдаст предпочтение строительству, реставрации, росписи и будет ставить богослужение не на первое место — это неправильное основание. Начинать надо с престола, с жертвенника, с организации богослужения.

Многие приходы начинались так: собирался причт, певчих находилось двое-трое, и все — ядро уже есть. А потом можно заниматься сбором средств на строительство и всем прочим. Кто-то из прихожан, возможно, окажется строителем, кто-то художником, реставратором — всех их можно включать в работу по созиданию храма. Тогда священник будет только направлять и контролировать, а главное — совершать службу».

Набраться терпения

Как бы ни был новоиспеченный настоятель молод и горяч, полон сил и желания построить образцовый приход, сделать все и сразу ему не удастся, предупреждают опытные настоятели.

Конечно, это не значит, что нужно сидеть сложа руки, ожидая, пока Господь Сам все управит. Но распыляться и хвататься за все дела одновременно все же не стоит.

Многие дела можно доверить мирянам, напоминал протоиерей Георгий Бреев. Святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (Максимович) был даже более категоричен: «Все то, что могут делать миряне, нужно оставлять им, стараясь сосредоточиться на делах духовных, являющихся делом пастырей… Не опускаясь сам в гущу житейской суеты, пастырь должен парить над паствой и, зорко наблюдая над ней, спускаться, когда нужно поддержать слабых духом и телом, пресечь и обличить зло, побудить на добрые дела и подвиги, укрепить в делании добра».

И конечно, любому священнику, а начинающему настоятелю в особенности, никак нельзя обойтись без надежды на Господа, добавляет епископ Волгодонский и Сальский Антоний (Азизов). «Порой в силу ревности и юности хочется всего и сразу: такая нетерпеливость — очень распространенная духовная проблема среди молодого духовенства, — замечает он. — Тут очень важно иметь некоторое смирение. Речь не о том, чтобы опускать руки и унывать. Но иногда нужно просто помолиться и дать возможность действовать Господу — и в твоей жизни, и в жизни прихода. И смотришь — Гос­подь посылает людей, как-то все устраивается. Это тонкая грань, иногда мы незаметно для себя теряем упование на Господа и начинаем надеяться на себя или на сильных мира сего. А для многих вещей и не нужно колоссальных средств, нужно лишь простое человеческое участие».

Может быть, в этом и заключается одна из главных задач настоятеля — сделать так, чтобы прихожане почувствовали ответственность за свой храм, чтобы храм строился, благоустраивался и в дальнейшем содержался их силами.

Статья подготовлена по итогам публикаций на портале «Пастырь» и других.