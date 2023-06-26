Молитвенное правило священника

КАК НЕ УГАШАТЬ МОЛИТВЕННОГО ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ В МИРСКОЙ СУЕТЕ, В РЕШЕНИИ ПРИХОДСКИХ ПРОБЛЕМ И СЕМЕЙНЫХ ЗАБОТАХ

Всем христианам полезно иметь ежедневное молитвенное правило. Какого правила нужно держаться священнослужителю? Насколько творчески он может относиться к ежедневной молитве? И что делать, если бесконечные приходские дела не оставляют для молитвы ни времени, ни сил? PDF-версия.

Правило: то, что невозможно отменить

У некоторых мирян бывает гораздо больше возможностей помолиться, чем у священника, который служит на приходе и ездит из одного конца города в другой. И даже если батюшка всю дорогу в электричке или в метро будет читать молитвы, все равно у него возможностей будет меньше, чем у иного мирянина. Но молитва должна быть. Есть Иисусова молитва, которую мы можем всегда читать, даже в самых сложных ситуациях, признает епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Вдобавок у священнослужителя заведомо высокий уровень требований к молитве; всякий клирик прекрасно знает, что формальное вычитывание правила не приносит душе пользы1. И снова закрадывается мысль: а стоит ли вообще вставать на молитву в те минуты, когда не можешь сконцентрироваться на ней? Нужно ли заниматься тем, что владыка Сурожский Антоний называл — в противоположность молитве — «молитвословием»? Может быть, сократить правило, следуя принципу «лучше меньше, да лучше»? Или на время заменить традиционные молитвы, доведенные до автоматизма, другими?

Опытные пастыри отвечают: у священника обязательно должно быть свое неотменяемое правило, которое совершается неукоснительно, вне зависимости от обстоятельств. Благодаря этому мы навыкаем жить не по своей воле, объясняет декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. Другое дело, что правило это не должно быть чрезмерным. А дальше в зависимости от обстоятельств к нему можно добавлять те или иные составляющие. Обычно молитва занимает десять минут утром и столько же вечером. Это может быть обычное утреннее или вечернее правило, псалмы или иные молитвы, но обязательно прочитанные со вниманием.

Помимо этого, на каждом священнике лежит обязанность молиться за своих духовных чад, напоминает отец Павел. Эта молитва тоже должна быть ежедневной, хотя бы и очень краткой, но учитывающей ситуацию конкретных людей.

Если священнику предстоит служить Литургию, непременно должно быть прочитано Последование ко Святому Причащению: канон перед Причастием и все положенные молитвы, к которым иногда добавляют еще литургическую молитву Амвросия Медиоланского, напоминает настоятель Покровского храма в подмосковном Акулове архимандрит Серафим (Кречетов), много лет принимавший исповедь у московского духовенства.

Священническое правило непременно включает чтение Евангелия и апостольских посланий помимо собственно молитвы, указывают священнослужители, опрошенные порталом «Пастырь». Протоиерей Георгий Бреев († 29.04.2020) сравнивал молитву и Священное Писание с двумя крыльями птицы, повторяя слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «Когда я молюсь — я с Богом беседую; когда я читаю Священное Писание — Бог со мной беседует».

Такова основа всякого правила, а дополнений к нему может быть множество.

Правило — пространство для творчества?

Митрополит Вениамин (Федченков; 1880–1961), читавший лекции по пастырскому богословию в Санкт-Петербургской духовной академии в начале XX века, считал, что помимо утренних и вечерних молитв священник должен ежедневно исполнять «среднее» монашеское правило, а именно: прочитывать три канона (покаянный Господу, Богородице и Ангелу Хранителю), главу из Евангелия, две главы из Апостола и одну кафизму из Псалтири, рассказывает протоиерей Павел Хондзинский. Чтение канонов помогает священнику пребывать в постоянной готовности к Литургии, Псалтирь — чувствовать себя предстоящим перед Богом, а Священное Писание должно ежедневно питать душу всякого христианина, комментирует отец Павел подход владыки Вениамина. «Прошло сто лет, и сегодня “среднее” правило выглядит вполне “максимально”, — признает он, — и тому, кто возьмет такое правило за идеал, к которому следует стремиться, это не принесет ничего, кроме пользы». Хотя бы время от времени держаться такого правила будет хорошей практикой.

«Помню, у нас служил один батюшка, отец Николай Тихомиров, заслуженный прото­иерей, старейший. Он готовился к службе Псалтирью. Читал по кафизме, и она его как-то “размягчала”, давала ему то, что необходимо для служения», — вспоминает настоятель храма святителя Николая в Клённиках прото­иерей Николай Важнов.

«Владыка Никон (Васин)2, когда рукоположил меня во диакона, сказал мне: “Одна кафизма и одна глава Евангелия в день”. В дополнение, конечно, к утренним и вечерним молитвам», — рассказывает настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Большая Поляна Липецкой епархии иерей Сергий Буряков.

Индивидуальное правило бывает очень разным, подводит черту под сказанным архимандрит Серафим (Кречетов). Кто-то ежедневно читает Псалтирь, кто-то совершает повечерие, кто-то неукоснительно читает каноны, положенные на каждый день седмицы: в понедельник — Бесплотным Силам, во вторник — Иоанну Предтече, в среду и пятницу — Кресту и Богородице, в четверг — апостолам и святителю Николаю, в субботу — всем святым.

«Общепринятых норм ежедневного молитвенного правила для иерея, наверное, нет, — резюмирует епископ Верейский Пантелеимон. — Но священник, как и любой христианин, должен исполнять апостольский завет: непрестанно молитесь (1 Фес. 5, 17). А форма молитвенного обращения к Богу может быть разной».

Можно ли правило сокращать и менять?

«Бывает, ты уже до того привык к утренним или вечерним молитвам, что все идет по накатанной и сердца не касается, читаешь только ради галочки. Но Богу галочка не нужна. В этом случае целесообразно оставить эти молитвы на какое-то время, найти другие, — советует протоиерей Николай Важнов. — Пройдет время, утренние и вечерние молитвы станут восприниматься по-другому, и можно будет опять к ним вернуться».

В таких случаях очень выручает Иисусова молитва, говорит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий: «Каждый христианин должен быть хоть немножко делателем молитвы Иисусовой, ибо в ней заключено все Евангелие, заключена вся молитва».

В жизни священника бывают разные обстоятельства, и даже в некоторых источниках канонического права говорится, что правило можно сократить, если пастырь занят важными делами, — конечно, не приходские мероприятия проводит, а, например, едет к умирающему со Святыми Дарами, считает протоиерей Павел Хондзинский. Но определенное неотменяемое правило все же должно быть, настаивают отец Павел и епископ Балашихинский Николай. А в отдельные периоды жизни — например, в течение первого года с момента рукоположения — священнику очень полезно стараться прочитывать «расширенное» правило с канонами и Псалтирью и даже практиковать келейное пение вечерни и утрени (когда он не служит в храме), советует отец Павел: «Это формирует особое, церковное ощущение жизни, особый взгляд на мир».

«Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что наша задача не в том, чтобы все время искать новые молитвы, а в том, чтобы научиться со вниманием, всем сердцем молиться теми молитвословиями, которые уже знаем, — продолжает протоиерей Павел Хонд­зинский. — Человеку хочется менять утренние и вечерние молитвы, потому что при их регулярном чтении у него в какой-то момент начинает рассеиваться внимание. Но вот мы, священники, если не каждый день, то несколько раз в неделю читаем Евхаристические молитвы. Чем мы заменим их, если начнем отвлекаться? Так что лучше вникнуть в правило, чем заменить его. Другое дело, что хорошо (и даже очень) дополнять это правило собственными молитвами: например, святитель Тихон Задонский советовал составлять для себя краткие молитвы из стихов Псалтири и ими молиться в течение дня».

По вечерам пастырю следует обязательно испытывать свою совесть перед Богом, говорит отец Николай Важнов: «“Ну-ка, сколько раз ты был неправ сегодня? В мыслях допустил плохие слова, дела какие-то не так сделал?” Попросить у Бога подвести черту прожитому дню. И на каждый факт падения внутреннего — в мыслях, в словах или в делах — хотя бы по три поклона совершить».

Очень важно, однако, чтобы решение о замене утренних или вечерних молитв на Иисусову молитву принималось в совете с духовником, человеком духовно опытным, предупреждает епископ Верейский Пантелеимон.

Молитвенное правило всегда индивидуально, но для священника вопрос о молитве один из самых главных в жизни, и его необходимо обсуждать с духовником, говорит епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Обсуждать исходя из жизненных обстоятельств, наличия свободного времени, духовного возраста, добавляет владыка Пантелеимон.

Молиться так, словно в каждом слове «вся твоя жизнь»

Общий принцип отношения священника к личной молитве сформулировал епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. По его словам, у священника не должно быть какого-то сверхправила. Священство требует от него другого — стараться постоянно предстоять пред Богом, непрестанно обращаться к Богу в кратких молитвах и жить в богомыслии.

Дело не в том сколько, а в том, ка́к священник молится Богу, подтверждает ту же мысль митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Священник выбирает молитвенный подвиг по силам. Может случиться, что он с утра торопится к больному в больницу и изо всех сил молится про себя за этого человека и не успевает прочесть утреннее правило, рассуждает владыка. Важно, чтобы весь день батюшка проводил в неразрывной связи с Богом и с теми людьми, которых Господь ему посылает, чтобы за каждого он молился и переживал. «И какое молитвенное правило будет выше этого подвига?»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский при всей своей занятости старался неопустительно совершать положенное правило, а собратьям-священникам советовал уделять больше внимания тем молитвам из Служебника и Требника, которые они читают во время богослужения, напоминает много лет преподававший пастырское богословие в Московской духовной академии игумен Всеволод (Варющенко), клирик храма великомученицы Варвары на Патриаршем подворье храмов в Зарядье. «Молиться священник должен так, как будто в каждом слове молитвы вся его жизнь, и не переходить к следующему слову, пока до него “не дойдет” читаемое. Так же внимательно молиться и за других. Можно, наверное, предположить, что такая молитва каким-то образом вменится пастырю в правило, когда нет времени совершить положенное».

Лишь бы священник любил молиться, не мыслил жизни без молитвы, — а правило он подберет, говорил протоиерей Георгий Бреев. Главное — никогда не допускать мысль: «Я Тебе, Господи, вычитал все что положено — теперь Ты Сам по Себе, а я сам по себе», добавляет отец Николай Важнов. Священник постоянно должен ходить перед Живым Богом.

Материал подготовлен на основе публикаций портала «Пастырь» .

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Впрочем, на этот счет высказывались разные мнения. Например, священник Александр Ельчанинов пишет в одной из своих дневниковых заметок, что даже при отсутствии полной погруженности в смысл произносимых слов происходит «отвлечение от пустяков, суеты, забот, нечистых мыслей», и это уже очень много. «А если к этому — переживание хоть 1/100 читаемого, то душа приобретает эти неисчислимые сокровища». И в другом месте: «Важна молитва всякая, даже невнимательная... Святые слова молитв, даже рассе- янно повторяемых, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами благую работу, нам неведомую» (Ельчанинов А., свящ. Записи. Минск, 2015. С. 101–102, 144).

2 Митрополит Никон (Васин) управлял Липецкой епархией в 2003–2019 гг., ныне пребывает на покое.