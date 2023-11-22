Жить с Богом в сердце своем

О РАЗВИТИИ СВЯЩЕННИКА В ЕГО СЛУЖЕНИИ

Людям свойственно развиваться, совершенствовать свои профессиональные умения, вносить в свое дело элемент творчества. А как развиваться священнику? Изо дня в день он совершает примерно одни и те же действия, произносит одни и те же слова, прочно закрепленные многовековой традицией. Есть ли в его служении пространство для творчества и роста? PDF-версия.

Развитие священника — не во внешних формах служения, а в духовной жизни

К рутинной деятельности, которая повторяется из года в год, можно отнести все что угодно: от ежедневной чистки зубов до разучивания гамм и разминки пальцев перед игрой на музыкальном инструменте, констатируют митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин и декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский. Жизнь человека состоит из повторяющихся моментов, продолжает митро­полит Лонгин, и в этом есть глубокий смысл: приучение к постоянству дисциплинирует, помогает добиваться цели, это одна из важных задач воспитания. Другое дело, что служение священника принципиально нельзя сводить к повторяющимся действиям и возгласам. Рутинным служение можно счесть, только если воспринимать священника как жреца, требо­исполнителя. Но святитель Иоанн Златоуст называл священника пастырем словесных овец, и это понимание пастырства отстоит очень далеко от представления о священнике как совершителе неких обрядов.

«Священник прежде всего — пастырь, — подчеркивает епископ Верейский Пантелеимон, духовник службы "Милосердие" и настоятель храма святого царевича Димитрия при Первой градской больнице. — Служить Христу, приводить заблудших, погибающих людей в Церковь, омывать их от греховной грязи, избавлять от рабства диаволу, спасать от вечной смерти — разве может эта деятельность стать рутиной? Это величайшая радость, какая только есть на земле! Это постоянное сотворчество Духу Святому, действующему в Церкви!» С течением времени священник возрастает в умении понимать людей, слушать их, сочувствовать, сострадать, напоминает епископ Пантелеимон. Как пастырь он приобщает своих пасомых к духовной жизни, а значит, и сам должен трудиться над устроением собственной души, побеждать греховные страсти — разве все это не развитие и не творчество?

«Для священника одно из главных качеств — любовь к людям, — напоминает митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. — Священник — это человек, который должен стремиться буквально каждому встречному объяснить, в чем состоит смысл жизни, Кто такой Бог, что такое жизнь с Богом. Пастырь посвящает этому всю жизнь. И если он готов бесконечно жалеть людей, слушать их, говорить с ними, ему не будет скучно, потому что Господь будет поставлять пред ним все новых и новых людей с их болью и проблемами. И священник будет болеть, думать о них, ночами не спать, а молиться об этих людях. Если он это понимает, то будет хорошим пастырем. Он будет не стоять на месте, а развиваться, и прежде всего внутренне, духовно. Думаю, что это и есть самое настоящее творчество».

Предстоять Богу в молитве — значит постоянно совершенствоваться

Духовное развитие священника проявляется не только в его заботе о пастве, но и в молитве, и в совершении таинств, говорят опытные пастыри.

«Когда священник стоит у Престола, он говорит с Богом, он, можно сказать, стоит лицом к лицу с Богом и обращается к Нему. Может ли это быть рутинным делом? — риторически вопрошает один из самых опытных духовников Москвы, настоятель Николо-Кузнецкого храма и ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев. — Творчество и развитие находятся внутри духовной жизни священника. Что такое духовная жизнь? Это жизнь с Духом Святым, когда человек живет с Богом в сердце своем. И если эта жизнь не теплохладна, а полна любви, если человек живет для Бога, отдал Ему свое сердце, то никогда его служение не станет рутинным, скучным, неинтересным. Для такого священника каждая служба, каждая Литургия — встреча с Богом». Отец Владимир вспоминает прожигающие сердце слова молитвы святителя Амвросия Медиоланского, в которой тот просит Христа, чтобы, несмотря на его человеческую немощь и грехи, Господь услышал его и благословил достойно совершить величайшее таинство — святую Евхаристию:

«...Молю чрез Кровь Твою честную, велию спасения нашего цену, молю чрез сию дивную и неисповедимую любовь, еюже нас, недостойных, тако возлюбил еси, яко омыл еси нас от грехов наших Кровию Твоею: научи мя, недостойнаго раба Твоего, егоже при иных Твоих дарованиях в чин священства не по делом моим, но по единой Твоей благоизволил еси призвати милости, научи мя Духом Твоим толикую Тайну совершати, сицевою честию и благоговением, сицевым благочестием и страхом, имиже достоит творити. Сотвори мя, Господи Иисусе Христе, благодатию Твоею всегда о величестве Тайны сея веровати и разумети, чувствовати и твердо держати, глаголати и мыслити Тебе подобающая и души моей полезная». «Если священник вот так идет служить Божественную литургию, то ни о каком рутинном служении не возникает даже мыслей», — резюмирует отец Владимир.

«Конечно, Литургия совершается не только на небесах, но и на земле, но все главное в ней — вечность, — добавляет настоятель Успенского храма в Красногорске прото­иерей Константин Островский. — Я подсчитал, что служу около 120 Литургий в год, значит, всего отслужил Литургию больше 3000 раз. Если бы я столько раз прочитал с теми же интервалами даже самое прекрасное и любимое стихотворение, оно бы мне уже, конечно, наскучило. А с Литургией такого не происходит, потому что мы произносим не только замечательный, глубоко содержательный, духовно насыщенный текст, — Литургия животворит своих участников. Иное дело, что наши страсти мешают нам быть подлинными причастниками Святых Христовых Таин. Но тут нужно говорить не о "развитии священника внутри его служения", а о покаянии, молитве, борьбе со страстями».

И другие церковные службы и требы тоже не должны превращаться в рутину, уверен епископ Верейский Пантелеимон: «Священник призван так организовывать службу, чтобы она являла Царство Божие. Требы нужно совершать так, как их совершал святой праведный Иоанн Кронштадтский, — с сочувствием, с состраданием к людям, в молитве испрашивая исполнения их благих желаний. О проповеди и объяснять не надо, почему это творчество, а не рутина. Во всех этих областях совершенству нет предела».

Священник всю жизнь учится

Многие светские профессии требуют регулярного повышения квалификации. Священство — не профессия, а призвание, но и в служении предполагается постоянное обучение. Недаром еще апостол Павел наставлял своего ученика Тимофея: Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение (2 Тим. 1, 6).

«Иногда говорят, что дары священства в хиротонии — это дары святости, только данные как бы с опережением, чтобы священник мог сразу же исполнять необходимые для своего служения обязанности, — говорит протоиерей Павел Хондзинский. — И целая жизнь отводится ему на то, чтобы к этим дарам внутренне приблизиться».

Хороший врач, напоминает митрополит Псковский и Порховский Тихон, каждые пять лет проходит повышение квалификации, регулярно ездит на конференции, обучается на онлайн-курсах, постоянно читает профессиональную литературу. Так же должно быть и в пастырской среде, тем более что священники часто сравнивают Церковь с лечебницей, а себя с врачами. «Пастырская подготовка и пастырское обучение не должны ограничиваться стенами семинарии и академии, нужно, чтобы они продолжались на приходах, где много священников, — полагает митрополит. — Молодой священник ничему не научится, если сам не захочет учиться, совершенствоваться в своем мастерстве. И нам всем надо постоянно учиться самым серьезным образом! Это тревожный, страшный признак, когда внутренний голос говорит: "А мне не надо" — и священник с ним соглашается: "Я и так уже все знаю"».

Русская Православная Церковь способствует постоянному образованию своих священников. С 2016 года действует «Положение о Курсах повышения квалификации священнослужителей», которое устанавливает обязательное прохождение клириками дополнительного обучения каждые семь лет. Речь идет о «повышении квалификации и образовательного уровня в области православного богословия и современных особенностей церковной жизни».

Но не только на курсах повышения квалификации можно получить новые знания. Священник призван к постоянному самообразованию. За получившим в последнее время распространение понятием пресловутого пастырского «выгорания» зачастую стоит не что иное, как нежелание поучаться постоянно, убежден духовник Московской епархии, настоятель храма святителя Николая в Клённиках протоиерей Николай Важнов. «Обязательно в течение суток нужно прочесть хоть несколько строк из святоотеческой литературы и подвижников благочестия, — рекомендует отец Николай. — Бывает, читаешь святых отцов, письма наших старцев, что-то отмечаешь себе. И потом можно на всенощном бдении после кафизмы, после 3-й или 6-й песни канона минуты две-три поделиться с прихожанами тем, что запало в душу. В этом будет не только научение священнику, но и большая помощь прихожанам, которые услышат живое святоотеческое слово. Разве это войдет в противоречие с богослужением?»

Священник развивается, преодолевая сложности на разных этапах служения

Ни почивать на лаврах, ни тяготиться рутиной пастырь не может уже потому, что вся его священническая жизнь представляет собой череду разных сменяющих друг друга этапов и переломных моментов, которые могут быть непростыми и даже болезненными и с которыми всякому пастырю надо учиться справляться.

Выделить и описать эти этапы постарался проректор ПСТБИ протоиерей Николай Емельянов, опираясь на результаты исследования жизни священников, предпринятого учеными научной лаборатории «Социология религии» ПСТГУ.

На первом этапе — в течение года с момента священнической хиротонии — в жизни священнослужителя «меняется буквально все — не только способ участия в церковной жизни, восприятие мира, отношения с людьми, но и образ общения с близкими, способ содержания своей семьи и отношение к деньгам, часто рвутся прежние связи». На этапе «пастырского становления» (второй — пятый годы священства) священник сталкивается со всеми типовыми ситуациями священнического служения, приобретает опыт и основные пастырские навыки. Третий этап — «деятельный»: вокруг пастыря формируется ядро прихожан. Прослужив десять лет и более, священник подходит к этапу «зрелости»: этот период часто отмечен разочарованием в результатах многих своих усилий. И только на пятом этапе возможно говорить об «опытном священнике» (25 лет хиротонии и более), который способен действовать исходя из накопленного опыта, а «не по формальным критериям и правилам».

Развитие священника на каждом этапе протоиерей Николай Емельянов описывает как преодоление того или иного «кризиса», то есть специфических трудностей, свойственных определенному периоду. Например, на этапе становления пастырю нужно научиться чувствовать границы своего опыта (которого еще мало), привыкнуть к пастырской осторожности и к регулярному советованию с опытными духовниками, отмечает отец Николай. А уныние, которое может настигнуть «зрелого» пастыря, он советует преодолевать осознанием того, «что понятие эффективности, широко используемое в светском мире, неприложимо к священству».

Преодолевая кризисы каждого этапа, священник внутренне развивается и приобретает бесценный опыт, делающий его настоящим пастырем добрым (ср. Ин. 10, 11).

Развитие священника — бесконечное возрастание в познании Бога

Сетование на то, что жизнь священника рутинна и однообразна, может быть признаком духовного неблагополучия и неправильного понимания целей христианской жизни.

«Повторяется из года в год праздник Пасхи, но разве это рутина? Повторяется из года в год празднование Рождества, памяти какого-­нибудь святого — неужели это рутина?! — восклицает епископ Верейский Пантелеимон. — Разве можно назвать рутиной, например, жизнь с любимым человеком? А тем более — жизнь с Богом! Соучастие в событиях земной жизни Спасителя и Божией Матери — какая же это рутина? Это — постоянное познание Бога и постоянная радость пребывания с Ним».

Подобные жалобы, как кажется, очень сходны с недоумением тех людей, которые не способны представить себе, что за радость вечно пребывать в Царстве Небесном. Они на разные лады повторяют нехитрую мысль о том, что «в раю будет очень скучно». И словно не ведают, что самое прекрасное и радостное дело, на которое не жаль потратить и целой вечности, — это познание Бога, бесконечное приближение к Нему, раскрытие Его образа и подобия в самом себе. Для всякого христианина это и есть саморазвитие в самом высоком смысле слова.

«Если священник в основу своей жизни и деятельности положил служение Богу, то каждая встреча с Ним будет рождать еще бо́льшую духовную потребность в таком служении, и уже не будет стоять вопрос о рутинности, — уверен протоиерей Николай Важнов. — Это же такое счастье, что Господь меня допускает к служению, что я имею возможность стоять и молиться за других людей, совершать богослужения». Когда человек искренне старается служить Богу, то «с каждой неделей, месяцем, годом он будет считать себя все более счастливым», подытоживает пастырь.

Статья подготовлена по итогам публикаций на портале «Пастырь».