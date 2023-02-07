Да поживут по воле Твоей

НУЖНО ЛИ ВЕНЧАТЬ МАЛОЦЕРКОВНЫХ СУПРУГОВ

Муж и жена много лет не причащались и не исповедовались, но утверждают, что верят в Бога и с уважением относятся к Церкви. Можно ли венчать такую пару? Уместно ли требовать, чтобы, перед тем как освятить в свой брак, они исповедовались и причастились? Опытные пастыри дают вполне ясный ответ. PDF-версия.

Многие семейные пары воспринимают венчание как красивый традиционный обряд и не задумываются о том, что церковный брак должен изменить их жизнь. Но священник не может совершать таинство ради красоты. Если супруги просят обвенчать их, обязанность пастыря — подготовить их к участию в таинстве, насколько это в его силах. Несколько лет назад Святейший Патриарх Кирилл ввел в практику Русской Церкви обязательные огласительные беседы перед венчанием. О чем говорить во время этих встреч и что еще может сделать священник, чтобы подготовить супругов к венчанию?

Таинство для тех, кто в Церкви

Принципиальный момент, который отмечают все пастыри, опрошенные порталом «Пастырь»: таинство Брака, или венчание, совершается преимущественно над церковными людьми. Если Крещение — это дверь в Церковь, по самому своему смыслу предназначенное для недавно уверовавших; если Евхаристия — средство приблизиться к Господу, лучше узнать Его, то таинство Брака — для тех семейных людей, которые уже пребывают в церковной ограде.

На практике оценить степень «церковности» супругов не всегда легко: люди могут по каким-то обстоятельствам редко приходить в храм, но очень дорожить каждым причащением. Это не отменяет того факта, что венчание совершается над членами Церкви, над теми людьми, которые исповедуются и причащаются, свидетельствует митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. «Хорошего отношения» супругов к Церкви как к институту совершенно недостаточно для того, чтобы венчать их, уверен архиерей.

«Если люди много лет не причащались, они отпали от церковного общения, и, прежде чем совершить таинство Брака, нужно их исповедовать, — объясняет епископ Верейский Пантелеимон, руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. — Они должны покаяться, в том числе и в том, что давно не причащались. Ведь над отпавшими от Церкви таинства совершаться не могут».

Некоторые считают венчание «залогом к успеху», к счастливой жизни, но венчание подразумевает только одно: жизнь семьи со Христом, констатирует епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. «А жить со Христом — значит регулярно участвовать в церковных таинствах, приступать к Чаше, читать Святое Евангелие, соблюдать посты по мере возможности, жить по совести», — напоминает владыка. Венчание невоцерковленных людей стало бы, по мысли епископа Вениамина, профанацией таинства.

Важно в конечном счете не то, повенчаются молодожены или нет, а станут ли они чадами Церкви, достигнут ли Царствия Небесного, считает митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. И венчание может подействовать на людей как в одну сторону, так и в другую в зависимости от того, как поведет себя священник. Если люди пришли в Церковь, это уже хорошо, надо их похвалить и ободрить, продолжает владыка. Но если священник начал с ними разговор и обнаружил, что ситуация непростая (например, люди практически не бывают в храме, а, может быть, кто-то и вовсе неверующий), значит, нужно прежде помочь им разобраться, где они ошибаются, в чем не правы. «Если сделать это с любовью, то у пары будет по крайней мере право выбора, — говорит митрополит Феодор. — А если просто взять и повенчать их, тем самым мы просто покажем, что мы формалисты, что дух веры и жизни во Христе нам не важен. Тогда и люди будут воспринимать все церковное как омертвелую форму».

Когда в венчании можно отказать

Если незнакомая пара обратилась к священнику с просьбой о венчании, ему стоит поинтересоваться, как давно у супругов появилась эта мысль, и внимательно побеседовать с обоими. К чему может привести спешка с венчанием, показывает случай, рассказанный протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем Покровского храма в подмосковном Акулове. «Одна наша прихожанка пришла венчаться, — вспоминает отец Валериан. — Мы настаивали, чтобы перед венчанием пара причастилась, — а ее избранник никогда раньше не приступал к Чаше. И вот приехали они на Литургию, через час венчание, и вдруг он подходит ко мне и громко говорит: “А я в Бога не верую”. Я, тогда еще молодой священник, был в полной растерянности — что теперь делать? Невеста уже в фате, после Литургии назначено венчание — а тут и венчать-то как? И как причащать, если он неверующий? Смотрю я на невесту, у меня сердце разрывается. Прибег я ко всем средствам убеждения неверующих, которые Господь мне дал. Молодой человек с доводами моими вроде согласился. Одним словом, допустил я их к Причастию и повенчал. Прошел год, и у сестры этого молодого человека родился ребенок. Решила она своего ребенка крестить и спрашивает брата: “Ты будешь крестным?” Он в ответ: “Если ты обещаешь каждое воскресенье причащать его, тогда буду”. Такое чудесное изменение произошло с этим человеком».

Но рассчитывать на повторение этого чуда с каждой невоцерковленной парой, которая решает венчаться, конечно, никак нельзя. Волгоградский владыка Феодор признается: ему не раз приходилось отказывать желающим венчаться. Однажды, еще будучи начинающим священником, он чуть было не благословил на совместную жизнь молодую пару, в которой оба уже состояли в браке с другими людьми. «Когда они поняли, что благословения не получат, то, конечно, у них улыбки с лиц посходили, но они по крайней мере о чем-то задумались», — вспоминает архипастырь.

Если пара хочет заключить законный брак, но не воцерковлена, то священнику достаточно просто благословить их намерение и одновременно помочь сделать первые шаги на пути воцерковления, уверен настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Сан-Франциско протоиерей Михаил Владимиров. «Венчать же их можно только тогда, когда они сознательно захотят, чтобы над ними было совершено это таинство, — может быть, через год, а может быть, через десять или двадцать лет. А пока пусть живут законным и счастливым светским браком».

О чем сказать желающим вступить в церковный брак

В браке человек уже не принадлежит самому себе, замечает протоиерей Валериан Кречетов: «Как учит апостол Павел: Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена (1 Кор. 7, 4). А как же тогда жить-то? Как сказано в молитве при венчании: “Да поживут по воле Твоей”. Что согласно с волей Божией, то и нужно исполнять. Но это, конечно, непросто. Недаром апостол продолжает: женатые и замужние будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль (1 Кор. 7, 28)».

Следует сказать, что в венчанном браке супруги становятся единым целым и как единое целое заключают союз с Богом, добавляет епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Значит, и ответственность тут особая. Тем более что процесс этот необратимый: если люди соединились для жизни вечной во единое целое — никаких поглядываний в другие стороны быть уже не может.

Содержание беседы зависит от того, насколько желающие венчаться погружены в жизнь Церкви, рассуждает декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский. Новоначальных нужно знакомить не только с сутью таинства Брака, но и с самыми основами вероучения, ведь венчание лишь повод, который понудил их прийти в Церковь. Первые шаги в этом случае — общая катехизация и воцерковление, и только на следующем этапе — беседа о дарах, которые супруги получат после венчания, и об ответственности, которую эти дары на них возлагают. Если же пара церковная, достаточно провести с ними беседу о дарах и ответственности.

Катехизация перед венчанием должна начинаться с информации о том, что значит быть христианином, жить духовной, церковной жизнью, убежден настоятель саратовского храма святых князей Бориса и Глеба иерей Александр Кузьмин. «Опираясь на десять заповедей, Символ веры и молитву “Отче наш”, необходимо рассказать об основах христианской веры, — говорит он. — Довести до сознания брачующихся невозможность для христианской семьи уступок в таких вопросах, как аборты, развод, измены и т. д. Поставить их в известность, что основание семьи как домашней церкви — это осознанный шаг двух любящих друг друга христиан, центром жизни которых должна являться Евхаристия». Проводить такую беседу, по опыту отца Александра, лучше самому священнику, желательно в епитрахили и на территории храма.

Протоиерей Михаил Владимиров советует не забывать еще про первые три главы книги Бытия, где речь идет о создании мира и первых людей и о грехопадении. С точки зрения отца Михаила, незнание и непонимание этих глав Бытия — источник многих проблем в семейной жизни.

Беседа обязательно должна строиться в форме диалога, добавляет иерей Максим Тарнакин, настоятель храма Иоанна Богослова в поселке Анджиевский (Пятигорская и Черкесская епархия): «С ходу люди часто не идут на контакт, и приходится задавать им вопросы, чтобы разговорить».

Причастие как «допуск» к венчанию?

Если супруги пока недостаточно воцерковлены, но очень хотят венчаться, настаивать ли священнику, чтобы перед этим они исповедовались и причастились? По мнению протоиерея Павла Хондзинского, это было бы правильно. Так же считает большинство священников, опрошенных «Пастырем».

Дело в том, что катехизация как таковая никого ни к чему не обязывает, заключает настоятель храма святителя Николая в селе Стремилово Чеховского района иерей Валерий Загорцев. «Катехизация превратилась в некий процесс передачи информации: мы говорим — люди слушают, кивают, и на этом все, — рассуждает он. — От людей ничего не требуется, только соглашаться (часто с явной неохотой)». Если пара по крайней мере один раз придет на исповедь и причастится, у нее уже появится опыт прикосновения к Божией благодати, и тогда есть надежда, что супруги будут появляться в храме и впредь.

Но, как гласит известная пословица, насильно мил не будешь, и в данном случае уместно перефразировать высказывание протопресвитера Александра Шмемана: «Если нужно заставлять, то не нужно заставлять». Общее мнение пастырей сводится к тому, чтобы венчать преимущественно людей церковных. Исключения иногда возможны (например, если муж военный и уезжает в зону боевых действий), но должны оставаться исключениями. «Таинства Церкви даны для людей, уже сделавших в своей жизни выбор, — выбравших Христа и Его Церковь, — резюмирует отец Валерий. — А мы иногда совершаем таинства в надежде, что благодаря этому человек обретет веру. Мы всё торопимся: надо побыстрее его крестить или венчать, а то вдруг человек передумает! Конечно, бывает и так, но разве все это по сути не попытки влить молодое вино в ветхие мехи? (ср. Мф. 9, 17)».

Материал подготовлен на основе публикации портала «Пастырь».