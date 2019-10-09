Услышьте клирошан

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Служитель Богу и людям
В истории Русской Церкви второй половины XX века, пожалуй, нет более известного, яркого имени, чем имя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Выдающийся церковный деятель советского времени, владыка отошел ко Господу 40 лет назад, но память о нем жива и поныне. PDF-версия.
9 октября 2019 г. 16:09
Райский сад на земле
Прихрамовая территория — словно церковная сень, которая приглашает молящихся в храм и помогает им на пороге храма оставить повседневную житейскую суету. Талантливая организация прилегающего к храму зеленого участка зачастую не только настраивает на молитву, но и способствует первому общению со священнослужителем — ведь желание просто погулять, отдохнуть в монастырском или приходском саду со временем может перерасти в стремление к воцерковлению. Тем не менее единых подходов к ландшафтному озеленению в Церкви, как ни странно, до сих пор нет, и это направление продолжает оставаться полем для экспериментов архитекторов и садовников. «Журнал Московской Патриархии» представляет несколько удачных проектных и уже реализованных на практике решений, которые можно рассматривать в качестве ориентиров при благоустройстве прихрамовых земельных участков. PDF-версия
20 сентября 2019 г. 09:59
Гимны Богу, соединяющие века
Общее количество акафистов в мире сегодня насчитывает более двух тысяч. В мире в течение года в среднем появляется около сотни новых акафистов, посвященных преимущественно святым. Почему этот жанр так популярен среди верующих, какому святому написано больше всего акафистов и зачем переводить акафист с другого языка, если он уже написан по-славянски? Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал участник рабочей группы по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества, клирик Саратовской и Вольской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.
12 августа 2019 г. 14:33
Первая, равноапостольная
В июле исполнилось 1050 лет со дня преставления святой равноапостольной княгини Ольги, первой женщины-правительницы на Руси, одной из создательниц российской государственности. Княгиня Ольга — одна из первых русских христианок, которая начала строить храмы в своей стране и свое наследие передала внуку — великому князю Владимиру, позже крестившему Русь. PDF-версия.
5 августа 2019 г. 12:42
Епископ Солнечногорский Алексий: Духовничество — это прежде всего послушание
Данилов монастырь стал первым монастырем на Руси. Пройдя сквозь годы лихолетий в XX веке и восстав из небытия, он вновь распахнул двери своих храмов для тех, кто приходит сюда в поиске Бога, молитвенной и духовной поддержки. О тех, благодаря кому удалось сохранить духовную преемственность между поколениями даниловских иноков, о том, что такое духовничество — талант или призвание, для чего современному монаху нужен гаджет и как исповедь помогает духовному росту, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Солнечногорский Алексий.ПДФ-верстия
24 июля 2019 г. 14:18
О служении и церковной традиции в Западной Беларуси
Свыше двух десятков лет Гродненскую епархию Белорусской Православной Церкви возглавляет архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» владыка поделился воспоминаниями о непростом времени возрождения церковной жизни, об опыте служения на белорусском языке, о том, как возник Международный фестиваль православного пения «Коложский благовест», ставший известным далеко за пределами Белоруси, а также рассказал, зачем в его епархии создан экологический отдел. PDF-версия
19 июля 2019 г. 12:59
Требуются душепопечители
Нехватка пастырей — главное препятствие для роста Церкви. Таков один из основных выводов масштабного исследования о проблемах взаимодействия священников и мирян в современной России, предпринятого доцентом богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) кандидатом философских наук протоиереем Николаем Емельяновым. Как получены столь неожиданные на первый взгляд цифры, каким образом их трактовать и что они значат с практической точки зрения, «Журнал Московской Патриархии» расспросил самого автора исследования. PDF-версия
11 июля 2019 г. 12:59
Двуликий Янус Фанара
Враждебные действия Константинопольского Патриархата по отношению к Русской Православной Церкви — явление не новое. В XX веке подобное случалось не раз, причем в более драматичных условиях. Тем не менее в каждом случае удавалось преодолевать эти кризисы и восстанавливать общение. Что становилось причиной таких действий и каковы были внешние влияния? Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор исторических наук, профессор СПбДА и ОЦАД Михаил Шкаровский. ПДФ-версия
4 июня 2019 г. 15:31
В Москве обсудили проблему нарушений прав верующих на Украине
В Москве, в «Президент-Отеле», состоялась международная конференция, участники которой - священноначалие Русской, Антиохийской, Сербской Православных Церквей, лидеры традиционных религий, общественные деятели, дипломаты и журналисты обсудили проблему нарушения прав православных верующих на Украине, а также предложили варианты ее решения.
29 мая 2019 г. 17:31
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23 октября 2019 г. 15:30
Услышьте клирошан
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР АГЕЙКИН: "ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД РЕГЕНТОВ И ПЕВЧИХ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ ПРАКТИЧЕСКОГО УСТРОЕНИЯ КЛИРОСА, РАБОТЫ И СЛУЖЕНИЯ РЕГЕНТА"
Сегодня, 24 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя открывается Второй Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви, работа которого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет в российской столице по 26 октября. О его повестке и о способах регистрации в качестве делегата и вольного слушателя «Церковному Вестнику» рассказывает председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси (далее – Совет) настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
- Ваше Высокопреподобие, с Первого Международного съезда регентов и певчих, о котором мы подробно рассказывали, минуло три года. Профессиональной корпорации клирошан удалось выдержать заявленную трехлетнюю периодичность глобальных общецерковных форумов, традиция проведения которых складывается на наших глазах. С чем организаторы подходят ко второму съезду?
- Прежде всего хотел бы сказать, что второй съезд мы готовим заметно демократичнее по сравнению с первым. При непосредственном участии членов Совета мы провели экспресс-опрос в профессиональной среде, чтобы выявить самые актуальные темы, назревшие для обсуждения на пленарных заседаниях. Кроме того, члены Совета помогли нам подобрать наставников для серии мастер-классов в программе съезда и определить их тематику. На основе этой колоссальной организационной работы уже готов предварительный план заседаний. Могу сказать, что на этот раз нам удалось найти общий язык с представителями старообрядческой певческой традиции – энтузиастами старинного церковного пения с единоверческих приходов. Это сообщество оказалось весьма сложным, восприимчивым, трепетно и чутко реагирующим на свои и чужие клиросные практики, имеющие дело со знаменным распевом во всем его богатстве и полноте. Тем не менее, набираются доклады для целой секции, посвященной древнему русскому церковному пению. Как мы рассчитываем, она пройдет во второй день работы съезда 25 октября.
Помимо пленарных и секционных заседаний, в программе съезда запланирован также концерт духовной музыки, в котором примут участие три коллектива: Синодальный хор, правый праздничный хор нашего Богоявленского кафедрального собора и правый хор солнцевского храма во имя Преподобного Сергия Радонежского под управлением ответственного секретаря Совета Варвары Волковой. Как и три года назад, завершить работу съезда предполагается Божественной литургией в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, петь за которой будет сводный хор делегатов под управлением заместителя председателя Совета регента Синодального хора Алексея Пузакова и Варвары Волковой.
- Смогут ли желающие попасть на концерт 24 октября «с улицы»?
- Только если они зарегистрируются в качестве вольных слушателей съезда: Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя не резиновый и всех москвичей – ценителей хоровой духовной музыки – вместить не сможет. Но мы приняли весьма либеральный порядок регистрации участников съезда, не претендующих на звание и права официальных делегатов. В настоящий момент любой желающий (неважно, гражданин России или другой страны) может пройти электронную регистрацию по интернет-ссылке, после чего получит на свою почту пригласительный билет. Его нужно распечатать и предъявить на входе в залы заседаний съезда – этого будет достаточно, чтобы попасть внутрь.
Заинтересованные лица также могут самостоятельно зарегистрироваться и как официальные делегаты с правом решающего голоса. На первом съезде такая возможность тоже была. Правда, поскольку тогда многое делалось «с колес», а опыт по организации подобных масштабных мероприятий у нас имелся скромный, соответствующие алгоритмы были прописаны плохо. Теперь все четко: регистрируетесь по той же ссылке, высылаете на указанный там электронный адрес заявку, получаете приглашение и прибываете на съезд, где на месте вносите регистрационный взнос и получаете делегатский бейдж. Это дает право не только участвовать абсолютно во всех мероприятиях деловой программы, но и разделять с делегатами трапезу, а также увезти домой нотный сборник с песнопениями Божественной литургии, которые прозвучат 26 октября.
- А сколько будет делегатов от епархий?
- Около трех сотен. Их регистрация уже прекращена: в настоящий момент превышен лимит гостиничных мест, который мы первоначально зарезервировали. Корпус делегатов от епархий тоже формировался весьма свободно. Откуда-то просили принять пять, шесть человек – мы шли навстречу. Где-то, наоборот, заявили, что на их клиросах проблем нет и на съезд им приезжать незачем – ну зачем же приглашать людей, у которых и так все прекрасно?! Москву в работе Съезда представят по десять делегатов от каждого из столичных викариатств. По предварительным данным, с учетом вольных слушателей и самостоятельно зарегистрировавшихся делегатов в Съезде примет участие свыше семи сотен человек.
- Рабочая программа сверстана полностью?
- Нет, пока еще не совсем. Но уже известно: откроет работу съезда Святейший Патриарх Кирилл. В целом наш форум, как и концерт в его программе, посвящен 75-летию со дня кончины великого русского композитора Павла Чеснокова, чьи сочинения прекрасно знакомы всем поклонникам духовной музыки. Кстати, недавно мы совершили панихиду на его могиле на московском Ваганьковском кладбище и были удручены внешним видом надгробного памятника. Надо бы привести его в порядок. Но, к сожалению, пока ни администрация ГБУ «Ритуал», ни клир кладбищенского храма не могут выяснить, кто конкретно владеет правами на это захоронение и несет за его состояние ответственность.
При этом мы хотели бы, чтобы главной темой всех заседаний стали актуальные задачи по практическому устроению клироса, работе и служению регента. Надеюсь, круг обсуждаемых вопросов получится широким — от этических моментов до социальной защиты регентов и певчих.
- У вас нет ощущения, что буквально на наших глазах заметно ухудшилась ситуация с трудовыми правами и обязанностями певчих?
- У меня такого ощущения нет. Возможно, присутствуют определенные пробелы законодательного, этического, иногда даже канонического плана. Но церковно-певческая традиция здорова и, главное, жизнеспособна. Наверное, ее повседневное применение и трактовку отдельными лицами следует корректировать, исправлять.
- Тогда разрешите поделиться недоумением, истоки которого в личном клиросном опыте наших дней. Сегодня обычным делом стали увольнения певчих по SMS, а уж телефонный звонок с уведомлением, что на следующую службу можешь не выходить — едва ли не пример хорошего тона. Естественно, это приводит к снижению рабочей и творческой самодисциплины, текучести кадров и т. д. Падает уровень профессионализма, а невежества, напротив, все больше. Произведения высочайшей музыкальной культуры, еще на нашей памяти считавшиеся признаком хорошего вкуса, постепенно перекочевывают на условную полку с ярлыком «невостребованное».
- Любой церковный хор — вещь штучная. Шаблонные рецепты при его формировании не применимы. Конечно, на клиросе стоят живые люди. Каждый из них имеет право на отдых, отпуск, достойную оплату труда. На нормальное человеческое отношение, в конце концов, не предусматривающее, разумеется, увольнение посредством SMS, сколь бы острой конфликтной ситуацией в реальности соответствующее решение ни предварялось. На приходе все это зависит от настоятеля. Именно поэтому мы сейчас разворачиваем работу с расположенными в столичном регионе семинариями – организовываем летние школы на базе Сергиева Посада и Сретенской духовной семинарии. Будущим священникам уже в молодости надо прививать верные взгляды на выстраивание всей приходской жизни. Чтобы они ясно понимали разницу между господином и хозяином с одной стороны и душепопечителем общинной семьи, куда полноправно входят и регент с певчими и псаломщиками — с другой. Времена, когда настоятель на приходе и швец, и жнец, и на клиросе игрец, давно прошли. И сам Святейший Патриарх Кирилл ставит задачу качественного пения весьма недвусмысленно. Если кое-где его еще не поняли или не услышали — это следует поправить.
Не хочу хвалиться, но все же практическая деятельность дает основание надеяться на позитивное решение проблем. Опыт сводного хора Московской (городской) епархии показывает: профессиональное сообщество способно добиваться значительных результатов даже при весьма скромных ресурсах и в условиях цейтнота. А ведь возникновение этого коллектива под руководством Алексея Пузакова и Варвары Волковой предоставило церковным музыкантам дополнительную возможность общаться, обмениваться контактами, поддерживать друг друга, в конце концов!
- Сайт вашего Совета работает, но далеко не все его разделы задействованы на полную мощность...
- Да, это поистине многострадальный проект. Сейчас обкатывается уже третья по счету версия сайта. Мы уже уяснили, что для этого веб-ресурса важны не столько дизайнерские решения, сколько функциональное удобство. Что пока хочу сказать: сейчас тестируем разработку на пользователях — собираем замечания и предложения, после чего приступим собственно к наполнению разделов. Надо понимать: отдельного бюджета на эти задачи у нас нет. Совет — организация общественная, на отдельные важные проекты — и разработка сайта не исключение — средства каждый раз надо где-то изыскивать самостоятельно.
- На что руководство Совета потратило три года, прошедших с момента проведения Первого съезда?
- В первую очередь на выстраивание работоспособной структуры органа. Было важно добиться, чтобы географически в нем были представлены как различные российские регионы, так и зарубежные приходы. Это, в свою очередь, дает возможность членам Совета делегировать определенные полномочия, чтобы они представляли и олицетворяли наши инициативы на своих территориях.
- Видимо, еще и поэтому на первом заседании Совета преобладали иностранные участники?
- Сама жизнь доказывает важность внимания к вопросам церковного пения на зарубежных территориях. За три года между Первым и Вторым съездами в Церкви появились два новых экзархата: в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии. Мы постоянно анализируем ситуацию в них и убеждаемся: одна из самых болезненных проблем при устройстве и развитии прихода — клирос и пение за богослужением. Недавно встречался с настоятелем православного храма на Брайтон-Бич. Там тоже ломаются традиции: испокон века певчие пели бесплатно, но теперь поднимают вопрос оплаты своего труда. Не так давно в Москве принимали церковную делегацию из Северной Кореи. Самый насущная просьба к Святейшему Патриарху Кириллу — помогите нам подготовить регентов и церковных певчих! Так что нива огромна...
- За три года, прошедшие с Первого съезда, удалось провести только одно заседание Совета, хотя ранее в интервью нашему изданию вы обещали, что этот орган будет собираться не реже чем дважды в год...
- Целый год ушел собственно на формирование Совета. Затем следовало определить круг интересов каждого из членов, чтобы, с одной стороны, они не дублировали друг друга и, с другой, — более-менее закрывали все важные вопросы церковного пения на современном этапе. Да, в прошлом году нам удалось собраться лишь однажды. Но теперь накануне съезда, 23 октября, состоится второе заседание Совета.
23 октября 2019 г. 15:30
Ключевые слова: знаменное пение, музыка, Патриарх Кирилл
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