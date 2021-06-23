Помощь сверху

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
жизнь Церкви
Интернет-клирос
Было бы наивно полагать, что бурное развитие интернета полностью обойдет современный клирос. Репетиции церковных хоров посредством видеосвязи, правда, остаются пока экзотикой (причем это как раз тот случай, когда экзотики в обыденной жизни хотелось бы меньше), но регенты все чаще просят претендентов на вакантные места в составах хоров высылать записи сво­его пения через современные интернет-протоколы (например, мессенджеры). Еще раньше регенты освоили преимущества Всемирной сети для обмена хоровыми партитурами. О них и поговорим подробнее. PDF-версия.
23 июня 2021 г. 19:00
Человек Церкви: Протоиерей Валериан Кречетов
Дорога в подмосковное село Акулово известна не одному поколению верующих. Здесь находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, где уже свыше полувека служит настоятелем митрофорный протоиерей Валериан Кречетов. К нему приезжают за духовным советом и утешением, кажется, со всей страны. Эта дорога известна и многим священникам, поскольку долгие годы отец Валериан был старшим духовником Московской епархии и его любят многие поколения священников за его пастырскую муд­рость и сердечность. PDF-версия.
7 июня 2021 г. 16:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 мая 2021 г. 14:00
Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви
В истории Русской Церкви 1906 год ознаменован дискуссией, состоявшейся в преддверии Всероссийского Церковного собора. Важнейшей темой, рассматривавшейся на заседаниях Особого Присутствия, известного в исторической литературе более под именем Предсоборного, стало проектирование состава и структуры ожидаемого Собора, правомочий участников соборной работы, порядка работы Собора, а также моделирование системы высшего церковного управления, призванной прийти на смену существовавшей в то время синодальной форме. Еще одним вопросом, обратившим на себя внимание экспертов Присутствия, стали церковно-государственные отношения, которые нуждались в корректировке как по причине изменений государственной политики в религиозной сфере, так и в связи с намеченной реформой в области высшего церковного управления. PDF-версия.
21 мая 2021 г. 16:00
Поехали, Лавру открывают
О первых впечатлениях от увиденного в только что открытой Свято-Троицкой Сергиевой лавре вспоминает секретарь Святейшего Патриарха Кирилла по г. Москвепротопресвитер Владимир Диваков. PDF-версия.
19 мая 2021 г. 16:30
Первая Пасха после четвертьвекового забвения
Переход от уничтожения Церкви к политике использования ее для мобилизации сил и средств в борьбе с внешним врагом произошел во время Великой Отечественной войны, что ознаменовалось широко известной встречей трех митрополитов со Сталиным. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) для обсуждения нужд Церкви и перспектив ее жизни. Через несколько дней в Москву доставили 19 выживших в лагерях и ссылках архиереев для проведения Собора, который избрал Патриархом митрополита Сергия (Страгородского). Церковь, как сообщалось в прессе, получила «всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР». PDF-версия.
17 мая 2021 г. 13:30
Как открывали Лавру
В январе 1918 года согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все монастыри в России юридически объявлялись трудовыми артелями. Лавра не стала исключением. А 10 ноября 1919 года решением исполкома Сергиевского уезда она прекратила свое существование в качестве действующего монастыря. PDF-версия.
14 мая 2021 г. 17:00
Пасха в Иерусалиме
На Святой Земле несет свою миссию древнейший Иерусалимский патриархат. На территории Израиля и Палестинской автономии проживают православные арабы, греки, русские, представители других народностей, для которых Пасха является главным праздником года и торжеством жизни. Но место празднования и разность исторических характеров отличают празднование Пасхи здесь, в Иерусалиме, от празднования в России и Греции, Грузии или Сербии. Рассказ священника Русской духовной миссии прото­иерея Игоря Пчелинцева описывает особенности богослужебной практики Иерусалимской Церкви и обычаи празднования Воскресения Христова на Святой Земле. PDF-версия.
1 мая 2021 г. 14:00
Протоиерей Максим Козлов: «Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария»
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов в интервью «Журналу Московской Патриархии» дает свою оценку современному состоянию духовного образования в Русской Церкви, обозначает те главные задачи, которые сегодня ставит перед собой Учебный комитет, рассказывает о системе рейтинга семинарий и делится своими соображениями о возможностях финансирования региональных духовных школ. PDF-версия.  
26 апреля 2021 г. 17:19
Аналитика
Состояние деревянных храмов и часовен Севера
ЖМП № 5 май 2021 /  29 июня 2021 г. 15:00
версия для печати версия для печати

Помощь сверху

В РОССИИ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ОПИСАНИЯ ГИБНУЩИХ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОГО ЗОДЧЕСТВА

Число храмов в продолжающем пополняться реестре аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию председателя Патриаршего совета по культуре митропо­лита Псковского и Порховского Тихона, приближается к четырем тысячам. По суммарным оценкам епархиальных древлехранителей, уже подавших сведения священноначалию, высок риск обрушения в ближайшее десятилетие примерно у тысячи церквей. PDF-версия.

«Это проблема не только сохранности архитектурных памятников, но еще и демографическая, — считает председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиерей Леонид Калинин. — Испокон веков жизнь в новых селах начиналась с храма. Вымирает населенный пункт — брошенный храм быстро ветшает, приходит в негодность и рушится, ведь присматривать за ним некому». 

Совершенно очевидно, что даже просто законсервировать такое колоссальное число со­оружений за несколько лет невозможно. Высший Церковный Совет 25 июля 2018 года одобрил концепцию создания в сжатые сроки электронно-цифровых архивов по всем руинированным и остро­аварийным храмам (причем не только состоящим на государственной охране), данные которого впоследствии помогут воссоздать их даже при самом негативном сценарии вплоть до полной утери здания-оригинала. И вот теперь она начинает претворяться в жизнь. Министерством культуры РФ при участии Церкви создана основная исполнительная структура проекта — Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI». «Мы собираемся привлекать средства грантов и пожертвования частных компаний и физических лиц. Все технические вопросы, в том числе отбор исполнителей работ, контроль качества работ и создание системы хранения данных в виде файлов в оцифрованном реестре, возьмет на себя генеральный оператор — учрежденная нами автономная некоммерческая организация “Наследие”», — рассказал «Журналу Московской Патриархии» президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.“

Непосредственно для подробного описания объемно-пространственных характеристик зданий с целью дальнейшего их перевода в графические файлы будут применяться два метода — фотограмметрия и лазерное сканирование. Первый, предполагающий две фазы натурных работ (облет дрона с цифровым фотоаппаратом вокруг храма и круговую панорамную фотофиксацию всего убранства), мы подробно разбирали в материале «Квадрокоптер нам поможет» (ЖМП. 2020. № 3). Он позволяет описать всю геометрию объекта примерно с миллиметровой точностью. Для памятников, по которым впоследствии будет приниматься решение о консервации, этого, как правило, достаточно. Можно по результатам фотограмметрии построить и эскизный проект реставрации. Лазерное сканирование дороже, зато точнее, и по его результатам законодательство разрешает готовить рабочие чертежи для проекта по комплексной научной реставрации и приспособлению к современному использованию.

«С 2018 года мы занимаемся похожей программой, в рамках которой работаем с корпусом архивной проектной документации по объектам культурного наследия. Сейчас оцифрована информация по 14 тыс. архитектурных памятников, 3,5 тыс. из этого числа — шедевры церковного зодчества, — говорит руководитель главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ Александр Хлопцов. — Для начинания, о котором идет речь, мы уже создали программную платформу оцифровки данных. В ближайшем будущем предстоит определиться, чем и как ее наполнять». Пока создаваемый реестр объектов предполагается строить по двум принципам: географическому и типологическому. Интерфейс, скорее всего, будет организован в виде таблицы всех памятников, мини-карточек храмов (содержащих, в свою очередь, обмерные чертежи, документы по недвижимости и визуальные образы зданий в виде графических файлов) и интерактивной карты всех занесенных в архив церковных памятников. Причем некоторую часть этого ресурса предполагается сделать открытой для внешних интернет-пользователей.

Первоочередные усилия решено направить на деревянные храмы как наиболее уязвимые для естественного старения. В России их около 8 тыс. Состояние не каждого, разумеется, вызывает беспокойство. Но, по данным руководителя проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерея Алексия Яковлева, из 1 239 существовавших накануне революции на Русском Севере деревянных церквей (без учета часовен) до нас дошло всего 390. Больше половины из них сейчас под угрозой исчезновения (43 % аварийны, 10 % руинированы). Для этого этапа уже подобраны три фирмы-исполнителя, а два памятника деревянного зодчества в Архангельской области — Владимирская церковь в деревне Подпорожье и Вознесенский храмовый комплекс в деревне Ворзогоры — в ранге пилотных объектов прошли через процедуру лазерного сканирования.

Пилотной площадкой по оцифровке руинированных и аварийных храмовых зданий определена Нижегородская митрополия. В этом году на ее территории запланировано сканирование двух сотен объектов, 150 из которых признаны памятниками архитектуры федерального значения.

29 июня 2021 г. 15:00
Также читайте:
жизнь Церкви
Интернет-клирос
Человек Церкви: Протоиерей Валериан Кречетов
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви
Поехали, Лавру открывают
Первая Пасха после четвертьвекового забвения
Как открывали Лавру
Пасха в Иерусалиме
Протоиерей Максим Козлов: «Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария»
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Статут ордена благоверного князя Александра Невского
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского — выдающегося правителя Древней Руси, талантливого полководца и дипломата, человека глубокой веры и благочестия. PDF-версия.
25 июня 2021 г. 14:30
Александро-Невский храм Ижевска: святыня города оружейников
В 2023 году Александро-Невский собор города Ижевска отпразднует двухсотлетний юбилей. Брат-близнец уничтоженного большевиками кронштадтского Андреевского собора, он уцелел в безбожные годы, хотя был осквернен, разграблен и обезображен: большевики снесли купол и барабан под ним, а также часть колокольни. В храме продавали мороженое и «крутили» кино. Но, к счастью, по молитвам верующих ижевчан в 1990-х годах началось его восстановление. Подробности возрождения храма, как строится приходская жизнь и какие задачи планируется решить к юбилею, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
21 июня 2021 г. 17:30
Иерей Иоанн Нефедов: «Сохранить преемственность традиции богослужебного книгоиздания»
Обеспечение православных священно- и церковнослужителей богослужебными книгами — так иерей Иоанн Нефедов обозначает задачу возглавляемого им Отдела богослужебных книг Издательства Московской Патриархии. Почему нельзя сокращать традиционный Служебник, как вносится правка в богослужебные тексты, как правильно относиться к акафистам и какие ­инновации появились в издании богослужебной литературы, священник рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
18 июня 2021 г. 14:30
Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви
Работа Предсоборного Присутствия над преобразованием высшей церковной власти и управления не могла быть ограничена обсуждением состава и компетенции членов ожидаемого церковным обществом в 1906 году Поместного Собора Всероссийской Церкви, осуществиться вне поиска путей реформирования Святейшего Синода. Необходимо было выстроить систему, в которой нашлось бы место не только Синоду, но и Первоиерарху Церкви, а также периодически созываемому Поместному Собору. Нужно было подумать и о новых принципах взаимоотношений Церкви и государства, коль скоро высшее церковное управление предполагалось подвергнуть серьезным изменениям. Данные темы и стали предметом обсуждений членов Присутствия, результатом которых явились конкретные проекты церковных преобразований. PDF-версия.
17 июня 2021 г. 20:00
Епископ Кронштадтский Назарий: «800-летие Александра Невского — праздник для всех и для каждого»
Центром празднования восьмивекового юбилея со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского станет Санкт-Петербург, а его «сердцем» — торжества в день перенесения мощей угодника Божия 12 сентября. Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий рассказывает «Журналу Московской Патриархии», как монастырь готовится к знаменательному событию, какие интересные события ждут петербуржцев и паломников и каким образом в Ленинградской области увековечат связанные с Александром Нев­ским места. PDF-версия.
14 июня 2021 г. 15:00