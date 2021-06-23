Помощь сверху

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В РОССИИ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ОПИСАНИЯ ГИБНУЩИХ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОГО ЗОДЧЕСТВА

Число храмов в продолжающем пополняться реестре аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию председателя Патриаршего совета по культуре митропо­лита Псковского и Порховского Тихона, приближается к четырем тысячам. По суммарным оценкам епархиальных древлехранителей, уже подавших сведения священноначалию, высок риск обрушения в ближайшее десятилетие примерно у тысячи церквей. PDF-версия.

«Это проблема не только сохранности архитектурных памятников, но еще и демографическая, — считает председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиерей Леонид Калинин. — Испокон веков жизнь в новых селах начиналась с храма. Вымирает населенный пункт — брошенный храм быстро ветшает, приходит в негодность и рушится, ведь присматривать за ним некому».

Совершенно очевидно, что даже просто законсервировать такое колоссальное число со­оружений за несколько лет невозможно. Высший Церковный Совет 25 июля 2018 года одобрил концепцию создания в сжатые сроки электронно-цифровых архивов по всем руинированным и остро­аварийным храмам (причем не только состоящим на государственной охране), данные которого впоследствии помогут воссоздать их даже при самом негативном сценарии вплоть до полной утери здания-оригинала. И вот теперь она начинает претворяться в жизнь. Министерством культуры РФ при участии Церкви создана основная исполнительная структура проекта — Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI». «Мы собираемся привлекать средства грантов и пожертвования частных компаний и физических лиц. Все технические вопросы, в том числе отбор исполнителей работ, контроль качества работ и создание системы хранения данных в виде файлов в оцифрованном реестре, возьмет на себя генеральный оператор — учрежденная нами автономная некоммерческая организация “Наследие”», — рассказал «Журналу Московской Патриархии» президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.“

Непосредственно для подробного описания объемно-пространственных характеристик зданий с целью дальнейшего их перевода в графические файлы будут применяться два метода — фотограмметрия и лазерное сканирование. Первый, предполагающий две фазы натурных работ (облет дрона с цифровым фотоаппаратом вокруг храма и круговую панорамную фотофиксацию всего убранства), мы подробно разбирали в материале «Квадрокоптер нам поможет» (ЖМП. 2020. № 3). Он позволяет описать всю геометрию объекта примерно с миллиметровой точностью. Для памятников, по которым впоследствии будет приниматься решение о консервации, этого, как правило, достаточно. Можно по результатам фотограмметрии построить и эскизный проект реставрации. Лазерное сканирование дороже, зато точнее, и по его результатам законодательство разрешает готовить рабочие чертежи для проекта по комплексной научной реставрации и приспособлению к современному использованию.

«С 2018 года мы занимаемся похожей программой, в рамках которой работаем с корпусом архивной проектной документации по объектам культурного наследия. Сейчас оцифрована информация по 14 тыс. архитектурных памятников, 3,5 тыс. из этого числа — шедевры церковного зодчества, — говорит руководитель главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ Александр Хлопцов. — Для начинания, о котором идет речь, мы уже создали программную платформу оцифровки данных. В ближайшем будущем предстоит определиться, чем и как ее наполнять». Пока создаваемый реестр объектов предполагается строить по двум принципам: географическому и типологическому. Интерфейс, скорее всего, будет организован в виде таблицы всех памятников, мини-карточек храмов (содержащих, в свою очередь, обмерные чертежи, документы по недвижимости и визуальные образы зданий в виде графических файлов) и интерактивной карты всех занесенных в архив церковных памятников. Причем некоторую часть этого ресурса предполагается сделать открытой для внешних интернет-пользователей.

Первоочередные усилия решено направить на деревянные храмы как наиболее уязвимые для естественного старения. В России их около 8 тыс. Состояние не каждого, разумеется, вызывает беспокойство. Но, по данным руководителя проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерея Алексия Яковлева, из 1 239 существовавших накануне революции на Русском Севере деревянных церквей (без учета часовен) до нас дошло всего 390. Больше половины из них сейчас под угрозой исчезновения (43 % аварийны, 10 % руинированы). Для этого этапа уже подобраны три фирмы-исполнителя, а два памятника деревянного зодчества в Архангельской области — Владимирская церковь в деревне Подпорожье и Вознесенский храмовый комплекс в деревне Ворзогоры — в ранге пилотных объектов прошли через процедуру лазерного сканирования.

Пилотной площадкой по оцифровке руинированных и аварийных храмовых зданий определена Нижегородская митрополия. В этом году на ее территории запланировано сканирование двух сотен объектов, 150 из которых признаны памятниками архитектуры федерального значения.