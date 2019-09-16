Правда жизни и правда веры

|
Наследие Альфреда Парланда
Сегодня, 16 сентября 2019 года, исполняется 100 лет со дня кончины автора петербургского храма-памятника Воскресения Христова (Спас на Крови) Альфреда Александровича Парланда (1842–1919) — выдающегося архитектора, преподавателя, мастера акварели, археолога. Парланд прожил удивительно яркую жизнь, реализовав себя в разных областях. Но, безусловно, главным делом его жизни была архитектура. По проектам зодчего были построены десятки зданий по всей Российской империи — в основном церкви в русском стиле, в которых он продолжил дело своего любимого учителя Давида Ивановича Гримма, основоположника этого направления в архитектуре. PDF-версия
16 сентября 2019 г. 14:59
Зодчий станет дирижером
Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия
6 сентября 2019 г. 09:59
Врезаться в историю
В помещении для «выставок одного экспоната» на втором этаже главного экспозиционного корпуса в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева (ЦМиАР) устроители умудрились разместить 38 предметов. Удалось это в том числе и потому, что сами экспонаты небольшие, подчас миниатюрные – образки, складни, резные кресты. Ценность их в том, что все они изготовлены представителями династии Хрустачевых – знаменитых дореволюционных мастеров из Сергиева Посада, поднявших в русском Православии искусство резьбы по дереву на высочайший уровень, недостижимый даже в наши дни.
5 июля 2019 г. 18:59
Лестница для коллекционера
С момента предыдущей, третьей по счету персональной выставки московского коллекционера икон Виктора Бондаренко минуло девять лет. Сегодня в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева собиратель, отметивший недавно свой 69-й день рождения, выставляет ровно 69 иконописных памятников. И куратор выставки «Лестница в Небо» ученый секретарь музея Наталья Комашко, и сам владелец уверяют: такое совпадение — дело случая. Выставка не претендует на панорамный охват собрания Бондаренко, но представляет посетителям собрание иконописных произведений как самоценных явлений художественного мира. PDF-версия
26 июня 2019 г. 13:59
Уходящая натура
Счет пребывающих в аварийном состоянии храмов на территории России идет на тысячи, руинированных церквей в статусе объектов культурного наследия — на сотни. Некоторые памятники безвозвратно утеряны, многие продолжают гибнуть: у реставраторов до них не доходят руки. Одна из главных задач — запечатлеть на картинах для будущих поколений, как выглядели внутренний интерьер и фасады разрушающихся сегодня храмов. PDF-версия
14 июня 2019 г. 14:50
Прошлым веком на Чулыме
Авторы документального цикла, частью которого стала эта работа, реализуют давнюю идею запечатлеть на большом экране несколько сюжетов о подвижниках благочестия ХХ столетия в четырех разных пределах Красноярского края. Ранее съемочная группа побывала на востоке (в Канске) и на юге (в Минусинске) региона. Экспедиция на запад, в Ачинское благочиние, на живописные берега Чулыма, стала возможной после победы заявки Издательского дома «Восточная Сибирь» в международном грантовом конкурсе проектов «Православная инициатива». Впереди — визит на север, в Енисейск и Туруханск, где в прошлом веке отбывали ссылку многие арестованные по так называемым делам церковников. PDF-версия
17 мая 2019 г. 14:50
«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»
В фойе Московского епархиального дома открылась выставка черно-белых фотографий Сергея Пронина, ставшая одним из результатов масштабного совместного проекта Православного Свято-Тихоновского богословского института и Лаборатории социологии религии ПСТГУ. Здесь представлены свыше восьми десятков работ, сделанных за два года в ходе экспедиций по приходам малых (населением менее 50 тыс. чел.) городов России.
18 апреля 2019 г. 18:50
Что скрывали холсты в алтаре
Восстановленная в прошлом году Архитектурно-реставрационным товариществом «АРТ» монументальная живопись в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке — один из лучших примеров современных реализованных проектов по воссозданию церковного убранства. Столкнувшись со сложной многослойной структурой позднейших записей и поновлений, реставраторы сумели раскрыть самые старые (из уцелевших) композиции в алтаре и сводах четверика и восстановили их в кратчайшие сроки. PDF-версия
5 апреля 2019 г. 13:50
В Гродно открылся XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест»
В крупнейшем на сегодня из организуемых силами Русской Православной Церкви хоровых форумов с престижнейшей конкурсной составляющей участвует 41 коллектив из Белоруссии, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Сербии и Румынии.
21 февраля 2019 г. 09:35
|
ЖМП № 8 август 2019 / 18 сентября 2019 г. 16:10
Правда жизни и правда веры
К 175-летию Ильи Репина
Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве, недалеко от Харькова. Его отец, Ефим Васильевич, служил в уланском полку ремонтером, то есть занимался поставкой лошадей и держал постоялый двор. Мать, Татьяна Степановна Бочарова, занималась воспитанием детей, но не только своих. Она организовала небольшую школу, где могли учиться крестьянские дети. Она была весьма благочестивой женщиной, учила сына вере.
Илья часто ходил с матерью в церковь. Но в храме он постоянно отвлекался и с интересом рассматривал иконы и росписи, за что мать не раз журила его: «Ну что за срам, все люди, как люди, стоят, молятся, а ты, разинув рот, поворачиваешься даже к иконостасу задом и все зеваешь на большие картины»2.
В 11 лет Илью Репина отдали в школу топографов, профессия считалась престижной. Но через два года школа закрылась, и мальчика устроили подмастерьем в иконописную мастерскую к Ивану Бунакову. Впоследствии художник вспоминал, что Бунаков был хороший портретист и многому научил его. Иконы юного Репина пользовались большим успехом у местных батюшек. Ему платили по пять рублей за образ и часто приглашали на самые почетные работы, так что за четыре года ему удалось скопить на учебу целых 100 руб.
«Как музыки хотелось рыданий»
В 1863 году Илья Репин отправился в Петербург поступать в Академию художеств.
Репин все время учебы жил в бедности, подрабатывал чем мог, продавал свои картины. Художник вспоминал, как он ликовал, когда за одну из его картин, где он изобразил студента, наблюдающего в окно за девушкой, ему заплатили крупную сумму: «Такого счастья я, кажется, не испытывал за всю свою жизнь!».
Благодаря Крамскому Репин открыл для себя Книгу Иова. Он понял, почему ее читают в Церкви на Страстной неделе, почему страдания Иова связаны со страданиями Христа. Он даже задумал написать Распятие и буквально заболел этой темой. «“Голгофа”, — вспоминал художник, — не только рисовалась мне ясно, но мне казалось: я уже и сам был там. Со страхом колыхался я в толпе, давая место кресту. С ними в этой темной страшной трагедии я потерялся до самозабвения. Внутри меня все рвалось. Как музыки хотелось рыданий»3.
Репин был на хорошем счету в академии, он еще не раз был удостоен наград — серебряной медали за эскиз «Ангел смерти избивает египетских первенцев» (1865) и большой золотой медали за дипломную картину «Воскрешение дочери Иаира» (1871).
Энциклопедия пореформенной России
По возвращении из Европы Илья Репин, уже обретший известность, вступает в Товарищество передвижных выставок, организованное И. Крамским и близким ему кругом художников, поставивших целью со всей правдой изображать жизнь народа. На одной из выставок Репин представил грандиозное полотно «Крестный ход в Курской губернии» (1883). Картина вызвала неоднозначную реакцию публики. Петербургская газета «Новое время» писала, что это «не беспристрастное изображение русской действительности, а только изобличение взглядов художника на жизнь».
Но ни критика, ни публика не поняли замысла художника, у которого не было намерения критиковать и обличать. Три года он работал над картиной, первый вариант назывался «Чудотворная икона». Художник хотел показать, сколь разнообразный люд соединяется на праздники, чтобы идти по пыльным дорогам России к святыне. Но, увлекшись изображением народа, не смог донести свою идею. Изменил название на «Крестный ход в Курской губернии», и картина вошла в историю как остросоциальное полотно.
Притча о блудном сыне
В это время в обществе были очень разные настроения. Появилось движение земских врачей и учителей. Передвижники считали, что искусство способно облагородить народ, просветить его. Но была и радикально настроенная молодежь, отчаянные головы увлекались революционными идеями. Полотно Репина «Не ждали», казалось, отвечает именно этим, последним, чаяниям. Но те, кто их выражал и хотел видеть Репина в своем лагере, не всегда воспринимали его адекватно.
Над картиной «Не ждали» Репин работал с 1883 по 1888 год. Сначала написал небольшое полотно, на котором изобразил молодую курсистку, появляющуюся в доме после длительного отсутствия. Но, развивая тему, Репин перешел на большой формат и героем сделал мужчину, задумав современный вариант притчи о блудном сыне.
Еще одна картина Репина связана с темой народников — «Отказ от исповеди». Приговоренный к казни человек беседует со священником. Что вложил художник в этот диалог? Возможно, сцена станет более ясной, если сказать, что изначально картина называлась «Перед исповедью». Так назвал ее автор. Известно, что многие народовольцы раскаивались за свои деяния в тюрьме, перед казнью, соглашались побеседовать со священником, исповедаться. Об этом и картина. Это тоже возвращение блудного сына. Однако после смерти Репина, в период борьбы с Церковью, картину переименовали. С 1936 года она стала называться «Отказ от исповеди перед казнью», что полностью изменяет смысл картины. Под таким названием многие ее и запомнили.
Но еще более интересный факт открылся при реставрации картины. Рентген показал, что под этой картиной есть другая — на сюжет поклонения младенцу Христу. Почему ее записал Репин, неизвестно. Возможно, он вообще задумал более сложный символический сюжет. Но не решился довести его до конца.
Как-то после посещения концерта Римского-Корсакова Репин загорелся желанием изобразить в живописи нечто, подобное по силе его музыке, где была бы любовь, власть и месть. И он пишет полотно «Иван Грозный убивает своего сына». Авторское название: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Картина была завершена в 1885 году и показана на 13-й передвижной выставке. Многие отмечали большое воздействие образа. Но трактовка исторического сюжета вызвала недовольство Александра III, император повелел эту картину Репина не допускать до выставок и вообще не дозволять ее распространения на публике. В защиту полотна выступили многие деятели культуры, благодаря их хлопотам, особенно стараниями художника А. П. Боголюбова, запрет был снят.
Когда святой хватается за меч
В 1888 году Репин пишет картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Считается, что картина написана под воздействием Льва Толстого (его черты даже видят в образе святителя Николая) и дискуссий в обществе об отмене смертной казни. Полотно было представлено на 17-й передвижной выставке, и его приобрел император Александр III. Причем бытует «легенда», что именно с покупкой этого полотна было связано решение императора о создании Русского музея в Петербурге.
«В старинных росписях и среди житийных клейм вы обязательно найдете изображение, где Николай-Чудотворец спасает от казни невинно осужденных. Гениальный Репин даже написал на этот сюжет одну из своих знаменитых картин. Он долго работал над этим полотном, искал нужные жесты, но, в конце концов, повторил тот священный жест, который сохранили древние иконы: спасая узников, святитель хватается за меч. Но не так, как берется за меч воин. Великий правдолюбец хватается за само лезвие меча, останавливая уже замахнувшегося истязателя. Голыми руками святитель ухватывается за отточенное лезвие меча. У меня замирает сердце, когда я просто себе это представляю. Бороться за правду — это вот так, как святой Николай, — хвататься голыми руками за острие меча, своей кожей, своей кровью стать между мечом и жертвой. Он готов был потерять руки, только бы защитить невинных», — так интерпретирует образ, созданный Репиным, наш современник, проповедник и духовный писатель архимандрит Савва (Мажуко).
Считается, что прообразом Николая Мирликийского в этой картине был Лев Толстой, с которым Репин в те годы много общался. Однако исследователи утверждают, что лицо святителя Николая написано с поэта Аполлона Майкова. Палача Репин писал с художника Николая Кузнецова. Образ приговоренного к смерти, стоящего на коленях, был создан с писателя Иеронима Ясинского, а юного осужденного — с Дмитрия Мережковского.
Репин, как и обещал, написал уменьшенный вариант картины для Николаевского женского монастыря в селе Стрелечьем. В 1930 году монастырь был закрыт, после чего многие иконы и картины были разобраны местными жителями. В 1934 году картина «Николай Мирликийский» была обнаружена в доме председателя местного совета в Липцах, который не торопился отдавать ее, а спрятал в кладовку. Только в 1935 году картина была передана государству и в настоящее время находится в Харьковском художественном музее.
В начале 1890-х годов Репину заказали серию иллюстраций к «Пророку» Лермонтова. Он сделал несколько листов: «Пророк у входа в храм и издевающаяся над ним толпа», «Люди высмеивают и побивают камнями проходящего по улице пророка», «Отверженный пророк в пустыне» и др. Но рисунки в Собрание сочинений М. Ю. Лермонтова 1891 года не вошли. Видимо, образ пророка, созданный Репиным, был уж очень необычен: немолодой, длинноволосый, бородатый, в рубище вместо одежды, с пылающим взором на изможденном лице. Его облик явно был противопоставлен облику другого персонажа — человека грубого и приземленного. Эти образы скорее представляют собой вариации на тему современной жизни, нежели походят на традиционные библейские иллюстрации. Илья Ефимович и сам был недоволен своими работами к «Пророку». Однако, по мнению составителя «Лермонтовской энциклопедии», эти иллюстрации являются наиболее значительной попыткой передать глубокий смысл «Пророка» Лермонтова.
Надо сказать, что стиль рисунков — смелый, свободный, экспрессивный, тоже был неким предвосхищением стилистики уже ХХ века. И в этом Репин также выступает как пророк.
На выставке в Третьяковской галерее, организованной к 175-летию художника, было представлено более 20 работ на религиозные темы. И это только небольшая часть того, что было написано Репиным. Даже количественно список живописных, графических и иконописных работ, созданных им в разные годы, впечатляет. И это яркое свидетельство того, что религиозная тема, особенно евангельская, имела огромное значение для художника.
Немало у него и портретов духовных лиц — священников и монахов, их, может быть, не меньше, чем светских лиц — писателей, композиторов, государственных деятелей. Репин хорошо знал жизнь России, которая вне Церкви, вне Православия немыслима. Он не идеализировал Россию, но он любил ее и понимал, что без евангельского идеала жизнь народа утрачивает свой смысл и разрушается.
18 сентября 2019 г. 16:10
Также читайте:
искусство и Церковь
«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»
HTML-код для сайта или блога:
|
Перезагрузка стеллажей
Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из общецерковных средств. PDF-версия
13 сентября 2019 г. 15:59
Традиционные религии России объединяются в защите здоровой семьи
10 сентября, в Императорском православном Палестинском обществе (ИППО) под эгидой Межрелигиозного совета России (МСР) состоялась конференция «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге». С инициативой ее проведения выступил председатель ИППО, председатель Попечительского комитета МСР Сергей Степашин, а Святейший Патриарх Кирилл благословил это начинание.
11 сентября 2019 г. 20:35
Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо
В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий». Автор представленного издания, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Арсений (Соколов) в своем интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, в чем особенность библейского повествования об этом пророке Северного царства, почему за обыденными фактами скрываются глубоко символичные отношения Бога с израильским народом, и какой метод позволяет сделать комментарии не сухим научным исследованием, а живыми и увлекательными для каждого читателя, интересующегося церковной историей.
4 сентября 2019 г. 11:06
Гимны Богу, соединяющие века
В июльском номере мы начали рассказ об акафистах, одном из самых востребованных среди верующих жанре церковных песнопений. Неудивительно, что общее число акафистов уже превысило две тысячи оригинальных текстов, ведь они пишутся сегодня на 14 языках. Каждую неделю в мире появляется два-три новых гимна. Кто составил самый первый сборник акафистов на Руси? Есть ли канонические нарушения в столь любимом у нас акафисте «Слава Богу за всё»? Что делается для создания «золотого фонда» акафистов? На эти и другие вопросы отвечает участник рабочей группы по кодификации акафистов Издательского Совета Русской Православной Церкви, клирик Саратовской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.
2 сентября 2019 г. 08:40
Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина
Ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки на темы церковного культурно-исторического наследия, порадовали новыми уникальными экспозициями. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них обратить внимание в первую очередь. PDF-версия.
29 августа 2019 г. 16:59