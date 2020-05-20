Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле

1)Листовка Карловацкого Синода о положении Православной Церкви в Польше в редакции архимандрита Тихона (Шарапова). Личный архив протоиерея Геннадия Логина. На 2-х л.



2)Свитич Л. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия // Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. 1917–1950 гг. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1997. С. 116–117.



3)АУЖМ. Дело «Список монашествующей братии Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря с краткими сведениями об их службе к 1 января 1923 г.». Л. 1 об.



4)Деяние Собора Епископов Православной Митрополии в Польше, от 12 апреля 1924 года, в столичном городе Варшаве // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1924. № 12–15. С. 3.



5)Письмо архимандрита Тихона (Шарапова) епископу Гродненскому и Новогрудскому Алексию (Громадскому). 29 июня / 12 июля 1924 г. Личный архив протоиерея Геннадия Логина. На 1 л.



6)Акт Собора Епископов Православной Митрополии в Польше, от 16 августа 1924 года, в Почаево-Успенской Лавре // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1924. № 36. С. 2–3.



7)Там же. Л. 27, 28, 33.



8)Архив Успенского Жировичского монастыря (АУЖМ). Дело «Список монашествующей братии Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря с краткими сведениями об их службе к 1 января 1923 г.». Л. 1–1 об.; Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 75; Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994. С. 297, 299.



