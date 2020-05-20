Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле

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С Днем рождения, святая обитель!
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь отмечает сегодня сразу две юбилейные даты. Это 500 лет своего основания и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божией Матери. Его история неразрывно связана с историей Беларуси. Находясь на границе католического и православного мира, монастырь разделил вместе со своей паствой два с половиной столетия униатского господства, притеснения польских властей, тяготы Великой Отечественной войны и лихолетья гонений безбожной власти. Но при этом никогда не закрывался.
20 мая 2020 г. 09:34
Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться ей приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
19 мая 2020 г. 10:34
Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии
В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок.
12 мая 2020 г. 13:40
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»
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21 апреля 2020 г. 18:30
Состоялся облет границ Беларуси на самолете с главными святынями Белорусской Православной Церкви
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2 апреля 2020 г. 10:26
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31 января 2020 г. 17:56
Белорусский Экзархат — 30 лет истории
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5 декабря 2019 г. 11:37
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21 мая 2020 г. 09:34
Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле
К юбилею Жировичского монастыря хотелось бы напомнить еще об одной яркой странице в истории обители. В первой половине 1920-х гг. Жировичский монастырь стал центром по сохранению единства православных верующих Западной Белоруссии с Русской Православной Церковью. Возглавил это движение архимандрит Тихон (Шарапов), в недавнем прошлом полковой священник.
Пытаясь избежать открытого конфликта с руководством митрополии, архимандрит Тихон поначалу старался в своих обращениях к епископу Гродненскому Алексию (Громадскому) предостеречь его о возможном неприятии календарной реформы православным населением (5). Он также обменивался письмами о календарной проблематике и с Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Антонием (Храповицким), и организовал от лица православного населения Слонимского уезда составление письменного протеста к митрополиту Варшавскому и всея Польши Дионисию. Однако в июле 1924 г. за противодействие проведению календарной реформы был запрещен правящим архиереем в служении и освобожден от должности настоятеля Жировичского монастыря.
Примечания:1)Листовка Карловацкого Синода о положении Православной Церкви в Польше в редакции архимандрита Тихона (Шарапова). Личный архив протоиерея Геннадия Логина. На 2-х л.
2)Свитич Л. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия // Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. 1917–1950 гг. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1997. С. 116–117.
3)АУЖМ. Дело «Список монашествующей братии Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря с краткими сведениями об их службе к 1 января 1923 г.». Л. 1 об.
4)Деяние Собора Епископов Православной Митрополии в Польше, от 12 апреля 1924 года, в столичном городе Варшаве // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1924. № 12–15. С. 3.
5)Письмо архимандрита Тихона (Шарапова) епископу Гродненскому и Новогрудскому Алексию (Громадскому). 29 июня / 12 июля 1924 г. Личный архив протоиерея Геннадия Логина. На 1 л.
6)Акт Собора Епископов Православной Митрополии в Польше, от 16 августа 1924 года, в Почаево-Успенской Лавре // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1924. № 36. С. 2–3.
7)Там же. Л. 27, 28, 33.
8)Архив Успенского Жировичского монастыря (АУЖМ). Дело «Список монашествующей братии Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря с краткими сведениями об их службе к 1 января 1923 г.». Л. 1–1 об.; Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 75; Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994. С. 297, 299.
21 мая 2020 г. 09:34
Ключевые слова: Белоруссия
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