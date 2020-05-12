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Аналитика
Фото из архива Жировиского монастыря
19 мая 2020 г. 10:34
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Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет

В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться святыне приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. И хотя закрытие обители в связи карантином внесло свои коррективы, торжества по случаю обоих юбилеев перенесены, чтение акафиста перед Жировичской иконой не прерывалось. Ее насельники верят, точно также как это было в годы суровых испытаний, молитва Божьей Матери сохранит обитель и в наши дни. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

По преданию, Жировицкая икона была обретена весной 1470 года в имении, принадлежащем православному вельможе Великого княжества Литовского Александру Сóлтану. Пастухов, пасших стада своего господина, привлекло необычное сияние, исходящее от кроны дикой груши. Подойдя ближе, они увидели на ветвях маленькую икону (5,6 на 4,4 см), вырезанную на камне. Пастухи отнесли икону Солтану, а тот спрятал ее в ларец, чтобы вечером показать своим гостям. Но икона исчезла из ларца, и на следующий день ее вновь обнаружили на той же груше. Солтан построил на месте явления иконы деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы и поместил туда икону. На поклонение к ней потянулись жители окрестных сел и городов, некоторые из них селились рядом с храмом. Скоро при храме образовалась община-богадельня, где помогали престарелым и больным, искавшим исцеления у чудотворного образа. По преданию, при первом жировичском храме служило 12 священников, которые не только ежедневно совершали уставные богослужения, но и переписывали книги, обучали грамоте крестьянских детей.

В 1520 году в Жировичах случился пожар, в котором сгорела часть крестьянских домов и сам храм, а икона бесследно исчезла. Но, согласно преданию, дети, однажды игравшие после школы вблизи сгоревшего храма, увидели Женщину необычайной красоты, Которая сидела на большом камне и держала в руках утраченную икону. Дети поклонились Госпоже и побежали звать взрослых. Но когда те пришли, Богородицы уже не было, а на камне лежала икона. На этом месте возвели новый храм, в это же время в Жировичах учредили и монастырь. В XVII веке деревянный храм заменили каменным, который сегодня носит название Явленской церкви. Камень, на котором сидела Богородица, до сих пор служит там святым престолом. С начала XVII века Жировичский монастырь перешел к униатам. Несмотря на изгнание из Жировичей православных, чудеса по молитвам к Пречистой Богородице не прекратились. В 1730 году икона была коронована, то есть признана Римской Церковью чудотворной. С того времени в Риме, в церкви Святых мучеников Сергия и Вакха, почитается Жировицкая икона, называемая «Madonna del Pascolo». Другие живописные образы почитаются местно во многих храмах Беларуси, известны они и в соседних странах — в Литве, Польше и на Украине.

В XVI – начале ХХ веков в Жировичах велась запись чудес, происходивших от явленной иконы. К сожалению, войны и пожары нередко уничтожали целые тома таких записей, но они всегда пополнялись новыми сведениями. В конце ХХ века обители возобновила сбор сведений о чудесной помощи Царицы Небесной, благодаря этому мы имеем свидетельства наших современников.

Из древнейших чудес самым известным является чудо воскрешения девицы Раины (Ирины) из шляхетского рода Войно (в ХХ веке представителем этого рода был святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский). Это произошло в 1558 году. Предание повествует, что заболев тяжким недугом, Ирина стала умолять своих богатых и известных родителей отвезти ее в Жировичи на поклонение Пресвятой Богородице. При этом Ирина говорила, что такое повеление она получила во сне от Самой Девы Марии. Родители согласились с намерением дочери. Однако с девицей случился новый удар, приведший к параличу рук и ног. Благородные Войно стали сомневаться, нужно ли отправляться в неблизкий путь, ведь от дорожной тряски их дочери станет хуже. Сама же Ирина со слезами умоляла выполнить ее просьбу и требовала с клятвой, что если она по дороге умрет, ее тело все равно должно быть привезено в Жировичи и поставлено в храме. По дороге в обитель девица умерла. Безутешные родители, выполняя последнюю волю дочери, с рыданием привезли тело в Жировицкий монастырь. По время надгробного пения Ирина воскресла и сообщила о себе следующее: «Когда мое тело лежало в гробу, а душою я все видела и чувствовала, Божия Матерь от иконы приблизилась ко мне и прикоснулась к голове, рукам и ногам моим. Пречистая повелела: «Встань и служи Богу в монашеском чине!» И вот так я воскресла». Через некоторое время Ирина исполнила волю Пресвятой Богородицы и приняла постриг в Пинском Варваринском монастыре, в котором затем была игуменией.

В 1839 году Жировичский монастырь вернулся в лоно Православия. Православный народ тысячами устремился в обитель, принося любимой святыне в качестве дара тканые и вышитые полотенца, букеты полевых цветов. Это нашло отражение и в новых живописных образах, Жировицкую икону Божией Матери стали изображать в цветочных венках. Сегодня именно эти образы наиболее распространены по всему миру. В начале Первой мировой войны монастырь эвакуировали вглубь России, а чудотворную икону перевезли в знаменитый храм Василия Блаженного на Красной площади. В 1918 году ее вернули в Жировичи. В 1921 году по мирному Рижскому договору территория Западной Беларуси отошла к Польше. При попытках польской власти передать Жировицкую икону униатам православный народ Западной Беларуси организовал многотысячные крестные ходы к святыне и тем самым сорвал эти замыслы. Во время Великой Отечественной войны икона пребывала на территории обители. Весь последующий советский период, несмотря на недовольство властей и препятствия к посещению обители, к иконе шел непрерывный поток паломников. В некоторые годы (в частности, в 1957 году) на Праздник к любимой святыне, 20 мая, в обитель приезжало до 7 тыс. человек(1).

В 1994 году Патриаршим Экзархом всея Беларуси и священноархимандритом Жировицкой обители Митрополитом Минским Филаретом (Вахромеевым) изготовлена копия («в меру и подобие») Жировицкой иконы. Она также ознаменована благодатными знамениями. Этот образ нередко приносится для поклонения в другие обители и епархии Русской Церкви. О чудесной помощи по молитвам к Жировицкой Божией Матери можно прочитать на сайте обители.
Иеромонах Афанасий (Соколов)

Примечание

1 Гавриила (Глухова), игум. Всерадостное заступление Белой Руси. Жировицкий Успенский ставропигальный мужской мон-рь, 2019. С. 57.

19 мая 2020 г. 10:34
Ключевые слова: Белоруссия, святыни
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