С Днем рождения, святая обитель!

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Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться ей приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
19 мая 2020 г. 10:34
Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии
В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок.
12 мая 2020 г. 13:40
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»
В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию, в Синодальном отделе по благотворительности сформирована группа священников, специально подготовленных для окормления больных с COVID-19. Об особенностях служения в условиях эпидемии «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
21 апреля 2020 г. 18:30
Состоялся облет границ Беларуси на самолете с главными святынями Белорусской Православной Церкви
Митрополит Минский и Заславский Павел облетел на самолете Pilatus PC-12NG границы Республики Беларусь с главными святынями Белорусской Православной Церкви: чтимой копией креста преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой, с чтимой копией Жировичской иконы Божией Матери, а также крестом-мощевиком.
2 апреля 2020 г. 10:26
В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов
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31 января 2020 г. 17:56
Белорусский Экзархат — 30 лет истории
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22 января 2020 г. 13:50
Архипастырь Эстонской земли
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5 декабря 2019 г. 11:37
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26 ноября 2019 г. 14:40
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20 мая 2020 г. 09:34
С Днем рождения, святая обитель!
Успенскому Жировичскому ставропигиальному мужскому монастырю 500 лет
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь отмечает сегодня сразу две юбилейные даты. Это 500 лет своего основания и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божией Матери. Его история неразрывно связана с историей Беларуси. Находясь на границе католического и православного мира, монастырь разделил вместе со своей паствой два с половиной столетия униатского господства, притеснения польских властей, тяготы Великой Отечественной войны и лихолетья гонений безбожной власти. Но при этом никогда не закрывался.
В его стенах в разное время жили выдающиеся церковные деятели, подвижники благочестия и будущие новомученики: митрополит Иосиф (Семашко), священномученик Петр (Полянский), священномученик Гермоген (Долганов), преподобномученик Серафим (Шахмуть)2, митрополит Антоний (Мельников), схиархимандрит Иоанн (Маслов) и многие другие. Благодаря их молитвенному подвигу и смирению в обители никогда не прерывалось преемство монашеской традиции и духоносного старчества. Во второй половине ХХ века здесь нашли приют сестры закрытых Гродненского и Полоцкого женских монастырей. В начале 1990-х годов в обители возродилась Минская духовная семинария и была учреждена Минская духовная академия, подготовившие новые поколения белорусского духовенства. Отвечая на вызовы времени, монастырь занимается сегодня и социальной работой. Рядом с обителью, в деревне Сосновка, открыт реабилитационный центр для алко- и наркозависимых «Анастасис», а для занятий иппотерапией больным ДЦП детям обитель предоставляет лошадей из своего хозяйства.
Сегодня Жировичский монастырь посещает до 50 тыс. паломников в год, не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. Среди молящихся у лика Пречистой Девы, молебны Которой совершаются ежедневно, можно встретить даже представителей других конфессий. И побывав в этом уголке Белой Руси, в сердце сами собой рождаются слова благодарности Богу и Пресвятой Богородице за ту молитвенную радость и благодать, которую испытывает здесь душа. С 500-летним юбилеем, святая обитель!
История монастыря
Жировичский монастырь был основан вскоре после чудесного обретения в 1470 г. Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, при храме, основаном видным государственным деятелем Великого Княжества Литовского Солтаном (в крещении Александром) Александровичем Жировичским.
Самое раннее упоминание о Жировичском монастыре связано с пожаром 1520 года, в котором сгорела его самая первая церковь. Как говорится в книге польско-литовского историка и католического богослова, иезуита Войцеха Кояловича «Вещи различные в положении церковном, в Великом княжестве Литовском обретающиеся», «монастырь тот весь с храмом был уничтожен огнем»1. Монастырь находился в имении видного государственного деятеля Великого княжества Литовского Александра Сóлтана. До современности дошло несколько богослужебных книг первого Жировичского храма: рукописная бумажная Псалтирь толковая блаженного Феодорита Кирского, переписанная по заказу Солтана во Владимире Волынском в 1471 году2, и Минеи, которые сегодня хранятся в архивах Литвы3 и России4.
Вплоть до начала XVII века православный Жировичский монастырь находился под покровительством семьи Солтанов. Затем в результате судебной махинации он был отнят у православных и около 1618 года передан униатским монахам-базилианам. Так на 200 лет монастырь оказался в собственности униатов. В это время уже были заключены Люблинская (1569 год, объединение Литвы с Польшей) и Брестская (1596 год, принятие православным духовенством католического вероучения и переход в подчинение Папе Римскому) унии и шло активное ополячивание и окатоличивание населения Белой Руси. В 1795 году в результате третьего раздела Речи Посполитой Жировичи вошли в состав Российской империи. К 1820-м годам в среде высшего униатского духовенства сформировалась группа священнослужителей во главе со священником Иосифом Семашко, которые осознали необходимость своего возвращения в Православную Церковь. Идею поддержали в России на государственном уровне. Центром ее реализации стал Жировичский монастырь.
В 1828 году базилианскую общину перевели из Жирович в соседний Бытенский монастырь (совр. деревня Бытень, Брестская область), а в Жировичах основали униатскую Литовскую духовную семинарию для подготовки кандидатов в священники. В 1839 году на Полоцком церковном соборе подавляющее большинство униатских священнослужителей воссоединились с Православием, а семинария стала православной. В 1845 году епархиальная консистория и семинария переехали в Вильно, а в Жировичах при Успенском мужском монастыре до 1915 года продолжало действовать Жировичское духовное училище.
В 1896–1906 годах его смотрителем был будущий Местоблюститель Патриаршего престола и священномученик Петр (Полянский). Благодаря ему училище стало одним из образцовых в системе российского духовного образования. Немецко-австрийская оккупация 1915–1918 годов нанесла монастырю значительный урон. Чудотворная икона Жировицкой Божьей Матери и другое ценное монастырское имущество было эвакуировано в Москву, в храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного). После образования независимой Польши в 1921 году, монастырь оказался в составе Гродненской епархии Польской Православной Церкви. Вскоре новый настоятель архимандрит Тихон (Шарапов) тайно вернул чудотворную икону в обитель.
Обитель и ее насельники пережили и немецкую оккупацию 1941–1944 годов. В это время на поприще возрождения церковной жизни в Восточной Беларуси просиял преподобному́ченик Серафим (Шахмуть), архимандрит Жировичский (по официальной версии он внезапно скончался в тюрьме НКВД СССР от сердечной недостаточности). В 1945 году в монастыре были открыты пастырско-богословские курсы, преобразованные в 1947 году в семинарию (закрыта в 1963 году в связи с хрущевскими гонениями). Во второй половине ХХ века здесь нашли приют сестры закрытых Гродненского и Полоцкого женских монастырей. За противодействие гонениям в Жировичский монастырь был отправлен на покой архиепископ Ермоген (Голубев), проживший здесь с 1965 по 1978 год. Владыка Ермоген стал духовным руководителем для многих паломников и местных жителей, он обновлял и развивал традицию духоносного старчества. В 1989 году в стенах обители возродилась Минская духовная семинария, а в 1996 году начала свою деятельность Минская духовная академия, переместившаяся в Минск в 2015 году.
Чудотворная Жировицкая икона Пресвятой Богородицы пребывает в Успенском соборе, в первом ряду иконостаса, справа от Царских врат, где она доступна для поклонения верующим. Ежегодно, в праздник обретения Жировичской иконы – 20 мая по новому стилю, после праздничной Божественной литургии совершается крестный ход с иконой к Явленскому храму – месту Явления Пресвятой Богородицы после пожара первого храма и второго обретения чудотворной иконы. Камень, на котором в 1520 г. явилась Сама Пречистая Дева ныне является основание престола в Явленской церкви.
Священоархимандритом Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря является Митрополит Минский и Слуцкий Павел (Пономарев), Патриарший Экзарх всея Беларуси. По благословению священноархимандрита повседневная жизнь обители протекает под руководством наместника Архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия (Апалько).
19 мая, в канун празднования Жировичской иконы Божией Матери (1470), архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий возглавил праздничное Всенощное бдение в Успенском соборе Жировичского монастыря.
20 мая 2020 г. 09:34
Ключевые слова: Белоруссия, святыни
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