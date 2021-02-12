Возрожденный из руин

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Тихоокеанский рубеж
На долю Серафимовского мужского монастыря на острове Русский в прошлом году выпало немало испытаний: вредоносное поветрие — поразившая насельников коронавирусная инфекция, бушевавший в августе ураганный ветер и, наконец, обрушившийся на Приморье в ноябре ледяной дождь. PDF-версия.
12 февраля 2021 г. 14:00
Городецкий Феодоровский монастырь — через память к сердцу
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25 января 2021 г. 13:30
Взойти на Монахову гору
Век назад отошел ко Господу первоначальник Никольского монастыря Оренбургской епархии игумен Зосима (Карцев). Именно он в начале XIX столетия обустроил на Монаховой горе за селом Покровка пещерный храм, давший второе, неофициальное название обители — «Святые пещеры». Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» побывал в заваленных в советское время и раскрытых в начале 2000-х годов пещерах и узнал, как возрождается монашеская жизнь в обители, некогда основанной казаком. PDF-версия.
14 января 2021 г. 13:40
Игумен Марк (Виленский), наместник Казанского Богородицкого монастыря: «В нашей обители физически ощущается Покров Пречистой Владычицы»
В преддверии празднования Казанской иконы Божией Матери "Церковный Вестник" анонсирует интервью в "Журнале Московской Патриархии" с наместником Казанского Богородицкого монастыря игуменом Марком (Виленским) PDF-версия
2 ноября 2020 г. 12:50
Епископ Кронштадтский Назарий: "Лучший подарок — возвращение Благовещенской церкви"
На вопросы "Журнала Московской Патриархии" отвечает наместник Александро-Невской лавры PDF-версия
6 декабря 2019 г. 12:59
Наместник Свенского Успенского монастыря игумен Алексий (Тюрин): Наша обитель неразрывно связана с историей трех славянских народов
В ходе Первосвятительского визита в Брянскую епархию 20 октября 2019 года Предстоятель Русской Церкви освятил Успенский собор Свенского Успенского монастыря. Минувшим летом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» побывал на Брянской земле, где посетил восстанавливающийся Свенский Успенский монастырь и побеседовал с его наместником - игуменом Алексием (Тюриным). PDF-версия.
22 октября 2019 г. 12:00
Паломники к нам приезжают со всей России
Ровно год назад, в октябре прошлого года, в Вологодской епархии возрожден Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь. Легендарная обитель в ожерелье Русской Фиваиды, из которой в разные эпохи вышли несколько светильников Церкви Русской, снова стала местом монашеской молитвы. Параллельно на монастырской территории продолжает функционировать музейное учреждение, ежегодно принимающее тысячи туристов со всего света. И это неудивительно, ведь их привлекает единственный дошедший до нас полный комплекс фресок знаменитого мастера средневековой Руси Дионисия. В преддверии первого престольного праздника обители корреспондент «Журнала Московской Патриархии» беседует с ее настоятелем игуменом Иоасафом (Вишняковым). PDF-версия
18 октября 2019 г. 12:59
Памяти архимандрита Кирилла (Павлова)
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в октябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» (№10, 2019) выйдет статья, где о старце вспоминает один из его духовных чад и насельников Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Пафнутий (Фокин).
8 октября 2019 г. 10:00
Брянские сестры
Брянская епархия торжественно отметила четвертьвековой юбилей. За свою историю земли Брянщины находились под управлением и Черниговских, и Западнорусских (в составе Великого княжества Литовского), и Смоленских, и Московских, и Орловских преосвященных. Подобная кафедра в Церкви существовала и в советские годы — с 1921 по 1945 год. После юбилейных торжеств корреспондент «Журнала Московской Патриархии» навестил женские обители Брянщины — поздравил насельниц с праздником и посмотрел, в каких условиях они живут и молятся. PDF-версия
24 сентября 2019 г. 10:59
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ЖМП № 3 март 2021 / 8 апреля 2021 г. 16:00
Возрожденный из руин
ЗАВЕРШИЛАСЬ ДЛИВШАЯСЯ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РЕСТАВРАЦИЯ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ГЕРАСИМО-БОЛДИНСКОГО МОНАСТЫРЯ«…
Волею Божией на поле брани Руси с Литвой возник приют мира и молитвы; где слышались враждебные крики сражавшихся, раздались священныя песнопения; где поднимался оружейный дым, пошло к небу курение кадила. И не один русский, идя на врагов, получал молитвенную помощь от подвижников [Болдинской] обители, не одно сердце возбуждалось этой помощью к защите веры и Отечества», — сказано в предисловии к книге об основании Болдинского монастыря1.В 2019 году исполнилось 465 лет со дня кончины преподобного Герасима. 13 сентября 2020 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, в день Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы, в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском монастыре прошли торжества, посвященные 490-летию со дня основания и 30-летию возрождения монашеской жизни в основанной преподобным Герасимом обители. PDF-версия.
В Послании митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарха Московского и всея Руси) по случаю празднования 450-летия преставления преподобного отца нашего Герасима Болдинского, чудотворца, говорилось: «Имя этого угодника Божия, навсегда вошедшее в историю русской святости и нашего государства, дорого каждому из нас, дорого всем, кто прикасается к святыням Смоленщины.
Преподобный Герасим, будучи духовным учеником и преемником "игумена земли Русской" преподобного Сергия Радонежского, продолжил деятельность по объединению нашего народа, преодолевая ненависть, раздоры, споры и разногласия с помощью единственно действенного оружия — проповеди любви и единения, величайшим образом которых является Святая Живоначальная Троица».
Вехи истории
Болдинский монастырь основал преподобный Герасим. 9 мая 1530 года им был освящен первый деревянный Троицкий храм с приделом Сергия Радонежского.
Монастырь находился среди вековых дубов — «болда», давших название местности, рядом с небольшой речкой Болдинка.
Преподобный Герасим 66 лет от роду скончался в 1554 году и был похоронен в приделе Сергия Радонежского Троицкого собора в Болдине. Еще при жизни преподобного монастырь стал центром духовной жизни края. Число братии увеличивалось, приходили паломники, в том числе и именитые. Со временем появилась возможность приступить к каменному строительству. К концу XVI столетия построены пятиглавый Троицкий собор с двумя симметричными приделами — Апостола Иоанна Богослова и Святых благоверных князей Бориса и Глеба, трапезная палата с шатровой церковью Введения во Храм Пресвятой Богородицы и шестигранная столпообразная трехъярусная колокольня. Каждое сооружение представляло собой шедевр золотого века русского зодчества.
В их строительстве принимали участие лучшие мастера: «государев мастер» Федор Конь, церковный мастер Терентий (так он обозначен в монастырских документах), государевы иконописцы Постник Дермин и Степан Михайлов, благовестный колокол для звонницы отливал в 1587 году в Москве литец Иван Афанасьев. Славились монахи Болдинского монастыря и своей ученостью.
В 1611 году польско-литовские захватчики превратили монастырь в пристанище иезуитов. Лишь в 1654 году он вернулся в Православную Церковь. Подвергся Болдин монастырь поруганию и в период наполеоновского нашествия, когда французы превращали православные храмы в конюшни.
Однако монастырь поднимался из разрухи: благовест созывал православных в храм. Множество людей стекалось в Болдино на ярмарки, проходившие по престольным праздникам — на Троицын день летом и на Введение во храм Пресвятой Богородицы зимой.
В конце XIX века настоятель монастыря архимандрит Андрей построил новые деревянные кельи и гостиницу для богомольцев, способствовал восстановлению обители и изданию в 1893 году жития преподобного Герасима.
За долгие десятилетия древние сооружения монастыря утратили свое изначальное великолепие. В 1912 году молодой реставратор Петр Барановский предложил уникальную методику реставрации архитектурного памятника. Но работу удалось начать только в 1921 году.
А в мае 1922 года большевистские власти конфисковали церковное имущество, осквернили мощи преподобного Герасима. В 1928 году реставрационные работы в Болдине были прекращены, а спустя год директор музея и оставшиеся монахи были репрессированы.
В годы Великой Отечественной войны в Болдине развернулась активная партизанская борьба, на которую немцы отвечали жесткими карательными операциями. В марте 1943 года взорвали Троицкий собор, колокольню, Трапезную палату с Введенской церковью.
Только в 1964 году Петру Дмитриевичу Барановскому удалось начать восстановительные работы, которые с 1970-х годов велись под руководством его ученика и ближайшего помощника архитектора А.М. Пономарева.
Первой восстановили монастырскую колокольню. Она была взорвана в войну, но благодаря редкостной прочности кирпичной кладки не превратилась в груду щебня, а развалилась на огромные бесформенные куски, вес наиболее крупных обломков составлял 20–40 т. Это позволило восстановить колокольню методом анастилоза, то есть возвращением на свои места сохранившихся разрозненных фрагментов.
4 декабря 1997 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл освятил полностью разрушенный и восстановленный Введенский трапезный храм.
День сегодняшний
В мае 1991 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возобновлении Свято-Троицого Болдинского монастыря, его настоятелем назначен игумен Антоний (Мезенцев), 4 декабря 1997 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, возведенный в сан архимандрита.
Сегодня в монастыре 14 человек братии, живут послушники и трудники. Восстанавливаются строения, посажен яблоневый сад, коим всегда славился монастырь, но самое главное, в стенах монастыря возродилась духовная жизнь.
14 мая 1998 года, в день памяти преподобного Герасима Болдинского, в Свято-Троицком Болдинском монастыре впервые состоялся праздник, который решено отмечать ежегодно. Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в сослужении духовенства епархии при большом стечении паломников была отслужена Божественная литургия.
Архитектурные шедевры
Главный храм монастыря — Свято-Троицкий собор. Деревянный соборный храм в честь Святой Троицы с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского был построен здесь в 1530-е годы. Каменный собор в честь Святой Троицы с приделами во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова и благоверных князей Бориса и Глеба построен в 1585–1591 годах, по преданию, на средства инока Николая из дворянского рода Арсеньевых.
Собор был расписан фресками в византийской традиции на сюжеты евангельских притч. Там хранился древний почитаемый образ Казанской иконы Божией Матери. Храм был взорван фашистами в 1943 году. В 1991–2000 годах были проведены раскопки руин храма.
Архитектурная жемчужина монастыря — церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, построенная в 1530-е годы. А каменный двухэтажный трапезный Введенский храм с Келарской палатой воздвигнут в 1590-е годы. В 1843 году при настоятеле игумене Никодиме на втором этаже трапезной, рядом с Введенским храмом, устроен придел в честь святителя Митрофана Воронежского. Храм также был взорван в 1943 году. Реставрационные работы начались в 1995–1997 годах. Иконостас и роспись Введенского храма и Трапезной палаты на втором этаже выполнили белорусские мастера под руководством С. Петрова. Введенский храм был освящен митрополитом Кириллом 4 декабря 1997 года, а в 1998 году, в день памяти преподобного Герасима, он совершил в храме Божественную литургию.
Уникальна и церковь Святителя Тихона Задонского, построенная на месте первой кельи преподобного Герасима, у древнего дуба, в 1890-х годах. Ранее здесь был небольшой храм в честь преподобного Тихона Калужского. В 1990 году храм восстановлен, и с октября возобновлено регулярное богослужение. Митрополит Кирилл освятил храм в честь святителя Тихона Задонского в мае 1991 года.
Архитектурным символом монастыря стала высокая трехъярусная колокольня, возведенная в конце XVI века, имевшая, по описи 1744 года, «часы с боем». В 1587 году мастер Иван Афанасьев отлил для обители благовестный колокол. В 1871 году на верхнем ярусе колокольни висело семь колоколов — от большого в 50 пудов (819 кг) до малого в 25 фунтов (10,2 кг).
В среднем ярусе находилась ризница, в которой хранилась ценная утварь. Колокольня также была взорвана в 1943 году, а восстановлена из руин в 1980-е годы при участии студенческих строительных отрядов Смоленского пединститута и Дорогобужского участка реставрации Смоленских строительных ремонтно-производственных мастерских. С осени 1990 года колокольня используется по своему прямому назначению.
От руин — до возрождения
7 июня 2010 года после совершения чина великого освящения Троицкого собора Болдинского монастыря и первой Божественной литургии в новоосвященном храме Святейший Патриарх Кирилл рассказал о своем первом посещении Болдинского монастыря: «Однажды я приехал в это место, где, мне сказали, раньше был монастырь. Что же я увидел? Развалины. Не просто остовы полуразрушенных храмов, а кучи битого кирпича. Все было разрушено. Я действительно не могу вспомнить другого монастыря Русской Церкви, который бы полностью лежал в руинах.
Через несколько лет после этого посещения я принял решение возобновить здесь монашескую жизнь. И отец Антоний был назначен на эти руины; он начал собирать братию и восстанавливать обитель. И сегодняшним освящением Свято-Троицкого собора мы как бы ставим точку первого, может быть самого важного, этапа восстановления монастыря».
Но полное восстановление длилось еще три десятилетия. Только в 2020 году завершили роспись Свято-Троицкого собора. Сегодня возрожденный монастырь предстает во всем своем архитектурном великолепии. Огромная заслуга в этом — настоятеля монастыря архимандрита Антония (Мезенцева).
Тяжелое послушание
Архимандрит Антоний вспоминает: «В Герасимо-Болдинский монастырь меня назначили в 1991 году. Я не хотел быть настоятелем — это тяжелое послушание. Хотелось просто жить в монастыре. Однажды мне снится сон. Говорят: "Несут мощи преподобного Герасима". Полная комната людей. Туда заносят мощи на носилках. Преподобный лежит во гробе. Потом он поднялся из гроба, встал и на меня строго-строго посмотрел. Я от страха проснулся. Как я увидел, он больше похож на святителя Николая: лысый, бородка маленькая.
После этого владыка меня вызывает: "Надо открывать монастырь. Я тебя поставлю настоятелем. Божие тебе благословение — поезжай". Я думаю: "Ну, значит, такова воля Божия".
...Когда я пришел сюда, в Герасимо-Болдинский монастырь, здесь были страшные руины, но я испытывал сильный духовный подъем. Без монастыря жить не могу. Введенский храм мы строили сами, благодаря частным пожертвованиям. Строила братия; мы с одним иноком делали кладку (я в армии служил в стройбате): он — углы, я — стены. Приехал председатель райисполкома. Дал тогда несколько миллионов. Приехал иеромонах Силуан из Сургута. У него была квартира, он ее продал и передал средства монастырю.
Да еще солдаты помогали. Рядом с Сафоново была воинская часть. Командир этой части прислал к нам на строительство солдат. Посылали сюда ребят неисправимых, а они делались агнцами».
Обретение мощей
20 июля 2001 года в Свято-Троицком Болдинском монастыре были обретены святые мощи преподобного Герасима Болдинского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси благословил 20 июля считать датой обретения всечестных мощей преподобного Герасима Болдинского.
Архимандрит Антоний продолжает: «Все говорили: "Где мощи? Где преподобный?" — "Придет время, и, если Господу будет угодно, мощи найдутся", — отвечал. Когда мы начали разбирать руины южного придела Троицкого собора, то увидели, что там могила нетронутая, как будто сегодня устроенная. Дошли мы до материка, пошел чистый песок. Копнули глубже — и сразу две ноги показались. Когда начали строить собор уже кирпичный, то положили мощи в дубовой колоде впритык к стене. В фундаменте собора была обложена ниша, чтоб поместился весь гроб...
Даже предположения, что это кто-то другой, а не преподобный, у нас не было. Никто иной просто не мог быть».
Место располагающее и братия хорошая
Вообще здесь такое место для монастыря располагающее, монастыри и должны быть в таких местах. В нашем монастыре братия хорошая. Собрались монахи простые, не заумные, нормальные люди. Это очень хорошо.
Святейший Патриарх Кирилл, тогда — митрополит Смоленский и Калининградский, когда в 1997 году храм освятили, объявил, что день памяти преподобного Герасима Болдинского, 1/14 мая, будет общеепархиальным праздником. Теперь у нас два праздника, на которые собирается все духовенство епархии: день Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (28 июля / 10 августа) и день преподобного Герасима. 3 февраля 2016 года решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви преподобный Герасим был канонизирован для общецерковного почитания.
***
Круглый год каждодневно в Болдинский монастырь приезжают десятки паломников, чтобы и поклониться святым мощам преподобного Герасима, и приобщиться к традициям православной монастырской жизни. Монастырь находится на 15 км восточнее Дорогобужа, на Старой Смоленской дороге. Добраться сюда можно самостоятельно или присоединившись к автобусной экскурсии. Есть в монастыре замечательный музей, экспонаты которого собраны трудами отца-настоятеля и монашествующей братии. Есть и гостиница для паломников, так что проблем с размещением у тех, кто захочет приехать сюда на несколько дней, точно не будет.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Из архива архитектора-реставратора П. Д. Барановского: в 3 т. / Гос. науч.-исследоват. музей архитектуры им. А. В. Щусева; [сост.: В. А. Буров, У. А. Черновол]. Т. 2: Болдинский монастырь. М.: Прогресс-Традиция, 2004.
8 апреля 2021 г. 16:00
Ключевые слова: Болдинский монастырь, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Калиниградская епархия, монастырь, Патриарх Кирилл
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