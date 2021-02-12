Возрожденный из руин

ЗАВЕРШИЛАСЬ ДЛИВШАЯСЯ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РЕСТАВРАЦИЯ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ГЕРАСИМО-БОЛДИНСКОГО МОНАСТЫРЯ«…

Волею Божией на поле брани Руси с Литвой возник приют мира и молитвы; где слышались враждебные крики сражавшихся, раздались священныя песнопения; где поднимался оружейный дым, пошло к небу курение кадила. И не один русский, идя на врагов, получал молитвенную помощь от подвижников [Болдинской] обители, не одно сердце возбуждалось этой помощью к защите веры и Отечества», — сказано в предисловии к книге об основании Болдинского монастыря1.В 2019 году исполнилось 465 лет со дня кончины преподобного Герасима. 13 сентября 2020 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, в день Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы, в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском монастыре прошли торжества, посвященные 490-летию со дня основания и 30-летию возрождения монашеской жизни в основанной преподобным Герасимом обители. PDF-версия.

В Послании митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарха Мос­ковского и всея Руси) по случаю празднования 450-летия преставления преподобного отца нашего Герасима Болдинского, чудотворца, говорилось: «Имя этого угодника Божия, навсегда вошедшее в историю русской святости и нашего государства, дорого каждому из нас, дорого всем, кто прикасается к святыням Смоленщины.

Преподобный Герасим, будучи духовным учеником и преемником "игумена земли Русской" преподобного Сергия Радонежского, продолжил деятельность по объединению нашего народа, преодолевая ненависть, раздоры, споры и разногласия с помощью единственно действенного оружия — проповеди любви и единения, величайшим образом которых является Святая Живо­начальная Троица».

Вехи истории

Болдинский монастырь основал преподобный Герасим. 9 мая 1530 года им был освящен первый деревянный Троицкий храм с приделом Сергия Радонежского.

Монастырь находился среди вековых дубов — «болда», давших название местности, рядом с небольшой речкой Болдинка.

Преподобный Герасим 66 лет от роду скончался в 1554 году и был похоронен в приделе Сергия Радонежского Троицкого собора в Болдине. Еще при жизни преподобного монастырь стал центром духовной жизни края. Число братии увеличивалось, приходили паломники, в том числе и именитые. Со временем появилась возможность приступить к каменному строительству. К концу XVI столетия построены пятиглавый Троицкий собор с двумя симметричными приделами — Апостола Иоанна Богослова и Святых благоверных князей Бориса и Глеба, трапезная палата с шатровой церковью Введения во Храм Пресвятой Богородицы и шестигранная столпообразная трехъярусная колокольня. Каждое со­оружение представляло собой шедевр золотого века русского зодчества.

В их строительстве принимали участие лучшие мастера: «государев мастер» Федор Конь, церковный мастер Терентий (так он обозначен в монастырских документах), государевы иконописцы Постник Дермин и Степан Михайлов, благовестный колокол для звонницы отливал в 1587 году в Москве литец Иван Афанасьев. Славились монахи Болдинского монастыря и своей ученостью.

В 1611 году польско-литовские захватчики превратили монастырь в пристанище иезуитов. Лишь в 1654 году он вернулся в Православную Церковь. Подвергся Болдин монастырь поруганию и в период наполеоновского нашествия, когда французы превращали православные храмы в конюшни.

Однако монастырь поднимался из разрухи: благовест созывал православных в храм. Множество людей ­стекалось в Болдино на ярмарки, ­проходившие по престольным праздникам — на Троицын день летом и на Введение во храм Пресвятой Богородицы зимой.

В конце XIX века настоятель монастыря архимандрит Андрей построил новые деревянные кельи и гостиницу для богомольцев, способствовал восстановлению обители и изданию в 1893 году жития преподобного Герасима.

За долгие десятилетия древние сооружения монастыря утратили свое изначальное великолепие. В 1912 году молодой реставратор Петр Барановский предложил уникальную методику реставрации архитектурного памятника. Но работу удалось начать только в 1921 году.

А в мае 1922 года большевистские власти конфисковали церковное имущество, осквернили мощи преподобного Герасима. В 1928 году реставрационные работы в Болдине были прекращены, а спустя год директор музея и оставшиеся монахи были репрессированы.

В годы Великой Отечественной войны в Болдине развернулась активная партизанская борьба, на которую немцы отвечали жесткими карательными операциями. В марте 1943 года взорвали Троицкий собор, колокольню, Трапезную палату с Введенской церковью.

Только в 1964 году Петру Дмитриевичу Барановскому удалось начать восстановительные работы, которые с 1970-х годов велись под руководством его ученика и ближайшего помощника архитектора А.М. Пономарева.

Первой восстановили монастырскую колокольню. Она была взорвана в войну, но благодаря редкостной прочности кирпичной кладки не превратилась в груду щебня, а развалилась на огромные бесформенные куски, вес наиболее крупных обломков составлял 20–40 т. Это позволило восстановить колокольню методом анастилоза, то есть возвращением на свои места сохранившихся разрозненных фрагментов.

4 декабря 1997 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл освятил полностью разрушенный и восстановленный Введенский трапезный храм.

День сегодняшний

В мае 1991 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возобновлении Свято-Троицого Болдинского монастыря, его настоятелем назначен игумен Антоний (Мезенцев), 4 декабря 1997 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, возведенный в сан архимандрита.

Сегодня в монастыре 14 человек братии, живут послушники и трудники. Восстанавливаются строения, посажен яблоневый сад, коим всегда славился монастырь, но самое главное, в стенах монастыря возродилась духовная жизнь.

14 мая 1998 года, в день памяти преподобного Герасима Болдинского, в Свято-Троицком Болдинском монастыре впервые состоялся праздник, который решено отмечать ежегодно. Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в сослужении духовенства епархии при большом стечении паломников была отслужена Божественная литургия.

Архитектурные шедевры

Главный храм монастыря — Свято-Троицкий собор. Деревянный соборный храм в честь Святой Троицы с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского был построен здесь в 1530-е годы. Каменный собор в честь Святой Троицы с приделами во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова и благоверных князей Бориса и Глеба построен в 1585–1591 годах, по преданию, на средства инока Николая из дворянского рода Арсеньевых.

Собор был расписан фресками в византийской традиции на сюжеты евангельских притч. Там хранился древний почитаемый образ Казанской иконы Божией Матери. Храм был взорван фашистами в 1943 году. В 1991–2000 годах были проведены раскопки руин храма.

Архитектурная жемчужина монастыря — церковь Введения во Храм Пресвятой Бого­родицы, построенная в 1530-е годы. А каменный двух­этажный трапезный Введенский храм с Келарской палатой воздвигнут в 1590-е годы. В 1843 году при настоятеле игумене Никодиме на втором этаже трапезной, рядом с Введенским храмом, устроен придел в честь святителя Мит­рофана Воронежского. Храм также был взорван в 1943 году. Реставрационные работы начались в 1995–1997 годах. Иконостас и роспись Введенского храма и Трапезной палаты на втором этаже выполнили белорусские мастера под руководством С. Петрова. Введенский храм был освящен митрополитом Кириллом 4 декабря 1997 года, а в 1998 году, в день памяти преподобного Герасима, он совершил в храме Божественную литургию.

Уникальна и церковь Святителя Тихона Задонского, построенная на месте первой кельи преподобного Герасима, у древнего дуба, в 1890-х го­дах. Ранее здесь был небольшой храм в честь преподобного Тихона Калужского. В 1990 году храм восстановлен, и с октября возобновлено регулярное богослужение. Митрополит Кирилл освятил храм в честь святителя Тихона Задонского в мае 1991 года.

Архитектурным символом монастыря стала высокая трехъярусная колокольня, возведенная в конце XVI века, имевшая, по описи 1744 года, «часы с боем». В 1587 году мастер Иван ­Афа­насьев отлил для обители благовестный колокол. В 1871 году на верхнем ярусе колокольни висело семь колоколов — от большого в 50 пудов (819 кг) до малого в 25 фунтов (10,2 кг).

В среднем ярусе находилась ризница, в которой хранилась ценная утварь. Колокольня также была взорвана в 1943 году, а восстановлена из руин в 1980-е годы при участии студенческих строительных отрядов Смоленского пединститута и Дорогобужского участка реставрации Смоленских строительных ремонтно-производственных мастерских. С осени 1990 года колокольня используется по своему прямому назначению.

От руин — до возрождения

7 июня 2010 года после совершения чина великого освящения Троицкого собора Болдинского монастыря и первой Божественной литургии в новоосвященном храме Святейший Патриарх Кирилл рассказал о своем первом посещении Болдинского монастыря: «Однажды я приехал в это место, где, мне сказали, раньше был монастырь. Что же я увидел? Развалины. Не просто остовы полуразрушенных храмов, а кучи битого кирпича. Все было разрушено. Я действительно не могу вспомнить другого монастыря Русской Церкви, который бы полностью лежал в руинах.

Через несколько лет после этого посещения я принял решение возобновить здесь монашескую жизнь. И отец Антоний был назначен на эти руины; он начал собирать братию и восстанавливать обитель. И сегодняшним освящением Свято-Троицкого собора мы как бы ставим точку первого, может быть самого важного, этапа восстановления монастыря».

Но полное восстановление длилось еще три десятилетия. Только в 2020 году завершили роспись Свято-Троицкого собора. Сегодня возрожденный монастырь предстает во всем своем архитектурном великолепии. Огромная заслуга в этом — настоятеля монастыря архимандрита Антония (Мезенцева).

Тяжелое послушание

Архимандрит Антоний вспоминает: «В Герасимо-Болдинский монастырь меня назначили в 1991 году. Я не хотел быть настоятелем — это тяжелое послушание. Хотелось просто жить в монастыре. Однажды мне снится сон. Говорят: "Несут мощи преподобного Герасима". Полная комната людей. Туда заносят мощи на носилках. Преподобный лежит во гробе. Потом он поднялся из гроба, встал и на меня строго-строго посмотрел. Я от страха проснулся. Как я увидел, он больше похож на святителя Николая: лысый, бородка маленькая.

После этого владыка меня вызывает: "Надо открывать монастырь. Я тебя поставлю насто­ятелем. Божие тебе благословение — поезжай". Я думаю: "Ну, значит, такова воля Божия".

...Когда я пришел сюда, в Герасимо-Болдинский монастырь, здесь были страшные руины, но я испытывал сильный духовный подъем. Без монастыря жить не могу. Введенский храм мы строили сами, благодаря частным пожертвованиям. Строила братия; мы с одним иноком делали кладку (я в армии служил в стройбате): он — углы, я — стены. Приехал председатель райисполкома. Дал тогда несколько миллионов. Приехал иеромонах Силуан из Сургута. У него была квартира, он ее продал и передал средства монастырю.

Да еще солдаты помогали. Рядом с Сафоново была воинская часть. Командир этой части прислал к нам на строительство солдат. Посылали сюда ребят неисправимых, а они делались агнцами».

Обретение мощей

20 июля 2001 года в Свято-Троицком Болдинском монастыре были обретены святые мощи преподобного Герасима Болдинского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси благословил 20 июля считать датой обретения всечестных мощей преподобного Герасима Болдинского.

Архимандрит Антоний продолжает: «Все говорили: "Где мощи? Где преподобный?" — "Придет время, и, если Господу будет угодно, мощи найдутся", — отвечал. Когда мы начали разбирать руины южного придела Троицкого собора, то увидели, что там могила нетронутая, как будто сегодня устроенная. Дошли мы до материка, пошел чистый песок. Копнули глубже — и сразу две ноги показались. Когда начали строить собор уже кирпичный, то положили мощи в дубовой колоде впритык к стене. В фундаменте собора была обложена ниша, чтоб поместился весь гроб...

Даже предположения, что это кто-то другой, а не преподобный, у нас не было. Никто иной просто не мог быть».

Место располагающее и братия хорошая

Вообще здесь такое место для монастыря располагающее, монастыри и должны быть в таких местах. В нашем монастыре братия хорошая. Собрались монахи простые, не заумные, нормальные люди. Это очень хорошо.

Святейший Патриарх Кирилл, тогда — митрополит Смоленский и Калининградский, когда в 1997 году храм освятили, объявил, что день памяти преподобного Герасима Болдинского, 1/14 мая, будет общеепархиальным праздником. Теперь у нас два праздника, на которые собирается все духовенство епархии: день Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (28 июля / 10 августа) и день преподобного Герасима. 3 февраля 2016 года решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви преподобный Герасим был канонизирован для общецерковного почитания.

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Круглый год каждодневно в Болдинский монастырь приезжают десятки паломников, чтобы и поклониться святым мощам преподобного Герасима, и приобщиться к традициям православной монастырской жизни. Монастырь находится на 15 км восточнее Дорогобужа, на Старой Смоленской дороге. Добраться сюда можно самостоятельно или присоединившись к автобусной экскурсии. Есть в монастыре замечательный музей, экспонаты которого собраны трудами ­отца-настоятеля и монашествующей братии. Есть и гостиница для паломников, так что проблем с размещением у тех, кто захочет приехать сюда на несколько дней, точно не будет.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Из архива архитектора-реставратора П. Д. Барановского: в 3 т. / Гос. науч.-исследоват. музей архитектуры им. А. В. Щусева; [сост.: В. А. Буров, У. А. Черновол]. Т. 2: Болдинский монастырь. М.: Прогресс-Традиция, 2004.