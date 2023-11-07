К 165-летию основания скита Параклит Свято-Троицкой Сергиевой лавры. «От церковного служения никогда не откажусь»

К БИОГРАФИИ АРХИМАНДРИТА ПАИСИЯ (ЛАРИНА), НАСТОЯТЕЛЯ ПУСТЫНИ СВЯТАГО ДУХА ПАРАКЛИТ

В девяти километрах от Свято-Троицкой Сергиевой лавры располагается скит в честь Святаго Духа Утешителя Параклита, который был основан по благословению святителя Филарета (Дроздова) и его духовника — преподобного Антония (Медведева). Первые скитские кельи с немногочисленной братией появились в 1858 году. Со временем братия увеличилась до двенадцати человек — по количеству Апостолов и по числу первых учеников преподобного Сергия. Устав скита отличался особой строгостью, неукоснительным исполнением молитвенного правила и уставного богослужения, постническим житием по уставу древних монахов, а вход женщинам за ограду был запрещен. По благословению святителя Тихона в 1920 году во главе этого подвижнического братства встал игумен Паисий (Ларин; 1869–1956), которому вскоре предстояло пройти лагеря, ссылки и тяжелые испытания безбожного ХХ века. PDF-версия.

За алтарем Вознесенского храма города Спасска Рязанской области есть скромная могилка. Крест из металлических полос с незатейливыми арматурными завитушками, в овале — фото старца в монашеских одеждах. Архимандрит Паисий — это все, что сообщает надпись на кресте. Между тем рязанское духовенство, служившее во времена «укромные, теперь почти былинные», знало отца Паисия и помнило его могилку. Один из насельников Иоанно-Богословского монастыря города Рязани вспоминает, что, когда он приехал с архимандритом Авелем1 служить в Спасск, тот ему сразу показал могилку и сказал, что отец Паисий — последний настоятель Параклита. Это было в 1991 году. Потом каждый год с отцом Авелем он ездил в Спасск и всегда заходил на могилу архимандрита Паисия поклониться.

Будущий архимандрит, в миру Петр Петрович Ларин, родился 18 ноября 1869 года в деревне Савин-Корь (Савина, Савинково) Тырновской волости Пронского уезда Рязанской губернии2. В списке населенных пунктов 1859 года Савин-Корь (Савина) числится как казенная деревня, то есть крестьяне имели статус государственных. Расположена «при колодце», «по левую сторону Пронского тракта, из г. Пронска в г. Рязань». В то время там насчитывалось 20 дворов, где проживало 85 мужчин и 80 женщин. Центр уезда располагался в 30 километрах3.

Образование Петр Ларин получил домашнее4. По преданию, в деревне Савин-Корь ходил по сельским домам приходской священник и учил детей: собирались в чьем-нибудь доме и ребята учились писать и читать.

Чаще всего рязанские крестьяне находили работу и заработок в Москве. Так случилось и с Петром Лариным. До зрелых своих лет он трудился во «второй столице Империи» поваром5. С 1893 года значится послушником пустыни Святаго Духа Параклита Свято-Троицкой Сергиевой лавры6. В пустыни Петр исполнял обязанности келаря и нес клиросное послушание7.

Семнадцатого марта 1901 года Петр принял монашеский постриг с именем Паисий8. С 1910 по 1917 год исполнял обязанности заведующего хозяйством пустыни9. Одной из забот отца Паисия было надлежащее состояние таких строений, как хлебная, квасоварня, погреба и сарай. Они соединялись между собой торцевыми сторонами, образуя протяженное по фасаду единое строение. «Все они были построены вскоре после устроения обители и, пришедши со временем в крайнюю ветхость, были перестроены в 1911 г.»10. Почти все работы за недостатком средств совершались самой братией пустыни «за послушание»11.

Двадцать первого февраля 1913 года отец Паисий был рукоположен во иеромонаха12.

Придя к власти, большевики развернули деятельность по закрытию Троице-Сергиева монастыря. В ночь на 18 августа 1918 года одновременно во всех подчиненных Лавре монастырях были произведены обыски. С конца августа начался массовый исход братии из Лавры на основании отпускных билетов.

Двадцать пятого декабря 1919 года по соглашению, заключенному между местными властями и новоучрежденной из лаврских монахов Гефсиманской трудовой сельскохозяйственной артелью, последней было передано «в бесплатное и бессрочное пользование» имущество бывшего Гефсиманского скита13. Монашеским общинам уже не разрешалось оставаться в привычном для них статусе, и монахи организовывали сельскохозяйственные артели, в которых старались сохранить привычный для них уклад жизни. Этим же путем пошел и скит Параклита. Его реорганизовали в сельскохозяйственную артель «Параклит»14.

В июле 1920 года Патриарх Тихон назначил иеромонаха Паисия настоятелем (строителем) скита, а затем возвел его в сан игумена15.

Число братии скита (и артели «Параклит») росло: кроме бывших насельников Лавры поступали иноки и из других скитов. В 1921 году был ликвидирован Черниговский скит, братия которого перешла в Гефсиманский и частично в пустынь Святого Параклита16.

Однако тучи сгущались и над сельхозартелями. Президиум исполкома Сергиевского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов 11 сентября 1924 года письмом за № 537 сообщал президиуму Моссовета ответ на запрос под № 8572:

«Помещения бывших монастырей в Сергиевском уезде использованы: <...> "Параклит" сельхозартель бывших монахов <...> Помещения 5 монастырей, занятые сейчас сельхозартелями, в случае их ликвидации (вопрос о ликвидации находится в стадии разрешения) будут использованы для нужд УИК <...>

Председатель УИКа Захаров

Зав. секц[ией] благоустройства Дунин»17.

В 1924 году Пустынь посетил Патриарх Тихон. С 1926 по 1929 год здесь жил бывший настоятель Лавры архимандрит Кронид (Любимов; 1859–1937), причисленный к лику святых Архиерейским Cобором 2000 года.

Сергей Извеков (будущий Патриарх Пимен), в 15-летнем возрасте ставший иноком, приняв рясофор с именем Платон, а в 17 лет, 4 октября 1927 года, был пострижен в монахи в пустыни Святого Духа Параклит. «В одном из самых уеди­ненных скитов Лавры, — вспоминал Патриарх, — в пустыни Святого Духа Параклита состоялось мое пострижение в монашество, и там проходили первые шаги моего монашеского искуса»18. Постриг совершали игумен Паисий (Ларин) и духовник скита иеромонах Агафодор (Лазарев). Они нарекли инока Пименом в честь подвижника Египетской пустыни преподобного Пимена Великого19. Новопостриженный инок (будущий Патриарх) одним из последних вступил в число братии пустыни Параклита, настоятелем которой был отец Паисий.

В 1949 году будущий патриарх Пимен напишет пространный стих-воспоминание о Параклите, в котором есть следующие строки:

Близ обители Троицкой Лавры

Расположен был маленький скит,

Окруженный дремучим лишь лесом,

Называется он Параклит.

<...>

Вот Игумен Паисий — мудрейший,

Ростом мал, но душою велик,

Это он соблюдал и лелеял

Всех вступивших здесь в ангельский лик.

Строгий глаз Его всюду заметит,

Они ночью и днем на ногах,

И когда Его только не встретишь?

В монастырских святых «берегах».

Соблюдая устав непреложно,

Но и розы в садах не забыв,

Он украсил все души цветами

От греховного зла сохранив.

И блистая они чистотою,

Словно лилии в скитском саду,

Украшая собой поднебесье

Извлекая всех тех, кто в аду...20

В мае 1928 года в Сергиевом городе было арестовано более 80 человек по делу «Антисоветской группы черносотенных элементов г. Сергиево». Из них 18 дворян (в т. ч. княжна А. Д. Шаховская, научный сотрудник музея); 17 монахов (из них 13 — сотрудники музея, главным образом сторожа); 8 человек — белое духовенство; 4 профессора Московской духовной академии (в т. ч. священник Павел Флоренский); церковники (старосты, члены приходских советов) — 7 человек; 8 бывших полицейских; 6 торговцев; лица других профессий — 10 человек. Среди арестованных монахов был и игумен Паисий21. Один из источников указывает, что арестован он был 28 мая 1928 года и помещен в Бутырскую тюрьму22.

Игумен Паисий на допросе заявил: «От церковного служения никогда не откажусь, находясь в сане игумена, поддерживаю церковное служение Патриарха Тихона. Советскую власть признаю, какая бы власть ни существовала, она исходит от Бога, поэтому [ее] надо признавать...»

Следователь же, обосновывая арест, написал: «Он настроен антисоветски, по новому порядку социалистического строительства не убежден»23.

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 08.06.1928 года обвинение игумена Паисия в антисоветской деятельности поддержало и, по статье 58-10 УК РСФСР, приговорило его к трем годам ссылки в Архангельске. Высылку в Архангельск или Среднюю Азию получили 10 монахов из 17. Из пустыни Параклита привлечен был только игумен Паисий24.

Убывший в ссылку отец Паисий считался настоятелем скита Параклита до самого его закрытия, вплоть до 7 февраля 1929 года. Это было официально названо разгоном сельхозартели и выселением насельников из келий. Церковь пустыни перестала быть местом богослужений по решению заседания Президиума Мос­облисполкома и Моссовета от 1 февраля 1930 года: «Слушали о закрытии церкви при бывшей Параклитской и Покровской с.-х. артелях... вышеуказанные церкви закрыть и здания их, после фотографирования... передать местному колхозу "Смена" под склад корнеплодов»25.

Игумен Паисий узнавал эти печальные известия в Архангельской ссылке. В июне 1932 года закончился ее срок. Однако тройка ПП ОГПУ Севкрая по внесудебному рассмотрению дел приговорила (по той же пресловутой статье 58-10) отца Паисия и других монахов, отбывавших срок в Архангельске, к лишению права проживания в 12 городах страны, в Уральской области и погранрайонах на три года.

В 1932 году отец Паисий обратился к Прокурору Верховного Суда (была такая должность) с просьбой о разрешении свободного проживания, так как был уже стар, болен и лишен средств к существованию. Просьба была удовлетворена, и свободное проживание ему разрешили26.

Информация о последующем служении отца Паисия крайне скудна. Настоятель Преображенского храма села Старая Рязань Рязанской области иерей Георгий Сибатров говорит о нем как о последнем священнике этой церкви до ее закрытия. По некоторым данным, Преображенская церковь села была закрыта властями в 1930-е годы. «Последний священнослужитель, настоятель архимандрит Паисий, служил в близлежащем доме: крестил, венчал и т. д. "Однажды туда пришли люди, желая погубить его. Но его спасла келейница: она задержала тех людей, пока священник выбирался в окно. Ее саму не тронули. Сейчас архимандрит Паисий похоронен в г. Спасске за алтарем храма", — рассказал отец Георгий»27.

Следующие свидетельства относятся к послевоенному времени и основаны на анализе документов Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР по Рязанской области. В докладной записке от 18.11.1948 года назван ряд лиц, к которым прислушивался епископ Рязанский и Касимовский Филарет (Лебедев). Пятой стоит фамилия Ларин. К отцу Паисию обращались за духовным советом и приезжали на исповедь схиархиепископ Лазарь (Градусов; 1881–1956), епископ Угличский Исаия (Ковалев; 1881–1960), схиархимандрит Иоасаф (Исаев; 1878–1966) и др.

В 1950 году Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви писал, что особым авторитетом среди верующих пользуются два архимандрита: из Спасского и Сасовского районов. Причем указывал, что в Спасском районе служит нелегально и самовольно (на 01.01.1951 г.) в Шатрищах архимандрит Паисий.

Скончался архимандрит Паисий в 1956 году. Отпевание было совершено настоятелем Вознесенской церкви города Спасска протоиереем Анатолием Сергеевичем Правдолюбовым (1914–1981).

Долгое время во многих домах жителей Рязанской земли вместе с иконами стояла и фотография архимандрита Паисия, как почитаемого священнослужителя и последнего настоятеля скита Святаго Духа Утешителя Параклита.

Иеромонах Памфил (Осокин),

насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Иеромонах Памфил (Осокин) — насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 2012 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2014 г. — магистратуру Московской духовной академии на кафедре церковно-практических дисциплин. В 2013 г. принял монашеский постриг с наречением имени Памфил, в честь преподобного Памфила Спасо-Елиазаровского, и в этом же году рукоположен в сан иеродиакона. В Лавре нес послушания помощника библиотекаря, старшего пономаря соборных храмов Лавры, келейника старцев архимандрита Виталия (Мешкова; 1936–2014) и архимандрита Лаврентия (Постнико­-

ва; 1933–2020). В 2017–2018 гг. — и. о. настоятеля Сергиевского подворья Лавры в г. Переславле-Залесском. 10 апреля 2018 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры рукоположен в сан иеромонаха. В 2021 г. окончил курсы повышения квалификации по направлению «археология», в 2023 г. прошел профессио­нальную переподготовку по направлению «специалист архива». С 2018 г. несет послушание в Службе делопроизводства и архива Московской Патриархии.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Архимандрит Авель (в миру Николай Николаевич Македонов, в схиме Серафим; 21 июня 1927, село Никуличи, Рязанская область — 6 декабря 2006, село Пощупово, Рязанская область). 23 ноября 1945 года пострижен в монашество с именем Авель архиепископом Рязанским Димитрием (Градусовым). Священнослужитель Русской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата (в бытность на Афоне), архимандрит; в 1975–1979 годах игумен (настоятель) афонского Пантелеимонова монастыря, с 6 мая 1989 года по 25 марта 2004 года наместник Иоанно-Богословского монастыря с. Пощупово, Рязанской обл.

2 РГАДА, Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 15244. Л. 7.

3 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. СПб.: Изд. центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861–1885. [Вып. 35]: Рязанская губерния: ...по сведениям 1859 года / обраб. ред. И. Вильсоном. 1862. XVIII, 168, [1] c., 1 л. к.

4 Насельники монастырей Московской епархии первой трети ХХ столетия. Тверь: Булат, 2015. С. 74; ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). URL: http://martyrs.pstbi.ru/bin/nkws.exe/qrcode//no_dbpath/docum/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDc8XVe8YU86iUs8Wh66yZsi*UUe1Ve8jgdO8ctmY* (дата обращения: 07.08.2023).

5 Там же.

6 Список артели Параклит 1924 г. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 864. Л. 22.

7 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века: синодик с краткими биографическими справками: в 2 т. / сост. иером. Пафнутий (Фокин). Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2021–2022. Т. 2. С. 126.

8 Послужной список 1901 г. РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. Д. 24994. Л. 215–216.

9 ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). Указ. источник.

10 О перестройке погребов и квасной в пустыне Св. Параклита // РГАДА.

Ф. 1204 (ТСЛ). Оп. 1. Д. 17488. Л. 4.

11 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин. Т. 1. Сергиев Посад, 2019.

12 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Т. 2. С. 126; Послужной список РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. 1913 г. Д. 25212. Л. 242–243.

13 Лаврская летопись. XX век. URL: https://stsl.ru/history/xx-vek/# (дата обращения: 08.08.2023).

14 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин Т. 1. Сергиев Посад, 2019.

15 Там же; ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). Указ. источник.

16 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин Т. 1. Сергиев Посад, 2019.

17 ЦМАГО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 864. Л. 9.

18 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин Т. 1. Сергиев Посад, 2019.

19 Дионисий (Шишигин), архимандрит. Былое пролетает... Патриарх Пимен и его время. М., 2010.

20 «Стихи патриарха Пимена 1948–1949 гг.». Машинопись. С. 36. Архив автора.

21 Смирнова Т. В. Сергиев Посад: репрессии 20-х годов // Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. XV. М., 2014. С. 17–33.

22 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Т. 2. С. 126; Послужной список РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. 1913 г. Д. 25212. Л. 242–243.

23 Там же; ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). Указ. источник.

24 Смирнова Т. В. Сергиев Посад: репрессии 20-х годов. С. 17–33.

25 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин. Т. 1: Сергиев Посад, 2019.

26 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Т. 2. С. 126.

27 Корнева А. Старый храм над Окой. URL: http://portal-logos.ru/index.php/svyatyni-zemli-ryazanskoj/palomnichestvo/item/1532-staryj-khram-nad-okoj (дата обращения: 10.08.2023).