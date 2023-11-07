К 165-летию основания скита Параклит Свято-Троицкой Сергиевой лавры. «От церковного служения никогда не откажусь»

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Игумения Ксения (Чернега): «Стараюсь добросовестно исполнять свои послушания»
Шестнадцатого июля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю десятилетия возрождения древнейшей женской обители Москвы — Алексеевского монастыря, основанного в 1340 году родными сестрами святителя Алексия, митрополита Московского, преподобными Иулианией и Евпраксией. О пути к вере, восстановлении монашеской жизни при храме Всех святых в Красном Селе и об итогах десятилетия монашеской жизни Алексеевской обители рассказывает руководитель Правового управления Московской Патриархии, настоятельница Алексеевского ставропигиального женского монастыря города Москвы игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
7 ноября 2023 г. 18:00
Божие благословение людям
Псково-Печерский Успенский монастырь, древний удел Пресвятой Богородицы на северо-западе Руси, имеет важное значение для истории Русской Православной Церкви и русского монашества. Среди иноков выдающиеся церковные деятели, в том числе два Патриарха — Иоаким и Пимен — и восемь епископов. Печерская обитель, отмечающая 550-летие в 2023 году, за многовековую историю прославилась своими старцами. PDF-версия.
1 сентября 2023 г. 18:00
Печерские подвижники благочестия: традиция жива
В этом году исполняется 550 лет со дня основания Успенского Псково-Печерского монастыря. У обители интересная история, братия живет насыщенной жизнью, ведет обширную миссионерскую деятельность. Но когда мы говорим о Печорах, первым делом вспоминаем старцев, которые испокон веков жили в этом монастыре и прославили его. О старцах Печор — наших современниках, о том, какими они были, рассказали игумен Хрисанф (Липилин) и иеромонах Прохор (Андрейчук), долгие годы жившие рядом с ними. PDF-версия.
31 августа 2023 г. 15:00
Родом угреня
Борисоглебский монастырь в Торжке, основанный около 1038 года, — древнейшая обитель на нашей земле, сыгравшая важную роль в распространении христианства на Руси. История монастыря неразрывно связана с его основателем — преподобным Ефремом Новоторжским, 450-летие обретения мощей которого отмечается в июне этого года. Проанализировав различные источники и документы, российский ученый предлагает свою трактовку событий жития подвижника. Действительно ли Ефрем и его братья прибыли на Русь, как считается, из Венгрии, мог ли преподобный построить каменный храм во имя Бориса и Глеба, а также о том, почему святой Ефрем, скорее всего, был убит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Всероссийского историко-этнографического музея, кандидат филологических наук Виктор Кузнецов. PDF-версия.
23 июня 2022 г. 17:00
Игумен Пантелеимон (Королев): «Моя задача — сохранять доверие братии»
Свято-Троицкий Данилов монастырь — одна из архитектурных жемчужин Переславля. Основанный в XVI веке преподобным Даниилом Переславским на месте кладбища для странников, в удалении от городской суеты, он и сегодня хранит тишину и покой, располагающие к душеполезным размышлениям. При каких условиях создается настоящая монашеская семья, почему духовником обители должен быть ее настоятель и что для иноков сегодня самое сложное, «Журналу Московской Патриархии» рассказал настоятель обители игумен Пантелеимон (Королев). PDF-версия.
17 декабря 2021 г. 16:00
Желая Небесного Царствия
В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов, научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они касались политической деятельности святого князя, значимости его цивилизационного выбора, его военного таланта, его личного благочестия и т. д. При этом в житии князя Александра остается момент, который требует надлежащего осмысления, — это его христианская кончина. В истории последних дней святого князя Александра Невского «Журналу Московской Патриархии» помогает разобраться доцент кафедры теологии МПГУ священник Георгий Харин. PDF-версия.
5 декабря 2021 г. 14:00
Постриг как награда
С Феодоровской колокольни Богоявленского женского монастыря можно бесконечно любоваться не только храмами обители, но и всего древнего Углича. Правда, такая возможность у любителей древнерусской культуры появилась совсем недавно. Всего десять лет назад, когда игумению Антонину (Злотникову) благословили возрождать заброшенный Богоявленский монастырь с 500-летней историей, ее встретили здесь не только ветшающие храмы с прогнившими крышами, но и притон бездомных, городская помойка, жилые корпуса и студенческое общежитие. А красавицы колокольни Феодоровского храма, как и монастырской стены, просто не существовало. PDF-версия.
16 сентября 2021 г. 16:30
Небесный заступник Тверской земли
В середине XV века великий старец Митрофан Бывальцев, вернувшись на родину после девятилетнего пребывания на Афоне, по свидетельству Иосифа Волоцкого, признался, что напрасно он предпринял столько трудов, чтобы попасть на Святую Гору, ведь все то же самое можно было найти в Калязинском монастыре. Калязинский Троицкий Макарьев монастырь был самой большой обителью на Тверской земле. В разное время сюда приезжали помолиться Иван Грозный, Борис Годунов, царь Михаил Федорович, юный Петр I. А основал знаменитый монастырь в дремучих лесах под Тверью святой Макарий Калязинский. PDF-версия.
16 июля 2021 г. 17:00
Стреляйте, а монастырь выселять не позволим
Одигитриевский — первый основанный в Челябинске — монастырь был крупнейшей южноуральской обителью. Официальный статус монастыря получен в 1862 году. Монастырь располагал большим хозяйством: пашни и луга, леса и водоемы, пасека, скотный и конный дворы, ветряная мельница, молочная ферма, фруктовые сады и теплицы. Здесь действовало три храма и две часовни, работала церковноприходская школа, функционировали приют для девочек на 25 человек, больница, мастерские. Как и подавляющее большинство православных монастырей в Советском Союзе, Одигитриевский не перенес эпохи «ударного построения основ социализма». Его закрытие пришлось на первые годы советской власти. PDF-версия.
13 июля 2021 г. 19:00
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ЖМП № 11 ноябрь 2023 / 5 января 2024 г. 15:00
К 165-летию основания скита Параклит Свято-Троицкой Сергиевой лавры. «От церковного служения никогда не откажусь»
К БИОГРАФИИ АРХИМАНДРИТА ПАИСИЯ (ЛАРИНА), НАСТОЯТЕЛЯ ПУСТЫНИ СВЯТАГО ДУХА ПАРАКЛИТ
В девяти километрах от Свято-Троицкой Сергиевой лавры располагается скит в честь Святаго Духа Утешителя Параклита, который был основан по благословению святителя Филарета (Дроздова) и его духовника — преподобного Антония (Медведева). Первые скитские кельи с немногочисленной братией появились в 1858 году. Со временем братия увеличилась до двенадцати человек — по количеству Апостолов и по числу первых учеников преподобного Сергия. Устав скита отличался особой строгостью, неукоснительным исполнением молитвенного правила и уставного богослужения, постническим житием по уставу древних монахов, а вход женщинам за ограду был запрещен. По благословению святителя Тихона в 1920 году во главе этого подвижнического братства встал игумен Паисий (Ларин; 1869–1956), которому вскоре предстояло пройти лагеря, ссылки и тяжелые испытания безбожного ХХ века. PDF-версия.
За алтарем Вознесенского храма города Спасска Рязанской области есть скромная могилка. Крест из металлических полос с незатейливыми арматурными завитушками, в овале — фото старца в монашеских одеждах. Архимандрит Паисий — это все, что сообщает надпись на кресте. Между тем рязанское духовенство, служившее во времена «укромные, теперь почти былинные», знало отца Паисия и помнило его могилку. Один из насельников Иоанно-Богословского монастыря города Рязани вспоминает, что, когда он приехал с архимандритом Авелем1 служить в Спасск, тот ему сразу показал могилку и сказал, что отец Паисий — последний настоятель Параклита. Это было в 1991 году. Потом каждый год с отцом Авелем он ездил в Спасск и всегда заходил на могилу архимандрита Паисия поклониться.
Будущий архимандрит, в миру Петр Петрович Ларин, родился 18 ноября 1869 года в деревне Савин-Корь (Савина, Савинково) Тырновской волости Пронского уезда Рязанской губернии2. В списке населенных пунктов 1859 года Савин-Корь (Савина) числится как казенная деревня, то есть крестьяне имели статус государственных. Расположена «при колодце», «по левую сторону Пронского тракта, из г. Пронска в г. Рязань». В то время там насчитывалось 20 дворов, где проживало 85 мужчин и 80 женщин. Центр уезда располагался в 30 километрах3.
Образование Петр Ларин получил домашнее4. По преданию, в деревне Савин-Корь ходил по сельским домам приходской священник и учил детей: собирались в чьем-нибудь доме и ребята учились писать и читать.
Чаще всего рязанские крестьяне находили работу и заработок в Москве. Так случилось и с Петром Лариным. До зрелых своих лет он трудился во «второй столице Империи» поваром5. С 1893 года значится послушником пустыни Святаго Духа Параклита Свято-Троицкой Сергиевой лавры6. В пустыни Петр исполнял обязанности келаря и нес клиросное послушание7.
Семнадцатого марта 1901 года Петр принял монашеский постриг с именем Паисий8. С 1910 по 1917 год исполнял обязанности заведующего хозяйством пустыни9. Одной из забот отца Паисия было надлежащее состояние таких строений, как хлебная, квасоварня, погреба и сарай. Они соединялись между собой торцевыми сторонами, образуя протяженное по фасаду единое строение. «Все они были построены вскоре после устроения обители и, пришедши со временем в крайнюю ветхость, были перестроены в 1911 г.»10. Почти все работы за недостатком средств совершались самой братией пустыни «за послушание»11.
Двадцать первого февраля 1913 года отец Паисий был рукоположен во иеромонаха12.
Придя к власти, большевики развернули деятельность по закрытию Троице-Сергиева монастыря. В ночь на 18 августа 1918 года одновременно во всех подчиненных Лавре монастырях были произведены обыски. С конца августа начался массовый исход братии из Лавры на основании отпускных билетов.
Двадцать пятого декабря 1919 года по соглашению, заключенному между местными властями и новоучрежденной из лаврских монахов Гефсиманской трудовой сельскохозяйственной артелью, последней было передано «в бесплатное и бессрочное пользование» имущество бывшего Гефсиманского скита13. Монашеским общинам уже не разрешалось оставаться в привычном для них статусе, и монахи организовывали сельскохозяйственные артели, в которых старались сохранить привычный для них уклад жизни. Этим же путем пошел и скит Параклита. Его реорганизовали в сельскохозяйственную артель «Параклит»14.
В июле 1920 года Патриарх Тихон назначил иеромонаха Паисия настоятелем (строителем) скита, а затем возвел его в сан игумена15.
Число братии скита (и артели «Параклит») росло: кроме бывших насельников Лавры поступали иноки и из других скитов. В 1921 году был ликвидирован Черниговский скит, братия которого перешла в Гефсиманский и частично в пустынь Святого Параклита16.
Однако тучи сгущались и над сельхозартелями. Президиум исполкома Сергиевского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов 11 сентября 1924 года письмом за № 537 сообщал президиуму Моссовета ответ на запрос под № 8572:
«Помещения бывших монастырей в Сергиевском уезде использованы: <...> "Параклит" сельхозартель бывших монахов <...> Помещения 5 монастырей, занятые сейчас сельхозартелями, в случае их ликвидации (вопрос о ликвидации находится в стадии разрешения) будут использованы для нужд УИК <...>
Председатель УИКа Захаров
Зав. секц[ией] благоустройства Дунин»17.
В 1924 году Пустынь посетил Патриарх Тихон. С 1926 по 1929 год здесь жил бывший настоятель Лавры архимандрит Кронид (Любимов; 1859–1937), причисленный к лику святых Архиерейским Cобором 2000 года.
Сергей Извеков (будущий Патриарх Пимен), в 15-летнем возрасте ставший иноком, приняв рясофор с именем Платон, а в 17 лет, 4 октября 1927 года, был пострижен в монахи в пустыни Святого Духа Параклит. «В одном из самых уединенных скитов Лавры, — вспоминал Патриарх, — в пустыни Святого Духа Параклита состоялось мое пострижение в монашество, и там проходили первые шаги моего монашеского искуса»18. Постриг совершали игумен Паисий (Ларин) и духовник скита иеромонах Агафодор (Лазарев). Они нарекли инока Пименом в честь подвижника Египетской пустыни преподобного Пимена Великого19. Новопостриженный инок (будущий Патриарх) одним из последних вступил в число братии пустыни Параклита, настоятелем которой был отец Паисий.
В 1949 году будущий патриарх Пимен напишет пространный стих-воспоминание о Параклите, в котором есть следующие строки:
Близ обители Троицкой Лавры
Расположен был маленький скит,
Окруженный дремучим лишь лесом,
Называется он Параклит.
<...>
Вот Игумен Паисий — мудрейший,
Ростом мал, но душою велик,
Это он соблюдал и лелеял
Всех вступивших здесь в ангельский лик.
Строгий глаз Его всюду заметит,
Они ночью и днем на ногах,
И когда Его только не встретишь?
В монастырских святых «берегах».
Соблюдая устав непреложно,
Но и розы в садах не забыв,
Он украсил все души цветами
От греховного зла сохранив.
И блистая они чистотою,
Словно лилии в скитском саду,
Украшая собой поднебесье
Извлекая всех тех, кто в аду...20
В мае 1928 года в Сергиевом городе было арестовано более 80 человек по делу «Антисоветской группы черносотенных элементов г. Сергиево». Из них 18 дворян (в т. ч. княжна А. Д. Шаховская, научный сотрудник музея); 17 монахов (из них 13 — сотрудники музея, главным образом сторожа); 8 человек — белое духовенство; 4 профессора Московской духовной академии (в т. ч. священник Павел Флоренский); церковники (старосты, члены приходских советов) — 7 человек; 8 бывших полицейских; 6 торговцев; лица других профессий — 10 человек. Среди арестованных монахов был и игумен Паисий21. Один из источников указывает, что арестован он был 28 мая 1928 года и помещен в Бутырскую тюрьму22.
Игумен Паисий на допросе заявил: «От церковного служения никогда не откажусь, находясь в сане игумена, поддерживаю церковное служение Патриарха Тихона. Советскую власть признаю, какая бы власть ни существовала, она исходит от Бога, поэтому [ее] надо признавать...»
Следователь же, обосновывая арест, написал: «Он настроен антисоветски, по новому порядку социалистического строительства не убежден»23.
Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 08.06.1928 года обвинение игумена Паисия в антисоветской деятельности поддержало и, по статье 58-10 УК РСФСР, приговорило его к трем годам ссылки в Архангельске. Высылку в Архангельск или Среднюю Азию получили 10 монахов из 17. Из пустыни Параклита привлечен был только игумен Паисий24.
Убывший в ссылку отец Паисий считался настоятелем скита Параклита до самого его закрытия, вплоть до 7 февраля 1929 года. Это было официально названо разгоном сельхозартели и выселением насельников из келий. Церковь пустыни перестала быть местом богослужений по решению заседания Президиума Мособлисполкома и Моссовета от 1 февраля 1930 года: «Слушали о закрытии церкви при бывшей Параклитской и Покровской с.-х. артелях... вышеуказанные церкви закрыть и здания их, после фотографирования... передать местному колхозу "Смена" под склад корнеплодов»25.
Игумен Паисий узнавал эти печальные известия в Архангельской ссылке. В июне 1932 года закончился ее срок. Однако тройка ПП ОГПУ Севкрая по внесудебному рассмотрению дел приговорила (по той же пресловутой статье 58-10) отца Паисия и других монахов, отбывавших срок в Архангельске, к лишению права проживания в 12 городах страны, в Уральской области и погранрайонах на три года.
В 1932 году отец Паисий обратился к Прокурору Верховного Суда (была такая должность) с просьбой о разрешении свободного проживания, так как был уже стар, болен и лишен средств к существованию. Просьба была удовлетворена, и свободное проживание ему разрешили26.
Информация о последующем служении отца Паисия крайне скудна. Настоятель Преображенского храма села Старая Рязань Рязанской области иерей Георгий Сибатров говорит о нем как о последнем священнике этой церкви до ее закрытия. По некоторым данным, Преображенская церковь села была закрыта властями в 1930-е годы. «Последний священнослужитель, настоятель архимандрит Паисий, служил в близлежащем доме: крестил, венчал и т. д. "Однажды туда пришли люди, желая погубить его. Но его спасла келейница: она задержала тех людей, пока священник выбирался в окно. Ее саму не тронули. Сейчас архимандрит Паисий похоронен в г. Спасске за алтарем храма", — рассказал отец Георгий»27.
Следующие свидетельства относятся к послевоенному времени и основаны на анализе документов Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР по Рязанской области. В докладной записке от 18.11.1948 года назван ряд лиц, к которым прислушивался епископ Рязанский и Касимовский Филарет (Лебедев). Пятой стоит фамилия Ларин. К отцу Паисию обращались за духовным советом и приезжали на исповедь схиархиепископ Лазарь (Градусов; 1881–1956), епископ Угличский Исаия (Ковалев; 1881–1960), схиархимандрит Иоасаф (Исаев; 1878–1966) и др.
В 1950 году Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви писал, что особым авторитетом среди верующих пользуются два архимандрита: из Спасского и Сасовского районов. Причем указывал, что в Спасском районе служит нелегально и самовольно (на 01.01.1951 г.) в Шатрищах архимандрит Паисий.
Скончался архимандрит Паисий в 1956 году. Отпевание было совершено настоятелем Вознесенской церкви города Спасска протоиереем Анатолием Сергеевичем Правдолюбовым (1914–1981).
Долгое время во многих домах жителей Рязанской земли вместе с иконами стояла и фотография архимандрита Паисия, как почитаемого священнослужителя и последнего настоятеля скита Святаго Духа Утешителя Параклита.
Иеромонах Памфил (Осокин),
насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры
Иеромонах Памфил (Осокин) — насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 2012 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2014 г. — магистратуру Московской духовной академии на кафедре церковно-практических дисциплин. В 2013 г. принял монашеский постриг с наречением имени Памфил, в честь преподобного Памфила Спасо-Елиазаровского, и в этом же году рукоположен в сан иеродиакона. В Лавре нес послушания помощника библиотекаря, старшего пономаря соборных храмов Лавры, келейника старцев архимандрита Виталия (Мешкова; 1936–2014) и архимандрита Лаврентия (Постнико-
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Архимандрит Авель (в миру Николай Николаевич Македонов, в схиме Серафим; 21 июня 1927, село Никуличи, Рязанская область — 6 декабря 2006, село Пощупово, Рязанская область). 23 ноября 1945 года пострижен в монашество с именем Авель архиепископом Рязанским Димитрием (Градусовым). Священнослужитель Русской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата (в бытность на Афоне), архимандрит; в 1975–1979 годах игумен (настоятель) афонского Пантелеимонова монастыря, с 6 мая 1989 года по 25 марта 2004 года наместник Иоанно-Богословского монастыря с. Пощупово, Рязанской обл.
2 РГАДА, Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 15244. Л. 7.
3 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. СПб.: Изд. центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861–1885. [Вып. 35]: Рязанская губерния: ...по сведениям 1859 года / обраб. ред. И. Вильсоном. 1862. XVIII, 168, [1] c., 1 л. к.
4 Насельники монастырей Московской епархии первой трети ХХ столетия. Тверь: Булат, 2015. С. 74; ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). URL: http://martyrs.pstbi.ru/bin/nkws.exe/qrcode//no_dbpath/docum/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDc8XVe8YU86iUs8Wh66yZsi*UUe1Ve8jgdO8ctmY* (дата обращения: 07.08.2023).
5 Там же.
6 Список артели Параклит 1924 г. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 864. Л. 22.
7 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века: синодик с краткими биографическими справками: в 2 т. / сост. иером. Пафнутий (Фокин). Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2021–2022. Т. 2. С. 126.
8 Послужной список 1901 г. РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. Д. 24994. Л. 215–216.
9 ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). Указ. источник.
10 О перестройке погребов и квасной в пустыне Св. Параклита // РГАДА.
11 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин. Т. 1. Сергиев Посад, 2019.
12 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Т. 2. С. 126; Послужной список РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. 1913 г. Д. 25212. Л. 242–243.
13 Лаврская летопись. XX век. URL: https://stsl.ru/history/xx-vek/# (дата обращения: 08.08.2023).
14 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин Т. 1. Сергиев Посад, 2019.
15 Там же; ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). Указ. источник.
16 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин Т. 1. Сергиев Посад, 2019.
17 ЦМАГО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 864. Л. 9.
18 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин Т. 1. Сергиев Посад, 2019.
19 Дионисий (Шишигин), архимандрит. Былое пролетает... Патриарх Пимен и его время. М., 2010.
20 «Стихи патриарха Пимена 1948–1949 гг.». Машинопись. С. 36. Архив автора.
21 Смирнова Т. В. Сергиев Посад: репрессии 20-х годов // Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. XV. М., 2014. С. 17–33.
22 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Т. 2. С. 126; Послужной список РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. 1913 г. Д. 25212. Л. 242–243.
23 Там же; ПСТГУ. Факультет ИПМ. Паисий (Ларин Петр Васильевич). Указ. источник.
24 Смирнова Т. В. Сергиев Посад: репрессии 20-х годов. С. 17–33.
25 Пустынь Святого Параклита: история, архитектура, церковное искусство / насельник пустыни Св. Параклита иеродиакон Сампсон/Гаврюшин. Т. 1: Сергиев Посад, 2019.
26 Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Т. 2. С. 126.
27 Корнева А. Старый храм над Окой. URL: http://portal-logos.ru/index.php/svyatyni-zemli-ryazanskoj/palomnichestvo/item/1532-staryj-khram-nad-okoj (дата обращения: 10.08.2023).
5 января 2024 г. 15:00
Ключевые слова: Троице-Сергиева Лавра, скит Святаго Духа Утешителя Параклита, новомученики, богоборчество, большевики, репрессии, братия монастыря, постриг
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Вера должна быть осознанной
Редакция «Журнала Московской Патриархии» получает письма читателей, в которых они просят рассказать об одном из направлений служения Русской Православной Церкви. Иногда кто-то делится сокровенным или повествует о своей судьбе. Мы получили письмо от человека, который 15 лет провел в колонии строгого режима за совершенное преступление. Оказавшись в заключении в самом начале жизненного пути, человек не отчаялся, не озлобился на мир и сумел вернуться к полноценной жизни. Он пришел к Богу, смог сохранить свою личность и найти возможность для духовного образования. Как это произошло? Где он обрел силы для покаяния, хотя считал свой приговор несправедливым? Предлагаем и вам прочитать эту историю. PDF-версия.
29 декабря 2023 г. 14:00
Преподобная Евфросиния Полоцкая — княжна, игумения, просветительница
В этом году исполнилось 850 лет со дня преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, просветительницы Белорусской земли, основательницы женского монашества на Руси, «матушке Русской земли», как ее с любовью именуют. О том, как знатная княжна выбрала монашеский путь, как основала одну из первых женских обителей на Руси, ставшую центром просвещения, как спустя семь веков были возвращены мощи святой игумении из Киева в ее родной Полоцк, как одна за другой возрождались полоцкие святыни, и прежде всего Спасский монастырь, основанный преподобной Евфросинией в ХII веке, рассказывает настоятельница Спасо-Евфросиниевской обители игумения Евдокия (Левшук). PDF-версия.
27 декабря 2023 г. 13:00
В единстве с Русской Православной Церковью
Гродно, отметивший в 2023 году 895 лет со дня основания, наряду с Брестом является одним из самых западных городов Беларуси, на границе с Польшей. Близость к Польше и Литве и исторические перипетии определили для жителей этого региона непростую судьбу. Об истории, современной жизни и деятельности Гродненской епархии, сосуществовании православных и римо-католиков на западе Беларуси и о личности выдающегося белорусского иерарха митрополита Филарета (Вахромеева) «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава епархии архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. PDF-версия.
25 декабря 2023 г. 14:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Митрополит Минский и Заславский Вениамин: «Мы все происходим от купели князя Владимира»
Белорусский экзархат Московского Патриархата объединяет епархии на территории всей Беларуси. Православие на этой земле распространено с 992 года, и на протяжении более 1030 лет белорусский народ свидетельствует о своей преданности православной вере. О служении в Беларуси в преддверии 35-летия создания Белорусского экзархата, жизни Минской епархии и единстве Русской Православной Церкви в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. PDF-версия.
20 декабря 2023 г. 14:00