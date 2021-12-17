Родом угреня

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКОГО: НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Борисоглебский монастырь в Торжке, основанный около 1038 года, — древнейшая обитель на нашей земле, сыгравшая важную роль в распространении христианства на Руси. История монастыря неразрывно связана с его основателем — преподобным Ефремом Новоторжским, 450-летие обретения мощей которого отмечается в июне этого года. Проанализировав различные источники и документы, российский ученый предлагает свою трактовку событий жития подвижника. Действительно ли Ефрем и его братья прибыли на Русь, как считается, из Венгрии, мог ли преподобный построить каменный храм во имя Бориса и Глеба, а также о том, почему святой Ефрем, скорее всего, был убит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Всероссийского историко-этнографического музея, кандидат филологических наук Виктор Кузнецов. PDF-версия.

Не смогли преподобнаго жития искупити

Согласно церковной традиции, которой в той или иной мере следует большинство ученых, Ефрем Новоторжский вместе со своими братьями Георгием и Моисеем прибыл из Венгрии на службу к князю Борису Владимировичу. Георгий был ближайшим слугой князя, любившего его «без меры» и подарившего ему золотую гривну — знак отличия и особого княжеского расположения. В 1015 году на реке Альте святой князь Борис был убит по приказу Святополка Окаянного. Вместе с ним погиб и Георгий: убийцы обезглавили его, чтобы снять дорогой княжеский подарок. Моисею удалось бежать, после чего он оказался в плену в Польше, где пострадал ради сохранения телесной чистоты и остаток дней провел в Киево-Печерском монастыре.

Ефрем служил у князя Бориса конюшим и, по всей видимости, во времена этих событий находился в Ростове, поэтому оказался на реке Альте позже. На месте страшного злодеяния он пытался найти тело брата, но отыскал только голову Георгия. Не желая больше иметь дело с княжескими распрями и враждой, он отправился на север Руси, в Новгородские земли, чтобы служить Богу и людям.

Известно, что около Нового Торга в 1038 году он основал монастырь и построил в нем каменный храм в честь святых Бориса и Глеба. Скончался Ефрем мирно в глубокой старости 28 января 1053 года и был погребен в основанном им соборе. Вместе с ним в гроб положили отсеченную главу Георгия, которую Ефрем всю жизнь хранил у себя. Как сообщает преподобный Димитрий Ростовский, «у гроба его многие чудеса совершались и подавались исцеления болящим». Мощи преподобного были обретены 11 июня 1572 года. При митрополите Московском и всея Руси Дионисии в 1584–1587 годах Ефрем Новоторжский был причислен к лику святых с установлением ему местного празднования (точный год канонизации неизвестен).

Житие преподобного было написано неизвестным агиографом еще в древности. Это «сущее писание» о святом в 1372 году было вывезено из Торжка во время его разгрома тверским князем Михаилом Александровичем. Поскольку иноки Борисоглебского монастыря жили «в велицеи нищете» и не смогли «преподобнаго жития искупити», позже оно сгорело в одном из тверских пожаров. Взамен этого текста архимандритом Борисоглебского монастыря Мисаилом (1552–1588) незадолго до смерти было создано новое Житие преподобного Ефрема. В XVII веке оно было заново отредактировано и дополнено описаниями посмертных чудес преподобного.

Пролом неправильной формы

По свидетельству самого архимандрита Мисаила, он составил Житие на основе устных рассказов, поэтому входящие в него сведения содержат много неточностей. Исправление Жития в середине XVII века внесло в эти сведения еще больше противоречий. Все это побуждает исследователей к дальнейшему изучению общепринятой биографии новоторжского святого. В настоящее время, опираясь на накопленные знания, можно утверждать следующее.

1. Прочно утвердившееся мнение, что Ефрем и его братья прибыли на Русь из Венгрии (Угорской земли), не находит подтверждения в Житии, написанном Мисаилом. В нем говорится, что они были «родом угреня» или «угрины зовомы», то есть они были по национальности венграми (уграми) или их называли венграми. Скорее всего, они происходили из тех венгров, которые приглашались на службу князьями Владимиром и Святославом, и жили в Киеве. Необходимость в венграх была обусловлена тем, что в то время они еще сохраняли свои кочевые навыки коневодства и тактику конного боя, в то время как русское войско было искусно в пешем походе. Поэтому сведения Жития о том, что Ефрем был конюшим, скорее всего, соответствуют действительности. В Древней Руси конюший отвечал за содержание коней в княжеской дружине и входил в ближайшее окружение князя. Мысль, что Ефрем и его братья были родом из Угорской земли, впервые появилась в Житии XVII века в результате домысливания сообщения Жития, написанного архимандритом Мисаилом.

2. Преподобный Ефрем не мог быть строителем каменного храма во имя Бориса и Глеба. Как показали архитектурно-археологические исследования, этот храм был построен в 1190-е годы. Дата его возведения и основания Борисоглебского монастыря (1038) впервые без указания источников появилась в «Истории Российской иерархии» архимандрита Амвросия (Орнатского) и позже была повторена почти во всех исследованиях.

3. В Житии преподобный Ефрем называется архимандритом, однако этот сан появился на Руси с конца XII – начала XIII века.

4. Основанный преподобным Ефремом монастырь и церковь в нем вряд ли могли быть посвящены святым Борису и Глебу. Первый храм в честь князей-страстотерпцев был построен на месте их погребения в Вышгороде в 1072 году, а оформление их церковного почитания протекало с 1020-х до 1070-х годов. Самым ранним документом, в котором Борис и Глеб упоминаются как святые, в настоящее время является новгородская берестяная грамота № 906, датирующаяся 1050–1070 годами. В богослужебных текстах имена святых Бориса и Глеба впервые появляются в конце XI – начале XII века. Активное же строительство Борисоглебских храмов и монастырей на Руси началось после того, как в 1115 году Владимир Мономах с братьями выстроил в Вышгороде новый большой каменный храм во имя Бориса и Глеба, в который были перенесены их мощи.

5. Житие, согласно канону жанра, рисует мирную, благочестивую кончину новоторжского святого. Однако рискнем предположить, что в действительности дело обстояло иначе. Во время открытия мощей преподобного 5 февраля 1919 года врач, производивший их осмотр, отметил, что «череп, принадлежащий Ефрему, имеет с правой стороны пролом неправильной формы».

До обретения мощей в 1572 году они покоились в каменном гробе и не могли подвергаться постороннему воздействию, а после обретения отношение к ним было в высшей степени благоговейным. Следовательно, пролом в черепе появился до погребения Ефрема. Очевидно, что он является следствием сильного удара тупым предметом (палицей, булавой и т. п.). Отсюда напрашивается вывод, что преподобный был убит. Насильственная смерть первых проповедников христианства не была редкостью на Руси. Однако сам факт основания Борисоглебского монастыря преподобным Ефремом не вызывает никаких сомнений. О значительной древности монастыря говорит выявленный на его территории мощный культурный слой, который датируется XI – первой половиной XII века.

Обретены нетленными и издающими велие благоухание

История церковного почитания преподобного Ефрема Новоторжского еще ожидает своего прояснения. Однако уже сейчас совершенно очевидно, что в Торжке он почитался как святой чудотворец еще до обретения мощей и официальной канонизации. Об этом свидетельствует духовная грамота Федора Никитича Лавровского 1546 года, в которой он завещает своим душеприказчикам дать «дервня Гумнищо в Торжок, в монастырь святым чюдотворцом Борису и Глебу и святому чюдотворцу Ефрему».

Устоявшееся мнение, что церковное прославление Ефрема Новоторжского состоялось при митрополите Московском и всея Руси Дионисии в 1584–1587 годах, тоже вряд ли соответствует действительности. Оно появилось вследствие неправильной интерпретации известным историком В. О. Ключевским путаных сведений Жития XVII века. До него ни один исследователь не связывал канонизацию Ефрема, составление ему службы и написание Жития с деятельностью митрополита Дионисия. Более того, в работе иеромонаха Борисоглебского монастыря Илиодора, которая была издана в 1861 году и осталась неизвестной В. О. Ключевскому, дата и обстоятельства церковного прославления Ефрема Новоторжского указаны предельно ясно: «В 1572 году в царствование благочестивейшего государя царя и великого князя Иоанна IV Васильевича Грозного, при Московском митрополите Корнилии IV, при настоятельстве в сем монастыре архимандрита Мисаила, новгородским архиепископом Леонидом открыты были мощи преподобного Ефрема и обретены совершенно нетленными и издающими велие благоухание. На торжественном и всенародном освидетельствовании нетления их и по признании их святыми установлено было праздновать память преподобного Ефрема 28 генваря, а открытие святых мощей 11 июня». Таким образом, общецерковное прославление новоторжского святого состоялось во время обретения его мощей 11 июня 1572 года.

Документы первой половины XVII века свидетельствуют, что в это время почитание преподобного Ефрема Новоторжского уже было всероссийским. Канон в день его памяти 28 января был помещен в богослужебном Уставе («Око церковное»), изданном при Патриархе Гермогене в 1610 году. В 1621 году Патриархом Филаретом (Романовым) было установлено празднование памяти Ефрема Новоторжского в московском Успенском соборе — главном храме страны. Он включал поминовение новоторжского подвижника в свое келейное правило.

Первые представители династии Романовых и Патриархи Московские не оставляли своей милостью обитель преподобного Ефрема Новоторжского. Цари Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич делали богатые вклады и пожертвования в монастырь. По благословению и на средства Патриарха Иоасафа II, принявшего в Борисоглебском монастыре монашеский постриг, в обители в 1670–1671 годах была выстроена (или перестроена) церковь в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Он же в начале 1670-х годов направил в Торжок мастеров из Троице-Сергиева монастыря Иоакима Макарьева и Луку Степанова, которые перестроили или выстроили заново Ефремовский придел Борисоглебского собора. В 1676–1677 годах был отремонтирован придел во имя святых Иоакима и Анны. Весьма вероятно, что с этим ремонтом связано обретение мощей преподобного Аркадия, ученика и келейника Ефрема. Обнаруженные 11 июля 1677 года в правой части Борисоглебской церкви мощи святого были торжественно перенесены в придел святых Иоакима и Анны и помещены в специально сделанном склепе под спудом.

Позолоченный мастерок для Екатерины II

В 80–90-х годах XVII века Борисоглебский монастырь переживал расцвет. При архимандрите Тарасии (1682–1695) многими царскими грамотами ему были даны «рыбные ловли на реке Тверце, воскобойня в Торжке и другие выгоды». К обители были приписаны два загородных монастыря, а также Удомельский монастырь святого Иоанна Богослова. В 1684 году в монастыре была построена кирпичная надвратная церковь в честь Воздвижения Честного Креста Господня с приделами во имя святых Иоанна Богослова и Николая Чудотворца.

Знаменательное событие произошло в монастыре 11 июня 1690 года: мощи преподобного Ефрема были торжественно переложены из древнего каменного саркофага в новую деревянную раку, обшитую снаружи и изнутри венецианским бархатом. Официально рака была дарована от имени обоих царей-соправителей Иоанна и Петра, однако, скорее всего, инициатором и ее изготовления, и передачи в Борисоглебский монастырь был именно Петр.

В 1784 году императрица Екатерина II распорядилась выделить из казны 22 759 рублей ассигнациями (огромную по тем временам сумму) на строительство нового грандиозного собора во имя святых Бориса и Глеба. Она присутствовала при закладке храма 9 июня 1785 года и серебряными позолоченными мастерком и молотком заложила первый камень его фундамента. Автором проекта нового храма был выдающийся деятель русской культуры конца XVIII века уроженец Новоторжской земли Николай Александрович Львов, а иконы для соборного иконостаса написал тогда еще малоизвестный Владимир Лукич Боровиковский.

В 1798 году Н. А. Львов выполнил чертеж новой серебряной раки для мощей преподобного Ефрема. При разборе старого здания собора в одном из его столпов были обнаружены деревянные богослужебные сосуды — дискос, лжица и два блюдца, а также подсвечники и посох. Все сочли найденные предметы принадлежащими Ефрему, они были оправлены серебром и хранились в монастырской ризнице.

Ярким проявлением церковно-народного почитания преподобного Ефрема в Торжке был крестный ход 11 июня. В городе постепенно накапливалась память о нескольких знаменательных событиях, происходивших в разные времена в этот день: обретение мощей преподобного (1572), перенесение мощей в раку, пожертвованную Петром I (1690), перенесение мощей в Введенскую церковь из старого Борисоглебского собора перед началом его строительства, их перенесение обратно и освящение нового собора (1784, 1795, 1796). Крестный ход происходил следующим образом: совершив ранние Литургии, священники и церковнослужители всех городских церквей с хоругвями и иконами собирались в городской Спасо-Преображенский собор и далее под звон колоколов выдвигались к Борисоглебскому монастырю.

В 1864 году настоятель монастыря архимандрит Антоний с братией, городским духовенством и всеми горожанами обратились в Святейший Синод с просьбой разрешить обнесение раки с мощами преподобного Ефрема вокруг Борисоглебского собора по окончании в нем Божественной литургии после крестного хода. Они мотивировали необходимость этого тем, что «стечение народа бывает очень велико, так что не только в церкви, но и на улице вокруг собора бывает значительная теснота от богомольцев, жаждущих слушать церковное пение и видеть святую раку с нетленными мощами преподобного».

После получения в декабре 1864 года разрешения крестный ход стал завершаться обнесением мощей преподобного Ефрема вокруг Борисоглебского собора. Для того чтобы как можно больше богомольцев могли приложиться к мощам преподобного, раку выносили из собора и устанавливали под специально построенным навесом.

В 1874 году на средства новоторжских купцов и почетных граждан Василия, Акима и Николая Карповичей Штанковских известным художником-скульптором и ювелиром Сергеем Федоровичем Верховским была создана новая серебряная рака для мощей преподобного Ефрема. Ее украшали рельефные изображения из Жития, а также сцена чудесного спасения заступничеством святого некоего дворянина Якова Жеребцова, потерпевшего кораблекрушение на Тверце в 1709 году. Переложение мощей в новую раку состоялось 11 июня, и, таким образом, к памятным событиям, отмечаемым ежегодным крестным ходом в этот день, добавилось еще одно.

Все ценности Борисоглебского монастыря, в том числе и раки преподобного Ефрема, были утрачены в советские годы. В 1931 году обитель обратили в общежитие льносовхоза им. Молотова. Мощи святого перенесли в Михайловскую (Благовещенскую) церковь, откуда они в 1936 году были вывезены в неизвестном направлении, а сам храм закрыт. В 1945 году власти разрешили открыть Михайловскую церковь и провести 11 (24) июня традиционный крестный ход; правда, он был ограничен прилегающей к храму территорией.

В 1994 году комплекс зданий Борисоглебского монастыря был возвращен Русской Православной Церкви. В 1995 году в нем поселилось пять иноков, в этом же году обитель преподобного Ефрема посетил Патриарх Алексий II. В 1998 году в день обретения и перенесения мощей преподобного Ефрема 11 (24) июня в Борисоглебском монастыре возобновилась литургическая жизнь. В июле 2015 года в городе Торжке был установлен памятник преподобному Ефрему Новоторжскому (скульптор — народный художник Российской Федерации, клирик храма в честь Казанской иконы Божией Матери п. Власьево, г. Тверь, священник Евгений Антонов).

Двадцать первого июля 2019 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещая с визитом город Торжок, совершил в монастыре Божественную литургию. В день памяти преподобного Аркадия Новоторжского, 26 декабря 2020 года, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил Введенский монастырский каменный храм Борисоглебского монастыря, которому в том году исполнилось 400 лет. Архипастырь освятил икону Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая была специально написана по случаю 400-летия Введенского храма.

Митрополит Тверской и Кашинский АМВРОСИЙ: Преподобный Ефрем стал своего рода камертоном святости на нашей земле

Преподобный Ефрем — первый из канонизированных святых Тверской земли и один из первых русских святых. После него пришли многие и многие люди, принесшие Богу достойный плод своей жизни, ставшие святыми, но преподобный Ефрем был первым среди них. А потому для нас этот святой имеет особенное значение, он стал своего рода камертоном святости на нашей земле.

С того времени, когда жил преподобный Ефрем, прошло почти тысячелетие. Канули в реку истории имена многих славных и сильных людей того времени — героев и злодеев, правителей и купцов. Но память преподобного Ефрема и поныне с нами. Возрождается основанная некогда им святая обитель, и в ней вновь творят свой подвиг монашествующие и совершаются богослужения.

Время сглаживает многое, но оно не способно стереть из памяти верующих людей имена святых, которые, может быть, во время жизни не были знаменитыми или влиятельными людьми, но были значимы в очах Божиих. И это большой урок всемнам, живущим ныне: тихая, неприметная, но ревностная жизнь в служении Богу и ближним оказывается гораздо важнее, чем великие свершения,чем слава и сила земная.