Божие благословение людям

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ ОБИТЕЛЬ И ТРАДИЦИИ СТАРЧЕСТВА

Псково-Печерский Успенский монастырь, древний удел Пресвятой Богородицы на северо-западе Руси, имеет важное значение для истории Русской Православной Церкви и русского монашества. Среди иноков выдающиеся церковные деятели, в том числе два Патриарха — Иоаким и Пимен — и восемь епископов. Печерская обитель, отмечающая 550-летие в 2023 году, за многовековую историю прославилась своими старцами. PDF-версия.

Сохраняя традиции Святой Руси

Традиция старческого окормления всегда бережно сохранялась в Псково-Печерском монастыре. В XV–XVII столетиях в обители подвизались преподобные Марк, Иона, Васса, Вассиан, Дорофей Югский, преподобномученик Корнилий. Здесь преподобный иеросхимонах Лазарь Прозорливый принял постриг в 1785 году и пребывал безвыходно до самой кончины. Это был замечательный аскет, делатель Иисусовой молитвы, получивший (по образу евангельского Лазаря, друга Христова) таинственный опыт временной кончины, за которой последовало его возвращение к жизни. С XVI по XX столетие Псково-Печерский монастырь неизменно пребывал надежным военным и духовным оплотом Древней Руси, а также России нового и новейшего времени — на ее северо-западных рубежах. В качестве «государевой крепости» обитель выдержала с середины XVI по начало XVIII столетия целый ряд вражеских осад и нападений. В эпоху польской интервенции, шведской экспансии, в годы революции, в период Гражданской и Великой Отечественной войн Псково-Печерский монастырь был защитником для проживавших в этих краях православных русских и эстонцев, одновременно способствуя сохранению чистоты православной веры.

В Средневековье Печерская обитель являлась одним из значимых центров иконописи, книжности, летописания. Монастырь был и важнейшим миссионерским центром: силами насельников — в первую очередь преподобномученика Корнилия и его учеников — полиэтническое население окружавших обитель территорий оказалось обращено в Православие. Монастырь объединил вокруг себя и русское население Псковской земли и Печорского края, являясь хранителем и проповедником Христовой истины, осуществляя духовное окормление верующих. Когда эти места находились в составе Эстонского государства (1920–1940), Псково-­Печерский монастырь бережно сохранял и приумножал те традиции Святой Руси, что в тот же самый исторический период — в годы развернувшихся в СССР атеистических репрессий — уничтожались советской властью.

Печерская обитель почти не успела пострадать от антицерковных гонений после включения Эстонии в состав СССР в 1940 году. После освобождения в 1944 году территории Печорского края от немецкой оккупации монастырь в течение многих десятилетий оставался одним из немногих центров на территории СССР, где никогда не прерывалась традиция монашеского подвига, духовного молитвенного делания, а также окормления верующих опытными монахами-старцами.

Известно, что старчество (начиная со времен возродившего его преподобного Паисия (Величковского; 1722–1794)) — особый, характерный для русской монашеской традиции образ духовного наставничества, адресованного не только монашествующим, но также и всем нуждающимся в духовных советах мирянам. Окормление у старца подразумевает духовные беседы, мудрые наставления, побуждающие христианина к покаянию как победе над грехом и перемене ума, включает послушание пасомых духовнику, а также, если старец имеет священный сан, исповедь. Между старцем и его чадами возникает теснейшая связь.

Об особом значении духовного руководства в христианской жизни как пути к стяжанию учеником старца тех же духовных добродетелей, которыми обладает его наставник, свидетельствовал еще святитель Василий Великий: «У добрых учителей и уроки добрые, а у злых, конечно, злые... Если поручишь себя мужу, украшенному многими [духовными] доблестями, то соделаешься наследником благ, какие в нем»1. А преподобный Иоанн Кассиан Римлянин подчеркивал, что окормление у духовного отца — старца — есть надежный путь к истинному христианскому совершенству: «Очевидно, Господь никому не открывает пути совершенства, кроме руководимых к оному духовными отцами... по изречению [Писания], которое надлежит тщательнейше соблюдать: спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе (Втор. 32, 7)»2.

Известно, что старчество есть школа христианской любви и смирения. Старчество есть постоянное общение пасомых с их духовно умудренными руководителями — при серьезной внимательности к их советам. При этом старец не только наставляет, но также и неотступно молится за своих духовных чад. Иногда Господь открывает старцам глубины сердца и сокровенные помыслы пасомых, направляя их через духовника на верный путь спасения...

Феномен старчества — особо значимое явление в духовной жизни Псково-Печерского монастыря в ХХ веке, а в чем-то и уникальное для этой эпохи. Основоположником старческой традиции обители в прошлом столетии был иеро­схимонах Феодосий († 1908), каждодневно на протяжении многих лет совершавший раннюю Литургию в Успенском храме, окормлявший множество духовных чад; в 1903 году император Николай II в день своего приезда в Печерскую обитель посетил его для личной беседы.

В Псково-Печерском монастыре существовала собственная богатая и своеобразная традиция старчества. Вместе с тем в годы советской власти в обители подвизались и те из монашествующих, что ранее были тесно связаны с закрывшимися после революции монастырями — Старым Валаамом, Троице-Сергиевой лаврой, Оптиной, Вышенской, Макарьевской и Глинской пустынями.

Труден путь монашеский, но труднее подвиг схимнический

Среди старцев Псково-Печерского монастыря наибольшую известность имел преподобный иеросхимонах Симеон (Желнин; 1869–1960), подвизавшийся в обители с 1896 года, по воспоминаниям современников, смиренный и трудолюбивый монах, опытный духовник, всегда преисполненный христианской любовью к пасомым. Иеросхимонах Симеон в течение долгих лет окормлял большое число своих духовных чад-мирян и братию обители, был известен даром прозорливости и чудотворений, о которых сохранились многочисленные свидетельства очевидцев.

Преподобный Симеон, в миру Василий Иванович Желнин, родился 1 марта 1869 года в деревне Яковлевской Островского уезда Псковской губернии в крестьянской семье (известны имена его родителей — Иван и Наталья), был крещен в храме погоста Вехнево, окончил сельскую школу. С детских лет Василий мечтал о монашестве; заметное влияние на его духовные устремления оказал преподобный Корнилий Крыпецкий (1841–1903), посещавший дом его родителей и предсказавший семилетнему отроку Василию его будущий монашеский постриг.

В десять лет Василий — под впечатлением рассказов о преподобном Серафиме Саровском — в подражание ему нашел в поле большой камень и часто совершал на нем молитву. С 12-летнего возраста он ежегодно бывал вместе с родителями в Псково-Печерском монастыре, где очень хотел остаться. Однако родители долгое время настаивали на его женитьбе. До 25 лет он занимался крестьянским трудом. Василий несколько раз испрашивал благословения у местного блаженного старца Симеона на иноческую жизнь, но поначалу не получил ответа; затем блаженный неожиданно сделал бич из веревок и выгнал мужчину из дома на улицу: Василий понял это так, как будто старец выгоняет его из дома в монастырь.

В 1896 году, получив отцовское благословение, Василий поступил послушником в Печерскую обитель, где в течение семи лет был келейником наместника архимандрита Мефодия (Холмского; 1831–1906; наместник с 1894 по 1906 год). В 1900 году Василий принял монашеский постриг с именем Вассиан и затем был рукоположен во иеродиакона (26 марта 1901 года епископом Псковским и Порховским Антонином (Державиным)), потом — в сан иеромонаха (15 мая 1903 года следующим псковским архиереем — архиепископом Сергием (Ланиным)). В последующие годы отец Вассиан нес различные монастырские послушания: следил за монастырским освещением, столярничал, работал в саду обители и на пчельнике, был помощником казначея, занимался восстановлением Псковского Снетогорского монастыря Рождества Богородицы, трудился в монастырском имении Мустищево.

Известно, что отец Вассиан в то время искал принятия схимы, чтобы целиком посвятить себя молитве и иноческому духовному подвигу, однако тогдашний настоятель Псково-­Печерского монастыря епископ Иоанн (Булин; 1893–1941; настоятель обители с 1920 по 1932 год) долгое время не давал на это благословения. Наконец 12 февраля 1927 года3 иеромонах Вассиан (Желнин) был пострижен в великую схиму с именем Симеон — в честь святого праведного Симеона Богоприимца.

Сразу же после пострига епископ Иоанн проводил преподобного Симеона в его новую пещерную келью возле Успенского храма — с маленьким оконцем, мрачную, с мокрыми песчаными стенами и сырым воздухом — и оставил здесь со словами: «Вот тебе келья, здесь и умрешь»4. Отец Симеон постепенно привел в порядок новое жилище; в этой келье он действительно прожил до конца земных дней. По свидетельству самого преподобного старца, в первые месяцы затвора ему пришлось пережить страшные бесовские нападения, однако со временем он научился их побеждать и отражать силой креста и непрестанной Иисусовой молитвы.

В своей «Автобиографии» старец писал: «Враг рода человеческого не оставляет в покое человека, а в особенности тех, которые решились последовать Христу и идти Его крестным путем. По прибытии в новую келью, в которую меня привел настоятель и где мне пришлось ночевать первую ночь одному, приступили ко мне злые духи, которых стала полная келья. Страшные такие. Я их раньше никогда не видел и страшно испугался и не знал, что и делать. А они начали на меня кричать, дергать и гнать. Говорят: “Зачем ты сюда пришел? Уходи отсюда, все равно мы не дадим тебе здесь жить” и тому подобное. Я закрыл лицо свое руками, чтобы их не видеть, а сам трясся от страха да только говорил: “Господи, приими дух мой”. Думал, что и не переживу этой страсти, от которой даже не мог перекреститься. Во втором часу [ночи] они скрылись, а я не мог уже уснуть. Такие страхи продолжались много раз, но мне уже не так были страшны при помощи Божией, как в первое время; и я уже научился отражать их силою креста и молитвы. Вот так и дожил до конца моей жизни — в этой келье, по благословению епископа Иоанна. Труден путь монашеский, но труднее подвиг схимнический — если идти так, как указал нам Подвигоположник наш Господь Иисус Христос. При помощи Святаго Духа все возможно победить, перенести, претерпеть и достигнуть вожделеннаго, обетованнаго нам Им, неизглаголаннаго вечного наследия в Его Царствии Небесном»5.

Без дела никогда не сидел

В 1930-е годы преподобный Симеон много читал духовной литературы, изучал наследие древних отцов-подвижников. «Добротолюбие», «Отечник», «Цветник духовный», творения преподобных Иоанна Лествичника, Варсонофия, Исаака Сирина и других святых отцов оказали на него сильное влияние. С каждым годом все больше мирян и представителей духовенства приезжало в Псково-Печерский монастырь за духовным советом старца. До конца жизни преподобный Симеон являлся и братским духовником.

В последующие десятилетия старец нес сложное послушание — отчитывал бесноватых. Он обычно совершал все ранние Литургии в Успенском храме. Много трудился, занимался столярным делом, благоустройством территории монастыря, без дела никогда не сидел; хотя был уже в схиме, все равно трудился по хозяйству над чем-нибудь.

Существуют свидетельства очевидцев жизни преподобного Симеона, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны. В годы, когда Печоры оккупировали немецкие войска, монахи прятали в пещерах и куполах Успенского храма наших партизан6. Так, известно, что именно преподобный Симеон носил скрывавшимся тогда в Псково-Печерском монастыре бойцам хлеб и воду7.

В марте 1944 года, в связи с активным наступлением Красной армии, немецкие оккупационные власти вывезли в Германию сокровища монастырской ризницы. Готовясь к отступлению, немецкое командование потребовало от настоятеля обители письменного согласия на эвакуацию всех насельников в Германию. Монастырь предполагалось взорвать. В ночь перед назначенной немцами насильственной эвакуацией братии и запланированным взрывом зданий все насельники обители собрались в Успенском пещерном храме перед мощами преподобномученика Корнилия и чудотворной монастырской иконой Успения Пресвятой Богородицы и молились о том, чтобы угроза миновала; соборную молитву в ту ночь возглавлял преподобный Симеон8. На следующий день твердое нежелание братии подчиниться оккупационным властям и приближение советских войск спасли Псково-Печерский монастырь от уничтожения. Одиннадцатого августа 1944 года Печоры были освобождены.

В послевоенные годы преподобный Симеон, находясь уже в преклонных летах, целиком посвятил себя келейной молитве, храмовым богослужениям (ежедневно причащался) и пастырским трудам — окормлению многочисленных духовных чад. Говорил он всегда просто и доступно, с любовью и в то же время с отеческой твердостью наставляя в соблюдении Христовых заповедей. По многочисленным свидетельствам, в этот период его жития по молитвам святого совершались многочисленные исцеления — от паралича, рака, желудочных и глазных болезней и многих других недугов; также известны и неоднократные случаи его прозорливости. По свидетельству казначея обители архимандрита Нафанаила (Поспелова), старец предрек будущему Предстоятелю Русской Православной Церкви архимандриту Пимену (Извекову), являвшемуся с 1949 по 1954 год наместником Псково-Печерского монастыря, его Патриаршество9.

Известно, что преподобный Симеон пользовался особым уважением наместника обители игумена Алипия (Воронова; наместник с 1959 по 1975 год). Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вспоминал, как он в детстве посетил старца Симеона в его «высеченной в горе келье близ Успенского собора... Этот человек словно светился... как будто солнце заглянуло в тень. Радостным, веселым, светящимся был старец Симеон, и это теплое воспоминание о встрече с ним я сохраню до конца своих дней. Тогда я сказал себе, что это, наверное, и есть святой человек»10.

В последние годы преподобный Симеон физически ослаб, много болел, однако продолжал принимать приходивших к нему за духовным советом верующих — порой лежа в постели; за старцем постоянно ухаживали его ученик, друг и сомолитвенник архимандрит Серафим (Розенберг), а также келейница монахиня Александра.

Преподобный Симеон скончался 5 (18) января 1960 года, в Крещенский сочельник, и был погребен в «Богом зданных» пещерах обители. И после смерти он пользовался особым почитанием братии Псково-Печерского монастыря и приезжавших в обитель многочисленных паломников. Известно, что у гроба старца происходили многочисленные чудеса и исцеления. В 2003 году преподобный Симеон был прославлен в лике местночтимых псковских святых; его мощи перенесли из пещер в монастырский Сретенский храм. Позднее, в 2016 году, было установлено общецерковное почитание преподобного Симеона с включением его имени в месяцеслов Русской Православной Церкви.

Предать себя Господу, как железо ковачу

Духовные наставления преподобного Симеона сохранились прежде всего в записях его ученика архимандрита Серафима (Розенберга) и некоторых посещавших старца верующих. Содержание в целом отражает основную тематику тех поучений древних подвижников, к которым на всем протяжении монашеской жизни постоянно обращался святой: христианский путь ко спасению, смысл монашеского подвига, аскетизм, любовь к Богу и ближнему, Промысл Божий, покаяние, труд, пост, молитва, смирение, борьба с грехом, перенесение искушений и страданий, страх Божий, память смертная.

Советы старца отличаются краткостью, ясностью мысли, простотой и афористичностью формулировок. Преподобный Симеон постоянно подчеркивает: «Истина всегда проста»11. Он стремится избежать в своем напутствии каких бы то ни было крайностей, утверждая, что монаху и всякому христианину в деле его спасения «нужно идти средним — царским — путем»12. Преподобный именует монастырь «нравственной врачебницей»13. Монаху следует здесь приобрести важнейшие христианские добродетели: «Нужны тебе: любовь к Богу и человеку, чистота, вера, кротость, воздержание, терпение, нестяжание, смирение»14, при этом надлежит постоянно и деятельно исполнять заповеди Божии15 .

Путь ко спасению преподобный Симеон понимает, с одной стороны, как исцеление от греха и страстей, а с другой — как восхождение к благодатному соединению с Богом в союзе любви. С особой настойчивостью старец говорит о добродетели любви как главнейшем основании духовного и благодатного единства христианина с Богом: «При слове “Бог” любовью наполняйся»16; «любовь — двигатель, приближающий к Богу»17. И в молитве монаху следует прежде всего «просить у Бога любви»18. Молитва — главный инструмент монаха и всякого христианина при достижении единства с Творцом: «Что такое молитва? Живому Богу говоришь от сердца, в великом внимании — и Он слышит! Каждое слово!»19 Бог, к Которому монах обращается в молитве, не далек от него, но близок ко всякому, кто стремится к духовному союзу с Ним: «В молитве не гляди вдаль и ввысь, как бы призывая далекого Бога. Бог ближе воздуха к нам, опусти очи, смирись, углубись в себя, страшись и плачь о грехах, и кайся Богу, и проси и благодари, так как Бог близ, сам же ты отдалился от Него своими гордостью, суетою, грехами, рассеянием помыслов»20.

В молитве следует испрашивать непрестанного памятования о Боге и просить помощи Божией в борьбе с грехом, а также самого дара молитвы: «Проси [у] Бога памяти о Нем и молитвы и помощи в борьбе»21. В молитве монаху следует постоянно вопрошать Бога, как ему следует себя вести, что говорить и как поступать по отношению к ближнему: «Молись, указал бы Бог, что сказать, делать, как поступать»22. Преподобный подчеркивает, что молитва должна твориться с постоянством и с особой настойчивостью: следует «докучать Богу»23.

Важнейшее значение для монаха имеет непрестанная молитва Иисусова: «Блаженство монаха все вот в чем — во взывании из глубины души, с великим смирением себя пред величеством Бога и с глубоким сердечным сокрушением, о своей греховности (вине) и неисправности: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»24. Вместе с тем к совершению Иисусовой молитвы бывает духовно готов не всякий монах25. Важное значение на пути ко спасению имеет терпеливое перенесение скорбей и страданий: «Спасение наше — на кресте, а именно в крестных страданиях. Через... скорби и страдания мы прививаемся ко Кресту Христову и из него приемлем силу крестную... Кто чуждается скорбей, тот отрекается от своего спасения»26.

Борьба с грехом и с бесовскими искушениями не может осуществляться без благодатной помощи Божией, однако ее важнейшее основание также и в людской свободе: «Помни: это всегда в моей воле — волю Божию или волю диавола творить, ко спасению или к погибели идти»27; «Брось свои страсти виновникам их — демонам»28. Особое значение для христианина на пути ко спасению имеет покаяние: «в покаянии — вся тайна спасения»29; «Трепет твой — покаяние»30. Не существует греха, который Бог не простил бы кающемуся: «Нет такого греха, который не очищается — при покаянии — Кровию Христовою»31. В борьбе с грехом и страстями следует уделять особое внимание не только грехам тяжелым, но и грехам малым, которые порой незаметно, но губительно воздействуют на человеческую душу: «Множество малых грехопадений (незаметных, привычных) тяжелее душе человека, нежели несколько великих, всегда стоящих в памяти, могущих всегда быть снятыми в покаянии... Легче борьба с великим грехом, легче возненавидеть его»32.

Говоря о богопознании и богообщении, преподобный Симеон подчеркивает, что единство с Богом — естественное состояние для человека: «Что рыба в воде — то человек должен быть в Боге»33. Монашеский подвиг — это постоянная духовная активность: «Не спи, борись, понуждай себя размышлениями о смерти, суде, вечности, любви Божией, страданиях Иисуса Христа»34. Монаху следует прежде всего, побеждая грех и страсти, обрести сердечный мир и смирение, которое и есть «главное основание сердечного мира»35. При этом для монаха важен не только труд духовный, но и физический: «Трудись по любви к Богу и ради спасения себя»36.

Монаху следует осуществлять свой духовный подвиг творчески, пользуясь заложенными в человека Богом при творении его естественными природными способностями: «Не даешь труда уму. Имей мужество пользоваться собственным разумом. Мудр будь о Господе»37. Вместе с тем монаху, полагающему фундамент своего спасения посредством личной живой веры в Господа Иисуса Христа, следует целиком предать себя Богу и Его святой воле, ибо Бог и есть подлинный Совершитель нашего спасения: «Сначала основание положи каменное — веру живую, потом и здание нужно созидать понемногу — предать себя Господу, как железо ковачу»38.

Я здесь, Господи!

Учеником и ближайшим помощником, а также собратом по иноческому подвигу преподобного Симеона был архимандрит Серафим (Розенберг; 1909–1994; в Псково-Печерском монастыре с 1932 года). Отец Серафим вел простую и строгую, скрытую от посторонних глаз аскетическую жизнь; после кончины старца Симеона принял на себя окормление многих из бывших его духовных чад, долгие годы нес послушание ризничего обители.

Наставления старца, сохранившиеся в его дневниках и записях, отличает особо строгий и напряженный настрой, призывание к постоянной молитве и покаянию. Вот что он пишет, например, о необходимости непрестанной, усиленной и горячей молитвы к Богу: «Докучать надо молитвами Господу и святым Его... В молитве своей поведай Всецарю прошение твое. Принеси Богу в молитве исповедывание грехов, сокрушение, проси Его о милости. Искренне благодари в ней Бога за благодеяния, прославляй совершенства Божии... Собираясь произнести слово молитвы, затаи над каждым дыхание. Молитва — дыхание духа. Через нее — сердечное умиление... Молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Господу: чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воле Божией и прочее... Сердце надо принести Богу в молитве, и Он не даст тебе поколебаться. Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает: не даст в век молвы праведнику (Пс. 54, 23). Слова таких твоих молитв — как бисер многоценный (как драгоценный жемчуг) для Бога... Молитва — непобедимая победа. Молитва же без надежды грешна... Не давай уму быть праздным — молись. Ум, властвуй над помыслами. В молитве и добрые мысли отгоняй, не внимай им — тать прячется под ними, чтобы отвлечь тебя. Перекрести уста, если враг не дает молитву выговорить... Нудь себя на молитву, молись о ней... Я здесь, Господи! Лица Твоего, Господи, взыщу! Продли, Господи, лета жизни моея, да потружусь во спасение, да не в погибель умру, яко заслужил ад душе своей, да потерплю Тя, поборюсь — с Твоею помощью — во очищение себя от страстей мерзких и постыдных, по милости Твоей великой... Молись за всех от сердца. Порой забывай себя. Спаси их всех, Господи!.. Кто всем сердцем желает обратиться к Богу, того Сам Бог научит, как молиться»39. И конечно же, строгий старец отец Серафим много и часто говорит о грехе и о победе над ним. И здесь звучит его главнейший и настойчивый духовный призыв, обращенный ко всякому кающемуся грешнику: «Оплачь грех и прославь Бога, восстань и паки борись»40.

Осенью 1957 года на родину из Финляндии вернулись из эмиграции старцы, некогда подвизавшиеся на Валааме. По благословению Патриарха Алексия I их приняли в число братии Псково-Печерского монастыря. Среди них был особо известен иеросхимонах Михаил (Питкевич; 1877–1962), он вел уединенный, фактически затворнический образ жизни, каждодневно служил в своей келье Литургию, являлся носителем исихастской аскетической традиции — творил непрестанно Иисусову молитву.

Старец Михаил оставил после себя замечательные пастырские наставления. Вот как он, например, отвечает на вопрос о том, что же есть самое важное в христианской жизни: «Любовь... Никогда никого не осуждай, не имей врагов, каждого уважай. В жизни избегай всего, что делает тебя горделивым и что нарушает твое душевное спокойствие. Самая лучшая молитва — это как ты и сам говоришь: “Да будет воля Твоя”. Искреннее покаяние покрывает все грехи. Всегда помни, что все треволнения в этой жизни предназначены сделать нас наиболее чуждыми миру сему. Следовательно, они ведут нас к лучшей жизни. Наружное благочестие, набожность, молитвенные песнопения, бдения и посты хороши сами по себе и необходимы, но лишь как обрамление напряженной внутренней жизни: смирения, непрекращающейся молитвы, веры в Бога и так далее. Если второе отсутствует, то и от первого немного толку... Не пренебрегай искренним покаянием, которое есть самое полезное для возрастания в нас смирения. Воистину покаяние может совершенно преобразить человека»41. В обители также подвизались валаамские старцы схиигумен Лука (Земсков; 1880–1968), иеросхимонах Иоанн (Андреев; 1874–1961), схимонах Герман (Соколов; 1879–1965), схимонах Николай (Монахов; 1876–1969) и другие.

Учеником валаамских старцев, унаследовавшим их духовную традицию, в Псково-Печерском монастыре стал иеромонах Ипполит (Халин; 1928–2002, с 1985 года — архимандрит), принявший здесь монашеский постриг и пребывавший в обители с 1957 по 1966 год, до отъезда на Афон, где провел семнадцать лет. Известным монастырским духовником, претерпевшим до поступления в обитель тяжелые советские репрессии, но неизменно относившимся ко всем с большим терпением, смирением и любовью, был схиархимандрит Агапий (Агапов; 1881–1979; в обители с 1945 года).

В послевоенные годы на жительство в Псково-­Печерский монастырь прибыли старцы: архимандрит Иероним (Тихомиров; 1905–1979; в обители с 1947 года), многие годы несший послушание келаря; иеродиакон Анатолий (Семенов; 1905–1986; в обители с 1945 года), потерявший на фронте руку, но непрестанно и благоговейно совершавший диаконское церковное служение; схиигумен Онисифор (Михайлов; 1885–1980; в обители с 1948 года), монастырский кузнец, известный своим смирением и благочестием. Особую роль в жизни Псково-Печерского монастыря во второй половине ХХ столетия сыграл архимандрит Нафанаил (Поспелов; 1920–2002; в обители с 1947 года), сын прославленного в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерея Николая Поспелова († 1938), фронтовик, опытный старец, окормлявший большое число духовных чад, более четырех десятилетий несший послушание казначея монастыря.

В 1950-е годы на жительство в Псково-­Печерский монастырь также поступили многие другие подвижники. Среди них архимандрит Феофан (Молявко; 1913–2001; в обители с 1951 года), смиренный инок, совершитель непрестанной Иисусовой молитвы; схиигумен Савва (Остапенко; 1898–1980; в обители с 1955 года) — один из наиболее известных и почитаемых печерских старцев, имевший огромное число духовных чад, приезжавших к нему за советом из самых отдаленных областей страны; архимандрит Антипа (Михайлов; 1924–1989; в обители с 1955 года), в последние годы жизни почти беспрерывно совершавший чтение неусыпаемой Псалтири, опытный духовник; архимандрит Досифей (Сороченков; 1928–1998; в обители с 1957 года) — мудрый подвижник, живший с 1966 по 1982 год на Афоне в Пантелеимоновом монастыре, а затем вернувшийся в Печоры и окормлявший здесь многочисленных духовных чад; схиархимандрит Александр (Васильев; 1927–1998; в обители с 1958 года) — опытный братский духовник, также окормлявший не только монашествующих, но и многочисленных паломников, долгие годы несший послушание благочинного, яркий проповедник; архимандрит Никита (Чесноков; 1883–1963; в обители с 1959 года) — ученик и наследник традиции святого праведного Иоанна Кронштадтского, переживший советские репрессии, заключение и лагерь, спасший в годы Великой Отечественной войны от уничтожения немецкими войсками мощи древних новгородских святых, в частности мощи святителя Никиты Новгородского, находившиеся в Софийском соборе; схиархимандрит Пимен (Гавриленко; 1883–1976; в обители с 1959 года) — один из наиболее духовно опытных печерских старцев, многолетний братский духовник, совершитель непрестанной Иисусовой молитвы.

Все да будет у тебя с любовью

С 1967 года в Псково-Печерском монастыре подвизался один из наиболее известных русских старцев ХХ века архимандрит Иоанн (Крестьянкин; 1910–2006), являвшийся духовником огромного числа русских священнослужителей, монашествующих и мирян, наделенный особой пастырской мудростью, преисполненный любовью ко всем приходившим к нему за советом, выдающийся проповедник. Известны многочисленные случаи его прозорливости, а также исцелений по молитвам старца. Наставления отца Иоанна отличались удивительной простотой и смирением, теплом и в то же время необходимой для христианского спасения духовной требовательностью.

Мудрые советы отца Иоанна часто изменяли жизнь человека. От старца можно было услышать и строгое, даже обличительное слово, но вместе с тем соединенное все с той же любовью, с сердечной заботой о приходящих и с надеждой на исправление кающегося. Именно любовь была одной из важнейших тем его проповедей и наставлений. Так, в одном из своих пасхальных писем отец Иоанн призывает: «Воскрес Спаситель, воскреснув однажды, чтобы светом Своего Воскресения озарить мир навсегда. Страдания и Гроб явили полноту любви Божией к нам и дали разумение великой тайны Жизни, побеждающей саму смерть, сам ад. И тайна эта — Любовь! Полюбите! И вы будете радоваться с другими и за других. Полюбите ближнего! И вы полюбите Христа. Полюбите обидчика и врага! И двери радости распахнутся для вас, и воскресший Христос сретит вашу воскресшую в любви душу. Вот и все! Так мало ждет от нас Господь! В этом — наш рай! Это — наше воскресение! Полюбите Любовь, и живы будете воскресшим в страдании любви Спасителем!»42

В другом письме отец Иоанн наставляет: «Как я желаю тебе, чадо мое духовное, чтобы вся жизнь твоя стала служением, и цель ее — труд для Бога, во спасение твоей души… Я призываю тебя к высоте полного самоотречения, которое достигается только любовью. Любовь освящающая, согревающая, оживляющая; любовь, забывающая себя и отдающая себя всецело Богу, а в Нем и всякому ближнему, да будет для тебя тем светочем, в котором возобразится Христос. Только в Нем — цель, смысл и истинная радость жизни. Все да будет у тебя с любовью»43.

Молитва отца Иоанна — деятельная и сильная — помогала его духовным чадам преодолевать грех, стремиться к верному исполнению евангельских заповедей, идти по пути стяжания христианских добродетелей. Отец Иоанн был погребен в монастырских «Богом зданных» пещерах на том самом месте, где до этого пребывал гроб преподобного Симеона (Желнина). Сегодняшнее почитание памяти архимандрита Иоанна среди православных людей нашего Оте­чества очень велико.

С 1974 года в Псково-Печерском монастыре подвизался известный старец и духовник архимандрит Адриан (Кирсанов; 1922–2018), наставлявший в благочестии и в христианском житии своих многочисленных духовных чад. В 1960–1970-е годы в обители также проживали схиигумен Мелхиседек (Цебенко; 1915–1992), в последние годы тяжело болевший, но смиренно и стойко переносивший свой недуг, келейно исповедовавший духовных чад; схииеродиакон Андроник (Шаруда; 1933–2010; в обители в 1968–1969 годах, затем с 1977 года), много десятилетий несший послушание садовника обители, и многие другие.

«...Старцы — это Божие благословение людям»44 — слова эти принадлежат архимандриту Иоанну (Крестьянкину), псково-печерскому старцу, который, хотя и относился к себе с удивительным смирением, как раз и оказался подобным «Божиим благословением» для своих духовных чад. Путь старчества — это подвиг служения Богу и ближнему, соединяющий в себе отеческую любовь и строгость, с особой силой призывающий всех, прибегающих за старческим советом, вместе и к радости о Господе, и к слезам покаяния, и к стяжанию христианских добродетелей, и к напряженной борьбе с грехом. Именно такое старчество — как истинное благодатное сердце русского монашества и пастырства XIX–XX столетий — и открылось в знаменитых духоносных старцах Псково-Печерской обители.

СПРАВКА

Петр Юрьевич Малков родился 5 мая 1971 г. в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт (ныне РГГУ). В 1993 г.по благословению архимандрита Иоанна (Крестьянкина) поступил учиться в Православный Свято-Тихоновский богословский институт (ныне ПСТГУ). В настоящее время заведующий кафедрой теологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель догматического богословия, патрологии, введения в литургическое Предание (сакраментологии). Кандидат богословия, член Синодальной биб­лейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Автор 25 книг, нескольких десятков статей как научного, так и публицистического, миссионерского характера. С конца 1980-х гг. вместе с отцом, диаконом Георгием Малковым, активно занимается сбором исторических материалов и устных свидетельств о псково-печерских старцах ХХ столетия.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Basilius Magnus. Ejusdem sermo asceticus // PG. 31. Col. 632CD. Рус. пер: Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении от мира и о духовном совершенстве // Василий Великий, свт. Творения. Т. 2. СПб., 1911. С. 308–309.

2 Ioannes Cassianus. Collatio II, 15 // PL. 49. Col. 549.

3 По данным «Послужного списка иеросхимонаха Симеона за 1953 год»; в дневнике игумена Павла (Горшкова) за 1927 год указывается иная дата пострига — 4-я неделя Великого поста, пришедшаяся в том году на 3 апреля по н. ст.

4 Малков Георгий, диак., Малков П. «Истина всегда проста». Преподобный Симеон Псково-Печерский. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 29.

5 Там же. С. 29–30.

6 Галаева С. Добрая традиция // Ветеран. 1989. № 48 (100).

7 Тихон (Секретарев), архим. Врата небесные. Печоры, 2006. С. 115.

8 Малков Ю. Г., диак., Малков П. Ю. «Мы всегда под крылом Божиим». Жизнь и поучения архимандрита Серафима (Розенберга). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. С. 60–63.

9 Малков Георгий, диак., Малков П. «Истина всегда проста». С. 206.

10 Там же. С. 193–194.

11 Там же. С. 331.

12 Там же. С. 294.

13 Там же. С. 311.

14 Там же. С. 323.

15 Там же. С. 337.

16 Там же. С. 297.

17 Там же. С. 339.

18 Там же. С. 348.

19 Там же.

20 Там же.

21 Там же.

22 Там же.

23 Там же.

24 Там же. С. 344.

25 См.: Там же. С. 350.

26 Там же. С. 285.

27 Там же. С. 320.

28 Там же. С. 325.

29 Там же. С. 284.

30 Там же. С. 310.

31 Там же. С. 330.

32 Там же. С. 310.

33 Там же. С. 314.

34 Там же. С. 308.

35 Там же. С. 315.

36 Там же. С. 350.

37 Там же. С. 332.

38 Там же. С. 336–337.

39 Малков Ю. Г., диак. Малков П. Ю. «Мы всегда под крылом Божиим».

С. 183–185.

40 Там же. С. 212.

41 Малков Георгий, диак., Малков П. Ю. «Любовь покрывает всё...» Жизнь и поучения иеросхимонаха Михаила (Питкевича). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. С. 281–282.

42 Божий инок: К 100-летию со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 1910–2010 гг. / сост. Т. С. Смирнова. Псков: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009. С. 190.

43 Там же. С. 190–191.

44 Ильюнина Л. Живое предание. Старец Иоанн (Крестьянкин). Красногорск: Успенский храм, 2011. С. 68.

Также читайте на нашем сайте "Печерские подвижники благочестия: традиция жива"