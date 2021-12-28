Услышать сердцем, прозреть ладонями

ЦЕРКОВЬ УСПЕШНО АПРОБИРУЕТ ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ

Дом слепоглухих в Пучкове — беспреце­дентный в России церковный проект социального сопровождения людей с серьез­ными нарушениями слуха и зрения. Возник он семь лет назад при Казанском приходе в большом селе близ Троицка, только вошедшего тогда в черту столицы (об этом начинании мы подробно рассказывали в материале «Услыши мя, Господи» в № 8 за 2016 год). С тех пор апробированные ранее практические методики по работе со слепоглухими со всей страны применяются здесь на постоянной основе. Выпускники Дома слепоглухих осваивают самостоятельное проживание в специальной тренировочной квартире в соседнем Троицке, работают на местных предприятиях и недавно отпраздновали новоселье на подворье дома — фактически втором благоустроенном жилом корпусе, с самого начала адаптированном под нужды особенных людей. PDF-версия.

Небесная устроительница

Идея церковного начинания по работе со слепоглухими подопечными возникла 22 года назад у священника Льва Аршакяна (ныне штатного клирика Казанского храма в Пучкове, а тогда только воцерковлявшегося, по его собственному признанию, молодого человека) во Святом Граде.

— Во время чуда схождения Благодатного огня я познакомился с Сергеем Сироткиным — кандидатом философских наук, в прошлом участником знаменитого в советские годы «загорского эксперимента», в ходе которого четверых выпускников специнтерната для слепоглухих детей приняли и успешно обучали в МГУ им. М. В. Ломоносова, — вспоминает отец Лев. — Мне захотелось помочь этим людям, потихоньку нашлись единомышленники. Позднее при содействии двух общественных фондов мы подошли вплотную к реализации этого замысла. А воплотить в жизнь его удалось, когда меня рукоположили и направили служить в Пучково. На приходе у нас алтарничал занимавший тогда должность помощника Президента РФ Андрей Белоусов (ныне первый вице-премьер российского Кабинета министров. — Авт.), и я дерзнул попросить его о содействии. Хотя все вместе мы, конечно, отдаем отчет, что настоящей устроительницей Дома слепоглухих стала Божия Матерь. В нашем храме, приход которого опекает общину слепоглухих воспитанников, пребывает местночтимый чудотворный список Казанской иконы. Официально зафиксировано пять случаев мироточения этой иконы. Как известно, величайшую святыню православного мира — Казанский образ Пресвятой Владычицы — обрели на пожарище близ улицы, где жили поводыри — проводники слепых людей. Поэтому все пациенты с поражениями зрения особенно молятся ей.

В 2014 году Дом слепоглухих занял трехэтажное строение, прежде принадлежавшее также учрежденной местным приходом православной гимназии (переехавшей тогда в новый корпус). С тех пор интерьеры внешне скромного, но вместительного трехэтажного особнячка были кардинально обновлены, благоустроены небольшие пристройки. Но главное — развиваются обучающие программы подопечных Дома слепоглухих. Попасть в этот реабилитационный центр можно через местные отделения Всероссийских обществ слепых и глухих, через опекающие Дом благотворительные фонды и, разумеется, через общины слабослышащих и незрячих верующих при православных приходах по всей стране. За семь лет помощь здесь получили около тысячи слепоглухих, глухих и незрячих.

— В среднем четверо из каждых пяти выпускников начали жить самостоятельной ­жизнью или сделали значительные шаги в этом направлении, — рассказывает директор Благотворительного фонда «Дом слепоглухих» по фандрайзингу и коммуникациям Эльвира Парфенова. — Как правило, обучающиеся приезжают к нам на месяц. За это время они могут освоить несколько программ: реабилитационную (например, навыки общения при помощи компьютера или смартфона через специальную брайлевскую клавиатуру), ресоциализационную (обучение бытовым вещам, ориентированию на местности, переходу через дорогу), изучение шрифта Брайля, работу в онлайн-канале для лиц с нарушением слуха и зрения (особенно важным этот навык стал во время пандемии, когда большинство слепоглухих людей просто не могли понять, что происходит и почему мир «закрылся», а богослужения в нашем храме стали недоступны для посещения). Кроме того, невероятно популярны паломнические туры по столичным и подмосковным обителям — Троице-Сергиевой лавре, московскому Покровскому и серпуховскому Высоцкому монастырям.

Никола Дагестанский, валяльщик Влад и Рита из артели

В одном из мини-классов Дома слепоглухих (все занятия с педагогами здесь индивидуальные) преподаватель из Троицка Евгения Лагунина — сама незряче-слабослышащая, окончившая магистратуру одного из столичных вузов по специализации «психология сопровождения слепоглухих», — обучает приехавшую четыре дня назад из Сочи Галину. Та, как и ее муж, слабослышащая, но некоторое время назад начала стремительно терять зрение.

— Много лет назад она выучила брайлевский шрифт, но не пользовалась им за ненадобностью, — объясняет Евгения. — Сейчас мы оживляем те знания, чтобы сохранить канал общения с внешним миром через специальный брайлевский дисплей для компьютера и разнообразных гаджетов.

Этажом ниже в трапезной — свой образовательный процесс. Параллельно с готовкой обеда идет занятие по основам кулинарии (многие люди с поражениями слуха и зрения, особенно молодые и среднего возраста, абсолютно беспомощны в бытовом плане — а ведь мамы и бабушки рано или поздно покинут этот мир, и придется жить самостоятельно). На вкусные запахи в дверь заглядывает дагестанец Неби Исмаилов — по образованию массажист, со своими недугами успешно окончивший второе кисловодское мед­училище (сейчас ему помогают восстановить профессиональный сертификат). У руководства Дома слепоглухих нет конфессиональных предпочтений при наборе участников программы: наряду с незрячими и неслышащими из традиционно мусульманских и буддистских регионов не отказывают в приеме и неверующим. Но случай Неби особенный: минувшей весной в день памяти святителя Николая он принял крещение.

— Я с опаской выслушал слова Неби о его желании: все же он живет в мусульманской республике, — вспоминает священник Лев Аршакян. — Но оказалось, в Христа он уверовал давно, много лет посещал протестантские общины. А теперь сказал, что твердо решил стать православным христианином с именем Николай. Я называю его Никола Дагестанский. Вообще пребывающие в Доме слепоглухих верующие давно воспринимаются в нашем Казанском храме как обычные прихожане. Их довольно много, но на фоне местных жителей они ­почти не выделяются. Если раньше для пучковцев и жителей Троицка незрячие и слабослышащие православные были в диковинку, теперь к ним относятся по-соседски просто: новичкам помогают пе­рейти автотрассу, а если кто заблудился и зашел в другой конец села, обязательно остановят и объяснят, куда и как вернуться.

Реабилитационные успехи Дома слепоглухих вызвали к жизни похожий проект, выросший под той же крышей. Настоятель Казанского храма протоиерей Леонид Царевский под эгидой благотворительного фонда «Дорога милосердия» организовал учебно-реабилитационный центр для взрослых инвалидов с аутизмом «Дом особенных людей». Выбор такого профиля помощи неслучаен: родной сын отца Леонида Сергей страдает именно таким недугом. И со временем встал вопрос, как научить его быть самостоятельным в обыденной жизни. Комплексную поддержку семьям с такими повзрослевшими ребятами посредством занятий со специалистами (логопедом, психологом, преподавателем лечебной физкультуры) в центре и стараются обеспечить.

Но едва ли не главное пучковское достижение — инновационная отработка различных моделей трудоустройства слепоглухих людей с инвалидностью. Конечно, во всех подобных случаях речь идет о людях с полностью сохранным интеллектом. Иногда для них приходится составлять индивидуальные обучающие программы, которые требуют длительного пребывания в Доме слепоглухих. Причем даже тотально слепоглухие могут зарабатывать себе на жизнь, и в Пучкове это успешно доказывают! Владиславу Коняеву 21 год. Первый ребенок в семье, он появился на свет с родовой травмой. Еще недавно он не мог сам ухаживать за собой. Теперь же в Доме слепоглухих он не только социализировался, но и овладел ремеслом валяния из шерсти.

— Пока мы не освоили объемные фигуры: Владу трудно представить их трехмерными, чтобы правильно свалять. Но плоскостные заготовки для брошей «еж» и «сова» он уверенно мастерит, заправски орудуя специальной иглой валяльщика, — рассказывает педагог Тамара Нокшина, параллельно объясняя Владу дактильной азбукой в ладонь, в какой момент лучше всего переворачивать заготовку, чтобы добиться наилучшей степени привалки.

В керамическом цеху художник Сергей Роговик из подмосковных Луховиц расписывает ­готовые изделия (меценаты подарили Дому слепоглухих современную гончарную печь — теперь сувениры от местных талантов разлетаются как горячие пирожки). Есть и примеры полноценного трудоустройства «как у взрослых». Тотально глухой юноша Николай Кольдюков, почти не умеющий изъясняться с помощью речи (при этом со стопроцентным зрением), нашел себя в индивидуальном предприятии в том же Пучкове. Он официально трудится по найму на складе интернет-магазина, формируя на промерочной машине партии промежуточных заказов для смежников — рулоны ткани для швей. А до приезда в Дом слепоглухих Коля не знал, что такое деньги, и не умел их считать.

В артели слепоглухая Маргарита Долматова, которая до приезда в Пучково воспринимала себя маленькой девочкой и одна не могла выйти из дома (где жила с бабушкой), радуется выгодной продаже: только что у нее купили комплект из фартука, кухонных рукавиц и прихватки, которые она сшила самостоятельно. Риту торопит Анастасия Кунгурцева: пора, мол, домой. «Раньше я тоже работала в артели, а теперь наставница Маргариты в квартире сопровождаемого проживания», — говорит она. А это что еще за квартира такая?!

Тихий свет

— Очень часто юноши и девушки с сильными поражениями слуха и зрения покидают специнтернаты неподготовленными к жизни. Мы столк­нулись с этой проблемой, потому что она сильно мешала осуществлению основных образовательных программ в Доме слепоглухих, — рассказывает заместитель исполнительного директора Мария Зеленина. — Поэтому решили запустить инновационный проект по сопровождаемому проживанию таких людей в тренировочной квартире, где они учатся самостоятельности и обычным для полностью здорового человека бытовым навыкам.

Жилище для сопровождаемого проживания Дом слепоглухих снял в соседнем Троицке, в доме № 11 по улице Полковника Милиции Курочкина. Сейчас в этой стандартной «трешке» у куратора Анастасии Кунгурцевой живут пятеро обучающихся девушек — выпускниц Сергиево-Посадского детдома для слепоглухих. Настя свободно различает речь только при помощи двух слуховых аппаратов; еще у нее туннельное зрение, когда мозг не расшифровывает «картинку» по бокам «кадра». Но родители с самого начала задавали ей высокую планку социализации и обучения: не интернат, а коррекционная школа с обычной программой, максимально возможное для человека с таким здоровьем образование, стопроцентная самостоятельность и умение формулировать последовательные цели в жизни. Дипломированный повар и массажистка, сейчас она готовится к поступлению в вуз.

— Бытовой реабилитацией часто приходится заниматься на «городской натуре», — рассказывает Настя. — Прозаический пример из реального практического занятия. Мы с девочками заходим в супермаркет. Развесной сыр они никогда не покупали, не знают, как его подбирать, на что обращать внимание. Это «прошли», сорт отобрали. Как выбрать производителя? Радуются ценникам: стоимость маленькая, можно взять подешевле! Стоп, говорю: обращайте внимание на массу товара, и потом еще надо учитывать цену по акции и без нее. Глаза круг­лые, рты разевают: надо же, а нам это никто не объяснял…

На каждом шагу в обыденной жизни таких нюансов великое множество. К примеру, за время проживания в квартире все ее дееспособные жители научились оплачивать счета за коммунальные услуги и теперь делают это самостоятельно. Вот 23-летняя Валерия Веренева на кухне заканчивает готовить порцию аппетитных сырников. До заселения в квартиру к плите даже подойти боялась — теперь устроилась работать по сходному профилю в крупное предприятие общепита, формирует заказы на доставку по розничным точкам. До Казанского храма в Пучкове жительниц квартиры обычно довозят волонтеры Дома слепоглухих. Но при желании можно добраться и пешком — до церкви всего два километра по живописной лесной дороге. Естественно, во время карантина, когда массовые ограничения приобрели самый строгий характер, рейсы волонтеров отменили. Так Лера сама собралась и отправилась на богослужение пешком...

Этот проект Дома пока не выпустил ни одного человека, хотя трое молодых людей прошли в тренировочной квартире полный курс обучения жизненным навыкам. Но кто-то не может официально трудоустроиться (работодатели не спешат брать инвалидов в штат, потому что потом их практически невозможно уволить), кто-то заканчивает профессиональные образовательные программы в рамках онлайн-курсов. Пока же квартира «переезжает», вернее, справляет новоселье на новом месте, под крышей только что достроенного подворья Дома слепоглухих — благоустроенного корпуса немного на отшибе в том же Пучкове. Здесь нашлось место для двух двухкомнатных квартир — одной для юношей, другой для девушек. Еще на подворье освящен домовый храм во имя святой блаженной Матроны Московской, появится богадельня для слепоглухих людей в возрасте, нуждающихся в постоянном уходе. Зарезервирована и специальная комната для инвалидов-колясочников, где к их услугам благоустроенный санузел.

Уникальный опыт Дома слепоглухих начал тиражироваться и в регионах — пока, правда, осторожно, без ненужной торопливости. В прошлом году во Владимирской области заработал первый региональный филиал «Тихий свет».

— Спешка здесь противопоказана. Слепоглухие иначе воспринимают мир. В порядке, видимо, некоторой компенсации за невозможность постигать многое обычными чувствами им часто помогают ангелы, — рассказывает священник Лев Аршакян. — Причем для самих слепоглухих это абсолютно естественно — многие говорят, что испытывают эту помощь с детства. Но тепло человеческих рук ничто не заменит, в нем они наряду с любовью нуждаются больше всего. Мы хотим, чтобы они прозрели прежде всего сердцем, и трудимся в основном ради этого. Хотя есть и буквальные примеры обретения зрения — пускай не полного. Так, три года назад, окунаясь в Иордан, одна из наших паломниц стала различать человеческие силуэты — смутно, как тени от деревьев. Ради таких чудес хочется жить и служить!



По данным Мини­стерства здравоохранения РФ, в России около 200 тысяч человек с серьезными заболеваниями слуха. По оценкам экспертов-практиков Дома слепоглухих, предпринявшего первую общероссийскую перепись людей с этими недугами, примерно каждый пятидесятый из них лишен зрения полностью.



Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению регулярно организует курсы по изучению русского жестового языка (РЖЯ). Работа со слабослышащими людьми ведется в 75 православных храмах 48 митрополий. Выпущен видео­словарь православной лексики РЖЯ и андроид-приложение с Евангелием от Марка на РЖЯ.