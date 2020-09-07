На приход — по приговору

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Статьи на тему
Церковь и общество
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
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1 сентября 2020 г. 19:01
Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».
Пандемия коронавируса охватила все регионы России. Не стал исключением и остров Сахалин. На день публикации этого материала в Сахалинской области зарегистрировано 147 заболевших. О том, что изменилось в работе епархии в условиях карантина, какие полезные уроки преподнесла эпидемия и чем православные добровольцы помогли региону, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач. Материал будет опубликован в 5 номере "Журнала Московской Патриархии".  
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28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга
Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию.
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Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
      Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960 - 1970-х годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена в молчании по поводу фактов гонения на религию в СССР. Но костромской период служения епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов Церкви и духовенства. О его дипломатических, организаторских и человеческих достоинствах говорят документы Костромского областного государственного архива. В условиях жесткого контроля идеологических органов будущий Патриарх, будучи лояльным по отношению к государству, занял твердую позицию по ряду принципиальных вопросов, касающихся деятельности духовенства. Его требовательность по отношению к внутренней дисциплине и проповеднической миссии священнослужителей принесла свои плоды: религиозность населения в регионе возросла. Тактика, взятая на вооружение епископом в Костромской епархии, оправдала себя и на общецерковном уровне и создала предпосылки для возрождения Церкви в 1990-е годы. (Материал будет опубликован в майском номере (№5, 2020) "Журнала Московской Патриархии")  
5 мая 2020 г. 11:39
Квадрокоптер нам поможет
Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия
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26 февраля 2020 г. 17:42
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»
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31 января 2020 г. 12:00
Репортажи
Игумен Антоний (Кузнецов), воспитатели и подопечные Центра святителя Василия Великого на архиерейском подворье в деревне Надкопанье
25 сентября 2020 г. 10:20
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На приход — по приговору

В ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦЕРКОВНО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЮНЫХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Полвосьмого утра в коридоре келейного корпуса Христорождественского архиерейского подворья в деревне Надкопанье, что в Волховском районе Ленинградской области, поднялся сильный шум. Строгий голос беспрестанно и настойчиво спрашивает: почему еще не все собраны и по какой причине позволяют себе опаздывать «молиться Богу». В конце концов голос грозно предупреждает: через пять минут корпус закроют, и машина уедет без лентяев. Так подопечные Центра социально реабилитации подростков святителя Великого в организованном порядке отправляются на Божественную литургию в соседний поселок Паша, на приход прп. Александра Свирского — один из возглавляемых игуменом Антонием (Кузнецовым).

Корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», приехавшему накануне в ночи, пришлось завтракать в пустынной трапезной в одиночку. Но, как оказалось, подворье обезлюдело далеко не полностью. В огороде психолог центра Елена Галактионова заканчивала собирать смородину вместе с 18-летним воспитанником Бахтинавом Кадировым. Молодой человек родом из Астрахани — по вере мусульманин, поэтому в православных богослужениях и молитвословиях не участвует. Несколькими часами позднее, после обеда, удалось убедиться, что это обстоятельство особых неудобств (по крайней мере внешне) ему не доставляет: пока все читали молитву после вкушения пищи, он молча воздал хвалу Всевышнему и тихонько удалился на улицу.

«За разбой и грабеж с применением оружия получил три года условно, – вспоминает Кадиров. – Вторично суд рассматривал мое дело, когда я стал прогуливать школу. Судья определил прохождение реабилитации в Центре Василия Великого. На следующий день, 29 января, пришел к ним на Васильевский остров. Понравились занятия по истории Санкт-Петербурга, по современной моде, по рисованию. В марте мы уехали сюда – как думали, на неделю. А оказалось...»

В петербургском Центре Василия Великого уверяют, что на фоне пандемии COVID-19 и кризиса они не только не проиграли от «перезагрузки» жизни, но и получили ощутимый дополнительный импульс. «Наша стандартная реабилитационная программа занимает от девяти месяцев до года. На архиерейское подворье мы традиционно ездили на новогодние и на весенние каникулы — на природу, на своеобразную трудотерапию в рамках епархиальной программы «В гости к батюшке». Приехали и тут – в конце марта», – объясняет Галактионова. «Неделька» из-за грянувших массовых ограничений растянулась почти на полгода. Восьмерка подопечных центра, как и остальные школьники по всей стране, занималась с учителями удаленно. Бахтинав успешно сдал ОГЭ за девятый класс, не на шутку увлекся информатикой и квантовой механикой и подал документы в пять петербургских колледжей на IT-профили. «Через два месяца условный срок у меня истекает, собираюсь съездить домой в Астрахань к маме, братьям и сестре», – делится планами подросток.

Разумеется, одним лишь гранитом науки места приложения усилий на подворье не исчерпываются. Здесь постоянно работают восемь штатных трудников, но дел хватает для рук и подопечных, и волонтеров, и воспитателей центра. Последние курсировали между Санкт-Петербургом и Волховским районом все минувшие месяцы в вахтовом режиме.

«Сначала приступили к разборке навозной кучи. Сделали грядки, засадили картошкой и капустой. Пропалывали огород. Дорогу кирпичом замостили, - перечисляет трудовые подвиги перешедший в десятый класс петербуржец Алексей Абрамов. – Здесь я научился нормально работать лопатой и тяпкой...»

От ворот раздается призывный сигнал автомобиля, и Алексей исчезает за калиткой – в гости по случаю его 17-летия приехали родители. «Кое-где в прополке даже переусердствовали, – продолжает огородную мини-экскурсию Галактионова. – Смотрите, на этой грядке посеяли укроп с морковкой, но последнюю ребята выдрали: думали, сорняк. Хорошо хоть, на соседней грядке выросла».

На один из сентябрьских дней петербургский суд назначил рассмотрение дел Лешиных папы и мамы о лишении их родительских прав. Шлейф уголовных статей за Абрамовым пока не тянется, и он считается поступившим на реабилитацию самостоятельно – как юноша со сформировавшейся зависимостью от марихуаны. Но без приводов в полицию и рассмотрения его «подвигов» в Управлении по делам несовершеннолетних и в отделе по опеке и попечительству местного муниципалитета не обошлось. «Мы в суд приглашены в качестве третьей стороны», – говорит исполнительный директор Центра Василия Великого Юлиана Никитина.

ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ"

25 сентября 2020 г. 10:20
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Квадрокоптер нам поможет
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Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»
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