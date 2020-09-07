На приход — по приговору

В ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦЕРКОВНО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЮНЫХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Полвосьмого утра в коридоре келейного корпуса Христорождественского архиерейского подворья в деревне Надкопанье, что в Волховском районе Ленинградской области, поднялся сильный шум. Строгий голос беспрестанно и настойчиво спрашивает: почему еще не все собраны и по какой причине позволяют себе опаздывать «молиться Богу». В конце концов голос грозно предупреждает: через пять минут корпус закроют, и машина уедет без лентяев. Так подопечные Центра социально реабилитации подростков святителя Великого в организованном порядке отправляются на Божественную литургию в соседний поселок Паша, на приход прп. Александра Свирского — один из возглавляемых игуменом Антонием (Кузнецовым).

Корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», приехавшему накануне в ночи, пришлось завтракать в пустынной трапезной в одиночку. Но, как оказалось, подворье обезлюдело далеко не полностью. В огороде психолог центра Елена Галактионова заканчивала собирать смородину вместе с 18-летним воспитанником Бахтинавом Кадировым. Молодой человек родом из Астрахани — по вере мусульманин, поэтому в православных богослужениях и молитвословиях не участвует. Несколькими часами позднее, после обеда, удалось убедиться, что это обстоятельство особых неудобств (по крайней мере внешне) ему не доставляет: пока все читали молитву после вкушения пищи, он молча воздал хвалу Всевышнему и тихонько удалился на улицу.

«За разбой и грабеж с применением оружия получил три года условно, – вспоминает Кадиров. – Вторично суд рассматривал мое дело, когда я стал прогуливать школу. Судья определил прохождение реабилитации в Центре Василия Великого. На следующий день, 29 января, пришел к ним на Васильевский остров. Понравились занятия по истории Санкт-Петербурга, по современной моде, по рисованию. В марте мы уехали сюда – как думали, на неделю. А оказалось...»

В петербургском Центре Василия Великого уверяют, что на фоне пандемии COVID-19 и кризиса они не только не проиграли от «перезагрузки» жизни, но и получили ощутимый дополнительный импульс. «Наша стандартная реабилитационная программа занимает от девяти месяцев до года. На архиерейское подворье мы традиционно ездили на новогодние и на весенние каникулы — на природу, на своеобразную трудотерапию в рамках епархиальной программы «В гости к батюшке». Приехали и тут – в конце марта», – объясняет Галактионова. «Неделька» из-за грянувших массовых ограничений растянулась почти на полгода. Восьмерка подопечных центра, как и остальные школьники по всей стране, занималась с учителями удаленно. Бахтинав успешно сдал ОГЭ за девятый класс, не на шутку увлекся информатикой и квантовой механикой и подал документы в пять петербургских колледжей на IT-профили. «Через два месяца условный срок у меня истекает, собираюсь съездить домой в Астрахань к маме, братьям и сестре», – делится планами подросток.

Разумеется, одним лишь гранитом науки места приложения усилий на подворье не исчерпываются. Здесь постоянно работают восемь штатных трудников, но дел хватает для рук и подопечных, и волонтеров, и воспитателей центра. Последние курсировали между Санкт-Петербургом и Волховским районом все минувшие месяцы в вахтовом режиме.

«Сначала приступили к разборке навозной кучи. Сделали грядки, засадили картошкой и капустой. Пропалывали огород. Дорогу кирпичом замостили, - перечисляет трудовые подвиги перешедший в десятый класс петербуржец Алексей Абрамов. – Здесь я научился нормально работать лопатой и тяпкой...»

От ворот раздается призывный сигнал автомобиля, и Алексей исчезает за калиткой – в гости по случаю его 17-летия приехали родители. «Кое-где в прополке даже переусердствовали, – продолжает огородную мини-экскурсию Галактионова. – Смотрите, на этой грядке посеяли укроп с морковкой, но последнюю ребята выдрали: думали, сорняк. Хорошо хоть, на соседней грядке выросла».

На один из сентябрьских дней петербургский суд назначил рассмотрение дел Лешиных папы и мамы о лишении их родительских прав. Шлейф уголовных статей за Абрамовым пока не тянется, и он считается поступившим на реабилитацию самостоятельно – как юноша со сформировавшейся зависимостью от марихуаны. Но без приводов в полицию и рассмотрения его «подвигов» в Управлении по делам несовершеннолетних и в отделе по опеке и попечительству местного муниципалитета не обошлось. «Мы в суд приглашены в качестве третьей стороны», – говорит исполнительный директор Центра Василия Великого Юлиана Никитина.

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