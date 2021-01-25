Тихоокеанский рубеж

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Городецкий Феодоровский монастырь — через память к сердцу
Городец знаменит не только своими народными промыслами. По преданию, в Городецком Феодоровском мужском монастыре, основание которого приписывают великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому, принял перед смертью схиму святой благоверный князь Александр Невский, в постриге Алексий. И возможно, только его молитвами обитель трижды возрождалась из небытия. В чем ее особенность, почему она привлекательна для молодых людей, мечтающих о монашестве, как вдохновить людей на создание общины и строительство храма, какая работа проводится для сохранения памяти святого князя в Городецкой епархии, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
25 января 2021 г. 13:30
Взойти на Монахову гору
Век назад отошел ко Господу первоначальник Никольского монастыря Оренбургской епархии игумен Зосима (Карцев). Именно он в начале XIX столетия обустроил на Монаховой горе за селом Покровка пещерный храм, давший второе, неофициальное название обители — «Святые пещеры». Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» побывал в заваленных в советское время и раскрытых в начале 2000-х годов пещерах и узнал, как возрождается монашеская жизнь в обители, некогда основанной казаком. PDF-версия.
14 января 2021 г. 13:40
Игумен Марк (Виленский), наместник Казанского Богородицкого монастыря: «В нашей обители физически ощущается Покров Пречистой Владычицы»
В преддверии празднования Казанской иконы Божией Матери "Церковный Вестник" анонсирует интервью в "Журнале Московской Патриархии" с наместником Казанского Богородицкого монастыря игуменом Марком (Виленским) PDF-версия
2 ноября 2020 г. 12:50
Епископ Кронштадтский Назарий: "Лучший подарок — возвращение Благовещенской церкви"
На вопросы "Журнала Московской Патриархии" отвечает наместник Александро-Невской лавры PDF-версия
6 декабря 2019 г. 12:59
Наместник Свенского Успенского монастыря игумен Алексий (Тюрин): Наша обитель неразрывно связана с историей трех славянских народов
В ходе Первосвятительского визита в Брянскую епархию 20 октября 2019 года Предстоятель Русской Церкви освятил Успенский собор Свенского Успенского монастыря. Минувшим летом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» побывал на Брянской земле, где посетил восстанавливающийся Свенский Успенский монастырь и побеседовал с его наместником - игуменом Алексием (Тюриным). PDF-версия.
22 октября 2019 г. 12:00
Паломники к нам приезжают со всей России
Ровно год назад, в октябре прошлого года, в Вологодской епархии возрожден Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь. Легендарная обитель в ожерелье Русской Фиваиды, из которой в разные эпохи вышли несколько светильников Церкви Русской, снова стала местом монашеской молитвы. Параллельно на монастырской территории продолжает функционировать музейное учреждение, ежегодно принимающее тысячи туристов со всего света. И это неудивительно, ведь их привлекает единственный дошедший до нас полный комплекс фресок знаменитого мастера средневековой Руси Дионисия. В преддверии первого престольного праздника обители корреспондент «Журнала Московской Патриархии» беседует с ее настоятелем игуменом Иоасафом (Вишняковым). PDF-версия
18 октября 2019 г. 12:59
Памяти архимандрита Кирилла (Павлова)
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в октябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» (№10, 2019) выйдет статья, где о старце вспоминает один из его духовных чад и насельников Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Пафнутий (Фокин).
8 октября 2019 г. 10:00
Брянские сестры
Брянская епархия торжественно отметила четвертьвековой юбилей. За свою историю земли Брянщины находились под управлением и Черниговских, и Западнорусских (в составе Великого княжества Литовского), и Смоленских, и Московских, и Орловских преосвященных. Подобная кафедра в Церкви существовала и в советские годы — с 1921 по 1945 год. После юбилейных торжеств корреспондент «Журнала Московской Патриархии» навестил женские обители Брянщины — поздравил насельниц с праздником и посмотрел, в каких условиях они живут и молятся. PDF-версия
24 сентября 2019 г. 10:59
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
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ЖМП № 1 январь 2021 / 12 февраля 2021 г. 14:00
Тихоокеанский рубеж
КАК СЕРАФИМОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ СПРАВЛЯЕТСЯ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ И УДАРОМ ПРИРОДНОЙ СТИХИИ
На долю Серафимовского мужского монастыря на острове Русский в прошлом году выпало немало испытаний: вредоносное поветрие — поразившая насельников коронавирусная инфекция, бушевавший в августе ураганный ветер и, наконец, обрушившийся на Приморье в ноябре ледяной дождь. PDF-версия.
За свою сравнительно недолгую историю (обитель основана два десятка лет назад) монастырь стал духовной жемчужиной не только Приморской митрополии, но и всего Дальнего Востока. Расположен он в уникальном месте: на острове Русский вблизи бухты Полеводина и в непосредственной близости от тихоокеанского берега. Монастырский собор, построенный в 1914 году для полковой походной церкви 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка во Владивостокской крепости, единственный из дюжины храмов и двух часовен бастиона устоял в годы воинствующего атеизма.
Согласно собранным краеведами сведениям, после установления в Приморье советской власти прихожане Серафимовской церкви подписали договор с Приморским Советом рабочих и крестьянских депутатов о принятии в бессрочное пользование здания и богослужебных предметов. Какое-то время в храме еще совершались богослужения, однако для этого церковный староста запрашивал письменное разрешение в милиции. После национализации в 1925 году приход лишился церковного здания. В нем разместили клуб, купол взорвали, росписи уничтожили, колокола сбросили, имущество разграбили. После развала Советского Союза там устроили видеосалон, здание постепенно ветшало.
Возрождение храма началось в 1995 году трудами небольшой православной общины. Вскоре здесь вновь затеплилась церковная жизнь. Вначале богослужения совершались в единственной отремонтированной комнатке приезжающим священнослужителем, а первое таинство Крещения было совершено только в 1997 году. Удивительно, но за десятилетия советской власти забылось историческое именование храма, поэтому зарегистрированный в 1995 году приход был поименован в честь иконы Божией Матери «Одигитрия».
В 2001 году по благословению управлявшего Владивостокской епархией митрополита Вениамина (Пушкаря) бывшая полковая церковь Серафима Саровского вновь обрела свое историческое название и стала центром возрождения Православия на Русском острове, послужив основой мужского монастыря, посвященного также преподобному Серафиму. Спустя четыре года на территории новообразованного монастыря появился келейный корпус для проживания братии, позднее — мастерские, котельная, трапезный корпус, гостиница для паломников. Возвели и колокольню.
Есть у монастыря своя пасека на 40 ульев, которые в период медосбора братия вывозят в тайгу, небольшая ферма (шесть коров, телята, куры), а также небольшая пекарня. Но главное для обители — устроение иной, незримой жизни, духовной и богослужебной. Со дня основания монастыря здесь ежедневно совершаются молебны небесному покровителю обители преподобному Серафиму Саровскому.
«В монастырях можно правильно выстроить суточный круг, чтобы полунощница служилась в первые часы после полуночи, утреня — утром, на восходе солнца, а вечером — вечерня и повечерие. Вот на такой распорядок мы и перешли, — рассказывает наместник обители игумен Климент (Кривоносов). — Подъем у нас полчетвертого утра, в четыре часа начинается полунощница. Примерно так служат на Афоне, подобный распорядок освящен монашеской традицией. Литургия по будням совершается в шесть часов, по выходным позже: ориентируемся на прихожан, чтобы успели до нас добраться». Отец Климент — человек удивительной судьбы, прошедший путь от успешного музыканта некогда популярной нижнетагильской рок-группы до принятия монашеского пострига и священного сана. Трудно поверить, что он — серьезный, внутренне собранный, настоящий монах, благочинный монастырей Владивостокской епархии — два десятка лет назад впервые посетил монастырь на Русском острове и принял решение связать свою жизнь с этим необыкновенным местом.
В Серафимовском мужском монастыре особенная атмосфера. Вроде бы и нет в обители особо чтимых святынь, древних храмов, старинных фресок. Но каждый, кто приезжает сюда, чувствует намоленность этих монастырских стен и любовь братии к Богу и людям. Неслучайно однажды побывавшие здесь паломники из российских регионов вновь стремятся вернуться в обитель, а православные христиане-афроамериканцы из США передают именно сюда просьбы о требах и пожертвования. До ввода ограничений в сфере международного туризма постоянными гостями Серафимовского монастыря были туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Даже их, в большинстве далеких от Православия, не оставляет равнодушными тихая, скромная красота и наполненная глубоким духовным смыслом простота монашеской жизни маленькой обители на берегу Тихого океана.
«В прошлом году Господь посетил нас непростыми испытаниями. Наиболее чувствительным для обители оказался удар стихии: ледяной дождь, обрушившийся на Приморье, оставил островитян без электричества и теплоснабжения и лишил сообщения с материком. Знаменитый мост, соединяющий остров с Владивостоком, закрыли на долгие две недели, — вспоминает митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. — С подобным природным явлением — ливнем во второй половине морозного ноября — Владивосток не сталкивался последние полвека».
Введенный в Приморье 19 ноября режим ЧС внес серьезные коррективы в жизнь обители. С отключением электричества монастырь лишился и стабильного теплоснабжения: работающая от дизельного генератора котельная поддерживала тепло только в храме и двух корпусах, куда переселили всех насельников. Отсутствие автомобильного сообщения с Владивостоком привело к дефициту топлива, лекарств и продуктов. Впрочем, неподвластна стихии оказалась самая важная часть жизни обители — богослужебная.
«В храме службы идут по расписанию. На Литургии в воскресенье были местные прихожане, человек 15. Служим и трапезуем по-афонски — при свечах, свечи есть. Много деревьев поломано на территории. Все во льду. Картина красивая и жуткая одновременно. Сегодня день солнечный, температура минусовая. Очень надеемся, что все это растает в ближайшие дни, — писал на монастырской странице социальной сети игумен Климент. — Утешает и обнадеживает то, что ледяной дождь случился 19 ноября, в день памяти преподобного Валаама Хутынского. В его житии описывается чудо, когда в июне, на первой седмице поста святых апостолов Петра и Павла, к ужасу новгородцев, выпал глубокий снег и ударил мороз. Преподобный приехал в Новгород к архиепископу Григорию на санях. Однако вскоре ужас сменился радостью. Оказалось, что мороз убил червей, которые были скрыты в корнях ржи, а растаявший снег напоил жаждущую землю».
Не оставили монастырь без помощи в трудное время прихожане: покупали и доставляли паромом на остров топливо, продукты и лекарства, организовали сбор средств. Врачи дважды в сутки, несмотря на сложные погодные условия, посещали болящих насельников и оказывали им медицинскую помощь. И, конечно, все молились.
«С Божией помощью обители удалось выйти из режима ЧС без потерь и приобрести бесценный опыт выживания в по-настоящему экстремальных условиях, столь близких к древним монашеским, — без электричества и связи, — считает митрополит Владимир. — Вопреки всем испытаниям монастырь, оказавшийся в эпицентре удара стихии, старался оказывать посильную помощь тем, кто нуждался в ней не меньше, — малоимущим жителям острова помогали продуктами. И хотя объемы помощи в силу обстоятельств оказались существенно меньше привычных, ее значимость трудно переоценить».
Игумен Климент (Кривоносов), наместник Серафимовского монастыря ответил на вопросы «Журнала Московской Патриархии»
— Ваше Высокопреподобие, что для вас стало самым сложным в период ЧС?
— Наверное, то, что это стихийное бедствие совпало по времени с болезнью нескольких братьев, двое из которых — благочинный монастыря, иеромонах Серафим (Добрицкий), и келарь, монах Исаия (Кадесников), — пребывали в тяжелом состоянии. Понадобились лекарства, приходилось разыскивать их по аптекам, переправлять на пароме. Немалую сложность доставили и ограничения со связью. На себе ощутил, как трудно сегодня управлять без телефона и интернета.
— Оказался ли этот опыт вам полезен? Если да — чем именно?
— Скорби монахам всегда полезны. Поневоле задумаешься о многом... Рациональная вера сразу становится настоящей, от сердца. Подумаешь: зачем вообще мы тут живем, строим, планируем что-то, суетимся? Ведь жизнь так коротка и ненадежна! Все мы странники и пришельцы на земле (Евр. 11, 13).
— Какой опыт вы вынесли из произошедших событий? Скорректировал ли ледяной дождь и его последствия жизнь обители?
— По мере искушения Господь дает и силы, чтобы его перенести. Как руководитель я видел, что помимо моих усилий и действий что-то складывалось в итоге благоприятно, находились люди, и приходила подмога, решались проблемные вопросы. С Божией помощью мы совершали все будничные Литургии, и братия регулярно причащались. Причем служить приходилось мне одному, так как второй священнослужитель монастыря болел. Думаю, все у нас благополучно разрешалось. Чувствовалось, что Господь давал силы одним, чтобы они послужили другим, немощным.
У нас много планов. В следующем году планируем начать строительство новой привратницкой и теплого туалета для паломников. Предстоит благоустраивать монастырский некрополь, укреплять склон и сооружать уличную лестницу с ограждениями. В более отдаленных планах строительство еще одного корпуса — административного или игуменского. Там должны разместиться канцелярия, рабочий кабинет и келья настоятеля (эти помещения у нас до сих пор отсутствуют). В подвале этого корпуса планируем сделать погреб с хорошей теплоизоляцией для круглогодичного хранения овощей и других продуктов. И теперь я точно знаю: в новом корпусе нужны автономные печи! В нашем храме 1914 года постройки есть печи, и мы их топим, когда холодно или когда проблемы с электричеством, с котельной. Затем планируем ставить монастырскую стену из кирпича.
— Изменилась ли жизнь в монастыре в период ограничений, связанных с пандемией? Уменьшилось ли число паломников, усматриваете ли связь между их количеством и «качеством»?
— Да, такая связь, пожалуй, есть. Многие наши прихожане стали осознаннее подходить к самой возможности посещения святых мест. Людей в храме стало меньше, хотя лето прошло все же с обычным наплывом туристов. Вообще, говоря об отношении к жизни в целом, монахи обычно пессимисты: на изменения в лучшую сторону не надеются, зная, куда идет этот мир, и понимая, что нам не дано остановить это немощной рукой. Но при этом в отношении монастыря и его дальнейшей судьбы я все же оптимист. Потому что знаю: что бы ни случилось — все произойдет так, как Господу угодно, а значит, наилучшим для нас образом.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
У каждого полка Русской армии до революции было два дня рождения — штабной и годовой. Первый был связан с датой фактического создания подразделения, а второй — с днем почитания небесного покровителя полка. Годовым праздником 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка императорским Указом от 25 июня 1904 года был установлен день прославления преподобного Серафима Саровского — 19 июля (1 августа по новому стилю). Между Русско-японской и Первой мировой войнами походная церковь располагалась на Русском острове на территории Владивостокской крепости, вмещала до восьми сотен человек. Особой святыней считался небольшой образ преподобного Серафима Саровского, подаренный императорской семьей полку, о чем свидетельствовала дарственная надпись на киоте: «Благословение полку от Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и супруги Его Императрицы Александры Феодоровны».
В конце августа прошлого года тайфун «Майсак» вызвал во Владивостоке ураган рекордной за последние полвека силы. Основной удар стихии пришелся на южные и западные районы Приморского края, без света осталось около 43,5 тыс. человек. Плавучий док «Восточной верфи», сорванный с якоря, врезался в боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота.
В ночь на 19 ноября во Владивостоке прошел ледяной дождь и сильный снегопад, после которых дороги и деревья покрылись толстой ледовой коркой. Во всем Приморье был введен режим ЧС, сумма ущерба от стихии превысила 80 млн руб.
12 февраля 2021 г. 14:00
Ключевые слова: COVID-19, монастырь, Приморский край, пандемия
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