Тихоокеанский рубеж

КАК СЕРАФИМОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ СПРАВЛЯЕТСЯ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ И УДАРОМ ПРИРОДНОЙ СТИХИИ

На долю Серафимовского мужского монастыря на острове Русский в прошлом году выпало немало испытаний: вредоносное поветрие — поразившая насельников коронавирусная инфекция, бушевавший в августе ураганный ветер и, наконец, обрушившийся на Приморье в ноябре ледяной дождь. PDF-версия.

За свою сравнительно недолгую историю (обитель основана два десятка лет назад) монастырь стал духовной жемчужиной не только Приморской митрополии, но и всего Дальнего Востока. Расположен он в уникальном месте: на острове Русский вблизи бухты Полеводина и в непо­средственной близости от тихоокеанского берега. Монастырский собор, построенный в 1914 году для полковой походной церкви 34-го ­Восточно-Сибирского стрелкового полка во Владивостокской крепости, единственный из дюжины храмов и двух часовен бастиона устоял в годы воинствующего атеизма.

Согласно собранным краеведами сведениям, после установления в Приморье советской власти прихожане Серафимовской церкви подписали договор с Приморским Советом рабочих и крестьянских депутатов о принятии в бессрочное пользование здания и богослужебных предметов. Какое-то время в храме еще совершались богослужения, однако для этого церковный староста запрашивал письменное разрешение в милиции. После национализации в 1925 году приход лишился церковного здания. В нем разместили клуб, купол взорвали, росписи ­уничтожили, ­колокола сбросили, имущество разграбили. После развала Советского Союза там устроили видеосалон, здание постепенно ветшало.

Возрождение храма началось в 1995 году трудами небольшой православной общины. Вскоре здесь вновь затеплилась церковная жизнь. Вначале богослужения совершались в единственной отремонтированной комнатке приезжающим священнослужителем, а первое таинство Крещения было совершено только в 1997 году. Удивительно, но за десятилетия советской власти забылось историческое именование храма, поэтому зарегистрированный в 1995 году приход был поименован в честь иконы Божией Матери «Одигитрия».

В 2001 году по благословению управлявшего Владивостокской епархией митрополита Вениамина (Пушкаря) бывшая полковая церковь Серафима Саровского вновь обрела свое историческое название и стала центром возрождения Православия на Русском острове, послужив основой мужского монастыря, посвященного также преподобному Серафиму. Спустя четыре года на территории новообразованного монастыря появился келейный корпус для проживания братии, позднее — мастерские, котельная, трапезный корпус, гостиница для паломников. Возвели и колокольню.

Есть у монастыря своя пасека на 40 ульев, которые в период медосбора братия вывозят в тайгу, небольшая ферма (шесть коров, телята, куры), а также небольшая пекарня. Но главное для обители — устроение иной, незримой жизни, духовной и богослужебной. Со дня основания монастыря здесь ежедневно совершаются молебны небесному покровителю обители преподобному Серафиму Саровскому.

«В монастырях можно правильно выстроить суточный круг, чтобы полунощница служилась в первые часы после полуночи, утреня — утром, на восходе солнца, а вечером — вечерня и повечерие. Вот на такой распорядок мы и перешли, — рассказывает наместник обители игумен Климент (Кривоносов). — Подъем у нас полчетвертого утра, в четыре часа начинается полунощница. Примерно так служат на Афоне, подобный распорядок освящен монашеской традицией. Литургия по будням совершается в шесть часов, по выходным позже: ориентируемся на прихожан, чтобы успели до нас добраться». Отец Климент — человек удивительной судьбы, прошедший путь от успешного музыканта некогда популярной нижнетагильской рок-группы до принятия монашеского пострига и священного сана. Трудно поверить, что он — серьезный, внутренне собранный, настоящий монах, благочинный монастырей Владивостокской епархии — два десятка лет назад впервые посетил монастырь на Русском острове и принял решение связать свою жизнь с этим необыкновенным местом.

В Серафимовском мужском монастыре особенная атмосфера. Вроде бы и нет в обители особо чтимых святынь, древних храмов, старинных фресок. Но каждый, кто приезжает сюда, чувствует намоленность этих монастырских стен и любовь братии к Богу и людям. Неслучайно однажды побывавшие здесь паломники из российских регионов вновь стремятся вернуться в обитель, а православные христиане-афроамериканцы из США передают именно сюда просьбы о требах и пожертвования. До ввода ограничений в сфере международного туризма постоянными гостями Серафимовского монастыря были туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Даже их, в большинстве далеких от Православия, не оставляет равнодушными тихая, скромная красота и наполненная глубоким духовным смыслом простота монашеской жизни маленькой обители на берегу Тихого океана.

«В прошлом году Господь посетил нас непростыми испытаниями. Наиболее чувствительным для обители оказался удар стихии: ледяной дождь, обрушившийся на Приморье, оставил островитян без электричества и теплоснабжения и ­лишил сообщения с материком. Знаменитый мост, соединяющий остров с Владивостоком, закрыли на долгие две недели, — вспоминает митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. — С подобным природным явлением — ливнем во второй половине морозного ноября — Владивосток не сталкивался последние полвека».

Введенный в Приморье 19 ноября режим ЧС внес серьезные коррективы в жизнь обители. С отключением электричества монастырь лишился и стабильного теплоснабжения: работающая от дизельного генератора котельная поддерживала тепло только в храме и двух корпусах, куда переселили всех насельников. Отсутствие автомобильного сообщения с Владивостоком привело к дефициту топлива, лекарств и продуктов. Впрочем, неподвластна стихии оказалась самая важная часть жизни обители — богослужебная.

«В храме службы идут по расписанию. На Литургии в воскресенье были местные прихожане, человек 15. Служим и трапезуем по-афонски — при свечах, свечи есть. Много деревьев поломано на территории. Все во льду. Картина красивая и жуткая одновременно. Сегодня день солнечный, температура минусовая. Очень надеемся, что все это растает в ближайшие дни, — писал на монастырской странице социальной сети игумен Климент. — Утешает и обнадеживает то, что ледяной дождь случился 19 ноября, в день памяти преподобного Валаама Хутынского. В его житии описывается чудо, когда в июне, на первой седмице поста святых апостолов Петра и Павла, к ужасу новгородцев, выпал глубокий снег и ударил мороз. Преподобный приехал в Новгород к архи­епископу Григорию на санях. Однако вскоре ужас сменился радостью. Оказалось, что мороз убил червей, которые были скрыты в корнях ржи, а растаявший снег напоил жаждущую землю».

Не оставили монастырь без помощи в трудное время прихожане: покупали и доставляли паромом на остров топливо, продукты и лекарства, организовали сбор средств. Врачи дважды в сутки, несмотря на сложные погодные условия, посещали болящих насельников и оказывали им медицинскую помощь. И, конечно, все молились.

«С Божией помощью обители удалось выйти из режима ЧС без потерь и приобрести бесценный опыт выживания в по-настоящему экстремальных условиях, столь близких к древним монашеским, — без электричества и связи, — считает митрополит Владимир. — Вопреки всем испытаниям монастырь, оказавшийся в эпицентре удара стихии, старался оказывать посильную помощь тем, кто нуждался в ней не меньше, — малоимущим жителям острова помогали продуктами. И хотя объемы помощи в силу обстоятельств оказались существенно меньше привычных, ее значимость трудно переоценить».

Игумен Климент (Кривоносов), наместник Серафимовского монастыря ответил на вопросы «Журнала Московской Патриархии»

— Ваше Высокопреподобие, что для вас стало самым сложным в период ЧС?

— Наверное, то, что это стихийное бедствие совпало по времени с болезнью нескольких братьев, двое из которых — благочинный монастыря, иеромонах Серафим (Добрицкий), и келарь, монах Исаия (Кадесников), — пребывали в тяжелом состоянии. Понадобились лекарства, приходилось разыскивать их по аптекам, переправлять на пароме. Немалую сложность доставили и ограничения со связью. На себе ощутил, как трудно сегодня управлять без телефона и интернета.

— Оказался ли этот опыт вам полезен? Если да — чем именно?

— Скорби монахам всегда полезны. Поневоле задумаешься о многом... Рациональная вера сразу становится настоящей, от сердца. Подумаешь: зачем вообще мы тут живем, строим, планируем что-то, суетимся? Ведь жизнь так коротка и ненадежна! Все мы странники и пришельцы на земле (Евр. 11, 13).

— Какой опыт вы вынесли из произошедших событий? Скорректировал ли ледяной дождь и его последствия жизнь обители?

— По мере искушения Господь дает и силы, чтобы его перенести. Как руководитель я видел, что помимо моих усилий и действий что-то складывалось в итоге благоприятно, находились люди, и приходила подмога, решались проблемные вопросы. С Божией помощью мы совершали все будничные Литургии, и братия регулярно причащались. Причем служить приходилось мне одному, так как второй священнослужитель монастыря болел. Думаю, все у нас благополучно разрешалось. Чувствовалось, что Господь давал силы одним, чтобы они послужили другим, немощным.

У нас много планов. В следующем году планируем начать строительство новой привратницкой и теплого туалета для паломников. Предстоит благоустраивать монастырский некрополь, укреплять склон и сооружать уличную лестницу с ограждениями. В более отдаленных планах строительство еще одного корпуса — административного или игуменского. Там должны разместиться канцелярия, рабочий кабинет и келья настоятеля (эти помещения у нас до сих пор отсутствуют). В подвале этого корпуса планируем сделать погреб с хорошей теплоизоляцией для круглогодичного хранения овощей и других продуктов. И теперь я точно знаю: в новом корпусе нужны автономные печи! В нашем храме 1914 года постройки есть печи, и мы их топим, когда холодно или когда проблемы с электричеством, с котельной. Затем планируем ставить монастырскую стену из кирпича.

— Изменилась ли жизнь в монастыре в период ограничений, связанных с пандемией? Уменьшилось ли число паломников, усматриваете ли связь между их количеством и «качеством»?

— Да, такая связь, пожалуй, есть. Многие наши прихожане стали осознаннее подходить к самой возможности посещения святых мест. Людей в храме стало меньше, хотя лето прошло все же с обычным наплывом туристов. Вообще, говоря об отношении к жизни в целом, монахи обычно пессимисты: на изменения в лучшую сторону не надеются, зная, куда идет этот мир, и понимая, что нам не дано остановить это немощной рукой. Но при этом в отношении монастыря и его дальнейшей судьбы я все же оптимист. Потому что знаю: что бы ни случилось — все произойдет так, как Господу угодно, а значит, наилучшим для нас образом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

У каждого полка Русской армии до революции было два дня рождения — штабной и годовой. Первый был связан с датой фактического создания подразделения, а второй — с днем почитания небесного покровителя полка. Годовым праздником 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка императорским Указом от 25 июня 1904 года был установлен день прославления преподобного Серафима Саровского — 19 июля (1 августа по новому стилю). Между Русско-­японской и Первой мировой войнами походная церковь располагалась на Русском острове на территории Владивостокской крепости, вмещала до восьми сотен человек. Особой святыней считался небольшой образ преподобного Серафима Саровского, подаренный императорской семьей полку, о чем свидетельствовала дарственная надпись на киоте: «Благословение полку от Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и супруги Его Императрицы Александры Феодоровны».

В конце августа прошлого года тайфун «Майсак» вызвал во Владивостоке ураган рекордной за последние полвека силы. Основной удар стихии пришелся на южные и западные районы Приморского края, без света осталось около 43,5 тыс. человек. Плавучий док «Восточной верфи», сорванный с якоря, врезался в боевые корабли и подводные лодки Тихо­океанского флота.

В ночь на 19 ноября во Владивостоке прошел ледяной дождь и сильный снегопад, после которых дороги и деревья покрылись толстой ледовой коркой. Во всем Приморье был введен режим ЧС, сумма ущерба от стихии превысила 80 млн руб.