Тайна послушания, доступная каждому

ИГУМЕНЫ И ИГУМЕНИИ ОСБУДИЛИ НАСУЩЫНЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО РУКОВОДСТВА БРАТИЕЙ

С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».

Наследие Афона

На время юбилейных торжеств в Москву был принесен ковчег со святой главой преподобного Силуана Афонского. Это историческое событие, приуроченное к 150-летию со дня рождения святого, вкупе с патриаршими богослужениями при встрече и проводах святой главы придали особую значимость празднованию, стали видимым свидетельством благословения Святой горы и живой связи святогорских традиций с устроением и развитием монашеской жизни в Русской Церкви.

На торжества приехали свыше шести сотен монашествующих: Преосвященных архиереев, архимандритов и игуменов, игумений монастырей из 192 епархий России, ближнего и дальнего зарубежья. Почетными гостями стали архиереи, архимандриты, игумены и игумении, представители Святой горы Афон и братских Поместных Церквей: Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Польской, Православной Церкви в Америке. Отдельную категорию слушателей составили представители научного сообщества, преподаватели и студенты духовных учебных заведений (более восьми сотен участников).

Научная конференция, посвященная русскому присутствию на Афоне, открылась в первый день форума в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя и продолжилась в стенах Троице-Сергиевой лавры. С результатами своих серьезных научных исследований, раскрывающих духовную связь России со Святой горой, выступили не только российские ученые (д.и.н. византолог Михаил Бибиков, д.и.н., главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаил Шкаровский, профессор Института философии РАН Сергей Хоружий), но и зарубежные гости: доктор богословия Жан-Клод Ларше (Франция), профессор Македонского университета Константинос Нихоритис (Греция), профессор университета в городе Сибиу Киприан Стреза (Румыния) и др. Работа конференции «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства» завершилась принятием итогового документа, в котором, в частности, подчеркнута важность дальнейшего изучения истории святогорских монастырей, афонской святости и святынь не только в церковных научных и учебных заведениях, но и силами научного сообщества.

Единство и традиция

В течение двух дней в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прозвучали 11 докладов о значении традиций Святой горы в становлении монашества на Руси, о преемстве древних монашеских традиций в современных монастырях. Особое внимание было уделено темам единства братства и послушания как основы духовного возрастания.

Монашеский форум начал работу с пленарного доклада Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который назвал основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня игумены и игуменьи обителей. В частности, это проблема приоритета богослужебной жизни над послушаниями, значение духовного авторитета игумена и противостояние монашествующих мирским соблазнам, например, Интернету. Эти темы развили и дополнили другие докладчики. Так, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий затронул тему трудностей, с которыми сталкивается игумен в духовном руководстве братией монастыря. Он отметил, что наставник должен не только сам пройти школу послушания и стяжания добродетелей, но и сохранить и передать новым поколениям живую традицию духовного наставничества. Докладчик уточнил, что «необходим индивидуальный подход к каждому при сохранении равной любви ко всем». Игумен должен учитывать духовное состояние каждого насельника, особенности его характера и прошлой мирской жизни. Но для этого необходима духовная чуткость и желание видеть эти особенности и считаться с ними. Кроме того, игумену самому стоит «постоянно проверять себя на согласие со святыми отцами и уметь признавать свои ошибки и погрешности в духовном окормлении братии». Что касается трудностей духовного руководства и духовного преуспеяния, то их причиной, по словам митрополита, могут стать послабления монашеской жизни. К таковым, например, относятся присутствие в монастыре лиц другого пола, регулярный доступ братии к Интернету, накопление ими личного имущества, прием в келье посторонних лиц и т. д.

Несколько под другим углом зрения та же самая тема была затронута в докладе игумена монастыря Симонопетра архимандрита Елисея (Святая гора Афон). Его доклад, посвященный теме созидания единства братии, возможным препятствиям и их преодолению, зачитал иеромонах Авраамий (Орлов), настоятель кельи святого Модеста монастыря Симонопетра. В частности, в докладе говорится, что основой для созидания единства служат благословение, слово и пример игумена. Раскрывая значение каждого из этих понятий, автор уточнил, что «благословение игумена — это сила, удерживающая киновию (монастырь) от распада, уничтожающая собственную волю, преподающая слово Божие и суд Божий, обеспечивающая единство». Единство монастыря основано также на покровительстве, любви и благословении епископа и, можно сказать, всей Церкви. Местный архиерей должен не только контролировать монастыри, но, что самое главное, защищать их, помогать им жить в единстве. Как говорится в четвертом правиле IV Вселенского Собора, «епископу града надлежит иметь о монастырях должное попечение». При этом личный вклад каждого монаха в созидание единства — важный и решающий. Препятствиями к созиданию единства в докладе называются многопопечительность, обмирщение и неограниченное использование средств связи. «Иногда единству братства препятствует и то, что общежительный монастырь слишком приспосабливает свою жизнь к искаженной психологии современного человека, его воспитанию и современным условиям жизни, — пояснил автор доклада. — Отменять монашеские правила и уставы нельзя, нужно только вникнуть в их дух и найти им правильное применение. Это способствует возрождению монашеской жизни, помогает монахам приобрести общие цели и устремления».

Митрополит Лимасольский Афанасий (Кипрская Православная Церковь) говорил об актуальности святогорских традиций. Первый характерный признак этой традиции — сохранение и живое присутствие таинства духовного отцовства, духовного наставничества. Второй — почитание в духовных отцах, явивших святогорские традиции в современном мире, отречение от мирского ума, отречение от всякой роскоши. «Главное — перемена ума, образа мыслей: то, что сегодня кажется хорошим, для монашеской жизни может оказаться плохим; то, что в мирской жизни кажется успехом, для монаха — поражение. Богатство для монаха — это бедность. Сон для монаха — это бодрствование. Отдых для монаха — это утомление», — пояснил докладчик. Афонские старцы были очень внимательны к тому, что является мирским, а что монашеским. Особенно тщательно они сохраняли традицию, которую приняли от своих наставников. И третий признак — обязательное для монашеской жизни частое причащение. «Вместе с послушанием, непрестанной молитвой и отречением от мирского мудрствования частое причащение святых таин было духовным подвигом. Святые отцы отрицали эгоистическое мышление, своим отречением от всякой мирской вещи они достигли подлинного нестяжательства. Всё это и многое другое составляет, по смиренному моему мнению, сущность традиции Святой горы в современном мире», — завершил свой доклад митрополит Лимасольский Афанасий.

Важное место в работе форума заняло обсуждение проекта «Концепции разработки и принятия уставов внутренней жизни в монастырях Русской Православной Церкви», подготовленного комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашествующих.

Основа монашеского пути

Во второй день 23 сентября собрание продолжило работу на секции «Послушание как основа духовного возрастания братства». В докладе «Послушание как добродетель и как служение: приоритеты, взаимосвязь» настоятель Спасо-Преображенского подворья Данилова ставропигиального мужского монастыря игумен Кронид (Карев) назвал доверие и взаимную ответственность необходимыми составляющими духовного возрастания братии. Разделение игуменской административной и духовнической власти в монастыре докладчик обозначил как препятствие для развития духовной жизни общины. Игумения Мария (Воробьева), настоятельница Пермского Успенского женского монастыря, в докладе «Основные трудности усвоения добродетели послушания в современной монашеской жизни: причины, пути преодоления» описала духовное состояние молодых людей, приходящих в монастырь сегодня. Желая чистоты и святости, они часто имеют лишь романтические представления о монашестве, не желая трудиться над возделыванием своих душ. Игумения Мария уделила особое внимание необходимости духовного воспитания новоначальных сестер, пришедших из мира с искаженными не только духовными, но и нравственными понятиями о добре и зле, достоинстве и гордости.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий рассказал о собственном опыте приобретения добродетели послушания. «Благодатный дар послушания» (так назывался доклад Преосвященного Дионисия), по свидетельству владыки, уже в земной жизни может принести свои плоды, если воспринять подлинный его смысл.

«Сидишь в трапезной Иоанно-Богословской обители, — поделился выступавший воспоминаниями о своем новоначалии. — Слушаешь поучения о кротких, великих постниках, трудящихся и подвизающихся в бдении молитвенниках и роняешь слезы в рассольник. Потому что понимаешь: ты пень, полено, а у полена крылья не вырастают. И тебе никогда такой меры не достичь! Более того, не понимаешь: как можно такое житие воспринимать с оптимизмом?! Кажется, будто жизнь кончена, ничего радостного в ней уже не будет, и даже грядущая награда в Царствии Божием не очень-то и утешает. Ты прекрасно понимаешь, что именно забрали у тебя монашеские обеты, и в том числе обет послушания. А вот что он дает — причем не в грядущей, а уже в этой жизни?»

Ответ на этот вопрос докладчик предлагает искать в духовных советах старцев — подвижников благочестия, чей молитвенный опыт особенно близок нам, живущим в начале XXI века. «Чтобы не уставать в послушании, нужно понять его смысл, почувствовать его необходимость. И только тогда послушание тебя освободит, потому что в послушании не рабство, а свобода», — приводит Преосвященный Дионисий цитату старца Паисия Святогорца и иллюстрирует ее примером из жития святителя Игнатия (Брянчанинова). Когда еще молодой человек Дмитрий Александрович получил первое послушание на кухне в Александро-Свирском монастыре, он угодил на кухню под начало бывшего крепостного из имения его отца. Когда, по воспоминяниям святого, он зубами, весь в белой пыли, держал мешок, чтобы в него удобнее было ссыпать муку, то ощутил такое утешение и забвение себя, такую свободу, какую никогда больше за всю жизнь не испытывал. Закончил свою мысль докладчик фразой преподобного Силуана Афонского: «Все ждут покоя и радости, но мало кто знает, где их найти. Редко, кто знает тайну послушания! Послушливую душу любит Господь и дает ей свой мир, свободу и покой».

Казалось бы, простые и очевидные мысли. Но в современных монастырях послушникам приходится подчас их буквально разжевывать. Поэтому епископ Дионисий отдельно обратился к тем игуменам, которые, не имея в силу объективных причин достаточного опыта послушания, были поставлены руководить братией. Иногда по отношению к таким настоятелям у братии, пусть и подспудно, зарождается недоверие, мешающее принять послушание полностью и безоговорочно. Как же быть, как помочь справиться с этим разъедающим монашескую братию «вирусом», особенно характерным для современных обителей Русской Церкви? «Мне до сих пор приходится беседовать с поступающими в монастыри, и всякий раз я спрашиваю: а как вы понимаете монашеское послушание? Большая часть отвечает: "Ну это чтобы в монастыре порядок был!" Очень часто о благодатном даре послушания монашествующим мешает узнать элементарное неумение читать — самый настоящий бич нашего времени, — замечает владыка Дионисий. — В некоторых обителях существует вполне обоснованная и добрая практика переписывать творения аввы Дорофея и "Лествицу" — целиком или частично. Но новоначального послушника нельзя оставлять наедине с текстом, потому что он не умеет с ним работать, анализировать, выделять главное. Поэтому тайну послушания обязательно надо объяснять!»

Архимандрит Мефодий, игумен афонского монастыря Хиландар, в своем докладе «Откровение помыслов как фундамент послушания» раскрыл содержание практики духовного руководства, существовавшей со времени основания монашества. На Афоне всегда глубоко осознавали ее необходимость. По словам архимандрита Мефодия, в монастыре Хиландар и сегодня строго соблюдается завет основателя обители святого Саввы Сербского открывать помыслы игумену. Связь откровения помыслов и послушания игумену является основой единомыслия и единодушия братии.

Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу (2 Кор. 10, 4–5), привел слова апостола докладчик. О каких твердынях идет речь и почему борьба против них связывается с помыслами? Ответы на эти вопросы дает преподобный Иустин Чилийский в своих толкованиях на Послания апостола Павла Коринфянам: «Каждый грех, войдя в душу нашу, немедленно начинает возводить твердыню для себя и для своей единственной дочери — смерти, и для своего отца — диавола. Грех обычно зарождается в мыслях; затем, как невидимый полип, постепенно простирается на все области нашего существа — на душу, совесть, волю, сердце. Отсюда борьба с духовными помыслами — наша ежедневная борьба». Добровольное покорение всякого помысла Христу — первая жертва, которую приносит человек, пойдя за Ним по пути веры и любви.

Конечно, по пути послушания Господу Христу обязаны идти все христиане. Те же, кто принял на себя ярмо монашеской жизни, продолжил архимандрит Мефодий, обязались радеть об этом больше других. Ведь каждый из принявших монашеские обеты добровольно покоряется своему духовному наставнику. Сама суть этого послушания — не поддержание какого-то внешнего режима или покорности одного человека другому. «Стержень обета послушания в следующем: если оно осуществляется правильно, то приводит к тому, что монашествующий, будучи послушен духовным руководителям, становится послушным и самому Богу».

Но при этом подлинное послушание Всевидцу Богу невозможно без покорения Ему не только поступков, но и помыслов, и практика, помогающая этого добиться, известна с самого возникновения монашества. Поэтому именно в самом протяженном, четвертом, Слове своей «Лествицы» «О блаженном и приснопамятном послушании» преподобный Иоанн Лествичник, подробно описывая распорядок одного общежительного монастыря в Фиваиде, рассказывает об одном обычае: монахи всегда имеют при себе тетради, куда ежедневно записывают помыслы, чтобы позднее исповедовать их игумену. Таким образом, монах открывает своим помыслы духовному наставнику, чтобы быть воистину послушным ему. А наставник учит его быть послушным Богу.

Наиболее интересные доклады, прозвучавшие на собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, будут опубликованы в ближайших номерах "Журнала Московской Патриархии".