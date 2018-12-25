Исцели меня, Господи!

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Как найти добрых самарян
В храме царевича Димитрия при Первой городской больнице, в Голицынском кабинете состоялась встреча журналистов московских изданий с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, председателем Синодального отдела по благотворительности. Разговор шел о подготовке в Москве помощников больничных священников, комплексной помощи бездомным в службе «Милосердие» и профилактике абортов.
25 декабря 2018 г. 22:20
Благодать на Волге
За невысоким дощатым забором видны крыши нескольких домов, напротив — вольер со сторожевыми собаками. От калитки деревянный тротуар с поручнями ведет, раздваиваясь, в зимнюю и летнюю трапезные. Слева и справа от него — море цветов. За березами виднеется луковка с крестом рубленого храма-часовни, пожарный пруд с рыбками, огород, баня, пасека. А внизу косогора — широченная, блестящая под солнцем гладь Волги, уходящей за горизонт. Это подворье «Благодать», где несколько инвалидов нашли свой дом и семью, а его настоятель иеромонах Мелитон (Присада), клирик Кинешемской епархии, окормляет шесть храмов и детей, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. ПДФ-версия
26 ноября 2018 г. 15:50
Когда рассеется дурман
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рассказывать о формировании общецерковной системы помощи страдающим от алко- и наркозависимости. В публикации «Загляни в свое сердце» (см.: ЖМП. 2017. № 3) мы подробно разобрали основной этап реабилитации, когда подопечному помогают справиться с разрушающей его тело и душу страстью. Но на этом процесс возвращения в нормальную жизнь не заканчивается. Выздоравливающим предстоит вновь научиться жить в обществе. С физической, эмоциональной и психологической точек зрения эта процедура, быть может, не столь болезненная, как сама реабилитация, но не менее ответственная. В Церкви сегодня ресоциализацией занимаются уже 14 центров. ПДФ-версия
22 декабря 2017 г. 10:20
Мама Света
Начинающий специалист в области воспитания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Светлана Емельянова возглавила Свято-Софийский детский дом год назад (ЖМП. 2015. № 4). За это короткое время она превратилась в опытного руководителя с собственным профессиональным почерком, готового за своих подопечных, как говорят, в огонь и в воду.
9 марта 2016 г. 13:40
В службе «Милосердие» собрали 30822 рождественских подарка для нуждающихся
В православной службе помощи «Милосердие» подвели итоги акции «Дари радость на Рождество» по сбору подарков для нуждающихся в заботе – одиноких стариков, детей-инвалидов, тяжелобольных людей, многодетных семей, бездомных. За месяц акции москвичи в пункт приема службы «Милосердие» принесли 30822 подарка.
15 января 2016 г. 13:26
Третий автопробег «Надежда» успешно финишировал в столице
Вчера, 10 декабря, в Москве завершился третий автопробег «Надежда» в помощь бездомным, организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и Благотворительным фондом «Помощник и покровитель». Его участники посетили Ивановскую, Ярославскую, Вологодскую, Череповецкую, Тихвинскую, Выборгскую, Санкт-Петербургскую, Новгородскую, Псковскую и Великолукскую епархии. В каждой из точек участники пробега помогали местным бездомным. Помимо этого, в обязательном порядке организовывался взаимный обмен опытом с работниками епархиальных отделов по церковной благотворительности.
11 декабря 2015 г. 15:25
Чудо по расписанию
Больше года в Ростове-на-Дону работает созданный под эгидой Донской митрополии Центр гуманитарной помощи. Помогающий сотням людей ежедневно и тысячам ежемесячно, он стал первой церковной организацией, где работе с украинскими беженцами придали системный характер. Затем эту эстафету подхватила соседняя Белгородская митрополия. Продолжением подобной практики стал организованный год назад Общецерковный центр приема беженцев и помощи им в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосине (Москва). Нынешний год для ростовского и белгородского центров стал настоящей проверкой на прочность: эти точки стали узлами распределения гуманитарной помощи по благотворительному проекту, осуществленному по патриаршему благословению международной христианской организацией.
11 декабря 2015 г. 11:25
В Церкви издано пособие о создании доступной среды в храме
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выпустил методическое пособие «Как сделать храм доступным для всех: технические нормы и архитектурные решения». В книге впервые предпринята попытка обобщить технические требования к обеспечению доступности храмов для инвалидов с проблемами в передвижении, пожилых, слепых и слабовидящих людей, прихожан с детскими колясками.
9 декабря 2015 г. 15:25
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ЖМП № 5 май 2018 / 11 февраля 2019 г. 17:48
Исцели меня, Господи!
Священники Казанского храма Сыктывкара окормляют воспитанников Республиканского Кочпонского психоневрологического интерната (ПНИ) с 1950-х годов прошлого столетия. Более 20 лет назад в ПНИ был открыт домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди первых его прихожан — есть даже паралимпийцы с мировым именем. А нынешним воспитанникам участие в церковных Таинствах помогает справляться с недугами. О значении молитвенной и духовной жизни для ПНИ его сотрудники и воспитанники интерната рассказали корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».PDF-файл
Два шага в день
Проблемы с опорно-двигательным аппаратом у Давида были от рождения. Поэтому, поступив в Кочпонский ПНИ, он оказался в палате детей с ДЦП, которые вследствие тяжелых двигательных нарушений не могли ходить самостоятельно. Одним из тех, кто регулярно навещал мальчика в этот сложный период, был православный священник, который приходил его причастить. «Я тогда часто молился и просил Бога о том, чтобы Он исцелил меня. Больше всего в жизни я мечтал ходить», — вспоминает юноша. Видя стремление ребенка преодолеть свой недуг, младшие медицинские сестры по уходу за детьми стали уделять Давиду больше времени. «С помощью нянечек я начал делать по два шага в день — это для меня тогда было рекордом. И постепенно увеличивал количество шагов. Потом еще долго ходил хромая. Старался самостоятельно приходить на богослужения в нашу интернатскую домовую церковь. Со временем я научился бегать, прыгать, ложку держать правильно. Стал читать и писать, а до этого ничего не умел. Очень полюбил математику», — продолжает рассказывать мой собеседник. Когда Давиду исполнилось 18 лет, помня о том времени, когда приходил к нему батюшка со Святыми Дарами, он попросился в ближайший Казанский храм на работу. «Я сказал настоятелю Казанского храма, что верю в Бога и хочу быть с Богом!» — говорит Давид. Сегодня юноша по-прежнему живет в Кочпонском ПНИ и официально работает алтарником Казанского храма города Сыктывкара. В нынешнем году Давид отметит 10-летие начала своей трудовой биографии. А когда есть время, он помогает батюшке в храме родного интерната.
«Тело Христово приимите»
Когда входишь в маленький храм Кочпонского ПНИ, переоборудованный из бывшей комнаты для свиданий воспитанников с родственниками и рассчитанный примерно на 50 человек, первым делом видишь сделанный руками сотрудников и подопечных ПНИ иконостас из фанеры. Его украшают современные бумажные иконы и старинный, XIX века, образ Покрова Пресвятой Богородицы местного письма. Царские врата изготовили работники интерната по эскизу священника Бориса Прокофьева, единственный подсвечник в домовой церкви интерната — дар Казанского храма. На стенах — несколько икон XIX века, их пожертвовали прихожане городских храмов. Среди этих образов взгляд выхватывает большой образ Рождества Пресвятой Богородицы, который обновился после того, как здесь начались богослужения.
«После того как в нашем интернате открылся храм, какие наступили мир и тишина! — вспоминает Нина Глушкевич, которая была директором Кочпонского ПНИ в 90-х годах прошлого столетия. — В то время у нас было свыше 700 детей с самыми разными диагнозами. Это — по 25 человек в группе, хотя по норме положено до 10 человек. Батюшка постепенно освятил корпуса, окрестил и причастил всех воспитанников. В условиях такой тесноты у наших ребят прекратились приступы агрессии, что очень облегчало работу персонала».
В этом отсутствии привычной реакции детей на наши слова и действия священники видят основную трудность работы в интернате. Нужно быть готовым к любой неожиданности. «Есть дети, которые на святыню рычат, могут даже броситься. У меня один ребенок после того, как я его причастил, схватил лжицу и согнул ее почти пополам — такая сила оказалась у малыша», — вспоминает отец Борис. Сегодня такие внештатные ситуации в отделении милосердия возникают все реже. Связано это, по словам нынешнего настоятеля домового храма интерната отца Юлия, с тем, что службы в ПНИ совершаются регулярно, без пропусков и воспитанников причащают часто. Поэтому сегодня они спокойно реагируют на батюшку, знают, как правильно себя нужно вести во время Причастия.
«Богослужения в домовом храме сегодня в основном посещают взрослые воспитанники реабилитационного отделения, у которых умеренная форма умственной отсталости. Многие ребята очень любят, когда приходит батюшка», — рассказывает психиатр Елена Устьянцева.
Вот и сейчас, стоя на службе, я замечаю, что ребята ведут себя по-разному. Кто-то сосредоточенно молится. А Коля, воспитанник с умеренной умственной отсталостью и синдромом Дауна, шалит. Помощница священника, просфорница Казанского храма Алевтина Мысова, постоянно делает подростку замечания. На миг Николай успокоился, но через минуту уже громко хохочет, отвлекая других. Игорь, воспитанник с аутизмом, не может найти себе места в домовом храме: то на одну лавочку сядет, то на другую, то заглянет под лавку. Алевтине Ивановне приходится стоять рядом с Игорем, но при этом постоянно следить за поведением Николая. Однако с началом таинства Причастия настроение ребят меняется. Их словно подменили, от прежнего озорства не осталось и следа. Подростки с серьезными лицами приступают к Чаше. Воспитатели, медицинский персонал и директор ПНИ Ольга Бушенева давно заметили, что после посещения богослужения воспитанники интерната становятся не только спокойнее, но и собраннее, лучше воспринимают учебный материал на школьных занятиях, доброжелательнее относятся друг к другу.
«Многие ли из воспитанников осознают понятие “грех”?», — интересуюсь у отца Бориса. «Когда я служил в интернате, то пытался ввести исповедь для ребят с умеренной умственной отсталостью, но из этого ничего не вышло», — признается священник. Причина в том, что у многих ребят неразборчивая речь, иные теряются, когда батюшка начинает задавать им вопросы, и отвечают на все: «Не знаю, не помню». Но справедливости ради отметим, что сегодня среди прихожан храма в ПНИ есть воспитанники, которые ясно понимают, что такое грех, хотя таких немного. «У моих девочек-воспитанниц есть не только вера, но и страх совершить плохой поступок. Они понимают, что, даже если никто об этом не узнает, Бог все равно это видит», — рассказывает воспитатель интерната Надежда Осипова. Так как домовый храм невелик, а воспитанников на службе собирается немало, то желающие исповедаться пишут список своих проступков на листе бумаги, который отдают священнику. Тех же, у кого исповедь не получается, причащают так же, как и малышей отделения милосердия, — без исповеди.
«Так я же домашний!»
Видя искреннее стремление детей к вере, клирик Казанского храма Владимир Ичеткин (два года служил в домовой церкви интерната) и преподаватель воскресной школы храма Николай Ивасишин решили дополнительно проводить воскресные встречи с воспитанниками ПНИ. В их программе стало обязательным чтение акафиста и беседа о предстоящем празднике или событии библейской истории. В ходе коллективного чтения акафиста Николай Иванович отметил особенность памяти ребят — незнакомый текст молитв они повторяли за ним слово в слово, но с небольшим опозданием. Поэтому на Божественной литургии было введено чтение молитв «Символ веры» и «Отче наш» вместе с воспитанниками. Все песнопения Божественной литургии вместе с клиросом исполняет воспитанник реабилитационного отделения Павел. «Так я же домашний! — видя мое удивление, объясняет юноша после службы. — Я когда дома бываю, всегда вместе с бабушкой хожу в храм — утром и вечером, поэтому и запомнил все молитвы».
Между тем встречи с воспитанниками Кочпонского ПНИ могут не только изменить отношение к жизни с ее проблемами и трудностями, но и принести духовную пользу. «Общаясь с особенными прихожанами, перестаешь думать о себе высоко, — признается отец Борис. — Начинаешь жалеть людей, сердце размягчается, и появляется такая редкая в нашем современном обществе христианская любовь к людям. А любовь — это вершина добродетелей. Так что совершение Литургии в ПНИ и окормление детей-инвалидов наполняет ваше сердце такой благодатью, какую можно испытать, только посещая святые места или в общении со старцем».
Ни минуты свободного времени
Это только со стороны может показаться, что воспитанники Кочпонского ПНИ живут в замкнутом мире, но на самом деле в интернате насыщенная событиями жизнь. У ребят нет ни минуты свободного времени. Взрослые инвалиды отделения медико-социальной реабилитации работают на территории родного интерната в швейных, картонажных, столярных мастерских. Сами шьют себе постельное белье и убирают территорию. А для детей-инвалидов организовано обучение. «Часть воспитанников на автобусе ездят в специальную (коррекционную) школу города Сыктывкара. Но большинство детей мы обучаем на дому, — говорит заместитель директора интерната Мария Кропанева. — Это дети лежачие и плохо ходящие. В интернате занимаются и воспитанники с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, для которых из-за особенностей их поведения — агрессии и аутоагрессии — мы организовываем уроки в интернате. На сегодняшний день у нас есть лицензия на дополнительное образование. Поэтому наши воспитанники могут посещать в интернате до 10 кружков разной направленности».
Ребята Кочпонского ПНИ — активные участники художественной самодеятельности, выезжают как на республиканские, так и на российские фестивали и конкурсы. У воспитанников интерната даже есть возможность стать профессиональными спортсменами, с ними занимаются преподаватели из Спортивной школы олимпийского резерва. Среди воспитанников интерната два чемпиона мира в паралимпийском виде спорта — это 22-летний Иван Голубков, мастер спорта России и неоднократный победитель и призер этапов Кубков мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, и 28-летняя Мария Иовлева.
От воспитанницы ПНИ до олимпийской чемпионки
Сегодня имя Марии Иовлевой хорошо известно в мире паралимпийского спорта. Она двукратная чемпионка и серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2010 года в городе Ванкувер (Канада) и чемпионка мира по лыжным гонкам и биатлону 2015 года в городе Кейбл (США). Таких успехов Маша добилась несмотря на то, что родилась с нарушением опорно-двигательного аппарата, плохо слышит и говорит, а мама оставила девочку в роддоме. Поэтому ее домом со временем стал Кочпонский психоневрологический интернат, где она не только увлеклась спортом, но и открыла для себя мир Православия. Восемь лет назад девушка покинула родной ПНИ и сегодня живет в своем доме под патронажем спортивного наставника Татьяны Линдт.
— Это я маленькая! А это батюшка!
Справка
Психоневрологический интернат в с. Кочпон (ныне пригород Сыктывкара) был создан в 1935 г. С 1979 г. на базе учреждения проводились республиканские и всесоюзные семинары учителей начальных классов, воспитателей, педагогов, администрации коррекционных школ со всей страны.
11 февраля 2019 г. 17:48
Ключевые слова: социальное служение
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