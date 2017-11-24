Незнакомый Святой град

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Незнакомый Израиль
Давно миновали времена, когда паломничество на Святую землю считалось событием из ряда вон выходящим. Сегодня организовать такую поездку может и отдельный приход, и, разумеется, паломнические бюро, предлагающие широчайшую линейку продуктов. Израиль снискал громадную популярность и среди курортников — туристов, если можно так выразиться, светских, выезжающих с пляжа или из комфортабельного отеля разве что на шопинг и на экскурсии (коллективные или индивидуальные). В нынешнем году Министерство туризма Израиля попыталось совместить эти два столь разных сектора туристического рынка.
24 ноября 2017 г. 10:20
Из Троицы в Троицу. 120 километров терпения, молитвы и любви
Уже в седьмой раз прошло пешее паломничество прихожан столичного Троицкого храма в Хохлах в Троице-Сергиеву Лавру. В этот раз в нем приняло участие около сорока человек. Возраст — от восьми с половиной до семидесяти трех лет. За эти годы о нашем начинании стало известно далеко за пределами столицы. Это подтверждает тот факт, что к нам стали присоединяться люди из других московских приходов и даже из других городов, например, из Дмитрова.
30 июня 2017 г. 15:45
В Москве представили Концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым
В МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Симферополь на тему: "Крым – духовный центр Русского мира". Его участникам был представлен проект Концепции развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым, разработанный членом комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Русской общины Крыма Сергеем Цековым. Документ охватываетисторический, церковный и туристический аспекты заявленной темы.Подробно о святынях Крыма здесь и здесь.
28 марта 2017 г. 16:48
Крым православный. Паломничество по святым местам Тавриды (часть 2)
Период православного ренессанса Крыма, начавшийся с конца XVIII века и продолжавшийся до 1917 года, один из самых ярких в его духовной истории. Именно тогда на полуострове появились изысканные шедевры храмовой архитектуры в неорусском стиле. Эти и другие христианские святыни Крыма наш корреспондент увидел, присоединившись по приглашению паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии к поездке «Весь православный Крым за 10 дней».Версия PDF.
22 августа 2016 г. 17:50
Крым православный. Паломничество по святым местам Тавриды
Короткое слово «Крым» объединяет в себе несколько эпох и культур, подвиг первохристианских мучеников и новомучеников Российских, воинскую доблесть, архитектурные памятники, в том числе храмы от Cредневековья до наших дней. На берегах Таврики апостол Андрей Первозванный проповедовал Христа, а в Херсонесе крестился святой князь Владимир. Здесь в кровавой сече в XVIII–XIX веках сошлись интересы России и Крымского ханства, Османской империи, Англии и Франции. Эта земля помнит исход христиан, их возвращение и новое утверждение православной веры (см.продолжение) .
11 июля 2016 г. 15:55
Афонский пленэр
К святогорским юбилейным торжествам достойно подготовились и российские художники. Еще год назад группа заслуженных отечественных живописцев во главе с авторами идеи москвичами братьями Иваном и Михаилом Мастеропуло предприняла паломничество на Афон. В Священном Киноте паломники испросили и получили от прота Святой горы старца Симеона благословение на серию художественных пленэров, дабы запечатлеть живописнейшие виды удела Пресвятой Богородицы. Позднее это намерение благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
25 апреля 2016 г. 13:40
Церковное краеведение: основные правила и типичные ошибки
К числу приоритетных направлений приходской деятельности церковное краеведение сегодня отнести трудно. Заложенный в нем колоссальный миссионерский потенциал пока еще не задействован в полной мере. Почему это происходит? Каковы основные ошибки в организации краеведческой деятельности на приходах и как их избежать? Об этом «Церковный Вестник» беседует с членом совета Московского общества краеведов Валерием Любартовичем.
28 декабря 2015 г. 15:25
Большая Иоанновская семья
В Санкт-Петербурге, в Кронштадте и на Пинежье в течение пяти дней прошли международные торжества, посвященные 25-летию прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского. Их кульминацией стала Божественная литургия в день канонизации пастыря 14 июня, которую возглавил Святейший Патриарх Кирилл в Успенском соборе села Сура — на малой родине всенародно любимого святого.
25 июня 2015 г. 12:35
Стартовал паломнический сезон на Валааме
На праздник «Николы Вешнего» 22 мая после Литургии в летнем храме Никольского скита Валаамского монастыря состоялся традиционный крестный ход по водам Ладоги в ознаменование начала паломнического сезона. Накануне этого события на остров пришел первый «Метеор», а Паломническая служба обители уже несколько дней принимает круизные теплоходы со всех уголков России. По окончании первой Литургии в летнем скитском храме игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий с братией и паломниками вознесли молитву о благополучном судовождении и плавании всех в лето сие по водам путешествующих. Так ежегодно открывается навигация монастырского флота.
25 мая 2015 г. 14:30
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ЖМП № 10 октябрь 2016 / 19 ноября 2017 г. 22:45
Незнакомый Святой град
ЧЕТЫРЕ МЕСТА ИЕРУСАЛИМА, КОТОРЫЕ НЕЗАСЛУЖЕННО РЕДКО ПОСЕЩАЮТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАЛОМНИКИ
В сентябрьском номере "Журнала Московской Патриархии" за 2016 год в материале «Незнакомый Израиль» паломникам был предложен вариант тура, соединяющего поклонение древним христианским святыням с экскурсиями по историческим памятникам на территории Государства Израиль. Сегодня мы завершаем обзор новых программ религиозного туризма по Святой земле Иерусалимом.
Святой град — сердце проложенных по территории древней Палестины паломнических троп. За четверть века, минувшие с момента установления дипломатических отношений между Россией и Израилем, он исхожен нашими соотечественниками, кажется, вдоль и поперек. Елеонская колокольня «Русская свеча» и Воскресенский храм со святой Кувуклией, место вознесения Господня с отпечатком стопы воскресшего Спасителя и Гефсиманский монастырь Святой равноапостольной Марии Магдалины, Александровское подворье Русской духовной миссии с Порогом Судных Врат и Успенский храм на месте гробницы Божией Матери, несомненно, прекрасно известны всем, хотя бы раз побывавшим на Святой земле православным христианам. И тем не менее даже в пределах Иерусалима есть несколько точек, посещаемых православными соотечественниками крайне редко. Мы расскажем о четырех самых интересных из тех, что расположены по траектории основных паломнических маршрутов.
Греческий Вознесенский женский монастырь: оплот Православия
Прямо напротив Вознесенской мечети, через дорогу (ул. Rab'a Al-'Adawiya), на воротах путник видит большую табличку с надписями на пяти языках. Это греческий Вознесенский женский монастырь Иерусалимского Патриархата (конт. тел. 0 522 625 400) — ближайшая православная обитель к месту Вознесения Господня, основанная семидесятью годами ранее Спасо-Вознесенского монастыря на Елеоне. Правда, об этом мало кто знает, да и само место не очень посещаемо, хотя расположено буквально на паломнической тропе.
Тому есть несколько объяснений. История Вознесенского монастыря прерывалась больше чем на столетие. Небольшой участок земли в Восточном Иерусалиме 170 лет назад приобрел Патриарх Иерусалимский Кирилл. В середине XIX века трудами иеромонаха Марка здесь появилось здание с домовой церковью, оборудованной втайне от турецких властей. Между тем вершина Масличной горы была в то время притоном разбойничьих шаек. Выжить маленькому оплоту христианства в таком враждебном окружении было невероятно трудно, и местность вокруг «дома Марка» (он цел и ныне) на долгие десятилетия превратилась в пустырь.
Православное богослужение здесь возобновилось лишь на рубеже 1980–1990-х годов. Грек c острова Хиос архимандрит Иоаким (Строгилу) приступил к возведению соборного храма с двумя церквами: верхней Вознесенской и нижней во имя святой V века Пелагеи Елеонской.
«Это делалось самовольно, без документов, но нужные бумаги никто и не подписал бы. Чтобы получить разрешение на строительство нового храма в Израиле, нужны колоссальные деньги, и даже они далеко не всегда гарантируют положительный результат, — объясняет игумения Вознесенского монастыря Ирина (Кириена). — И вот не проходит и двух месяцев после освящения храмов в 1992 году, как 23 июля в сопровождении полицейских прибывает строительная техника и начинает крушить здание. Уже сломана верхняя церковь, бульдозеры принимаются за нижнюю. И происходит великое чудо: большая круглая икона Пантократора, специально написанная для нашего монастыря на Афоне, буквально выкатывается из развалин и останавливается прямо перед бульдозером. Вся строительная техника в этот момент глохнет. В бесплодных попытках рабочие долго заводят ее, а потом в страхе разбегаются. Более того, не получилось завести механизмы и потом, чтобы просто увести с площадки — пришлось тащить на буксире...»
С тех пор осталась в потолке нижнего храма незаживающая рана — щель на месте удара бульдозера. Нынешний духовник монастыря — преемник скончавшегося в 2009 году на Вознесение отца Иоакима монах Ахиллеос — понемногу готовится к воссозданию верхней церкви. Монастырь потихоньку разрастается, сейчас здесь уже больше десяти насельниц: русских, украинок, белорусок, румынок, гречанок.
А отца Иоакима Богу было угодно провести еще через одно жизненное испытание. В праздник Казанской иконы Божией Матери, вечером 21 июля 1995 года, в обитель проникли бандиты в масках. Незадолго до того к архимандриту — единственному тогда насельнику монастыря — приехала его мама, 83-летняя Анастасия Панагопулу-Строгилу. Отдыхал в соседней келье неподалеку и еще один гость — московский иконописец Владимир Рыло, постучавшийся в калитку накануне вечером и попросившийся на ночлег. О нем разбойники, намеревавшиеся легко справиться с двумя беззащитными людьми, не подозревали. Цинично убив Анастасию, они принялись душить священника, но тот смог вырваться и позвать на помощь. На шум прибежал Владимир, в завязавшейся схватке он, бывший спецназовец, раскидал нападавших и заставил их ретироваться... Позднее он принял на Афоне постриг с именем Варсонофий и сейчас состоит в братии Русского Пантелеимонова монастыря.
Церковь Всех наций: среди гефсиманских олив
С вершины Елеона, держа путь все время вниз и ориентируясь на ближайшую стену Старого города, легко пройти к западному склону Масличной горы. Здесь, в Гефсиманском саду, прямо между Успенским храмом на месте гробницы Божией Матери и Гефсиманским женским монастырем Святой равноапостольной Марии Магдалины, вы обнаружите церковь Всех наций — большой католический собор с двенадцатью куполами. Он появился в 1919 году на месте прежнего храма крестоносцев, построенного, в свою очередь, на развалинах разрушенной персами в 614 году византийской базилики. Под своей крышей собор теперь вмещает места моления о Чаше, поцелуя Иуды и ареста Спасителя. Экспрессивная, хотя и лаконичная, мозаичная стенопись 1928 года посвящена этим евангельским событиям. Частью алтарной апсиды стала ближайшая к собору скала.
Снаружи, в самом саду, обратите внимание на восемь тщательно охраняемых старых оливковых деревьев. Самой заслуженной маслине около тысячи лет. Но, поскольку части ствола этого дерева отмирают постепенно, какие-то фрагменты его корневищ, возможно вдвое старше и помнят евангельские времена...
Место Рождества Пресвятой Богородицы: подземная опочивальня
Из Гефсимании паломники через ближайшие врата Старого города — Львиные — обычно попадают на Via Dolorosa — Крестный путь Спасителя. И, к сожалению, незаслуженно минуют греческий монастырь Святых праведных богоотец Иоакима и Анны (ул. Львиных Врат, 21). По преданию, именно здесь родилась Пресвятая Богородица.
Само место Рождества Пречистой Девы находится внизу — в подземной спальне, куда спускается узкая винтовая лестница. Оказывается, такие помещения с незапамятных времен местные жители оборудовали на месте старых каменоломен. Дело в том, что известняк имеет разную плотность — что-то рабочим удается добыть и поднять наверх, что-то вместе со скальным основанием остается в штольне. Образовавшиеся после выработки камня пустоты издавна использовали в самых разных целях — как стойла для скота, как водосборники (в этом случае они оштукатуривались) и, конечно, как сохранявшие прохладу жилища, где можно было отдыхать ночью.
Археологический парк: катакомбы стратегической подземки
Юго-западная часть Храмовой горы (Центр Сары и Ральфа Дэвидсонов) и Град Давидов охватывают огромную территорию. В паутине множества обзорных площадок, переходов между раскопами и музеефицированных памятников без квалифицированного гида немудрено заблудиться. Вход в первый из упомянутых археологических кластеров ведет через Мусорные ворота Старого города, во второй — с ул. Ма'алот ир Давид. Но самое интересное, что пройти из первого во второй можно и под землей!
В эпоху римского владычества в Иерусалим с Сионских гор — на 70-километровое расстояние — провели современнейший и сложнейший на тот момент водопровод. Соединяющие его бассейны 100-метровые катакомбы в основном служили водоводом. Но использовали их и как стратегический объект: во множестве вооруженных конфликтов периода первых веков по Рождестве Христовом нападающие или обороняющиеся стороны всегда имели возможность ударить из-под земли или, наоборот, скрыться от преследователей по туннелю своеобразного древнего «метро».
В наши дни, конечно, вряд ли кому-то придет в голову использовать старинные водоводы как военный объект. Но изрядно удивить персонал археологического парка, и не только его, может любой посетитель. Строгие объявления предписывают одностороннее передвижение по катакомбам — из Града Давидова к Западной стене Храмовой горы. Пренебрегающие же правилами отчаянные туристы иногда идут против шерсти — от Соломона к Давиду
Следовать ли тут правилам или поступать по-своему? Пусть сама атмосфера Святого града подскажет вам верное решение.
19 ноября 2017 г. 22:45
Ключевые слова: архитектура, Гроб Господень, Иерусалим, Израиль, международные связи
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