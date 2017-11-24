Незнакомый Святой град

ЧЕТЫРЕ МЕСТА ИЕРУСАЛИМА, КОТОРЫЕ НЕЗАСЛУЖЕННО РЕДКО ПОСЕЩАЮТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАЛОМНИКИ

В сентябрьском номере "Журнала Московской Патриархии" за 2016 год в материале «Незнакомый Израиль» паломникам был предложен вариант тура, соединяющего поклонение древним христианским святыням с экскурсиями по историческим памятникам на территории Государства Израиль. Сегодня мы завершаем обзор новых программ религиозного туризма по Святой земле Иерусалимом.

Святой град — сердце проложенных по территории древней Палестины паломнических троп. За четверть века, минувшие с момента установления дипломатических отношений между Россией и Израилем, он исхожен нашими соотечественниками, кажется, вдоль и поперек. Елеонская колокольня «Русская свеча» и Воскресенский храм со святой Кувуклией, место вознесения Господня с отпечатком стопы воскресшего Спасителя и Гефсиманский монастырь Святой равноапостольной Марии Магдалины, Александровское подворье Русской духовной миссии с Порогом Судных Врат и Успенский храм на месте гробницы Божией Матери, несомненно, прекрасно известны всем, хотя бы раз побывавшим на Святой земле православным христианам. И тем не менее даже в пределах Иерусалима есть несколько точек, посещаемых православными соотечественниками крайне редко. Мы расскажем о четырех самых интересных из тех, что расположены по траектории основных паломнических маршрутов.

Греческий Вознесенский женский монастырь: оплот Православия

Прямо напротив Вознесенской мечети, через дорогу (ул. Rab'a Al-'Adawiya), на воротах путник видит большую табличку с надписями на пяти языках. Это греческий Вознесенский женский монастырь Иерусалимского Патриархата (конт. тел. 0 522 625 400) — ближайшая православная обитель к месту Вознесения Господня, основанная семидесятью годами ранее Спасо-Вознесенского монастыря на Елеоне. Правда, об этом мало кто знает, да и само место не очень посещаемо, хотя расположено буквально на паломнической тропе.

Тому есть несколько объяснений. История Вознесенского монастыря прерывалась больше чем на столетие. Небольшой участок земли в Восточном Иерусалиме 170 лет назад приобрел Патриарх Иерусалимский Кирилл. В середине XIX века трудами иеромонаха Марка здесь появилось здание с домовой церковью, оборудованной втайне от турецких властей. Между тем вершина Масличной горы была в то время притоном разбойничьих шаек. Выжить маленькому оплоту христианства в таком враждебном окружении было невероятно трудно, и местность вокруг «дома Марка» (он цел и ныне) на долгие десятилетия превратилась в пустырь.

Православное богослужение здесь возобновилось лишь на рубеже 1980–1990-х годов. Грек c острова Хиос архимандрит Иоаким (Строгилу) приступил к возведению соборного храма с двумя церквами: верхней Вознесенской и нижней во имя святой V века Пелагеи Елеонской.

«Это делалось самовольно, без документов, но нужные бумаги никто и не подписал бы. Чтобы получить разрешение на строительство нового храма в Израиле, нужны колоссальные деньги, и даже они далеко не всегда гарантируют положительный результат, — объясняет игумения Вознесенского монастыря Ирина (Кириена). — И вот не проходит и двух месяцев после освящения храмов в 1992 году, как 23 июля в сопровождении полицейских прибывает строительная техника и начинает крушить здание. Уже сломана верхняя церковь, бульдозеры принимаются за нижнюю. И происходит великое чудо: большая круглая икона Пантократора, специально написанная для нашего монастыря на Афоне, буквально выкатывается из развалин и останавливается прямо перед бульдозером. Вся строительная техника в этот момент глохнет. В бесплодных попытках рабочие долго заводят ее, а потом в страхе разбегаются. Более того, не получилось завести механизмы и потом, чтобы просто увести с площадки — пришлось тащить на буксире...»

С тех пор осталась в потолке нижнего храма незаживающая рана — щель на месте удара бульдозера. Нынешний духовник монастыря — преемник скончавшегося в 2009 году на Вознесение отца Иоакима монах Ахиллеос — понемногу готовится к воссозданию верхней церкви. Монастырь потихоньку разрастается, сейчас здесь уже больше десяти насельниц: русских, украинок, белорусок, румынок, гречанок.

А отца Иоакима Богу было угодно провести еще через одно жизненное испытание. В праздник Казанской иконы Божией Матери, вечером 21 июля 1995 года, в обитель проникли бандиты в масках. Незадолго до того к архимандриту — единственному тогда насельнику монастыря — приехала его мама, 83-летняя Анастасия Панагопулу-Строгилу. Отдыхал в соседней келье неподалеку и еще один гость — московский иконописец Владимир Рыло, постучавшийся в калитку накануне вечером и попросившийся на ночлег. О нем разбойники, намеревавшиеся легко справиться с двумя беззащитными людьми, не подозревали. Цинично убив Анастасию, они принялись душить священника, но тот смог вырваться и позвать на помощь. На шум прибежал Владимир, в завязавшейся схватке он, бывший спецназовец, раскидал нападавших и заставил их ретироваться... Позднее он принял на Афоне постриг с именем Варсонофий и сейчас состоит в братии Русского Пантелеимонова монастыря.

Церковь Всех наций: среди гефсиманских олив

С вершины Елеона, держа путь все время вниз и ориентируясь на ближайшую стену Старого города, легко пройти к западному склону Масличной горы. Здесь, в Гефсиманском саду, прямо между Успенским храмом на месте гробницы Божией Матери и Гефсиманским женским монастырем Святой равноапостольной Марии Магдалины, вы обнаружите церковь Всех наций — большой католический собор с двенадцатью куполами. Он появился в 1919 году на месте прежнего храма крестоносцев, построенного, в свою очередь, на развалинах разрушенной персами в 614 году византийской базилики. Под своей крышей собор теперь вмещает места моления о Чаше, поцелуя Иуды и ареста Спасителя. Экспрессивная, хотя и лаконичная, мозаичная стенопись 1928 года посвящена этим евангельским событиям. Частью алтарной апсиды стала ближайшая к собору скала.

Снаружи, в самом саду, обратите внимание на восемь тщательно охраняемых старых оливковых деревьев. Самой заслуженной маслине около тысячи лет. Но, поскольку части ствола этого дерева отмирают постепенно, какие-то фрагменты его корневищ, возможно вдвое старше и помнят евангельские времена...

Место Рождества Пресвятой Богородицы: подземная опочивальня

Из Гефсимании паломники через ближайшие врата Старого города — Львиные — обычно попадают на Via Dolorosa — Крестный путь Спасителя. И, к сожалению, незаслуженно минуют греческий монастырь Святых праведных богоотец Иоакима и Анны (ул. Львиных Врат, 21). По преданию, именно здесь родилась Пресвятая Богородица.

Само место Рождества Пречистой Девы находится внизу — в подземной спальне, куда спускается узкая винтовая лестница. Оказывается, такие помещения с незапамятных времен местные жители оборудовали на месте старых каменоломен. Дело в том, что известняк имеет разную плотность — что-то рабочим удается добыть и поднять наверх, что-то вместе со скальным основанием остается в штольне. Образовавшиеся после выработки камня пустоты издавна использовали в самых разных целях — как стойла для скота, как водосборники (в этом случае они оштукатуривались) и, конечно, как сохранявшие прохладу жилища, где можно было отдыхать ночью.

Археологический парк: катакомбы стратегической подземки

Юго-западная часть Храмовой горы (Центр Сары и Ральфа Дэвидсонов) и Град Давидов охватывают огромную территорию. В паутине множества обзорных площадок, переходов между раскопами и музеефицированных памятников без квалифицированного гида немудрено заблудиться. Вход в первый из упомянутых археологических кластеров ведет через Мусорные ворота Старого города, во второй — с ул. Ма'алот ир Давид. Но самое интересное, что пройти из первого во второй можно и под землей!

В эпоху римского владычества в Иерусалим с Сионских гор — на 70-километровое расстояние — провели современнейший и сложнейший на тот момент водопровод. Соединяющие его бассейны 100-метровые катакомбы в основном служили водоводом. Но использовали их и как стратегический объект: во множестве вооруженных конфликтов периода первых веков по Рождестве Христовом нападающие или обороняющиеся стороны всегда имели возможность ударить из-под земли или, наоборот, скрыться от преследователей по туннелю своеобразного древнего «метро».

В наши дни, конечно, вряд ли кому-то придет в голову использовать старинные водоводы как военный объект. Но изрядно удивить персонал археологического парка, и не только его, может любой посетитель. Строгие объявления предписывают одностороннее передвижение по катакомбам — из Града Давидова к Западной стене Храмовой горы. Пренебрегающие же правилами отчаянные туристы иногда идут против шерсти — от Соломона к Давиду

Следовать ли тут правилам или поступать по-своему? Пусть сама атмосфера Святого града подскажет вам верное решение.