Незнакомый Израиль

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИКАМ СОВМЕСТИТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

Давно миновали времена, когда паломничество на Святую землю считалось событием из ряда вон выходящим. Сегодня организовать такую поездку может и отдельный приход, и, разумеется, паломнические бюро, предлагающие широчайшую линейку продуктов. Израиль снискал громадную популярность и среди курортников — туристов, если можно так выразиться, светских, выезжающих с пляжа или из комфортабельного отеля разве что на шопинг и на экскурсии (коллективные или индивидуальные). В нынешнем году Министерство туризма Израиля попыталось совместить эти два столь разных сектора туристического рынка.

Заняться поиском нетривиальных решений профессионалов туротрасли заставил экономический кризис. Специализирующиеся на Израиле российские операторы, правда, и минувшей осенью сложа руки не сидели, едва ли не оперативнее всех отреагировав на закрытие популярнейших турецкого и египетского направлений выездного туризма. Но совокупное падение продаж всё равно составило (в рублевом выражении) около трети. И в этом году Министерство туризма Израиля начало разрабатывать новую концепцию гостеприимства, предусматривающую возможность паломникам посещать традиционные светские (либо относящиеся к иным конфессиям) объекты культурно-исторического и природного наследия. Свой вариант одного из таких туров, разработанный при содействии этой организации, предлагает «Журнал Московской Патриархии»

Ко дворцу Пилата, на ручей Крокодилов

День первый. Тель-Авив — Яффо — Кейсария

Главное место паломничества: подворье Святой праведной Тавифы (Абу-Кабир, ул. Герцль, 157, тел. + (972)3-682-12-41).

Храм во имя Святого первоверховного апостола Петра расположен в высочайшей точке старинного селения Яффо (ныне южный Тель-Авив). Прибывающие в Яффо морем паломники сегодня, как и век назад, издали видят его 37-метровую колокольню. Участок древнего еврейского кладбища под названием «Дарбатейн Табита» («два переулка Тавифы») приобрел в 1869 году начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин). В результате проведенных отцом Антонином раскопок обнаружилась гробница праведной Тавифы — святой I века, воскрешенной апостолом Петром (см.: Деян. 9, 36–41). В октябре 1888 года в присутствии великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, а также великого князя Павла Александровича был освящен закладной камень в основание храма. В январе 1894 года новую церковь, возведенную местными архитекторами, освятил Патриарх Иерусалимский Герасим.

Долгое время подворье оставалось первым пристанищем русских пилигримов, посещающих Святую землю при содействии Императорского палестинского православного общества (ИППО). После Первой мировой войны, когда поток денежных субсидий от Матери-Церкви иссяк, миссия вынужденно сдавала часть зданий подворья завладевшим Палестиной англичанам. По окончании действия Британского мандата в 1948 году Русская Православная Церковь получила возможность привести храм Апостола Петра в порядок. С 1989 года здесь возрождена регулярная богослужебная жизнь, а за последнее десятилетие восстановлен и живописный фруктовый сад из полутысячи апельсиновых, мандариновых и лимонных деревьев. «Наш храм — одна из двух православных церквей Тель-Авива. К югу во всем Израиле ни православных, ни католических храмов больше вообще нет, — говорит ключарь подворья протоиерей Игорь Пчелинцев. — Поэтому приезжают помолиться даже из Эйлата. У нас можно увидеть не только русских, но и украинцев, грузин, сербов, эфиопов, индусов».

Святыни: икона Божией Матери «Взыскание погибших», икона «Слава Грузинской Церкви», ковчег с 50 частицами мощей Киево-Печерских святых в южной части храма, часовня над могилой (окончательным местом упокоения) святой праведной Тавифы.

Объекты культурного наследия. Неспешной экскурсии по Яффо можно посвятить целый день, особенно если «разбавить» ее купанием на муниципальном пляже, занявшем центральную часть тель-авивского побережья. Из исторических памятников, которые нельзя пропустить, рекомендуем участок яффской крепостной стены раннего Средневековья с сохранившимся порогом (исторический центр города) и возведенный на побережье в 1894 году католический костел Святого Петра (ныне духовный центр польской общины города).

В старой крепости Яффо — три крайне интересные для православных верующих точки. В Михаило-Архангельском греческом монастыре (ул. Нетив Хамазалет, 10) сейчас располагается русский приход во имя Святой праведной Тавифы. Правда, открыта церковь только в богослужебные дни — утром по субботам и воскресеньям. На набережной мемориальная табличка на английском языке укажет вам стену Никольского Армянского монастыря, где в 1799 году взявший Яффо Наполеон оставил умирать 11 своих солдат, пораженных разыгравшейся эпидемией чумы. Но главное место, пожалуй, дом Симона Кожевника (ул. Шимон Хаборски, 8), в котором побывал апостол Петр. Здание (за последующие две тысячи лет, разумеется, несколько перестроенное) дошло до наших дней. Правда, войти внутрь вряд ли получится: это самый обычный жилой дом, с незапамятных времен принадлежащий армянскому семейству Закарянов. Тем, кто придет сюда без гида, нелишне напомнить: именно здесь апостолу Петру было видение спускавшейся с неба скатерти с «разными зверями и гадами» — оно символизировало Божие благословение отменить Кашрут для христиан из иудеев (см.: Деян. 10, 10–16).

В полутора часах автомобильной езды к северу — Национальный парк Кейсария, раскинувшийся в Саронской долине между устьями ручья Крокодилов и речки Хадера. В этом месте стоял дворец четверовластника Иудеи Понтия Пилата. Во время продолжающихся и поныне длительных раскопок археологи открыли обширный город со сложной системой параллельных и пересекающихся улиц, населяемый с эпохи персидского правления (586–332 годы до Р.Х.) вплоть до захвата мамлюками в 1265 году. Сегодня в Кейсарии можно увидеть памятники самых разных эпох: древнейший из обнаруженных в Израиле театр на 4 тыс. мест времен царя Ирода, два амфитеатра, византийские бани, укрепленный средневековый квартал, большой искусственный порт первых веков нашей эры, развалины синагоги, ипподром II века по Р.Х. и сложную систему акведуков. Вскрыты руинированные остатки тюрьмы, где, скорее всего, находился в заключении препровождаемый в столичный Рим апостол Павел.

Три пика над Армагеддоном

День второй. Гора Кармель — Хайфа — Гора Свержения

Главное место паломничества: подворье Пророка Илии на горе Кармель (Хайфа, Хурша, 6, пересеч. с ул. Ха-Наси, тел. (04) 833 01 90).

Возвышенность Кармель, по сути, огромное седлообразное нагорье, простирающееся в длину на четыре десятка километров. Отрогами своего северного пика оно захватывает Хайфу (ныне второй по величине израильский порт, некогда выросший из скромного южного форпоста гавани Акко). Православный храм в Хайфе — единственный. Заложили его в 1909 году как столовую для прибывавших морем русских паломников. Разрешение на окончательную достройку храма местные турецкие власти дали лишь в 1913 году — это был своеобразный подарок к юбилею дома Романовых.

Долгие десятилетия службы здесь совершались от случая к случаю, когда приезжали паломники со священниками. С 1990-х годов возрождено регулярное богослужение, затем восстановлен полуразрушенный священнический дом, устроен новый вход на территорию, благоустроено ограждение. Хотя церковь совсем маленькая, она давно стала настоящим духовным утешением православной паствы ­Хайфы.

Святыни: крест из Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря и Иерусалимская икона Божией Матери — вклады в Русскую духовную миссию 1890 года.

Объекты культурного наследия. Гористые кварталы Хайфы живописны сами по себе. Но гораздо интереснее осматривать их, предварительно немного изучив местную географию по путеводителю. Краткая, но весьма бурная новая история Хайфы начинается в конце XIX века, когда здесь обосновались немецкие колонисты ультрапротестантского толка. Именно они первыми на Святой земле начали строить заводы, возводить аптеки и больницы, открывать рестораны; их же заслуга — регулярный общественный транспорт (повозки на резиновом ходу), отправлявшийся в Иерусалим по расписанию. Немецкой колонии Хайфы не была суждена долгая история (дважды в ходе войн ее разгоняли неприятели-англичане), и в итоге та оказалась рассеяна (в основном потомки пришельцев из Германии, получив компенсацию от местных властей, переселились за море). Но ее наследие до сих пор заметно, в том числе и в городском планировании. Спроектированные с пунктуальной немецкой педантичностью, кварталы и уличная сеть Хайфы гораздо более предсказуемы по сравнению с другими израильскими крупными городами. А вид на сады, спускающиеся террасами к морю от улицы Яфе Ноф, поистине прекрасен. Правда, осведомленный гид, конечно, расскажет, что этот изумрудный оазис принадлежит бахаи — адептам возникшей как раз полтора века назад секты, считающей Хайфу своим духовным штабом.

На самой горе Кармель расположен монастырь ордена кармелитов Стелла Марис. Он сооружен как раз на том месте, где святой пророк Илия в присутствии царя Ахава в честном состязании победил 450 жрецов Вааловых и 400 жрецов дубравных, вызвав горячей молитвой дождь после жесточайшей трехлетней засухи (см.: 3 Цар. 17). Здесь паломников встречает изваяние пророка Божия Илии. С двух смотровых площадок можно насладиться панорамным обзором Исраэльской («Да засеет Господь»), иначе — Армагеддонской («Плодородной») долины, по которой издавна и до сих пор проходит важнейший стратегический путь из Египта в Сирию.

Остается недолгая дорога до еще одной знаменитой возвышенности — Горы Свержения. Отсюда, по Евангелию, иудеи хотели сбросить Спасителя в пропасть после проповеди в синагоге, но Он, прошед посреди них, удалился в Капернаум (Лк. 4, 28–30). Через пропасть с вершины прекрасно виден холм Указующий (вершина на северном склоне предгорья Малого Ермона) с городком Наин (ныне стопроцентно мусульманским), где Иисус исцелил сына вдовы (см.: Лк. 7, 11–18). А внизу на склоне, если приглядеться, заметны следы древнего монастыря.

День третий. Назарет — Кана Галилейская — Фавор

Главное место паломничества: греческая Благовещенская церковь с источником Пресвятой Девы Марии (Назарет, пл. Мариина источника, тел. (04) 655 49 14).

Первые исторические сведения о храме на месте Благовещения Пресвятой Деве Марии датируются 326 годом. Затем были разрушения персами в VII веке, кропотливое восстановление, еще одно поругание, на этот раз турками, и воссоздание храма в XVII столетии.

Святыни: святой источник под храмом на месте Благовещения, иконостас 1766 года работы греческого художника Андре из Майесо.

Объекты культурного наследия. На той же самой площади — появившийся сравнительно недавно архитектурный ансамбль арок с запроектированным фонтаном и системой водоразборных чаш. Сегодня это красноречивейший пример того, как самое благое пожелание может обернуться конфузом, если в его основе не заложены верные духовные приоритеты. К миллениуму 2000 года городские власти решили благоустроить площадь, украсив ее символом Благовещения. Но зачем символ архитектурно-светский, если рядом храм и собственно сам источник Благовещения? И вот, как только над площадью выросла красивая арка, вода в роднике под ней... моментально исчезла. Тот факт, что сам святой источник в церкви исправно функционирует, иногда побуждает злые языки из католической, протестантской, мусульманской и православной общин неодобрительно кивать друг на друга: мол, наверняка земляки втихаря провели трубы к себе в дом, чтобы не платить за водопровод (цены на пользование, а особенно на подключение к централизованной системе водоснабжения в Израиле немалые).

Если продолжить путь в южную часть исторического центра не по автотрассе «Дорога Благовещения», а чуть западнее, по улице, которая так и именуется — «Путь паломников» («Pilgrim's Route»), то очень скоро вы окажетесь среди зданий смутно узнаваемой архитектуры. Комментарий гида заставляет хлопнуть себя по лбу: конечно, это же типичная застройка подворий Русской духовной миссии позапрошлого века! Квартал так и называется — Москобия. Но это имя, к сожалению, единственное, что напоминает в нем о России. И здания, и землю под ними (как часть бывшего имущества ИППО на Святой земле) Никита Хрущев буквально за несколько дней до своей отставки продал Израилю. Соглашение № 593, в соответствии с которым СССР получал за объекты ИППО текстиль и яффские апельсины, вошло в историю как «апельсиновая сделка». В главном здании назаретского подворья сегодня — городское полицейское управление. Заслышав русскую речь, постовые на входе широко улыбаются: «Хотите войти посмотреть? Пожалуйста, только не фотографируйте, и просим не задерживаться!»

Путь паломников через весь Старый город приводит к главной католической святыне Назарета — возведенной в 1969 году гигантской базилике Благовещения (ул. Каса Нова (Casa Nova str.)). Величественный собор включает в себя и подземную церковь на месте предполагаемого дома Иосифа, где сейчас продолжаются кропотливые археологические раскопки. Фактически на той же самой территории, чуть поодаль, — еще одна католическая церковь Святого Иосифа Обручника, известная с XII века (современное здание выстроено в 1914 году). В ее крипте паломникам демонстрируют находки древней камнерезной и камнетесной мастерской. Современная католическая традиция, кстати, предпочитает именовать «Домом Иосифа» как раз эту точку. Как бы там ни было, скорее всего, где-то здесь, на этом пятачке земли, святой Иосиф давал первые уроки работы руками юному Иисусу.

Завершить первое знакомство с Назаретом логичнее всего в сравнительно недавно открытой к западу от исторического центра города этнодеревне, которая так и называется — Nazareth Village (проезд к парковкам и ко входам с автотрассы Al-Wadi — Al-Jawani). Здесь предпринята весьма удачная попытка исторически достоверно воссоздать сельское поселение первых веков христианства. При нем — небольшие сувенирные лавки и доходчиво оформленные музейные экспозиции. Туристов встречает пастух Давид с отарой овец и ловко обращающаяся с шерстью на допотопных ручных приспособлениях пряха Рахель, а под тенью маслины отдыхает смирный ослик. Можно в деревне и попробовать собственные силы, например повращать рукоять пресса для оливкового масла. А знаете, почему виноград женщины в старину давили исключительно босыми ногами? Косточки горчат, и их ни в коем случае нельзя размалывать! Кроме того, демонстрируются обнаруженные археологами прямо на этом месте остатки древнееврейского поселения — синагога времен Христа (между прочим, это большая редкость: во всем Израиле найдено всего лишь несколько таких памятников), миквы (ритуальные бассейны для омовения) и цистерны для сбора и хранения дождевой воды.

Прямо по дороге к Фавору — Кана, где Спаситель совершил свое первое за время общественного служения чудо (см.: Ин. 2, 1–11). В храме, освященном в 1889 году во имя Святого великомученика Георгия Победоносца при колоссальной помощи и поддержке ИППО, уже давно служат греки. Здесь можно увидеть пожертвованный великой княгиней Елизаветой Федоровной иконостас и настоящие стародавние каменные водоносы объемом две-три меры (одна мера — около 2,28 л), поклониться камню с запекшейся кровью, по преданию, принесенному с места казни апостола Симона Зилота (местного уроженца), и при желании навестить торгующую под эгидой православной общины Каны соседнюю винную лавку (продавцы говорят по-русски).

Остаток дня уходит на подъем к вершине Фавора. От парковки больших автобусов до располагающихся на 588-метровой вершине монастырей (православного греческого и католического францисканского) — ровно 19 поворотов по горному серпантину. Можно, потратив час с небольшим, преодолеть их пешком либо же воспользоваться небольшими бедуинскими автобусами (за отдельную плату). Дорога петляет буквально по старинным крепостям и остаткам древнего города Еленополис — увы, продолжающего хранить свои тайны сокровенными: археологические раскопки не проводятся, поскольку все мало-мальски пригодные для проживания пятачки заняты арабскими деревушками.

История здешних христианских обителей прослеживается с 570 года. Но сейчас она тоже пребывает исключительно в области предания: ничего не осталось не только от трех больших базилик (Преображенской, Моисеевой и Илиинской), но даже от 4340 ведших некогда наверх ступенек. Вообще все античные постройки давным-давно разобраны в фортификационных целях: за Фавор испокон века велись ожесточенные схватки, ведь кто владеет горой — тот контролирует весь Армагеддон. Золотой, буквально пронизанный светом францисканский монастырь зодчий Антонио Барлуцци возвел уже после Первой мировой войны (рядом с собором можно увидеть руины базилики крестоносцев). История православной обители берет отсчет с 1840-х годов, когда здесь селится румынский затворник архимандрит Иринарх. Храм, правда, удалось освятить уже после его земной кончины — в 1862 году. Затем тут подвизался выходец из Нямецкого монастыря Нестор Нектарий. Но уже больше века монастырь пребывает в юрисдикции Иерусалимской Патриархии. С момента освящения в храме остался иконостас. Поклониться тут можно кусочку скалы, стоя на которой преобразился Господь, и чудотворной газетной копии Акафистной иконы Божией Матери, по легенде, приплывшей в 1950 году в бутылке с Афона.

По морям, по волнам

День четвертый. Тивериадское озеро

Главное место паломничества: Табха.

Издавна известная целебными серными источниками местность в Галилее в 12 км к северу от города Тверия известна сразу несколькими важными событиями новозаветной истории. Здесь, на горе Блаженств, Христос произнес Нагорную проповедь (см.: Лк. 6, 20–49), на морском берегу неподалеку после воскресения Он явился своим ученикам и здесь же поручил апостолу Петру пасти Его паству.

Но прибывающие сюда паломники сначала вспоминают о евангельском чуде насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами (см.: Мф. 14, 15–21). Камень, служивший столом на месте этого чуда, стал алтарем для последующих храмов. Их было несколько. Первый, не оставивший даже следов, возвели в апостольский период. От второго, IV века, уцелели отдельные фрагменты. В конце V века святой Мартирий Патриарх Иерусалимский (478–486 гг.) на месте умножения хлебов и рыб освятил новую церковь. Вскоре здесь обосновались монахи-бенедиктинцы, но служить тут им довелось недолго: в 614 году захватившие Тивериаду персы сожгли всё до основания.

Святыни. Только на рубеже XIX–XX столетий немецкие исследователи смогли разгрести толстый слой стекавшей с гор грязи, сожженных руин и разрушенных камней. Они обнаружили сохранившуюся под этим природным консервантом мозаику с изображением корзины, пяти хлебов и двух рыб. И уже в 1980–1982 годах немецкие архитекторы воссоздали здесь церковь, сообразуясь с точными пропорциями трехнефных базилик V века и с иконографическим изображением держащего храм в руке святителя Мартирия. При ее возведении максимально выдержан принцип научной достоверности, а потому современная мозаика по цвету отличается от древнего памятника. Окна выполнены не из стекла, а из тончайшего полупрозрачного камня.

В нескольких сотнях метров, на берегу, — древний причал, с которого апостол Симон Петр вместе с товарищами отправлялся в море, чтобы закинуть рыболовную сеть (см.: Ин. 21). Другого удобного места, чтобы отплыть на лодке, в ближайшей окрестности нет. Так что, скорее всего, именно здесь, по слову Спасителя, апостол Петр вытащил на сушу пойманные 153 рыбы.

Объекты культурного наследия. В какой именно лодке апостолы ловили рыбу, конечно, доподлинно неизвестно. Но 30 лет назад случилось событие, в общих чертах позволившее реконструировать тип такого судна. Во время сильной засухи, когда уровень воды в озере упал, два брата из кибуца Гиносар обнаружили в придонных отложениях остов старинной лодки. За 11 дней кропотливых работ археологи бережно ее откопали, осторожно упаковали в чехол из стекловолокна и полиуретановой пены и по воде отбуксировали в принадлежащий кибуцу центр «Чудеса Галилеи». Началась скрупулезная 11-летняя процедура консервации в специально построенном бассейне, итогом которой стала открытая демонстрация этого артефакта на специально сооруженном основании (экспозиция «Человек в Галилее» в музее «Бейт Игаль Алон» открыта ежедневно, тел. +972-54-472-46-03).

В результате длительных исследований возраст галилейской лодки длиной 8,2 и шириной 2,3 м определен в двадцать столетий. Скорее всего, именно с таких суденышек отправлялись в море рыбаки апостольских времен. Довершить полное впечатление погружения в историю можно, проследовав на музейный пирс. Отсюда вам предложат совершить часовую прогулку по озеру на оборудованном электромотором современном катере. Тивериадское озеро (Кинерет или Галилейское море) невелико: всего 20 на 10 км, так что этого времени вполне достаточно, чтобы осмотреть практически всё его побережье.

В противоположной стороне от Гиносара по отношению к Табхе (впрочем, всё это умещается на пятачке побережья буквально в несколько километров) — Капернаум. Сегодня это, по сути, единый музей-городище под открытым небом. Часть его, правда, в 1990 году убрана под очень сильно напоминающую «летающую тарелку» крышу со стеклянным полом, под которым можно увидеть остатки дома. Как считается, он принадлежал теще апостола Петра, исцеленной Спасителем от горячки (см.: Мф. 8, 14). В обширном археологическом парке по соседству — руины так называемой мемориальной синагоги, перевезенной сюда, скорее всего, в V веке. Стоит она на базальтовом фундаменте (по хронологическому анализу относящемуся к IV–V столетиям), а сами стены сложены из известняка (в Тивериаде этот камень не встречается). Так что, скорее всего, этот артефакт переместили сюда уже во времена утверждения христианства как дань уважения месту, где проповедовал Сам Господь.

Есть в Капернауме и действующий православный храм. Это освященная в 1925 году Петропавловская церковь на окраине поселения — подворье греческого монастыря Святых Апостолов. Узнать ее легко по крупным куполам красного цвета. Возведена она на том месте, где, по преданию, разобрав крышу дома, паства спустила к Учителю расслабленного на циновке и Он исцелил больного (см.: Мк. 2, 4). После образования Государства Израиль эта территория оказалась в приграничной зоне, и местные крестьяне превратили храм в коровник. Ситуацию изменила израильская оккупация Голанских высот: подворье вернулось грекам, и с конца 1960-х годов его начали восстанавливать. Особенно активно поновление идет с 1990-х годов, когда здесь появился иеромонах Иринарх из греческой Македонии (ныне единственный клирик подворья). Церковь расписана греческим художником Константином Дзумакисом, прилегающая территория стала благоухающим садом с чинно расхаживающими павлинами. В праздник Преображения Господня по традиции один из местных архиереев здесь возглавляет торжественный крестный ход.

Закончить жаркий день лучше всего еще на одном подворье, принадлежащем Русской духовной миссии, во имя Святой Марии Магдалины. Здесь, в Магдале, земельный участок приобрел еще архимандрит Антонин (Капустин), а церковь возвели в 1963 году буквально в течение недели. Как принято считать, это именно то место, где Спаситель изгнал из Марии Магдалины семь бесов. Сегодня на подворье три целебных источника с минеральной водой. Один из них, радоновый, предназначен для омовения глаз. Опускаться в две другие купели разрешается только в специальных белых рубашках. Они продаются здесь же, в лавке (цена — от 10 до 15 долларов). Рубашки станут прекрасным напоминанием паломнику о визите на Святую землю и, кстати, понадобятся уже на следующий день.

День пятый. Иордан

Главное место паломничества: место крещения Спасителя Иоанном Предтечей.

Долгое время попасть к месту крещения Господня можно было только с иорданской стороны. Теперь проход сюда круглый год открыт и с израильской территории. Ограничение одно, и касается оно паломников, путешествующих на больших туристических автобусах зимой и поздней осенью. Когда в горах идут дожди, выпадающая влага, проходя через подземные соляные слои, вымывает в них широкие каналы. Это приводит к явлению так называемого суффозионного карста — моментальному образованию вертикальных воронок (в Израиле их называют «синхольц»), некоторые из которых возникают прямо на дороге. Самые прожорливые синхольцы, бывало, не поперхнувшись, поглощали средних размеров грузовики. Так что ездить рекомендуется только по безопасным, рекомендованным местными экскурсионными службами путям.

Само место Крещения благоустроено, снабжено удобными раздевалками и сходами в воду. Паломников, по крайней мере в будний день, не очень много, и ничто не мешает насладиться подлинной святостью иорданских вод. Здесь уместно сделать одно важное замечание. На выходе Иордана из Галилейского моря есть еще одно «место крещения» (по крайней мере так его именует администрация владеющего здешним участком местного кибуца) — Ярденит (тел. +972-4-675-91-11). Но это всего лишь символическая точка погружения в иорданские воды, впрочем, с умом обустроенная (а главное, находящаяся вдали от иорданской границы и потому гораздо более привлекательная для инвестиций самих израильтян). Кстати, Ярденит весьма популярен как место для совершения Таинства Крещения.

Объекты культурного наследия. Многие туристы любят заезжать на Мертвое море. Предупреждаем: мероприятие на любителя. Посетителей здесь изобилие, а вход платный (в зависимости от пляжа взрослый билет на день — от 30 до 50 шекелей).

Интересное наблюдение: Мертвое море мелеет на глазах, примерно по метру ежегодно! На отметке, где еще недавно располагался урез воды, теперь высокий склон крутого пляжа, откуда сбегают вниз ступеньки со сходнями-перилами. Объяснение, увы, простое: хищническая откачка вод, обусловленная высокоприбыльной добычей поташа, брома и магния. Любопытно, что попутно выпариваемые при этом соли натрия и кальция никому особо не нужны. Считаясь продуктами побочного производства, они складируются в холмистые хвостохранилища (объемные отвалы грунта), высота которых на некоторых заводах достигает десяти метров.

И, конечно, путешествуя по Иорданской долине, нельзя не заехать в монастырь Преподобного Герасима Иорданского. Современная обитель возведена Иерусалимской Патриархией в позапрошлом веке на развалинах древней лавры Каламон — несколько южнее и дальше от реки по сравнению с тем местом, где в V веке подвизался сам преподобный Герасим. Начавшееся в 1970-х годах возрождение пришедшего в запустение монастыря активно продолжается. Сейчас здесь сооружены скотный и птичий дворы, оборудованы огороды, выстроены гостиницы. Обитель утопает в рукотворных садах из финиковых пальм, а паломников у Святых врат встречает сам лев Иордан (в виде бронзового изваяния). Собор состоит из двух храмов — верхнего (с двумя приделами: во имя Зосимы и Марии Египетской и Евфимия Великого) и нижнего (во имя Святого Семейства с приделом Святых Архангелов). По преданию, именно здесь располагался грот, где останавливалось во время бегства в Египет Святое семейство.

Читайте на нашем сайте в материале "Незнакомый Святой град": ЧЕТЫРЕ МЕСТА ИЕРУСАЛИМА, КОТОРЫЕ НЕЗАСЛУЖЕННО РЕДКО ПОСЕЩАЮТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАЛОМНИКИ