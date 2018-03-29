«Скорая помощь» для храма

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В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
29 марта 2018 года исполнилось 40 дней трагедии в дагестанском городе Кизляр, когда после вечернего богослужения вооруженный преступник открыл огонь из охотничьего ружья по выходящим из храма Георгия Победоносца прихожанам. Четверо женщин были убиты на месте, пятая скончалась в больнице. Кроме того, были тяжело ранены еще две прихожанки и двое сотрудников правоохранительных органов. В 12.00 на месте погребения архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам ослужил панихиду по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине, Вере.
29 марта 2018 г. 11:00
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶ почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.
21 февраля 2018 г. 10:21
Патриаршим благословением подбирать подрядчика и техзаказчика на объекты Программы возведения новых храмов в столице поручено настоятелям
Вчера, 25 февраля, на состоявшейся в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Храмостроительство XXI века. Возрожденные святыни» председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк привел несколько примеров вопиющего брака со стороны подрядчиков на новостройках.
26 января 2018 г. 20:18
Деньги на ветер
В кадилах во время богослужений разжигается уголь и воскуривается ладан, в подсвечниках горят десятки свечей, пропитанные лампадным маслом фитили. Прибавьте к этому дыхание, особенно на праздники, большого числа молящихся. Без хорошей вентиляции все испарения и продукты горения скапливаются под сводами, оседая затем черным налетом на стенах. Да и сами прихожане (особенно те, кто постарше) часто с трудом переносят тяжелый микроклимат. Именно поэтому важность качественно исполненной и должным образом эксплуатируемой вентиляции храмов и иных построек религиозного назначения трудно переоценить. Но даже сейчас, когда церковными зодчими уже наработан большой практический опыт в этой сфере, внимание вентиляции зачастую уделяется по остаточному принципу. PDF-версия
9 января 2018 г. 20:00
За каменной стеной
В беседе с одним из своих ближайших сподвижников — апостолом Петром — Спаситель прямо говорит: Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр (Petrus), и на сем камени (petra) созижду Церковь мою (см.: Мф. 16, 16–18). Основываясь на богатейшем опыте ветхозаветного храмового каменного строительства, архитекторы Нового Завета использовали этот материал уже в самые первые века христианства. Библейская география практически не оставила им выбора — на Ближнем Востоке дерево встречается редко и потому довольно дорого, а все постройки в основном каменные. При этом камень почти сразу же начинает работать в храмах и как деталь интерьера: в самых ранних, еще катакомбных, церквах алтарная преграда, как правило, вырубалась как единое целое из той же скалы, что служила и стенами. Из чего вырубаются современные храмы, какие месторождения дают лучшее сырье и пол из какого камня нельзя мыть, скрупулезно выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии».
27 ноября 2017 г. 15:20
Император Николай II опасался, что Поместный собор превратится в церковный парламент
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась мультимедийная конференция на тему: "Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–18 гг. и начало новой эпохи", на которой историки и духовенство размышляли о главных итогах Собора и его значении для Русской Церкви.
14 ноября 2017 г. 16:40
На Валааме стартовал III международный фестиваль православного пения «Просветитель»
Сегодня, 28 июля, на певческом поле Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря состоялся музыкальный концерт-спектакль «Путь к храму». В нем, в частности, приняли участие праздничный хор Валаамского монастыря, камерный инструментальный ансамбль под руководством Натальи Высоких, исполнительница авторских песен солистка Московского театра музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой Елена Фролова, звонари школы «Колокольный град», поэт протоиерей Андрей Логвинов (Кострома).
28 июля 2017 г. 21:55
Одним миром
Иван-чай пахнет недлинным русским летом, низким небом, луговым разноцветьем на дороге от Ростова Великого к Угличу. В терпком его вкусе — десятки поколений живших и кормившихся от родной земли хлебопашцев, сотни исхоженных нищими босоногими странниками верст и напутственная спозаранку материнская молитва. Есть в нем и добросовестный труд безымянных паломников — неутомимых крестоходцев, кропотливо собирающих соцветия кипрея ежегодно в конце июля. И еще этот маленький пакетик плотной бумаги несет имя великого святого подвижника Церкви Русской. К преподобному Иринарху Затворнику корреспондент «Журнала Московской Патриархии» отправился в юбилейный год: угодник Божий окончил земной путь ровно четыре века назад — 13/26 н.ст. января 1616 года. Вернулся же из Ростовского Борисо-Глебского, что на Устье, монастыря я со знаменитым местным иван-чаем... Но не только с ним.
24 июля 2017 г. 16:00
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ЖМП № 3 март 2018 / 3 апреля 2018 г. 13:59
«Скорая помощь» для храма
По данным Министерства культуры, в европейской части России сегодня в аварийном состоянии находится 5676 храмов. Не у каждой епархии хватает ресурсов остановить их дальнейшее разрушение. К сожалению не всегда может помочь в этом деле государство или общественные благотворительные фонды. Священник Максим Викленко из Романово-Борисоглебского благочиния Рыбинской епархии — настоятель 10 храмов, восемь из которых расположены в таких глухих местах, что добраться к ним можно только пешком или на вездеходе. Как в таких условиях удается проводить восстановительные и консервационные работы отец Максим рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».
«В Москву я раньше часто ездил, когда в Тимирязевской академии на агронома учился. А сейчас что там делать? Если только по экстренным делам. Едва в Королев въезжаю, голова начинает болеть. Шум, смог, пробки, суета. А у нас тут никого и девственная чистота. Бывает, едешь, а на дороге лось стоит. Посигналишь ему, он посмотрит на тебя и уйдет с достоинством. Тетерева, кабаны, лисы — всего полно. Распаханные поля деревьями заросли. Природа тут победила!» — видавшая виды черная «Волга» мчит нас с отцом Максимом Викленко по пустынным просторам Ярославской области. Перелесок вдоль хорошей, даже по городским меркам, асфальтовой дороги сменяется полем, заросшим пожелтевшей травой, а сизое плоское небо того и гляди сомкнется у горизонта с землей. До революции нынешний Тутаев состоял из двух городов, рассеченных Волгой: левобережного Романова с сетью сел и деревень по всей округе и малонаселенного правобережного Борисоглебска. В советское время вектор демографии сменился: правая сторона стала прирастать промышленностью, населением, коробками типовых жилых домов, а левая так и осталась одноэтажной, деревянной, соединенной с правой только паромом. О ее многолюдных деревнях напоминают сегодня лишь названия: Телеково, Маклаково, Ратмирово, Здоровцево, Ломино, да сельские кладбища рядом с разрушающимися храмами.
3 апреля 2018 г. 13:59
Ключевые слова: реставрация
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На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца
Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии.
27 марта 2018 г. 20:05
В храме на Киевском вокзале состоится мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу»
29 марта 2018 года на Киевском вокзале столицы в помещении храма в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери пройдет очередное мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу». В преддверии Вербной Недели (Вербного воскресенья) состоится встреча прихожан со священством. Тема беседы «Праздник Воскресения Христова – начало нового Пасхального года». Во встрече примут прихожане храма, пассажиры и сотрудники Киевского вокзала, сотрудники Издательства Московской Патриархии. Все присутствующие смогут задать вопрос священнику и в заключение мероприятия получат в дар календари на 2018 год, выпущенные в свет в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
27 марта 2018 г. 17:50
В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского
В Неделю преподобной Марии Египетской 25 марта в столичном храме во имя святителя Тихона Патриарха Всероссийского при участии трех приходских хоров (праздничного, народного и детского из воскресной школы «Лествица») прошла премьера концертного исполнения поэмы святителя Иоасафа Белгородского «Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными, происходящая в человеке-путнике всегда, особенно в дни святой великой Четыредесятницы, описанная по порядку ее седмиц поэтическим образом».
27 марта 2018 г. 14:30
Радуйся, Мати Божия "Державная"
15 марта Русская Православная Церковь отмечает Праздник обретения иконы Божией Матери "Державная". К столетию этого события год назад Журнал Московской Патриархии опубликовал подборку материалов, авторы которых рассказали о истории обретения иконы в селе Коломенское, о ее почитании на протяжении минувшего столетия (в том числе и в храмах русского Зарубежья), о богословии чудотворного образа, и о современной жизни Казанского прихода, где икона пребывает сегодня. Вновь предлагаем ознакомиться с этими публикациями: ПДФ версия в ЖМП
15 марта 2018 г. 10:05
К Пасхе в Зеленограде будет сдан первый храм по «Программе 200»
К празднику Пасхи, который православные верующие в этом году будут праздновать 8 апреля, в Зеленоградском административном округе Москвы сдадут в эксплуатацию первый храм, построенный здесь по «Программе 200», сообщает Интерфакс-религия со ссылкой на сайт куратора программы, депутата Владимира Ресина.
12 марта 2018 г.