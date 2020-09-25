Слабослышащие прихожане требуют времени и усилий

НА ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН ГЛУХИХ В МОСКВЕ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕСЯТКОВ РЕГИОНОВ

Тема окормления слабослышащих находила достойное место на общецерковном уровне и прежде, в том числе в ходе тематических секций Международных Рождественских образовательных чтений или съездов по социальному служению. Но там на первый план, как правило, выдвигались вопросы подготовки сурдопереводчиков и владеющих жестовым языком священнослужителей либо актуализация перевода библейских и литургических текстов на русский жестовый язык. Повестка же форума, собравшего в основном представителей самих общин, сосредоточилась на практических аспектах проповеди среди слабослышащих и их участия в церковных таинствах.

С глухими и слабослышащими сегодня работают в 48 митрополиях Русской Православной Церкви. Такая впечатляющая география – продукт деятельности в основном последнего десятилетия: за это время число общин выросло с 21 до 75. Вообще же история окормления этой категории верующих, если не брать в расчет отдельные (и весьма скромные) дореволюционные попытки, исчерпывается новейшей эпохой: первая община при Тихвинском храме бывшего Новоспасского монастыря возникла в начале 1990-х годов. Вполне естественно, что тон форуму задал священник Евгений Морозов – настоятель этого московского храма, имеющего ныне статус патриаршего подворья.

«Наверное, на большинстве приходов ощутили и продолжают ощущать урон, нанесенный пандемией коронавируса: некоторые прихожане, особенно пожилые или отягощенные хроническими физическими недугами, до сих пор не вернулись к богослужебной жизни из-за боязни инфицирования. Но для глухих это особенно актуально: не только они, но и их родные, их ближайшее окружение опасаются за здоровье семей. Как же быть, чтобы не потерять ни единого человека из паствы? – настроил аудиторию на рабочий лад отец Евгений. – Первостепенным сегодня считаю присутствие общин глухих и слабослышащих в социальных сетях. В их пабликах целесообразно размещать информацию о предстоящих богослужениях, краткие видеоролики о минувших и грядущих праздниках, отрывки из евангельских чтений и иконы празднуемых святых. Не менее важно поддерживать практику онлайн-трансляций богослужений, от которой после снятия массовых ограничений на посещение храмов почти повсеместно отказались. А ведь если речь идет о Литургии с сурдопереводом, подобный канал – почти единственная возможность соприкоснуться с богослужением для неслышащего человека, который пока не может покинуть дом! Пускай многие и критикуют «молитву через сеть», а для основной части верующих, в том числе и с физическими ограничениями, она по-прежнему не привычна, но зачастую переживаемые нами обстоятельства не оставляют иного выхода. Разумеется, при трансляции подобных богослужений не следует забывать фокусировать видеокамеру на священнике и на сурдопереводчике».

Оратор коснулся весьма специфических, но важнейших особенностей христианской миссии в среде слабослышащих – в частности, поэтапной организации православных общин. Сначала, советует отец Евгений, надо установить контакт с местным отделением Всероссийского общества глухих, где прекрасно знают своих подопечных. А в крупных городах, кроме того, необходимо посетить коррекционные школы и специальные классы для инвалидов по слуху в средних специальных учебных заведениях. «Познакомившись с контингентом, пригласите всех желающих на беседу или экскурсию по храму, где может завязаться непринужденное, доверительное общение. Ведь мало кто сразу готов к «тяжелой артиллерии» богослужений, непросто моментально окунуться в головой в церковную жизнь», – продолжает выступающий.

Священник привел примеры из пастырской практики, показывающие, насколько могут быть оторваны слабослышащие от привычных форм духовного просвещения, давным-давно ставших обыденными для подавляющего большинства наших современников. Так, недавно на патриаршее подворье бывшего Симонова монастыря прибыла группа глухих экскурсантов, представители сильного пола которой... прошли в храм, не снимая головных уборов. Другой случай – неслышащие родители пришли крестить своего ребенка – как оказалось, уже... дважды (!) до того крещенного.

Как сообщил отец Евгений, в ближайшее время он предполагает направить рапорт Святейшему Патриарху Кириллу с предложением: благословить все московское духовенство направлять обращающихся с просьбой о крещении и венчании глухих на «специализированные» приходы с сурдопереводчиками, где наработан соответствующий опыт и где служат знающие жестовый язык священники. По его мнению, этот опыт могли бы перенять и в других мегаполисах.

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