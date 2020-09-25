Слабослышащие прихожане требуют времени и усилий

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Статьи на тему
Церковь и общество
На приход — по приговору
Полвосьмого утра в коридоре келейного корпуса Христорождественского архиерейского подворья в деревне Надкопанье, что в Волховском районе Ленинградской области, поднялся сильный шум. Строгий голос беспрестанно и настойчиво спрашивает: почему еще не все собраны и по какой причине позволяют себе опаздывать «молиться Богу». В конце концов голос грозно предупреждает: через пять минут корпус закроют, и машина уедет без лентяев. Так подопечные Центра социально реабилитации подростков святителя Великого в организованном порядке отправляются на Божественную литургию в соседний поселок Паша, на приход прп. Александра Свирского — один из возглавляемых игуменом Антонием (Кузнецовым).
25 сентября 2020 г. 10:20
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1
1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 
1 сентября 2020 г. 19:01
Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».
Пандемия коронавируса охватила все регионы России. Не стал исключением и остров Сахалин. На день публикации этого материала в Сахалинской области зарегистрировано 147 заболевших. О том, что изменилось в работе епархии в условиях карантина, какие полезные уроки преподнесла эпидемия и чем православные добровольцы помогли региону, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач. Материал будет опубликован в 5 номере "Журнала Московской Патриархии".  
5 июня 2020 г. 10:50
28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга
Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию.
1 июня 2020 г. 09:50
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
      Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960 - 1970-х годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена в молчании по поводу фактов гонения на религию в СССР. Но костромской период служения епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов Церкви и духовенства. О его дипломатических, организаторских и человеческих достоинствах говорят документы Костромского областного государственного архива. В условиях жесткого контроля идеологических органов будущий Патриарх, будучи лояльным по отношению к государству, занял твердую позицию по ряду принципиальных вопросов, касающихся деятельности духовенства. Его требовательность по отношению к внутренней дисциплине и проповеднической миссии священнослужителей принесла свои плоды: религиозность населения в регионе возросла. Тактика, взятая на вооружение епископом в Костромской епархии, оправдала себя и на общецерковном уровне и создала предпосылки для возрождения Церкви в 1990-е годы. (Материал будет опубликован в майском номере (№5, 2020) "Журнала Московской Патриархии")  
5 мая 2020 г. 11:39
Квадрокоптер нам поможет
Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия
27 марта 2020 г. 14:00
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Крайний Север — это место особых людей»
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан возглавляет Мурманскую епархию, которой в этом году исполняется 25 лет. Он также является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. В интервью «Журналу Московской Патриархии» владыка рассказал о том, какими заботами сегодня живет одна из самых северных епархий, как ему удается совмещать служение на двух руководящих постах и какие вопросы решает Патриаршая комиссия по спорту. PDF-версия.  
26 февраля 2020 г. 17:42
Репортажи
Фото tihchurch.ru
2 октября 2020 г. 19:50
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Слабослышащие прихожане требуют времени и усилий

НА ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН ГЛУХИХ В МОСКВЕ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕСЯТКОВ РЕГИОНОВ

Тема окормления слабослышащих находила достойное место на общецерковном уровне и прежде, в том числе в ходе тематических секций Международных Рождественских образовательных чтений или съездов по социальному служению. Но там на первый план, как правило, выдвигались вопросы подготовки сурдопереводчиков и владеющих жестовым языком священнослужителей либо актуализация перевода библейских и литургических текстов на русский жестовый язык. Повестка же форума, собравшего в основном представителей самих общин, сосредоточилась на практических аспектах проповеди среди слабослышащих и их участия в церковных таинствах.

С глухими и слабослышащими сегодня работают в 48 митрополиях Русской Православной Церкви. Такая впечатляющая география – продукт деятельности в основном последнего десятилетия: за это время число общин выросло с 21 до 75. Вообще же история окормления этой категории верующих, если не брать в расчет отдельные (и весьма скромные) дореволюционные попытки, исчерпывается новейшей эпохой: первая община при Тихвинском храме бывшего Новоспасского монастыря возникла в начале 1990-х годов. Вполне естественно, что тон форуму задал священник Евгений Морозов – настоятель этого московского храма, имеющего ныне статус патриаршего подворья.

«Наверное, на большинстве приходов ощутили и продолжают ощущать урон, нанесенный пандемией коронавируса: некоторые прихожане, особенно пожилые или отягощенные хроническими физическими недугами, до сих пор не вернулись к богослужебной жизни из-за боязни инфицирования. Но для глухих это особенно актуально: не только они, но и их родные, их ближайшее окружение опасаются за здоровье семей. Как же быть, чтобы не потерять ни единого человека из паствы? – настроил аудиторию на рабочий лад отец Евгений. – Первостепенным сегодня считаю присутствие общин глухих и слабослышащих в социальных сетях. В их пабликах целесообразно размещать информацию о предстоящих богослужениях, краткие видеоролики о минувших и грядущих праздниках, отрывки из евангельских чтений и иконы празднуемых святых. Не менее важно поддерживать практику онлайн-трансляций богослужений, от которой после снятия массовых ограничений на посещение храмов почти повсеместно отказались. А ведь если речь идет о Литургии с сурдопереводом, подобный канал – почти единственная возможность соприкоснуться с богослужением для неслышащего человека, который пока не может покинуть дом! Пускай многие и критикуют «молитву через сеть», а для основной части верующих, в том числе и с физическими ограничениями, она по-прежнему не привычна, но зачастую переживаемые нами обстоятельства не оставляют иного выхода. Разумеется, при трансляции подобных богослужений не следует забывать фокусировать видеокамеру на священнике и на сурдопереводчике».

Оратор коснулся весьма специфических, но важнейших особенностей христианской миссии в среде слабослышащих – в частности, поэтапной организации православных общин. Сначала, советует отец Евгений, надо установить контакт с местным отделением Всероссийского общества глухих, где прекрасно знают своих подопечных. А в крупных городах, кроме того, необходимо посетить коррекционные школы и специальные классы для инвалидов по слуху в средних специальных учебных заведениях. «Познакомившись с контингентом, пригласите всех желающих на беседу или экскурсию по храму, где может завязаться непринужденное, доверительное общение. Ведь мало кто сразу готов к «тяжелой артиллерии» богослужений, непросто моментально окунуться в головой в церковную жизнь», – продолжает выступающий.

Священник привел примеры из пастырской практики, показывающие, насколько могут быть оторваны слабослышащие от привычных форм духовного просвещения, давным-давно ставших обыденными для подавляющего большинства наших современников. Так, недавно на патриаршее подворье бывшего Симонова монастыря прибыла группа глухих экскурсантов, представители сильного пола которой... прошли в храм, не снимая головных уборов. Другой случай – неслышащие родители пришли крестить своего ребенка – как оказалось, уже... дважды (!) до того крещенного.

Как сообщил отец Евгений, в ближайшее время он предполагает направить рапорт Святейшему Патриарху Кириллу с предложением: благословить все московское духовенство направлять обращающихся с просьбой о крещении и венчании глухих на «специализированные» приходы с сурдопереводчиками, где наработан соответствующий опыт и где служат знающие жестовый язык священники. По его мнению, этот опыт могли бы перенять и в других мегаполисах.

ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ"

2 октября 2020 г. 19:50
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Храмы у Дороги жизни
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
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Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Крайний Север — это место особых людей»
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20 сентября 2020 г. 16:30
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18 сентября 2020 г. 14:20
В храме святого Ильи Пророка в Лемешево молитвенно отметили 25-летие возрождения приходской жизни
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На острове Большой Шантар, находящемся в акватории Охотского моря впервые отслужили Божественную литургию. Это самый крупный из 17 остров архипелага, добраться куда можно только на морском катере в течение двух дней или на вертолете. В 2012 году по инициативе известного путешественника и священника Федора Конюхова на острове была построена и освящена часовня в честь святителя Николая Мирликийского. Именно в ней и состоялись две Божественных Литургии, которые отслужил руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Софроний (Медведенко). 
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