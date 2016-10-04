«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов

В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи.



Содержание книги говорит само за себя: «Знакомство с «внутренним человеком», «Как победить страх?», «Принятие решений и выбор жизненного пути», «Что надо знать о грехе», «Церковь – лечебница для души », «Зачем нужны Таинства? Бог посреди нас» и др. Исследуя внутренний мир молодых людей, автор, прибегая к опыту Церкви, обращает внимание читателя на ключевые моменты воспитания юной души. В предисловии к изданию, Александр Нотин напоминает «не только о том, что душа есть и что она требует к себе постоянного внимания и заботы, но и подсказать, как святые отцы Церкви учат бережно и умело заботиться о своей душе, чтобы ей не навредить, а укрепить её, очистить и оздоровить».



Отвечая на вопросы читателей, автор отметил, что его главной задачей при написании книги было обратить внимание молодых людей на то, что душевные проблемы для человека намного серьезнее телесных. Необходимо помнить, что именно душа имеет первостепенное значение для христианина, а книга дает правила, которыми нужно руководствоваться в своей духовной жизни, опираясь на учение Церкви.



Среди приглашенных гостей в презентации участвовали советник Управления Министерства обороны РФ Юрий Луганский и ответственный секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Алесенко. На встрече также присутствовали представители молодежных патриотических клубов.



Ближайшая встреча в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоится 7 декабря. В гостях поэтесса, прозаик, публицист — Олеся Николаева.



Адрес читательского клуба «Православная книга» на Погодинской: Погодинская ул., 18, магазин «Православная книга», м. «Спортивная».



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