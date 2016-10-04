«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
книги
Митрополит Иларион: За разными текстам, на разных языках, в разных переводах Евангелия стоит единая Благая весть
В этом году исполняется 140 лет Синодальному переводу Библии и 60 лет со дня возобновления ее издания в нашей стране. Этим датам была посвящена конференция в Общественной палате РФ. В рамках конференции состоялась также презентация книги «Современная библеистика и предание Церкви. Материалы VII Международной богословской конференции Русской Православной Церкви», подготовленное кафедрой библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.Кирилла и Мефодия под редакцией митрополита Волоколамского Илариона.
4 октября 2016 г. 17:20
В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
В торговом доме «Библио-Глобус» состоялась презентация книги председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия». Это первая часть уже подготовленного к изданию  шеститомника о Христе.
26 сентября 2016 г. 17:45
Юрий Кублановский: Религиозность в литературе – деликатная вещь
Мы продолжаем разговор о современной русской словесности (см. начало). О тенденциях в современной русской литературе, раскрытии в ней православной тематики, судьбе «толстых» журналов размышляет лауреат Патриаршей премии поэт Юрий Кублановский.  
19 августа 2016 г. 13:15
Александр Сегень: Смысл творчества писателя - делать жизнь людей лучше, разнообразнее, интереснее
Мы начинаем публикацию бесед с лауреатами и номинантами Патриаршей литературной премии. В центре внимания – современная проза, поэзия и публицистика, а также другие жанры русской словесности. Нашим первым собеседником стал писатель Александр Сегень, лауреат Патриаршей литературной премии 2015 года, автор романов и повестей - «Державный. Государь Иван Третий», «Поп», «Московский Златоуст» (книга о святителе Филарете (Дроздове)) и др.
1 августа 2016 г. 15:10
Её образ жизни — великий пример служения Христу. В Москве представили новую книгу о прмц. Елизавете
В Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской представили новую книгу протоиерея Михаила Ходанова «Преподобномученица Елисавета Феодоровна и ее Обитель». В этой книге автор постарался отобразить жизнь и труды преподобномученицы, подвиги сестер и духовника обители преподобномученика Сергия (протоиерея Митрофана Васильевича Сребрянского). Книга охватывает период с момента возникновения Марфо-Мариинской обители и до наших дней. Книга вышла в свет в Издательстве Московской Патриархии при поддержке ОАО «Ростсельмаш» и компании Villagio Estate. Приобрести издание можно в книжных магазинах «Православная книга» Издательства Московской Патриархии.   
15 июля 2016 г. 16:10
Книгу о скопинской старице, схимонахине Феодосии представили в Москве
В Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской» состоялась презентация новой книги писателя Игоря Евсина «Матушка Феодосия» об известной старице наших дней. Лучистая улыбка матушки, ее ясные, добрые глаза навсегда оставались в сердцах тех, кто ней приходил. А это были сотни людей. «Приедешь к ней , бывало, пасмурный, без сил, а уезжаешь добрый! И становится ясно, что делать дальше, как дальше жить»,- вспоминают те, кто ее знал.
8 июля 2016 г. 10:50
Православной прозе нужен новый герой
Сегодня книжная отрасль, как и вся экономика страны, переживает сложный период. Cокращается число книжных магазинов, количество впервые изданных книг выросло до 120 тысяч в год, но замерло на этой отметке, при этом падают тиражи. Согласно опросам ВЦИОМ, доля нечитающего населения увеличивается в России на 2 % ежегодно. Стагнация наблюдается и в секторе православной литературы. Как изменить эту тенденцию и какие проблемы для этого необходимо решить, рассказывает начальник отдела реализации Издательства Московской Патриархии Андрей Осипов.
1 июля 2016 г. 16:00
Объявлены лауреаты Патриаршей литературной премии 2016 года
В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялось награждение лауреатов Патриаршей литературной премии 2016 года. Из восьми номинантов ими стали: иерей Николай Блохин, Борис Екимов и Борис Тарасов. На соискание звания лауреата Патриаршей литературной премии в 2016 году было представлено более 50 заявок.
19 мая 2016 г. 14:40
В Москве представлены юбилейные издания Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
Сегодня, на Радоницу, в Музее русской иконы состоялась официальная презентация двух приуроченных к 1000-летнему юбилею русского присутствия на Святой Горе масштабных издательских проектов, анонсированных «ЦВ» в феврале. Заведующий библиотекой и архивом монах Ермолай (Чежия) рассказал о первых увидевших свет полутора десятках из 25 томов уникальной энциклопедической серии «Русский Афон XIX - XX веков», издающейся по благословению настоятеля Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина) и под общей редакцией духовника и первого эпитропа обители иеромонаха Макария (Макиенко).
10 мая 2016 г. 20:16
Новости
Фото Игоря Ильина
2 декабря 2016 г. 16:10
версия для печати версия для печати

«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов

В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Содержание книги говорит само за себя: «Знакомство с «внутренним человеком», «Как победить страх?», «Принятие решений и выбор жизненного пути», «Что надо знать о грехе», «Церковь – лечебница для души », «Зачем нужны Таинства? Бог посреди нас» и др. Исследуя внутренний мир молодых людей, автор, прибегая к опыту Церкви, обращает внимание читателя на ключевые моменты воспитания юной души. В предисловии к изданию, Александр Нотин напоминает «не только о том, что душа есть и что она требует к себе постоянного внимания и заботы, но и подсказать, как святые отцы Церкви учат бережно и умело заботиться о своей душе, чтобы ей не навредить, а укрепить её, очистить и оздоровить».

Отвечая на вопросы читателей, автор отметил, что его главной задачей при написании книги было обратить внимание молодых людей на то, что душевные проблемы для человека намного серьезнее телесных. Необходимо помнить, что именно душа имеет первостепенное значение для христианина, а книга дает правила, которыми нужно руководствоваться в своей духовной жизни, опираясь на учение Церкви.

Среди приглашенных гостей в презентации участвовали советник Управления Министерства обороны РФ Юрий Луганский и ответственный секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Алесенко. На встрече также присутствовали представители молодежных патриотических клубов.

Ближайшая встреча в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоится 7 декабря. В гостях поэтесса, прозаик, публицист — Олеся Николаева.

Адрес читательского клуба «Православная книга» на Погодинской: Погодинская ул., 18, магазин «Православная книга», м. «Спортивная».

Справки по тел +7 499 703-0214 доб 2285.

Елизавета Филатова
2 декабря 2016 г. 16:10
Ключевые слова: православная книга
Также читайте:
книги
Митрополит Иларион: За разными текстам, на разных языках, в разных переводах Евангелия стоит единая Благая весть
В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
Юрий Кублановский: Религиозность в литературе – деликатная вещь
Александр Сегень: Смысл творчества писателя - делать жизнь людей лучше, разнообразнее, интереснее
Её образ жизни — великий пример служения Христу. В Москве представили новую книгу о прмц. Елизавете
Книгу о скопинской старице, схимонахине Феодосии представили в Москве
Православной прозе нужен новый герой
Объявлены лауреаты Патриаршей литературной премии 2016 года
В Москве представлены юбилейные издания Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Уникальность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа.
21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
  В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – апостола Павла, блаженной Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.  
12 декабря 2016 г. 10:15