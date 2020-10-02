Посвященная 100-летию Великого исхода конференция ученых-историков состоялась в Издательском Совете Русской Православной Церкви

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Статьи на тему
Церковь и общество
Слабослышащие прихожане требуют времени и усилий
Тема окормления слабослышащих находила достойное место на общецерковном уровне и прежде, в том числе в ходе тематических секций Международных Рождественских образовательных чтений или съездов по социальному служению. Но там на первый план, как правило, выдвигались вопросы подготовки сурдопереводчиков и владеющих жестовым языком священнослужителей либо актуализация перевода библейских и литургических текстов на русский жестовый язык. Повестка же форума, собравшего в основном представителей самих общин, сосредоточилась на практических аспектах проповеди среди слабослышащих и их участия в церковных таинствах.
2 октября 2020 г. 19:50
На приход — по приговору
Полвосьмого утра в коридоре келейного корпуса Христорождественского архиерейского подворья в деревне Надкопанье, что в Волховском районе Ленинградской области, поднялся сильный шум. Строгий голос беспрестанно и настойчиво спрашивает: почему еще не все собраны и по какой причине позволяют себе опаздывать «молиться Богу». В конце концов голос грозно предупреждает: через пять минут корпус закроют, и машина уедет без лентяев. Так подопечные Центра социально реабилитации подростков святителя Великого в организованном порядке отправляются на Божественную литургию в соседний поселок Паша, на приход прп. Александра Свирского — один из возглавляемых игуменом Антонием (Кузнецовым).
25 сентября 2020 г. 10:20
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1
1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 
1 сентября 2020 г. 19:01
Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».
Пандемия коронавируса охватила все регионы России. Не стал исключением и остров Сахалин. На день публикации этого материала в Сахалинской области зарегистрировано 147 заболевших. О том, что изменилось в работе епархии в условиях карантина, какие полезные уроки преподнесла эпидемия и чем православные добровольцы помогли региону, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач. Материал будет опубликован в 5 номере "Журнала Московской Патриархии".  
5 июня 2020 г. 10:50
28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга
Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию.
1 июня 2020 г. 09:50
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
      Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960 - 1970-х годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена в молчании по поводу фактов гонения на религию в СССР. Но костромской период служения епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов Церкви и духовенства. О его дипломатических, организаторских и человеческих достоинствах говорят документы Костромского областного государственного архива. В условиях жесткого контроля идеологических органов будущий Патриарх, будучи лояльным по отношению к государству, занял твердую позицию по ряду принципиальных вопросов, касающихся деятельности духовенства. Его требовательность по отношению к внутренней дисциплине и проповеднической миссии священнослужителей принесла свои плоды: религиозность населения в регионе возросла. Тактика, взятая на вооружение епископом в Костромской епархии, оправдала себя и на общецерковном уровне и создала предпосылки для возрождения Церкви в 1990-е годы. (Материал будет опубликован в майском номере (№5, 2020) "Журнала Московской Патриархии")  
5 мая 2020 г. 11:39
Квадрокоптер нам поможет
Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия
27 марта 2020 г. 14:00
Новости
Во время конференции
27 октября 2020 г. 17:00
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Посвященная 100-летию Великого исхода конференция ученых-историков состоялась в Издательском Совете Русской Православной Церкви

Событие прошло вчера, 26 октября, под эгидой Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации и собрало нескольких представителей научного сообщества, принявших участие в форуме в очно-дистантном формате. После вступительного слова главы Издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента с сообщением об участии в эвакуации из Одессы и Геленджика и в исходе из Крыма представителей белого казачества в 1920 году выступил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В основных докладах д.и.н. лауреата Патриаршей литературной премии Дмитрия Володихина и к.и.н. завкафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры Леонида Решетникова превалировал анализ гипотетической возможности примирения противоборствовавших в Гражданской войне сторон и фактического пренебрежения ею, выразившегося в вынужденной эмиграции миллионов русских людей. Дмитрий Володихин предпринял попытку сравнительного анализа Гражданской войны и занявшей хронологически гораздо больший промежуток времени Великой Смуты (после которой нация все же смогла сплотиться и простить друг другу разбой, измены и потерю, пусть и кратковременную, самой государственности). По мысли докладчика, главным обеспечивающим фактором доброкачественного выхода из сложнейшего кризиса начала XVII века стала искренняя вера в Бога, которая помогла народу вовремя отрезвиться. Три столетия спустя небольшой запас резистентности, находившийся в распоряжении Церкви, был полностью истрачен на возрождение патриаршества, что помогло уцелеть самой Церкви и вере. На примирение же сил уже не осталось. Да и, кроме того, как отдельно взятому христианину примириться с оппонентом, не только отходящим от евангельских заповедей, но и отрицающим веру и восстающим против самого Господа?! «Борьба-то велась не политическая, а духовная, - напоминает Леонид Решетников. – Именно поэтому оставившим Родину эмигрантам и пришлось создавать Россию вне бывших границ, где возникло богоборческое государство СССР».

Очно с докладами выступили также директор Центра информационных и социологических программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров, к.и.н. доцент Московского государственного института культуры Ольга Елисеева, главный редактор международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» им. И.С. Шмелева Сергей Арутюнов, а дистантно – д.фил.н. главный научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном сообщества Российской государственной библиотеки Татьяна Исаченко и к.и.н. канд. богословия иеромонах Никодим (Хмыров). Были заслушаны также сообщения лауреата премии им. Ф.М. Достоевского Вячеслава Бондаренко, помощника директора Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. прп. Сергия Радонежского по вопросам работы с молодежью, СМИ и печатью Константина Лангуева и юрисконсульта Правового управления Московской Патриархии Антона Фокина.

27 октября 2020 г. 17:00
Ключевые слова: Белое движение, казачество
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Духовник Оренбургской епархии протоиерей Владимир Акиншин, который в этом октябре отметил свое 70-летие, исполняет послушание епархиального духовника уже 30 лет. В интервью «Журналу Московской Патриархии» он объясняет, почему молодые священники приходят на исповедь чаще пожилых, вспоминает об одной из последних наложенных им епитимий и советует, как можно предотвратить конфликты между супругами.
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Копья вокруг копий
Справедливость тезиса «любая копия хуже оригинала» трудно оспаривать: любая копия вторична – а значит, неминуемо оказывается в тени оригинала. Однако в мире искусства есть исключения, и особенно много их там, где сотворивший оригинал художник отстоит от нас по времени на многие столетия. К такому парадоксальному выводу подводит посетителей выставка из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева «Взгляд из ХХ века. Древнерусская храмовая живопись в копиях художников советского времени», открывшаяся в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели».
16 октября 2020 г. 10:50
Что нам стоит храм построить
Выбор земельного участка под строительство храма сопряжен с множеством проблем. Чтобы избежать штрафов и лишних расходов, не столкнуться лицом к лицу с протестными настроениями, не попасть на крючок к недобросовестным проектировщикам и генеральным подрядчикам, нужно придерживаться нескольких важных правил. «Журнал Московской Патриархии» выделил 15 моментов, требующих первоочередного внимания.
9 октября 2020 г. 19:50
В селе Годеново Переславской епархии освятили крестильный храм
В Переславской епархии в селе Годеново освятили крестильный храм в честь святого благоверного императора Юстиниана. Чин освящения, а затем Божественную литургию возглавил епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении духовенства Переславской епархии.  
9 октября 2020 г. 15:12
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Православный храм не только место молитвы. Сюда, часто с последней надеждой, обращаются люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но иногда помощь нужна и их благодетелям. Кто поможет священнику, если у него сгорел дом, срочно нужны средства на операцию или длительное лечение? ПДФ-версия 
8 октября 2020 г. 14:29