Посвященная 100-летию Великого исхода конференция ученых-историков состоялась в Издательском Совете Русской Православной Церкви

Событие прошло вчера, 26 октября, под эгидой Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации и собрало нескольких представителей научного сообщества, принявших участие в форуме в очно-дистантном формате. После вступительного слова главы Издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента с сообщением об участии в эвакуации из Одессы и Геленджика и в исходе из Крыма представителей белого казачества в 1920 году выступил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В основных докладах д.и.н. лауреата Патриаршей литературной премии Дмитрия Володихина и к.и.н. завкафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры Леонида Решетникова превалировал анализ гипотетической возможности примирения противоборствовавших в Гражданской войне сторон и фактического пренебрежения ею, выразившегося в вынужденной эмиграции миллионов русских людей. Дмитрий Володихин предпринял попытку сравнительного анализа Гражданской войны и занявшей хронологически гораздо больший промежуток времени Великой Смуты (после которой нация все же смогла сплотиться и простить друг другу разбой, измены и потерю, пусть и кратковременную, самой государственности). По мысли докладчика, главным обеспечивающим фактором доброкачественного выхода из сложнейшего кризиса начала XVII века стала искренняя вера в Бога, которая помогла народу вовремя отрезвиться. Три столетия спустя небольшой запас резистентности, находившийся в распоряжении Церкви, был полностью истрачен на возрождение патриаршества, что помогло уцелеть самой Церкви и вере. На примирение же сил уже не осталось. Да и, кроме того, как отдельно взятому христианину примириться с оппонентом, не только отходящим от евангельских заповедей, но и отрицающим веру и восстающим против самого Господа?! «Борьба-то велась не политическая, а духовная, - напоминает Леонид Решетников. – Именно поэтому оставившим Родину эмигрантам и пришлось создавать Россию вне бывших границ, где возникло богоборческое государство СССР».

Очно с докладами выступили также директор Центра информационных и социологических программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров, к.и.н. доцент Московского государственного института культуры Ольга Елисеева, главный редактор международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» им. И.С. Шмелева Сергей Арутюнов, а дистантно – д.фил.н. главный научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном сообщества Российской государственной библиотеки Татьяна Исаченко и к.и.н. канд. богословия иеромонах Никодим (Хмыров). Были заслушаны также сообщения лауреата премии им. Ф.М. Достоевского Вячеслава Бондаренко, помощника директора Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. прп. Сергия Радонежского по вопросам работы с молодежью, СМИ и печатью Константина Лангуева и юрисконсульта Правового управления Московской Патриархии Антона Фокина.