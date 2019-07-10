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17 июля 2019 г. 13:34
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В Ярославле чиновники ограничивают движение крестных ходов по проезжей части

В Ярославской митрополии состоялся традиционный Казанский крестный ход. Икона Божией Матери Казанская - главная святыня ярославского Казанского женского монастыря, обойдя за 18 дней  Рыбинскую и Ярославскую епархии, вернулась в свою обитель - одноимееный женский монастырь. Но в Ярославле возник неприятный инцидент - участников молитвенного шествия попросили перейти с проезжей части на тротуар.

В этом году участники традиционного Казанского Крестного хода столкнулись с запретом на прохождение молитвенного шествия по правой стороне проезжей части. Как рассказал Уполномоченный распорядитель крестного хода Алексей Реуцкий, им предложили проехать по Ярославлю автотранспортом либо идти только по тротуару. Он уверен, что случившийся прецедент в перспективе грозит полной отменой шествия в городе.

«Сейчас они ссылаются на то, что крестный ход «создает помехи движению транспортных средств», хотя все прежние годы никаких претензий не было, движение из-за нас никогда не перекрывали, просто давали возможность иди по правой стороне, - говорит Алексей Николаевич, - Тротуары в центре узкие, на них остановки, мы начнем «мешать работе общественного транспорта», «посадке и высадке пассажиров».

Все 4 территориальных администрации, по улицам которых должен был пройти крестный ход, прислали абсолютно одинаковые отказы в письмах-предложениях пройти по тротуарам.

С аналогичной ситуацией верующие столкнутся в Ярославле и 21 июля. Настоятельница ярославского Казанского женского монастыря, игумения Екатерина подала в городскую администрацию уведомление о прохождении традиционного небольшого крестного хода в престольный праздник, «летней» Казанской, 21 июля. Всегда в этот день после службы верующие выходят из ограды обители и огибают буквально один квартал вокруг монастыря. Шествие длится всего 12 минут. Однако «власть не нашла возможным фрагментарно перекрыть движение транспорта по Первомайскому бульвару на 3 и 2 минуты в 11 часов утра воскресного дня, когда автомобильное движение и так почти отсутствует!», – недоумевает Алексей Реуцкий.

Сложно представить, как в воскресный день, когда количество присутствующих на престольном празднике может достигнуть нескольких сотен человек, пойдут узким тротуаром через остановки. Алексей Николаевич видит только один законный выход из создавшейся ситуации – построить верующих пешей колонной.

«Есть федеральный закон о движении организованных пеших колонн по проезжей части, согласно ПДД РФ п.4.2, - говорит он . – Требования минимальные – построить не более, чем по 4 человека в ряд, сопровождающие с левой стороны спереди и сзади должны взять в руки по красному флажку и передвигаться по направлению движения транспорта по правой стороне. Я предложил матушке Екатерине опробовать крестный ход колонной 21 июля, в престольный праздник обители».

За восемнадцать дней в Казанском крестном ходе приняли участие около полутора тысячи человек. Присоединиться к ним в любой момент мог каждый желающий – на странице Казанского крестного хода «В контакте» можно было ознакомиться с картой маршрута и расписанием каждого дня. Все крестоходцы были обеспечены ночлегом и пропитанием. В этом году протяженность маршрута составила порядка 800 км, 200 из которых верующие прошли пешком, а 600 – автопробегом, позволившим привезти чудотворный образ Божией Матери «Казанская», в отдаленные деревни. В каждом храме на пути крестоходцев служились молебны.

Справка

Многодневный летний Казанский крестный ход был учрежден в 1761 году в память о Смутном времени. Изначально он доходил до города Романова (сегодня – Тутаев), где была обретена икона. В 1781 году ярославцы обратились с ходатайством к Духовному начальству о дозволении приносить святыню за неделю до Пятидесятницы, так как в августе из-за сбора урожая не могли принять в нем участие. В 1807 году маршрут продлили до Рыбинска. В советское время крестный ход был упразднен. Его возродили в 2002 году. 10 лет верующие ходили только до Тутаева. В 2012 году крестный ход вновь продлили до Рыбинска.

 

 

17 июля 2019 г. 13:34
Ключевые слова: крестный ход
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