В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума

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В Москве состоялась конференция памяти Патриарха Сергия (Страгородского)
В Институте российской истории РАН состоялась научная конференция «Патриарх Сергий (Страгородский). Время и наследие (к 75-летию со дня кончины)», на которой историки и священники дали свою оценку деятельности предстоятеля Русской Церкви в период 1920-40- хх годов.
15 мая 2019 г. 18:05
Олег Ольхов: Для разговения достаточно одного яйца, кусочка кулича и пасхи
После ночной пасхальной службы почти во всех приходах Русской Православной Церкви по традиции следует праздничная трапеза с обилием скоромных блюд. А каким столом наши предки встречали Светлое Христово Воскресение? Какие блюда обязательно должны присутствовать на пасхальной трапезе и как после долгого поста правильно из него выходить, не нанеся вреда своему здоровью? Об этом рассказывает Олег Ольхов, 10 лет несший послушание шеф-повара Данилова монастыря, телеведущий, автор книг по истории русской и монастырской кухни. PDF- версия
22 апреля 2019 г. 16:30
Епископ Барышевский Виктор: Не бойтесь ничего, будьте с Богом, и Бог будет всегда с вами
В непростой ситуации, которая складывается сегодня для Украинской Православной Церкви, она вынуждена прибегать не только к правовой защите внутри государства, но и обращать внимание международных организаций на нарушения прав верующих в стране. О том, как это происходит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба). PDF-версия
22 апреля 2019 г. 15:40
Пользователи восстанавливаемых храмов по-прежнему не могут влиять на выбор подрядчиков реставрационных работ
Во II полугодии начнется заявочная кампания на участие епархий в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. И нужно уже сейчас готовить пакет документов установленного образца в Финансово-хозяйственное управление* для включения объектов той или иной епархии в список к рассмотрению на финансирование реставрации (или проектирования) объектов культурного наследия. Но может случиться, что средства на реставрацию храмов получат недобросовестные подрядчики, и не освоенная часть средств вернется обратно в бюджет, а главный недостаток в том, что полный объем работ так и останется не выполнен.
8 апреля 2019 г. 12:45
Антитеррористической защите религиозных объектов будет посвящено отдельное постановление российского правительства, но специальный законопроект по этой теме снят с повестки
Об этом сообщила сегодня, 26 марта, на заседании президиума Межрелигиозного совета России руководитель Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега). Знакомя аудиторию с предысторией вопроса, оратор напомнила о разрабатывавшемся в прошлом году проекте внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В нем предполагалось ввести штрафы за нарушение антитеррористических правил защиты объектов для юридических лиц в размере 500 тыс. руб., а на должностных лиц — размере 100 тыс. руб. Однако в настоящий момент документ снят с рассмотрения нижней палатой как получивший отрицательный отзыв Правительства РФ.
26 марта 2019 г. 19:50
Исцеление — это целостная забота о духе, душе и теле
Телеканал «Спас» и Синодальный отдел по благотворительности при поддержке МИА «Россия сегодня» и радиостанции Вести-FM запускают совместный проект «Реабилитация. LIVE». В этом проекте трое наркозависимых, обратившихся за помощью в Церковь, будут проходить реабилитацию в реальном времени в ведущих стационарных церковных центрах помощи наркозависимым. Но реабилитационные центры - не единственная форма церковной помощи алко- и наркозависимым. Священник, врач и психолог могут объединить усилия, чтобы оказать грамотную и эффективную помощь зависимым и их родственникам в амбулаторных условиях. Как это сделать, рассказывает игумен Иона (Займовский), руководитель программы помощи зависимым «Метанойя» при московском Даниловом монастыре. PDF-версия.
12 марта 2019 г.
Молитва на кончиках пальцев
Русская Православная Церковь сегодня уделяет много внимания людям с ограниченными возможностями — медицинское обслуживание, социальная адаптация, создание безбарьерной среды в храмах. Действует более 400 церковных проектов помощи инвалидам. Не остаются без внимания и поддержки в том числе незрячие и слабовидящие люди, благодаря чему они приходят в храмы и становятся полноправными членами приходов. PDF-версия.
10 марта 2019 г. 18:30
Работа и служение
Современные священники все чаще сталкиваются с необходимостью искать дополнительный заработок. Но как определить, какие светские профессии или даже специальности допустимо совмещать со священническим служением, а какие могут ввести пасомых во искушение? Как сегодня трактовать правила, установленные много веков назад? Нужен ли вообще документ, который определит такой список совместимых профессий, или же лучше предоставить решение вопроса о возможности какой-либо светской работы клириков их пастырской совести? Полемику, возникшую вокруг этих вопросов, проанализировал секретарь Комиссии Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни протоиерей Олег Корытко. PDF-версия.
14 февраля 2019 г. 12:16
Русская Православная Церковь, представители религиозных организаций, конфессий и правозащитники выступили в защиту прав верующих на Украине
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся мультимедийный круглый стол Российской ассоциации защиты религиозной свободы на тему: «Нарушение прав верующих на Украине». Его участники осудили грубое нарушение украинским государством внутреннего и международного законодательства в сфере религиозных отношений.
24 января 2019 г. 17:56
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4 июня 2019 г. 14:40
В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума
19 - 21 июня, 21 июля и 17 августа на пяти площадках Переславля-Залесского состоится летняя сессия Свято-Феодоровского историко-культурного форума, посвященного истории, культуре и святыням Переславской земли. Мероприятие, стартовавшее 27 марта этого года, как международное , проводится впервые и обещает стать крупным ежегодным культурным и духовным событием в жизни города, привлекательным для паломников и туристов. Форум посвящен 1700-летию подвига святого великомученика Феодора Стратилата и 715-летию основанного в его честь Свято-Феодоровского женского монастыря.
Три фестиваля
Главная задача мероприятия – познакомить участников с культурно-историческим наследием и святынями Переславля-Залесского – одного из красивейших древних провинциальных городов. Мероприятия пройдут в трех тематических направлениях: научно-практическом, культурно-просветительском и туристическом. Ожидается более тысячи участников летней сессии, около сорока почетных гостей – заслуженных деятелей культуры, науки и искусства. Будут организованы экскурсии в Переславский музей-заповедник на экспозиции икон и предметов из ризницы Феодоровского монастыря и залам, посвященным русскому церковному искусству, запланированы паломнические экскурсии по монастырям и храмам города.
В рамках форума пройдет три фестиваля, два из которых организованны епархией: Летний фестиваль «Отражение Света. Пространство визуальных впечатлений» (его специальным гостем станет кинофестиваль «Свет миру»), и однодневный Преображенский хоровой фестиваль под открытым небом, который пройдет 17 августа. В рамках Летнего фестиваля, рассчитанного на все дни Форума, состоятся кинопоказы, выставки, пленэры и мастер-классы для детей и взрослых. Так, под руководством художников и реставраторов Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» будет собран объемный макет будущей колокольни Феодоровского монастыря. В формате мастер-классов можно будет приобщиться к искусству каллиграфии и пленэра, взять уроки церковно-славянского языка.
Историко-культурные мероприятия начнутся 19 июня с двухдневной научно-практической конференции «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов». В Феодоровском соборе в 8 утра будет отслужен молебен на начало благого дела. Затем мероприятие торжественно откроют в актовом зале городской администрации епископ Переславский и Угличский Феоктист, глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев и настоятельница Свято-Феодоровской женской обители, игумения Даниила (Севериненко). Валерий Астраханцев возглавит первое пленарное заседание на тему: «1700-летие подвига великомученика Феодора Стратилата, 715 лет основания Феодоровского монастыря».
В этот же день владыка Феоктист в культурно-досуговом центре «Ювента» даст старт Летнему фестивалю «Отражение Света. Пространство визуальных впечатлений». В рамках открытия состоится семейный просмотр созданных детьми мультфильмов о новомучениках и исповедниках российских. Памяти новомучеников посвящен также и документальный фильм Натальи Гугуевой «Свидетели любви», премьерный показ которого пройдет 21 июня. Это лента о жертвах Бутовского полигона завоевала приз «За лучшую режиссерскую работу» на XV Севастопольском фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который прошел в середине мая этого года в Севастополе. После фильма состоится встреча с автором. В формате летнего фестиваля откроется выставка ярославских художников «Между прошлым и будущим», которую до 21 июля можно будет увидеть в Феодоровском соборе.
Летняя часть Форума приурочена ко второму Дню памяти св. влм. Феодора Стратилата (+319), который празднуется 21 июня - дату перенесения тела святого на его родину, в город Евхаит, для погребения. В этот же день в 1304 году состоялось сражение за Переславль войска московского князя Юрия Даниловича с тверичами, пытавшимися захватить город. Переславско-московское воинство победило, и на месте битвы в благодарность небесному воеводе (стратилат в пер. с греч. – воевода) за покровительство заложили в его честь Свято-Феодоровский монастырь, который изначально был мужским. Праздничные богослужения – Всенощное бдение 20 июня и Божественную литургию 21 июня совершит епископ Переславский и Угличский Феоктист, после Литургии состоится крестный ход, который возглавит владыка.
Несмотря на богатый событийный ряд этого события, центральным и самым важным его мероприятием станет научно-практическая конференция «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов», на ней получат развитие ряд проблемных тем, которые были сформулированы участниками одноименного круглого стола, состоявшегося 27 марта этого года в Переславском епархиальном управлении.
По словам куратора Форума, Натальи Ямолдиновой, на втором этапе было решено отказаться от слова «международный» в названии события.
О чем молчит колокол?
Тем не менее, международное присутствие сохранится. Если говорить о зрелищной части, то 17 августа на Преображенском хоровом фестивале, организованном совместно с переславским Духовно-просветительским центром имени святого благоверного Великого Князя Александра Невского «АлександрЪ», выступит канадский хор из Монреаля Choeur Classique de Montreal. В научных секциях примут участие эксперты международного класса.
В частности, в числе первых на научно-практической конференции выступит Юрий Аврутов, историк, реставратор, федеральный инспектор по вопросам-культурного наследия, вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (НК ИКОМОС, Россия) с докладом: «Роль Феодоровского монастыря в формировании архитектурного ансамбля Переславля-Залесского». Международное присутствие обеспечит и старший звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорь Коновалов, уникальный специалист по колоколам, восстановивший более тысячи колоколен не только в России, но и по всему православному миру от Пхеньяна до Гарварда. В том числе, в Италии, Франции, Испании, Швеции, Болгарии, а также в странах пост-советского пространства. Игорь Васильевич несколько лет назад восстановил и звонницу Никольского женского монастыря Переславля-Залесского.
«После расстрела новомучеников казнь ожидала и церковные колокола: 1928-1929 годах русская православная церковь лишилась около 1 млн колоколов. Восстанавливать их – наше общее важное дело», - подчеркнул Игорь Коновалов.
Память о святителе Луке
Другим важным вопросом круглого стола обещает стать презентация проекта концепции организации в зданиях бывшей земской больницы социально-реабилитационного комплекса имени святителя Луки Крымского, в состав которого войдут медицинский центр и музей новомучеников и исповедников Переславской земли.
Обсуждение проблемы возрождения пустующих зданий бывшей земской больницы, расположенных по адресу: ул. Московская, д. 15 и связанных с памятью о главном враче Переславля-Залесского начала XX века – Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком – будущем святителе Луке - тоже состоялось 27 марта.
Председатель Общественной палаты города Переславля-Залесского, почетный гражданин Переславля-Залесского, кавалер Ордена Почета Иван Филиппович Анюховский на круглом столе выразил обеспокоенность, что здания бывшей земской больницы пустуют и разрушаются без присмотра.
«Известно, что Переславль-Залесский занимает особое место в биографии святителя, - отметила она, - когда я писала свою книгу, обратила внимание на то, что это было оптимальнейшее, благоприятнейшее время его деятельности, несмотря на очень многие и серьезные трудности. Его очень уважали в городе, ему были предоставлены все возможности московской, киевской, санкт-петербургской медицины для его научных докладов и обсуждений. Он мог ездить в командировки. Ему были предоставлены возможности реформировать больницу. Вопреки распространенному мнению, что хороший врач не может быть хорошим администратором, он был хорошим администратором. Благодаря его административной деятельности, мы имеем сейчас эти так долго просуществовавшие здания, на базе которых, действительно -и это уникальная ситуация! - можно сделать музей».
Переславский период – это еще и последние годы его семейного счастья. Пока жива и здорова жена, здесь родился младший сын – Валя.
Она отметила, что благодаря потомкам и родственникам святителя Луки, предоставившим ей доступ к семейным архивам, она имеет возможность помочь музею с наполнением. По словам Екатерины Каликинской, у нее хранится в электронном виде не менее 90 процентов ныне существующих рисунков святого, что может стать отдельной экспозицией. В их числе - рисунки Переславского периода. Сохранилась семейная фотография, свидетельствующая о дружбе будущего святителя с будущим священномучеником Константином Снятиновским Переславским, который был вхож в их дом. До наших дней дошли записи двух его проповедей, его голоса, сохранились письма, написанные им уже будучи архиереем, сестре-хозяйке, с которой он работал вместе в Переславле, и эту дружбу пронес через всю жизнь.
«Мне кажется, музей должен стать таким материком - живым, интерактивным, действующим, в котором бы постоянно происходили события, - поделилась Екатерина Игоревна, - он должен участвовать в общественной, благотворительной деятельности, медицинских мероприятиях. Допустим, чтобы московские врачи могли приезжать, давать консультации, читать лекции. Сейчас почитание святителя Луки в России и в мире такое огромное - достаточно сказать, что на острове Мадагаскар строится храм во имя святителя Луки, и это событие сопровождается обращением в православие огромного количества местных жителей. Необходимо стать частью этой гигантской волны почитания. Я, со своей стороны, хотела бы предложить все, какие у меня имеются возможности, для того, чтобы все-таки музей на Переславской земле состоялся и прославлял это великое имя в своем городе».
Ландшафт благотворит
Переславский краевед, научный сотрудник Переславского музея-заповедника, автор книги-исследования переславского периода в жизни святителя «Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно (святитель Лука) – главный врач в Переславле-Залесском», Юлия Никитина отметила, что здания земской больницы необходимо сохранить, как памятник. Ведь – это здания самой первой больницы в Переславле-Залесском, о которых задумались только после эпидемии холеры, случившейся в середине 19 века, и унесшей жизнь почти тысячи горожан и селян, а построили только спустя тридцать лет, в 1880 году. Это была уездная больница, в которой лечились не только горожане, но и жители окрестных сел. Благодаря организаторским способностям главного врача Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого больница была достойного уровня с многофункциональной медицинской помощью, всем необходимым оборудованием.
При нем строился заразный барак – инфекционное отделение. По его инициативе и распоряжению был выстроен кирпичный операционный корпус. Юлия Яковлевна отметила, что будущий святитель выступал с докладами (наподобие современных статистических отчетов здравоохранения) в Городской Думе и на общественных собраниях. Краевед выявила по архивным документам все места, где бывал Валентин Феликсович, и еще 15 лет назад составила экскурсионный маршрут, по местам, связанным с его памятью. Экскурсия пользуется популярностью у священников из разных городов. Операционный корпус, в котором великий хирург проводил большую часть своего времени – главная достопримечательность и отправная точка памятного маршрута.
«Я считаю, что мы, жители Переславля, просто обязаны защитить место, связанное с пребыванием здесь великого исповедника Луки», - завершила она свое выступление.
Во-первых, оно само по себе очень красиво: находится на горе и окружено старым парковым комплексом. В числе деревянных зданий – постройка XIX века проекта Владимирского губернского архитектора Сергея Ермолаевича Эверта, родного брата известного военоначальника Алексея Ермолаевича Эверта. Это последнее здание Эверта в городе, другое, построенное по его проекту, очень красивое, земской управы, уже снесли. Во-вторых, как отметила Елена Шадунц, в одном из корпусов бывшего больничного комплекса сейчас находится помещение временного пребывания пожилых людей, поэтому при существующей сегодня проблеме реабилитационных центров, хосписов и подобных благотворительных учреждений, было бы целесообразно создать при музее какую-то социальную службу милосердия.
Владыка Феоктист внес это предложение в резолюцию круглого стола для дальнейшего обращения к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с ходатайством о передаче здания в пользование Переславской епархии для организации социально-реабилитационного центра им. Святителя Луки Крымского. Концепция организации в зданиях бывшей земской больницы социально-реабилитационного комплекса имени святителя Луки Крымского в составе с медицинским центром и музеем новомучеников и исповедников переславских, которая будет рассмотрена на круглом столе, должна стать поводом для предметного разговора с властями области.
Последними событиями Переславского Свято-Феодоровского культурно-исторического форума 2019 года станет третий этап, который пройдет осенью и будет посвящен памяти новомучеников и исповедников Переславской земли. По словам куратора, Натальи Ямолдиновой, даты мероприятия, намеченной на ноябрь, пока уточняются. Однако известно, что оно переросло ранее планировавшийся формат события одного дня, и будет называться «осенней сессией».
Организаторы Форума Переславская епархия, администрация городского округа г. Переславля-Залесского и Свято-Феодоровский женский монастырь. Партнер Форума - Переславский музей-заповедник.
4 июня 2019 г. 14:40
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