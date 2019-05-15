В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума

19 - 21 июня, 21 июля и 17 августа на пяти площадках Переславля-Залесского состоится летняя сессия Свято-Феодоровского историко-культурного форума, посвященного истории, культуре и святыням Переславской земли. Мероприятие, стартовавшее 27 марта этого года, как международное , проводится впервые и обещает стать крупным ежегодным культурным и духовным событием в жизни города, привлекательным для паломников и туристов. Форум посвящен 1700-летию подвига святого великомученика Феодора Стратилата и 715-летию основанного в его честь Свято-Феодоровского женского монастыря.

Три фестиваля

Главная задача мероприятия – познакомить участников с культурно-историческим наследием и святынями Переславля-Залесского – одного из красивейших древних провинциальных городов. Мероприятия пройдут в трех тематических направлениях: научно-практическом, культурно-просветительском и туристическом. Ожидается более тысячи участников летней сессии, около сорока почетных гостей – заслуженных деятелей культуры, науки и искусства. Будут организованы экскурсии в Переславский музей-заповедник на экспозиции икон и предметов из ризницы Феодоровского монастыря и залам, посвященным русскому церковному искусству, запланированы паломнические экскурсии по монастырям и храмам города.

В рамках форума пройдет три фестиваля, два из которых организованны епархией: Летний фестиваль «Отражение Света. Пространство визуальных впечатлений» (его специальным гостем станет кинофестиваль «Свет миру»), и однодневный Преображенский хоровой фестиваль под открытым небом, который пройдет 17 августа. В рамках Летнего фестиваля, рассчитанного на все дни Форума, состоятся кинопоказы, выставки, пленэры и мастер-классы для детей и взрослых. Так, под руководством художников и реставраторов Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» будет собран объемный макет будущей колокольни Феодоровского монастыря. В формате мастер-классов можно будет приобщиться к искусству каллиграфии и пленэра, взять уроки церковно-славянского языка.

Историко-культурные мероприятия начнутся 19 июня с двухдневной научно-практической конференции «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов». В Феодоровском соборе в 8 утра будет отслужен молебен на начало благого дела. Затем мероприятие торжественно откроют в актовом зале городской администрации епископ Переславский и Угличский Феоктист, глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев и настоятельница Свято-Феодоровской женской обители, игумения Даниила (Севериненко). Валерий Астраханцев возглавит первое пленарное заседание на тему: «1700-летие подвига великомученика Феодора Стратилата, 715 лет основания Феодоровского монастыря».

В этот же день владыка Феоктист в культурно-досуговом центре «Ювента» даст старт Летнему фестивалю «Отражение Света. Пространство визуальных впечатлений». В рамках открытия состоится семейный просмотр созданных детьми мультфильмов о новомучениках и исповедниках российских. Памяти новомучеников посвящен также и документальный фильм Натальи Гугуевой «Свидетели любви», премьерный показ которого пройдет 21 июня. Это лента о жертвах Бутовского полигона завоевала приз «За лучшую режиссерскую работу» на XV Севастопольском фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который прошел в середине мая этого года в Севастополе. После фильма состоится встреча с автором. В формате летнего фестиваля откроется выставка ярославских художников «Между прошлым и будущим», которую до 21 июля можно будет увидеть в Феодоровском соборе.

Летняя часть Форума приурочена ко второму Дню памяти св. влм. Феодора Стратилата (+319), который празднуется 21 июня - дату перенесения тела святого на его родину, в город Евхаит, для погребения. В этот же день в 1304 году состоялось сражение за Переславль войска московского князя Юрия Даниловича с тверичами, пытавшимися захватить город. Переславско-московское воинство победило, и на месте битвы в благодарность небесному воеводе (стратилат в пер. с греч. – воевода) за покровительство заложили в его честь Свято-Феодоровский монастырь, который изначально был мужским. Праздничные богослужения – Всенощное бдение 20 июня и Божественную литургию 21 июня совершит епископ Переславский и Угличский Феоктист, после Литургии состоится крестный ход, который возглавит владыка.

Несмотря на богатый событийный ряд этого события, центральным и самым важным его мероприятием станет научно-практическая конференция «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов», на ней получат развитие ряд проблемных тем, которые были сформулированы участниками одноименного круглого стола, состоявшегося 27 марта этого года в Переславском епархиальном управлении.

«Мы сейчас, как в вузе, дадим нашим специалистам задание, а в июне посмотрим результаты работы», - пошутил тогда владыка Феоктист, отметив, что Свято-Феодоровский историко-культурный форум задумывался, прежде всего, как площадка диалога между Церковью и исследователями, деятелями культуры, историками, богословами, социологами, культурологами, краеведами, писателями, журналистами, генеалогами, общественными деятелями и всеми, кому это интересно, для изучения духовного и государственного наследия Переславской земли и решения связанных с ними проблем. Научные форумы епископ Феоктист назвал самым эффективными способами привлечения к проблемам лучших интеллектуальных сил, в том числе, международных. Изначально и название мероприятия звучало, как «Свято-Феодоровский международный историко-культурный форум».

По словам куратора Форума, Натальи Ямолдиновой, на втором этапе было решено отказаться от слова «международный» в названии события.

«Поскольку миссия и цель Форума в том, чтобы сделать Переславль-Залесский одной из значимых площадок, как в области научно-исторической, так и культурно-просветительской, то мы немного изменили его название, сделав акцент именно на месте его проведения, - рассказала Наталья Ямолдинова. - По мере развития Форума, приоритеты сместились все же в сторону изучения роли монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов, в итоге, международный статус стал не столь важным, сколько его локализация. Важно показать, что это именно событие Переславля. Сейчас оно называется «Переславский Свято-Феодоровский историко-культурный форум».

О чем молчит колокол?

Тем не менее, международное присутствие сохранится. Если говорить о зрелищной части, то 17 августа на Преображенском хоровом фестивале, организованном совместно с переславским Духовно-просветительским центром имени святого благоверного Великого Князя Александра Невского «АлександрЪ», выступит канадский хор из Монреаля Choeur Classique de Montreal. В научных секциях примут участие эксперты международного класса.

В частности, в числе первых на научно-практической конференции выступит Юрий Аврутов, историк, реставратор, федеральный инспектор по вопросам-культурного наследия, вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (НК ИКОМОС, Россия) с докладом: «Роль Феодоровского монастыря в формировании архитектурного ансамбля Переславля-Залесского». Международное присутствие обеспечит и старший звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорь Коновалов, уникальный специалист по колоколам, восстановивший более тысячи колоколен не только в России, но и по всему православному миру от Пхеньяна до Гарварда. В том числе, в Италии, Франции, Испании, Швеции, Болгарии, а также в странах пост-советского пространства. Игорь Васильевич несколько лет назад восстановил и звонницу Никольского женского монастыря Переславля-Залесского.

Он был приглашен в обитель в марте для консультации по проекту воссоздания колокольни Феодоровского монастыря, разрушенной в 1930-м году и принял участие в круглом столе. Говоря о Феодоровской колокольне, он отметил, что это была «одна из наиболее изящных колоколен и своего времени, и города Переславля-Залесского», попросил «очень скрупулезно отнестись к этому проекту», и сказал, что внес в него маленькую поправку.

«После расстрела новомучеников казнь ожидала и церковные колокола: 1928-1929 годах русская православная церковь лишилась около 1 млн колоколов. Восстанавливать их – наше общее важное дело», - подчеркнул Игорь Коновалов.

Также он сообщил неизвестный исторический факт: в Московском Кремле, на втором ярусе звонницы Ивана Великого, висит колокол из Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля-Залесского, отлитый мастером Федором Дмитриевичем Моториным. Колокол мертвый – на нем трещина, но, как сообщил главный российский звонарь, с него был снят профиль, есть удачные отливки, по которым можно вернуть звук 17-начала 18 века и сделать подбор колоколов в том звучании, какой тогда был в Свято-Троицком Даниловом монастыре. Игорь Васильевич предложил наносить на новые колокола, которые будут изготавливаться для переславских звонниц, образы местных новомучеников и освящать в их честь. Владыка Феоктист идею поддержал.

При каких обстоятельствах колокол Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля-Залесского оказался в звоннице Московского Кремля, а также о его неповторимых особенностях и уникальности Игорь Коновалов расскажет 19 июня в секции «Наука и практика» в своем докладе: «Колокол Фёдора Дмитриева сына Моторина из Данилова монастыря Переславля-Залесского». В этот же день в рамках круглого стола «Ответственность бизнеса и местного самоуправления за сохранение историко-культурного наследия малых городов», который возглавит владыка Феоктист, будет представлена концепция проекта воссоздания колокольни Феодоровского монастыря.

Память о святителе Луке

Другим важным вопросом круглого стола обещает стать презентация проекта концепции организации в зданиях бывшей земской больницы социально-реабилитационного комплекса имени святителя Луки Крымского, в состав которого войдут медицинский центр и музей новомучеников и исповедников Переславской земли.

Обсуждение проблемы возрождения пустующих зданий бывшей земской больницы, расположенных по адресу: ул. Московская, д. 15 и связанных с памятью о главном враче Переславля-Залесского начала XX века – Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком – будущем святителе Луке - тоже состоялось 27 марта.

В числе комплекса заброшенных зданий – операционный корпус земской больницы, построенный будущим святым, является безусловной, если не главной местной достопримечательностью в контексте почитания его памяти. До совсем недавнего времени здания бывшей земской больницы были действующими, несмотря на совсем ветхое состояние деревянных построек. Однако операционный блок - кирпичный, крепкий. В настоящее время памятная постройка с мемориальной доской, на которой изображен святой, стоит в окружении деревянных бараков.

Председатель Общественной палаты города Переславля-Залесского, почетный гражданин Переславля-Залесского, кавалер Ордена Почета Иван Филиппович Анюховский на круглом столе выразил обеспокоенность, что здания бывшей земской больницы пустуют и разрушаются без присмотра.

Владыка Феоктист, в свою очередь, неоднократно высказывался, что у епархии есть возможность в здании, построенном святителем Лукой устроить музей его имени в честь новомучеников и исповедников и выразил надежду, что правительство Ярославской области пойдет навстречу в вопросе передачи здания.

Архиепископ Лука по праву считается исповедником Переславской земли. Именно в этом маленьком уездном городе произошли ключевые события, повлиявшие на всю его последующую жизнь. Здесь он провел 6,5 лет, защитил докторскую диссертацию и стал профессором, написал свой знаменитый фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии», за который в 1946 году получил Сталинскую Премию I степени, и который по сей день не утратил своей актуальности в медицинской практике. В этом городе ему было провидение о будущем сане епископа. Здесь смертельно заболела его жена, в связи с чем, семья главного врача уездного Переславля-Залесского была вынуждена сменить климат и переехать в теплый Ташкент. Будущий святой был связан и с Феодоровской обителью, как прикрепленный к ней лечащий врач. В память об этом на территории монастыря стоит массивный бронзовый постамент с бюстом, изображающим святителя Луку за чтением книги.

Здание операционного корпуса – тоже своего рода фундаментальный памятник любви и заботе о переславцах главного врача города Войно-Ясенецкого. Исследователи биографии святого считают переславский период важнейшим этапом в становлении личности будущего архиепископа. В частности, писатель, член Общества православных врачей Санкт-Петербурга, лектор факультета фундаментальной медицины МГУ, координатор проекта создания музея имени святителя Луки в Переславле Екатерина Каликинская. Екатерина Игоревна 8 лет занимается изучением биографии святителя Луки и 12 лет - истории медицины. Святителю она посвятила 4 книги, одна из которых – полностью о его переславском периоде.

«Известно, что Переславль-Залесский занимает особое место в биографии святителя, - отметила она, - когда я писала свою книгу, обратила внимание на то, что это было оптимальнейшее, благоприятнейшее время его деятельности, несмотря на очень многие и серьезные трудности. Его очень уважали в городе, ему были предоставлены все возможности московской, киевской, санкт-петербургской медицины для его научных докладов и обсуждений. Он мог ездить в командировки. Ему были предоставлены возможности реформировать больницу. Вопреки распространенному мнению, что хороший врач не может быть хорошим администратором, он был хорошим администратором. Благодаря его административной деятельности, мы имеем сейчас эти так долго просуществовавшие здания, на базе которых, действительно -и это уникальная ситуация! - можно сделать музей».

Переславский период – это еще и последние годы его семейного счастья. Пока жива и здорова жена, здесь родился младший сын – Валя.

«Переславль-Залесский – особое место в семейной истории Войно-Ясенецкого, - сказала Екатерина Каликинская, - Место счастья, место сбывшихся надежд. По этому поводу есть звуковые записи воспоминаний трех его родственников, которые были с ним рядом. Их рассказы можно включить в экспозицию музея для прослушивания».

Она отметила, что благодаря потомкам и родственникам святителя Луки, предоставившим ей доступ к семейным архивам, она имеет возможность помочь музею с наполнением. По словам Екатерины Каликинской, у нее хранится в электронном виде не менее 90 процентов ныне существующих рисунков святого, что может стать отдельной экспозицией. В их числе - рисунки Переславского периода. Сохранилась семейная фотография, свидетельствующая о дружбе будущего святителя с будущим священномучеником Константином Снятиновским Переславским, который был вхож в их дом. До наших дней дошли записи двух его проповедей, его голоса, сохранились письма, написанные им уже будучи архиереем, сестре-хозяйке, с которой он работал вместе в Переславле, и эту дружбу пронес через всю жизнь.

«Мне кажется, музей должен стать таким материком - живым, интерактивным, действующим, в котором бы постоянно происходили события, - поделилась Екатерина Игоревна, - он должен участвовать в общественной, благотворительной деятельности, медицинских мероприятиях. Допустим, чтобы московские врачи могли приезжать, давать консультации, читать лекции. Сейчас почитание святителя Луки в России и в мире такое огромное - достаточно сказать, что на острове Мадагаскар строится храм во имя святителя Луки, и это событие сопровождается обращением в православие огромного количества местных жителей. Необходимо стать частью этой гигантской волны почитания. Я, со своей стороны, хотела бы предложить все, какие у меня имеются возможности, для того, чтобы все-таки музей на Переславской земле состоялся и прославлял это великое имя в своем городе».

Ландшафт благотворит

Переславский краевед, научный сотрудник Переславского музея-заповедника, автор книги-исследования переславского периода в жизни святителя «Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно (святитель Лука) – главный врач в Переславле-Залесском», Юлия Никитина отметила, что здания земской больницы необходимо сохранить, как памятник. Ведь – это здания самой первой больницы в Переславле-Залесском, о которых задумались только после эпидемии холеры, случившейся в середине 19 века, и унесшей жизнь почти тысячи горожан и селян, а построили только спустя тридцать лет, в 1880 году. Это была уездная больница, в которой лечились не только горожане, но и жители окрестных сел. Благодаря организаторским способностям главного врача Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого больница была достойного уровня с многофункциональной медицинской помощью, всем необходимым оборудованием.

При нем строился заразный барак – инфекционное отделение. По его инициативе и распоряжению был выстроен кирпичный операционный корпус. Юлия Яковлевна отметила, что будущий святитель выступал с докладами (наподобие современных статистических отчетов здравоохранения) в Городской Думе и на общественных собраниях. Краевед выявила по архивным документам все места, где бывал Валентин Феликсович, и еще 15 лет назад составила экскурсионный маршрут, по местам, связанным с его памятью. Экскурсия пользуется популярностью у священников из разных городов. Операционный корпус, в котором великий хирург проводил большую часть своего времени – главная достопримечательность и отправная точка памятного маршрута.

«Я считаю, что мы, жители Переславля, просто обязаны защитить место, связанное с пребыванием здесь великого исповедника Луки», - завершила она свое выступление.

Если изначально речь шла только о возможности создания музея в здании операционного корпуса, то старший научный сотрудник Переславль-Залесского государственного музея-заповедника, член Союза краеведов России, почетный член ВООПИиК Елена Шадунц обратила внимание владыки Феоктиста на то, что ул. Московская, д. 15 - целый комплекс зданий бывшей больницы и «многоаспектное» место.

Во-первых, оно само по себе очень красиво: находится на горе и окружено старым парковым комплексом. В числе деревянных зданий – постройка XIX века проекта Владимирского губернского архитектора Сергея Ермолаевича Эверта, родного брата известного военоначальника Алексея Ермолаевича Эверта. Это последнее здание Эверта в городе, другое, построенное по его проекту, очень красивое, земской управы, уже снесли. Во-вторых, как отметила Елена Шадунц, в одном из корпусов бывшего больничного комплекса сейчас находится помещение временного пребывания пожилых людей, поэтому при существующей сегодня проблеме реабилитационных центров, хосписов и подобных благотворительных учреждений, было бы целесообразно создать при музее какую-то социальную службу милосердия.

Владыка Феоктист внес это предложение в резолюцию круглого стола для дальнейшего обращения к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с ходатайством о передаче здания в пользование Переславской епархии для организации социально-реабилитационного центра им. Святителя Луки Крымского. Концепция организации в зданиях бывшей земской больницы социально-реабилитационного комплекса имени святителя Луки Крымского в составе с медицинским центром и музеем новомучеников и исповедников переславских, которая будет рассмотрена на круглом столе, должна стать поводом для предметного разговора с властями области.

Последними событиями Переславского Свято-Феодоровского культурно-исторического форума 2019 года станет третий этап, который пройдет осенью и будет посвящен памяти новомучеников и исповедников Переславской земли. По словам куратора, Натальи Ямолдиновой, даты мероприятия, намеченной на ноябрь, пока уточняются. Однако известно, что оно переросло ранее планировавшийся формат события одного дня, и будет называться «осенней сессией».

Организаторы Форума Переславская епархия, администрация городского округа г. Переславля-Залесского и Свято-Феодоровский женский монастырь. Партнер Форума - Переславский музей-заповедник.