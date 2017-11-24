Православный эксперт: Паломничество все больше превращается с религиозный туризм

В рамках XXVI Рождественских чтений состоялся круглый стол на тему «Подготовка специалистов паломнической сферы», на котором руководители паломнических служб, научные сотрудники и духовенство обсудили состояние современного паломничества, его проблемы и поговорили о подготовке гидов.

Рефреном всех выступлений участников круглого стола стала мысль, что сегодня требования, предъявляемые к гидам паломнических групп, уже нельзя сравнить с теми, что было 10-15 лет назад. Поэтому православным экскурсоводам так важно постоянно повышать свою квалификацию, в частности, участвуя в образовательных программах МПИ св.Иоанна Богослова. Член Ассоциации Московских гидов-переводчиков Наталья Костакова подчеркнула ответственность гида за каждое сказанное слово, особенно если в паломнической поездке участвуют неверующие люди, которым просто интересна история и архитектура русского Православия. В качестве иллюстрации один из участников мероприятия привел пример, когда рассказывая о гибели Византийской империи, гид привела образ старого льва, разрываемого собаками. Среди паломников оказался турок, который устроил скандал, возмущаясь, что его сравнили с собакой. Наталья Костакова сообщила также, что в порядке вещей для паломников стали каверзные вопросы к гидам, когда «подкованные» паломники проверяют уровень подготовки экскурсовода. Например, где находится настоящая глава Иоанна Златоуста - в Храме Христа Спасителя или на Афоне в монастыре Ватопед. «И православный экскурсовод должен дать ясный, квалифицированый ответ. Этому мы тоже учим на наших курсах в МПИ св.Иоанна Богослова»,- сказала она.

Но если уровень подготовки гида и его компетентность вызывает уважение, то общение с ним может иметь и миссионерский аспект, приводя в Православие даже последователей ислама. Так к.ист.наук, зам. рук. Паломнической службы (ПС) Владимирской епархии Мария Федотова рассказала, что к ним однажды обратилась семейная пара с просьбой об экскурсии по Владимиру. Муж был мусульманин, интересовался православными святынями и культурой. Жена - русская, но далекая от Церкви. «Они выбрали маршрут «Сакральный Владимир». И так увлеклись, что вместо полутора часов экскурсия длилась три часа, - рассказала Мария. - В Успенском соборе, услышав о святых мощах, они выразили желание узнать об этом побольше. Трудно сказать, что произошло после экскурсии в душе мужчины, но через некоторое время он принял Православие. А жена тоже начала воцерковляться. Теперь они частые наши гости». Мария Федотова также отметила, что организованных паломнических групп становится все меньше, но зато все время растет число паломников, предпочитающих самостоятельно посещать святыни Владимирской митрополии.

Руководитель паломнического центра «Солунь», дьякон Андрей Востряков согласился с тем, что подготовка экскурсоводов - основная проблема любой ПС. «Мы изначально сделали ставку на людей с богословским образованием и тех, кто закончил богословские курсы. Потому что профессиональный гид — это до 90 % успеха паломнической поездки», - сказал он. Могут быть обстоятельства, мешающие движению к святыне, в частности - забастовка паромщиков (если речь идет о Греции), поломка транспорта, невозможность посетить святое место, т. к. группа задержалась у предыдущей святыни и выбилась из графика. В любом случае гид должен успокоить людей, отвлечь от возникшей проблемы и спасти ситуацию. «И в большинстве случаев благодаря именно гиду поездка приносит духовную пользу ее участникам»,- добавил отец Андрей. Он также подчеркнул, что очень большая ответственность лежит на людях работающих непосредственно в офисах, кто «продает» паломнические маршруты. У этих сотрудников должно быть не только богословское образование, но и светское. У них должен быть гибкий ум, они должны уметь сравнивать разные маршруты и уметь подобрать подходящий тур данному человеку, считает отец Андрей. Ведь эта поездка может повлиять на дальнейшую духовную жизнь паломника. «От этих сотрудников во многом зависит, с каким отношением паломник вернется из поездки, и как потом будет относиться Православию, особенно если он был далек от церковной жизни и от паломничества»,- отметил выступающий. Имея за плечами пятнадцатилетний опыт организации паломнических поездок к православным святыням не только в России, отец Андрей убежден, что сегодня паломничество все больше превращается в религиозный туризм. Когда приоритетом становится не сама святыня, возможность приложиться к ней и помолиться у нее, а бытовые условия и комфортность поездки.

«Я постоянно слышу от разных людей одну и ту же фразу: мы заплатили деньги, вы должны работать, выполнять свои условия, - посетовал отец Андрей. - Я и не спорю. Есть договор между паломнической службой и паломником, и мы должны его выполнять. Однако бывают случаи и необоснованных требований к качеству обслуживания в отеле или хамское отношение к гиду». Бывают задержки авиарейсов, бывает, что всю неделю паломники могут просидеть на берегу и не попасть из-за шторма на Афон. «И в итоге во всем виноваты оказываются организаторы ПС»,- отметил отец Андрей. Он также выразил сожаление, что несмотря на то, что в России и в странах СНГ уже достаточно много православных паломнических служб, однако никто из них сегодня не стремиться к консолидации.

В мероприятии также приняли участие наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев), замдекана факультета церковного служения РПУ Елена Стрельцова, начальник отдела «Музей истории Благовещенского собора» ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль» Ольга Пехтелева и др.