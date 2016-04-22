К Пасхе в Зеленограде будет сдан первый храм по «Программе 200»

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Статьи на тему
200 храмов
Два в одном
В творческом соревновании, организованном Финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата (ФХУ МП) совместно с Союзом архитекторов России (СА РФ) и Гильдией храмоздателей, приняли участие 105 авторов из четырех стран (помимо россиян свои работы представили зодчие Сербии, Сингапура и Малайзии). «Церковный Вестник» анализирует результаты конкурса и знакомит читателей с наиболее свежими и удачными, по мнению жюри, идеями участников — о совмещении в одном ансамбле церкви и комплекса помещений приходской направленности.
22 апреля 2016 г. 13:40
Программа строительства новых храмов в столице: итоги прошлого года и ближайшие планы
Сегодня, 26 января, в рамках XXIV Рождественских образовательных чтений состоялось заседание традиционной секции «Новые храмы для города Москвы». В его ходе глава Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата (ФХУ МП) митрополит Рязанский и Михайловский Марк и советник Святейшего Патриарха Кирилла по вопросам строительства депутат Госдумы Владимир Ресин привели основные данные о динамике Программы возведения новых храмов в столице (далее – Программа). Как отметили докладчики, здесь можно говорить о нескольких позитивных тенденциях, особенно на фоне развивающегося финансового кризиса.
26 января 2016 г. 23:20
В следующем году будет сдан в эксплуатацию храм-новостройка во имя прп. Серафима Саровского в столичном районе Раево
Об этом сообщил советник мэра Москвы по вопросам строительства депутат Госдумы Владимир Ресин. «Скоро будет полностью готов верхний храм. Сейчас здесь заканчиваются малярные работы, окраска стен, монтируются коммуникации. Так что и по темпам, и по красоте на этой площадке все гармонично», - приводит слова Ресина «Интерфакс-Религия».
30 сентября 2015 г. 13:00
Адресный перечень программы возведения новых храмов в Москве превысил две сотни строчек
Вчера, 22 апреля, в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялось V ежегодное заседание Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы. Его возглавил сопредседатель фонда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С основным содокладом выступил другой сопредседатель – мэр Москвы Сергей Собянин.
23 апреля 2015 г. 15:00
В Церкви утвердили идею проекта храма на Ходынке
Архиепископ Егорьевский Марк утвердил идею проекта храма на Ходынском поле. Об этом ЦВ сообщил главный архитектор Москвы и автор проекта Сергей Кузнецов: «Храм на Ходынке освятят в честь преп.Сергия Радонежского. Это будет храмовый комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Две трети из их - вспомогательные помещения. Строительство проходит в рамках Программы -200».
3 марта 2015 г. 11:01
Состоялась встреча рабочей группы по проведению конкурса проектов современных храмов
6 февраля в Москве состоялась встреча рабочей группы Гильдии храмоздателей по проведению конкурсов проектов и построек современных храмов. В рабочую группу вошли члены Гильдии и члены жюри конкурса - епископ Троицкий Панкратий, протоиерей Андрей Юревич, Андрей Анисимов, Сергей Чапнин, Дмитрий Сладков и Сергей Осышный.
9 февраля 2015 г. 21:00
В рамках «Программы-200» запускается пользовательски ориентированная автоматизированная система управления базами данных о строительстве новых храмов в Москве
Вчера, 20 января, в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя под патронатом Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата прошло основное заседание секции «Традиции православного храмостроительства». На нем были подведены промежуточные итоги первой очереди «Программы-200» и обрисованы задачи на ближайший год и среднесрочную перспективу.
21 января 2015 г. 12:00
Община храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынке надеется на пересмотр решения Москомархитектуры
Москомархитектуры не поддержал проект строительства на Ходынском поле духовно-социально-просветительского центра с храмом преподобного Сергия Радонежского, который планировалось возвести на месте уничтоженного в советское время воинского собора. Комитет выделил под строительство храма участок в 25 соток, на котором может быть построена небольшая церковь вместимостью 360 человек. Община храма намерена добиваться пересмотра этого решения.
6 ноября 2014 г. 13:30
На месте строительства нового собора на Ходынке освящен временный храм-часовня
Вчера, 5 октября, архиепископ Егорьевский Марк освятил временный храм-часовню на месте возрождения собора во имя преподобного Сергия Радонежского — главного воинского храма Московского гарнизона. Посвященная памяти погибших авиаторов церковь во имя Архангела Гавриила встала прямо на бывшей взлетно-посадочной полосе Центрального столичного аэродрома.
6 октября 2014 г. 16:45
Новости
Храм во имя святого праведного воина Александра Невского в Зеленограде
12 марта 2018 г.
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К Пасхе в Зеленограде будет сдан первый храм по «Программе 200»

К празднику Пасхи, который православные верующие в этом году будут праздновать 8 апреля, в Зеленоградском административном округе Москвы сдадут в эксплуатацию первый храм, построенный здесь по «Программе 200», сообщает Интерфакс-религия со ссылкой на сайт куратора программы, депутата Владимира Ресина.

Храм во имя святого Александра Невского вместимостью 300 человек с приходским домом и воскресной школой строится в ЗелАО в районе бывшей деревни Александровка. По словам В. Ресина, сейчас идет подготовка к официальной сдаче храма, хотя богослужения в нем уже проводятся регулярно.

В частности, сейчас для храма пишутся иконы, изготавливается престол и жертвенник, кроме того, сделано ограждение клироса. Установка иконостаса намечена на август нынешнего года, а великое освящение храма — на сентябрь.

Храм возведен на месте «кровопролитных декабрьских боев 1941 года». Поэтому, по словам В. Ресина, «храмовое имя — в честь святого благоверного князя Александра – не простое созвучие с одноименной деревней. Начало разгрома немецко-фашистских войск под Москвой совпало с днем, когда православный народ отмечает память защитника земли Русской Великого князя Александра Невского».

Сообщается, что всего в ЗелАО в рамках программы на сегодня ведется работа по 5 земельным участкам.

12 марта 2018 г.
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В Церкви утвердили идею проекта храма на Ходынке
Состоялась встреча рабочей группы по проведению конкурса проектов современных храмов
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Община храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынке надеется на пересмотр решения Москомархитектуры
На месте строительства нового собора на Ходынке освящен временный храм-часовня
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В храме на Киевском вокзале состоится мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу»
29 марта 2018 года на Киевском вокзале столицы в помещении храма в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери пройдет очередное мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу». В преддверии Вербной Недели (Вербного воскресенья) состоится встреча прихожан со священством. Тема беседы «Праздник Воскресения Христова – начало нового Пасхального года». Во встрече примут прихожане храма, пассажиры и сотрудники Киевского вокзала, сотрудники Издательства Московской Патриархии. Все присутствующие смогут задать вопрос священнику и в заключение мероприятия получат в дар календари на 2018 год, выпущенные в свет в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви.    
27 марта 2018 г. 17:50
В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского
В Неделю преподобной Марии Египетской 25 марта в столичном храме во имя святителя Тихона Патриарха Всероссийского при участии трех приходских хоров (праздничного, народного и детского из воскресной школы «Лествица») прошла премьера концертного исполнения поэмы святителя Иоасафа Белгородского «Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными, происходящая в человеке-путнике всегда, особенно в дни святой великой Четыредесятницы, описанная по порядку ее седмиц поэтическим образом».
27 марта 2018 г. 14:30
Радуйся, Мати Божия "Державная"
15 марта Русская Православная Церковь отмечает Праздник обретения  иконы Божией Матери "Державная". К столетию этого события год назад Журнал Московской Патриархии опубликовал подборку материалов, авторы которых рассказали о истории обретения иконы в селе Коломенское, о ее почитании на протяжении минувшего столетия (в том числе и в храмах русского Зарубежья), о богословии чудотворного образа, и о современной жизни Казанского прихода, где икона пребывает сегодня. Вновь предлагаем ознакомиться с этими публикациями: ПДФ версия в ЖМП
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