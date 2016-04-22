К Пасхе в Зеленограде будет сдан первый храм по «Программе 200»

К празднику Пасхи, который православные верующие в этом году будут праздновать 8 апреля, в Зеленоградском административном округе Москвы сдадут в эксплуатацию первый храм, построенный здесь по «Программе 200», сообщает Интерфакс-религия со ссылкой на сайт куратора программы, депутата Владимира Ресина.

Храм во имя святого Александра Невского вместимостью 300 человек с приходским домом и воскресной школой строится в ЗелАО в районе бывшей деревни Александровка. По словам В. Ресина, сейчас идет подготовка к официальной сдаче храма, хотя богослужения в нем уже проводятся регулярно.

В частности, сейчас для храма пишутся иконы, изготавливается престол и жертвенник, кроме того, сделано ограждение клироса. Установка иконостаса намечена на август нынешнего года, а великое освящение храма — на сентябрь.

Храм возведен на месте «кровопролитных декабрьских боев 1941 года». Поэтому, по словам В. Ресина, «храмовое имя — в честь святого благоверного князя Александра – не простое созвучие с одноименной деревней. Начало разгрома немецко-фашистских войск под Москвой совпало с днем, когда православный народ отмечает память защитника земли Русской Великого князя Александра Невского».

Сообщается, что всего в ЗелАО в рамках программы на сегодня ведется работа по 5 земельным участкам.