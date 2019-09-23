Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставки в Российском государственном архиве социально-политической истории

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Статьи на тему
память
Почему не прославлен московский юродивый Иван Яковлевич Корейша?
В Москве, в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялась конференция, посвященная известному московскому юродивому XIX века Ивану Яковлевичу Корейше (1783-1861). Ученые, духовенство и сотрудники службы консультирования храма пророка Илии в Черкизове рассказали о его жизни и духовном подвиге в Смоленске (где прошла треть жизни праведника) и в Москве, стараясь ответить на главный вопрос — насколько этот необычный человек был близок к святости и можно ли сегодня ставить вопрос о его прославлении?  
23 сентября 2019 г. 13:01
Главный храм Вооруженных сил России
Возведение главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке идет полным ходом. За год до великого освящения, строители завершили часть работ по стилобатной части и приступили к сооружению стен основного храмового объема. На воронежском заводе Анисимова «Вера» отлита звонница из 18 колоколов общей массой 18 тонн. Глава российского государства Владимир Путин пожертвовал средства для написания храмового образа Спаса Нерукотворного, который сегодня совершает паломничество по военным округам нашей страны. PDF-версия
9 августа 2019 г. 15:31
Мощи священномученика Иоанна Виленского перенесены в Спасо-Преображенский собор Рыбинска
В Рыбинске состоялось торжественное перенесение святых останков священномученика Иоанна Виленского в городской кафедральный Спасо-Преображенский собор.  
22 мая 2019 г. 15:40
Протоиерей Владимир Воробьев: «Мы должны сохранить память о новомучениках для наших потомков»
Музейная выставка новомучеников и исповедников Российских в Епархиальном доме в Лиховом переулке стала закономерным этапом увековечивания памяти пострадавших за Христа после открытия в Москве в 2012 году выставки «Преодоление». Об опыте создания этого музея, перспективах объединения церковно-музейного движения и практике сохранения памяти о новомучениках для будущих поколений ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.  
4 февраля 2019 г. 14:40
Убит за то, что поп
Гражданская война, полыхавшая в стране на протяжении нескольких лет, сопровождалась невиданным ранее террором среди мирного населения. Его жертвами стали сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Среди нихнемалую долю составляли священнослужители и верующие миряне, единственная вина которых состояла в твердом исповедании православной веры. Специально для расследования преступлений большевиков, в том числе в отношении духовенства, в конце 1918 года была создана Особая комиссия по расследованию злоде­яний большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России. Документы комиссии представляют собой ценный источник по истории антихристианских гонений в XX веке. PDF-версия
10 декабря 2018 г. 10:07
Вспомните о памятниках
Тема прошедшей в Историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ Первой Всероссийской конференции епархиальных древлехранителей первоначально формулировалась как «Церковь и музеи». Но приглашение в Москву заведующих отделами культуры епархиальных управлений и епархиальных архитекторов (эту должность Священный Синод утвердил 6 октября 2017 года) обусловил и выход разговора далеко за рамки взаимодействия церковного и музейного сообществ, и остроту дискуссий. PDF-версия
7 декабря 2018 г. 16:50
Подвиг проповедника
Приход в Елабугу красных в ночь на 27 февраля 1918 года ознаменовался гибелью первого новомученика Русской Церкви на Вятской земле. Исповедническую кончину принял елабужский священник Павел Дернов с тремя своими сыновьями. «Журнал Московской Пат­риархии» по документам, связанным с этими событиями, попытался восстановить картину той трагической ночи и предшествовавших ей дней. PDF-версия
17 октября 2018 г. 13:58
Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова
О нем автор исследования — московский ученый Григорий Анащенко — сообщил на состоявшейся вчера, 5 сентября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете церковно-научной конференции, посвященной столетию мученической кончины протоиерея Иоанна Восторгова. Вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым) отец Иоанн оказался в числе восьми десятков первых жертв «красного террора», расстрелянных в Москве 5 сентября 1918 года.
7 сентября 2018 г. 13:00
Много званых, мало избранных
В эти дни Русская Православная Церковь молитвенно поминает 100 -летие со дня гибели царственных страстотерпцев. Более года после отречения император Николай II и его семья по решению Временного правительства , а потом правительства большевиков провели под арестом. Лучшим утешением для будущих страстотерпцев в это время, по их собственным словам, стала молитва. Кто были священники, которые духовно окормляли августейшую семью месяцы ее заточения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал историк и краевед Уральского церковно-исторического общества Юрий Сухарев. ПДФ-версия
16 июля 2018 г. 14:29
Новости
На открытии выставки
7 ноября 2019 г. 17:59
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Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставки в Российском государственном архиве социально-политической истории

Вчера, 6 ноября, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) открылись одноименные научная конференция и историко-документальная конференция «Казачество в годы Гражданской войны. Исход», посвященные 100-летию с начала политики расказачивания и первой эвакуации отступавших белых частей из Новороссийска. Аудитория услышала приветствия представителей федеральных органов власти, потомков казаков-эмигрантов, казаков реестровых формирований и общественных объединений различных российских регионов. На пленарном заседании прозвучали доклады отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на теме истории казачества, в том числе из РГАСПИ, Донского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Московской духовной академии.

Выставку на первом этаже РГАСПИ открыли директор архива к.и.н. Андрей Сорокин и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В экспозиции преобладают приказы командования Белой армии и связанные с последним этапом Гражданской войны документы военного и политического руководства Советского государства, периодические издания казачьей эмиграции, сделанные на чужбине редкие фотографии первых лет Исхода. Государственный архив РФ представил две «жемчужины» предметного ряда: созданную в 1943г. Ильей Шаповым икону Покрова Пресвятой Богородицы Донской казачьей им. войскового атамана Граббе станицы в Праге и атаманскую насеку(символический посох с металлическим навершием) середины XIX века одной из донских казачьих станиц. Планируется, что в мае будущего года эту выставку увидят парижане, а затем, возможно, жители других крупнейших городов Западной Европы.

Выставка открыта до 30 ноября ежедневно кроме выходных по адресу Москва, Бол. Дмитровка, 15. Вход свободный

КОММЕНТАРИЙ

Андрей СОРОКИН, директор РГАСПИ:

- Россия сегодня обретает себя на путях традиционных ценностей. Национальное государство, которое на наших глазах становится на ноги, немыслимо без обращения к национальным истокам. И возвращение к корням, пробуждение интереса к истории со стороны сограждан в этих условиях естественны. Для нас работа с историческим прошлым чрезвычайно важна еще и потому, что отечественные социологи по-прежнему фиксируют раскол российского общества по множеству оснований, и отношение к собственному прошлому — одно из них. Архив в этом смысле способен сыграть роль доктора исторической памяти, потому что хранит документы безо всяких изъятий — с пафосом побед, с ошибками и преступлениями. И мы в состоянии не дать сторонникам крайних позиций разорвать ткань бытия современного российского социума.

7 ноября 2019 г. 17:59
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25 октября 2019 г. 11:30