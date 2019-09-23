Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставки в Российском государственном архиве социально-политической истории

Вчера, 6 ноября, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) открылись одноименные научная конференция и историко-документальная конференция «Казачество в годы Гражданской войны. Исход», посвященные 100-летию с начала политики расказачивания и первой эвакуации отступавших белых частей из Новороссийска. Аудитория услышала приветствия представителей федеральных органов власти, потомков казаков-эмигрантов, казаков реестровых формирований и общественных объединений различных российских регионов. На пленарном заседании прозвучали доклады отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на теме истории казачества, в том числе из РГАСПИ, Донского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Московской духовной академии.

Выставку на первом этаже РГАСПИ открыли директор архива к.и.н. Андрей Сорокин и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В экспозиции преобладают приказы командования Белой армии и связанные с последним этапом Гражданской войны документы военного и политического руководства Советского государства, периодические издания казачьей эмиграции, сделанные на чужбине редкие фотографии первых лет Исхода. Государственный архив РФ представил две «жемчужины» предметного ряда: созданную в 1943г. Ильей Шаповым икону Покрова Пресвятой Богородицы Донской казачьей им. войскового атамана Граббе станицы в Праге и атаманскую насеку(символический посох с металлическим навершием) середины XIX века одной из донских казачьих станиц. Планируется, что в мае будущего года эту выставку увидят парижане, а затем, возможно, жители других крупнейших городов Западной Европы.

Выставка открыта до 30 ноября ежедневно кроме выходных по адресу Москва, Бол. Дмитровка, 15. Вход свободный

КОММЕНТАРИЙ

Андрей СОРОКИН, директор РГАСПИ:

- Россия сегодня обретает себя на путях традиционных ценностей. Национальное государство, которое на наших глазах становится на ноги, немыслимо без обращения к национальным истокам. И возвращение к корням, пробуждение интереса к истории со стороны сограждан в этих условиях естественны. Для нас работа с историческим прошлым чрезвычайно важна еще и потому, что отечественные социологи по-прежнему фиксируют раскол российского общества по множеству оснований, и отношение к собственному прошлому — одно из них. Архив в этом смысле способен сыграть роль доктора исторической памяти, потому что хранит документы безо всяких изъятий — с пафосом побед, с ошибками и преступлениями. И мы в состоянии не дать сторонникам крайних позиций разорвать ткань бытия современного российского социума.