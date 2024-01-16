Жемчужина древнего Арзамаса

ХРАМ, ВОЗВЕДЕННЫЙ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАД НАПОЛЕОНОМ, ПЕРЕЖИЛ ГРАНДИОЗНУЮ РЕСТАВРАЦИЮ

«По общему облику и прекрасным пропорциям арзамасский Воскресенский собор не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова», — писал в 1926 году известный архитектор-­реставратор Николай Померанцев. Впечатление на путешественника, особенно впервые прибывающего в Арзамас, кафедральный храм города производит действительно не­обыкновенное. В конце 2022 года собор пережил второе рождение — завершилась первая в его истории уникальная, полномасштабная научная реставрация. PDF-версия.

Всем миром

Воскресенский собор в Арзамасе был возведен в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Государством городу была выплачена компенсация «за продовольствие проходивших через Арзамас в 1812 и 1814 годах воинских чинов людей», и всесословное собрание горожан решило употребить эти средства на строительство храма-памятника в честь победы над французами. Но «кормовых» денег было явно недостаточно, поэтому был объявлен сбор средств. На городской площади установили кружку, так что каждый арзамасец мог внести свою лепту. Кроме того, мещане распределили взносы подушно; купеческие капиталы были обложены налогом. Всем миром собрали больше 500 тысяч рублей.

Несмотря на наличие материалов и участие в возведении собора и оформлении внутреннего убранства мастеров-арзамасцев, начиная с архитектора, художников и резчиков иконостаса и заканчивая рабочими, строительство собора продолжалось 28 лет. Храм возводили по проекту архитектора Михаила Петровича Коринфского, известного в Арзамасе под фамилией Варенцов. Заложили собор в 1814 году. На тот момент архитектору Коринфскому было 26 лет. Основатель арзамасской школы живописи академик Александр Васильевич Ступин в августе того же года писал: «В минувшем же июне по его же, г. Коринфского, Академиею сей одобренному прожекту заложена в здешнем городе крестообразная и как по пространству, так и по вкусу своему по здешнему месту редкая соборная церковь, в длину и ширину на 30 саженях, высотою в 20 сажен, с украшением 48 колонн с пятью куполами, из коих большой окружен 16-ю колоннами, сверх сего художник сей к славе Академии занимается и протчими зданиями к удовольствию публики».

Это был поистине всенародный проект, объединивший всех жителей Арзамаса. Сохранилось воспоминание, как один из четырех столпов, поддерживающих свод собора, дал трещину, и случилось это, когда надо было приступать к сооружению главного купола. Выручил арзамасский крестьянин Егор Михайлов, слывший опытным подрядчиком по каменным делам. По его совету столп оковали железными обручами и оштукатурили. Затем облепили столп бумагой, чтобы проверить: если бумага не лопнет, можно работать дальше. Спустя некоторое время бумага осталась целой, строительство продолжили, но решено было облегчить свод главного купола.

Пять старост сменилось за время постройки собора. Больше всех отличился Сергей Васильевич Быстров, представитель одного из самых древних родов Арзамаса. Будучи избран третьим соборным старостой, он стремился быстрее завершить строительство и не только отдал на нужды храма лучшие строительные материалы, заказанные им для собственного дома, но и разобрал в своем доме полы и отдал доски в собор, когда строителям не хватило материала для настила полов.

Тогдашний городской глава Петр Иванович Подсосов на собственные средства произвел устройство и украшение придела в честь Покрова Пресвятой Богородицы, который был освящен первым 10 июля 1832 года (ст. ст.).

Расписать храм было поручено тоже арзамасцам, ученику А. В. Ступина Осипу Семеновичу Серебрякову с сыном Александром. Они работали в технике клеевой росписи. Красками написаны были только «Триипостасное Божество» в куполе и Распятие на Горнем месте. Все остальное пространство, картины, орнаменты написаны тушью и лишь иногда акварелью в технике гризайль — монохромной живописи с использованием многообразия оттенков серого, коричневого и черного цветов. Отсутствие пестроты придает внутреннему убранству впечатление цельности и строгости, а самому собору величественный вид. Все картины на сводах изображают земную жизнь Господа

Иисуса Христа.

Оригиналами для картин послужили произведения западноевропейских художников. Все они напоминают итальянскую живопись, византийского в них нет ничего. Однако влияние ступинской школы очевидно. В росписях собора нет ни одной черты, противоречащей православному видению того, как отображать события Священной истории. И в этом заслуга отца и сына Серебряковых.

Купол и своды храма украшены лепниной, а карнизы так искусно расписаны тушью, что живопись можно принять за лепную работу. В простенках между окнами главного купола изображены тушью 12 апостолов.

Иконостас был также сделан арзамасскими мастерами, резчиками по дереву Василием Алексеевичем Ломакиным с братом Климом. На позолоту иконостаса 18 тысяч рублей ассигнациями пожертвовал арзамасский купец и почетный гражданин города Алексей Александрович Студенцов, а его жена Анна Александровна — несколько перемен облачений на престол и жертвенник.

Окна храма служат исключительно источниками света. Изнутри через них невозможно разглядеть, что происходит снаружи, даже нельзя увидеть небо. Зато струящийся свет заполняет весь храм, отчего создается ощущение легкости и простора внутри.

Первым освятили 10 июля 1832 года придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 7 июня 1833 года — Всехсвятский придел, 9 мая 1834 года — придел во имя святого князя Александра Невского и святителя Митрофана Воронежского. Пятнадцатого сентября 1840 года был освящен главный престол собора в честь Воскресения Христова. Народу было так много, что многие стояли снаружи. Подсчитывали число пришедших на освящение по числу свечных огарков, которых оказалось 12 тысяч. Завершилось строительство храма освящением придела во имя святого Иоанна Воина. Состоялось оно 9 мая 1842 года.

С тех пор объемно-пространственная композиция Воскресенского собора не претерпевала существенных изменений. Возведенный в стиле классицизма величественный храм, один из крупнейших в России архитектурных памятников, стоит на высоком стилобате и имеет форму греческого креста, положенного на квадрат. В облике его гармонично сочетаются простота, строгость и изысканность. Длина и ширина здания равны, они составляют 58 метров. Высота храма до среднего креста — 46,86 метра. Основу его крестообразной композиции составляет массивный кубический объем, в средних частях каждой из сторон которого расположены ризалиты с портиками, завершенными треугольными фронтонами. Цилиндрические барабаны с полусферическими куполами венчают шестиконечные кресты.

Музей Патриаршества

В 1932 году Воскресенский собор был закрыт, в нем устроили антирелигиозный музей. Из закрывшихся храмов города сюда были перенесены многие святыни, в том числе Животворящий Крест Господень — главная святыня Арзамаса. В мае 1944 года по ходатайству Патриарха Сергия (Страгородского), уроженца города, храм был возвращен Церкви.

В советское время в соборе происходили лишь частичные поновления. В сентябре 2019 года здесь началась реставрация, коснувшаяся каждого уголка церковного здания.

Кровля, купола, внутреннее убранство и фасады — все было приведено в порядок. Кроме того, появились системы отопления (и теперь службы здесь будут проходить круглогодично, а не только в теплое время), а также водоснабжения, электроосвещения, открывания окон, пожаротушения, водоотведения, заменены оконные блоки, установлены датчики температуры и влажности воздуха, тепловые завесы на входах в храм.

Был произведен ремонт покрытий всех крылец, лестниц (в том числе доломитовой лестницы — единственной сохранившейся со времени постройки собора), подклета с восстановлением исторической кирпичной кладки стен и сводов, проведением отсечной гидроизоляции стен, заменой полов и столярных заполнений окон. Здесь теперь располагается расширенная экспозиция единственного в стране Музея Русского Патриаршества. Она посвящена жизни и деятельности Патриархов Московских и всея Руси от первого Патриарха Иова до теперешнего Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Кирилла. Здесь представлены подлинные вещи Патриархов и современные реконструкции.

Важно отметить, что основная часть экспонатов — подлинники. В их числе — облачения Предстоятелей советского периода, уникальные документы с подписями (к примеру, акафист, подписанный будущим Патриархом, митрополитом Сергием, в 1938 году). В экспозиции — подлинные антиминсы XVII века, подписанные Патриархами Никоном, Иоасафом. Кроме того, представлены антиминс, подписанный первым нижегородским митрополитом Филаретом, и антиминсы, относящиеся ко временам правления Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I.

Оформлены несколько витрин, рассказывающих об истории становления Патриаршества на Руси, о гонениях на Русскую Церковь в советский период. Посетители могут увидеть подлинные документы Союза воинствующих безбожников, значки, которые они носили, фотографии, антирелигиозную литературу и многое другое. Часть экспонатов музея посвящена Святейшему Патриарху Кириллу, его нижегородским корням и судьбам его деда — иерея Василия Гундяева и отца — протоиерея Михаила Гундяева, пострадавших за веру в эпоху богоборчества.

Полномасштабное возрождение

Реставрация Воскресенского собора проводилась в рамках развития паломническо-­туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», который организован в 2018 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Первый этап реставрации — восстановление кровли и куполов храма — завершился в сентябре 2020 года. Седьмого марта 2021 года начался второй этап. Его проводила Ярославская художественная мастерская «Реставратор».

В 2019 году было проведено обследование, в котором участвовали архитекторы, химики-­технологи, искусствоведы и, конечно, художники-реставраторы. Специалисты выполнили пробные работы для определения техники росписи, материалов, изучили штукатурный и шпаклевочный слои. По результатам обследования был разработан проект реставрации. Для ЯХМ «Реставратор» комплексное обновление не является новшеством, но с таким грандиозным масштабом работ мастера столкнулись впервые.

Перед началом и в период реставрации проводилась серьезная исследовательская работа. На основании исторических материалов мастера воссоздали пять икон: «Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн», «Успение Божией Матери», «Преображение Господне», «Вознесение Господне», «Рождество Христово». Они написаны в колорите и стиле сохранившихся в соборе образов, поэтому гармонично вписались в пространство храма.

Было собрано много старинных фотографий. Они помогли в восстановлении, например, иконостасов, отличающихся необыкновенно изящной, тонкой резьбой.

Реставраторы восстановили 162 иконы Воскресенского собора. Большинство из них написано масляными красками в академической манере. Некоторые святые образа находились под металлическими окладами. В ходе работы реставраторам открывалась новая информация. Например, оказалось, что уникальные росписи Воскресенского собора выполнены в технике клеевой стенописи, а не по сырой штукатурке тушью, как считалось до этого. Выяснилось, что изначально стены собора (не живопись, а фон) были розового оттенка.

«Мы считаем, что масляная живопись в куполах — не изначальная, — говорит художник-реставратор Евгений Чижов, автор проекта реставрации монументальной живописи собора. — В юго-западном малом барабане, в швах между листами были обнаружены микроскопические остатки грунта и пигментов. Грунт идентичен грунту на поверхности стен. Найдены были и остатки красочного слоя — клеевой живописи. То есть именно она была выполнена в барабанах изначально».

Во время работ были обнаружены надписи на иконах, в том числе на иконе из местного ряда центрального иконостаса «Богоматерь на престоле»: «Писан в школе акад[емика] и кавал[ера] Сту… 1835 г.». До этого времени считалось, что «Богоматерь на престоле» и «Спас Вседержитель на престоле» были написаны академиком Алексеевым, учеником Ступина, и помещены в центральный иконостас уже после освящения главного престола. В фондах Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника был обнаружен один из рукописных списков знаменитых «Собственноручных записок» А. В. Ступина, где живописец указывает на свое авторство этих икон, а также иконы «Спас Вседержитель» на восточной стене храма и в тимпанах фронтонов. Четыре живописные композиции фронтонов собора выполнены маслом. На восточном — «Восстание Христа от гроба», на западном — «Собор Всех святых», с южной стороны — «Явление Святой Троицы Аврааму» и с севера — «Покров Пресвятой Богородицы».

Новая страница в истории собора

Сняты строительные леса, и опять полон света кафедральный собор. И снова звучит под его сводами пасхальное «Христос воскресе!». С января по май 2023 года были новоосвящены четыре престола в храме: в честь Всех святых и святителя Николая Чудотворца, во имя мученика Иоанна Воина и преподобного Серафима Саровского, святого князя Александра Невского и святителя Митрофана Воронежского, в честь Покрова Пресвятой Богородицы и апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Тридцатого июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный престол Воскресенского собора.

После Литургии в новоосвященном храме митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству образ Христа Спасителя, поблагодарив Предстоятеля Русской Церкви за посещение Нижегородской митрополии.

Обратившись к собравшимся с Первосвятительским словом, Патриарх говорил о том, что в воскресный день мы прославляем самое важное событие, которое произошло в человеческой истории, — Воскресение Господа. Своим Воскресением из мертвых Он показал всем, что нет границ всемогуществу Божию.

Его Святейшество говорил и о том, как радуется его душа при созерцании обновленного собора; как вспоминается ему детство, когда он молился в Спасо-Преображенском соборе Северной столицы, где служил его отец, и кафедральный собор Арзамаса так напоминает ему тот храм; говорил Святейший Владыка и о своих нижегородских корнях…

В дар новоосвященному храму Предстоятель Русской Церкви передал старинную икону преподобного Алексия, человека Божия.

Затем Святейший Владыка посетил арзамасский Свято-Николаевский женский монастырь и Музей Русского Патриаршества, открывшийся в подклете Воскресенского собора.

Визит Президента

Восьмого сентября 2023 года в Арзамас прибыл Президент России Владимир Владимирович Путин. Он посетил обновленный Воскресенский кафедральный храм и Музей Русского Патриаршества. Главу государства сопровождали митрополит Георгий, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор области Глеб Никитин. Владимир Путин поклонился святыням кафедрального собора, сравнив его с известными храмами Санкт-Петербурга. Глава государства оценил масштаб проведенных реставрационных работ и отметил важность сохранения культурного наследия для будущих поколений.

В Музее Русского Патриаршества Президент ознакомился с уникальной экспозицией единственного в своем роде музейного пространства, призванного хранить историческую память обо всех предстоятелях Русской Православной Церкви.

Здесь же Владимир Путин ознакомился с презентацией объектов, построенных и воссозданных в рамках программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Благодаря программе преобразился не только кафедральный собор, но и исторический центр города. Он стал пешеходным, реконструированы Соборная площадь, прилегающие к ней территории и улицы. В этот же день президент открыл движение по автомобильной трассе М-12 «Восток» на участке от Москвы до Арзамаса — древнего города, настоящей жемчужиной которого является Воскресенский собор.