Созидая храмы во славу Божию

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОР СУЗДАЛЬСКИЙ — СПОДВИЖНИК РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА И ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП ВЛАДИМИРСКИХ ЗЕМЕЛЬ

В сонме святых, в земле Владимирской просиявших, особое место занимает святитель Феодор Суздальский, первый епископ Ростова Великого, тысячелетие праведной кончины которого отмечается в этом году. С его именем связаны важнейшие события в истории Северо-Восточной Руси. О служении святителя Феодора Суздальского «Журналу Московской Патриархии» рассказал насельник Богородице-­Рождественского мужского монастыря города Владимира доктор теологии иеромонах Варфоломей (Минин). PDF-версия.

Крещение Руси — удивительное явление милости Божией, изменившее весь ход отечественной истории. Как известно, христианизация русских земель, и прежде всего центра княжества — Поднепровья, началась задолго до официально принятой даты этого события. Крещение Аскольда и Дира, святой равноапостольной княгини Ольги, возникновение христианских общин в Киеве и Великом Новгороде знаменовали собой шествие всего русского народа ко Христу. Благодаря воле великого князя Владимира Святославича этому благотворному процессу оказались сопричастны все племена — как славянские, так финно-угорские и тюркские, входившие в состав древнерусского государства.

В дальнейшем Промыслом Божиим Залесье, место формирования великорусской народности, располагавшееся в Волго-Окском междуречье, стало местом сохранения великого общерусского религиозного и культурного наследия. Особое место в списке столиц на разных исторических этапах занимает город Владимир — связующее звено Руси Киевской и Руси Московской. Многие славные исторические деяния на Владимирской земле освящены именем первого святого Залесской Руси — святителя Феодора Суздальского.

При князе Владимире Святославиче († 1015)1, язычнике, пережившем глубокий мировоззренческий переворот и ставшем водителем своего народа на пути ко Христу, Залесская Русь входит в орбиту единого государственного пространства. В лето 988 года великий киевский князь Владимир Святой сажает своего сына князя Бориса в граде Ростове, а князя Глеба — в Муроме. «Окняжение» новых земель сопровождалось христианизацией жителей. Святая православная вера из Киева распространялась по всем землям Руси2. Подробный источниковедческий и историографический обзор обстоятельств христианизации жителей Северо-Восточной Руси дан в монографии О. М. Рапова, посвященной истории Русской Православной Церкви в IX — первой трети XII века3. К сожалению, как указывает автор, состояние источниковедческой базы затрудняет ответ на многие вопросы, касающиеся распространения веры Христовой в пределах Северо-Восточной Руси4.

Центром Залесского края в те времена был город Ростов Великий. Первое упоминание о нем в летописи относится к 862 году. Когда-­то здесь было большое городище финно-­угорского племени меря. Позднее сюда пришли славяне и, объединившись с местными жителями, стали строить город, названный Ростовом. В «Повести о водворении христианства в Ростове» еще до миссионерского похода сюда князя Владимира в 990 году упоминается христианская просветительская деятельность в этих местах монаха Авраамия5.

Подробно крещение Ростова описано в «Ростовском летописце» (он же «Хлебниковский летописец»)6. Известно, что летопись принадлежала митрополиту Ростовскому Димитрию, далее купцу П. В. Хлебникову, а после пропажи в XIX веке дошла до нас в записках известного краеведа А. А. Титова. По данным летописи, 10 июня 990 года со своей дружиной и епископом Феодором в Ростов пришел князь Владимир. По его указанию в городе были сокрушены все идолы. Народ был оповещен: «Да идут вси людие во град ко крещению», и 15 июля в водах озера Неро приняло таинство Крещения множество жителей Ростовской земли. Одновременно был крещен и Суздальский край. Началось строительство христианских храмов и созидание монастырей — училищ благочестия и просвещения.

В Ипатьевской летописи говорится, что «в лето 6498-е [990 год] пойде Володимер в землю Словенскую и страну Залесскую, в Суздальстей области и в Ростовстей, и постави тамо над рекою Клязьмою град, и нарече его первым своим именем Владимир, и созда церковь Пресвятыя Богородицы соборную; повеле же людей крестити повсюду и церкви ставити, даде же им первого епископа Феодора»7.

С назначением на кафедру первого епископа Залесской земли связано и учреждение Ростовской епархии. Издревле Владимирский край входил в церковном отношении в состав Ростовской епархии, учрежденной в 991 году, в самом начале исторического бытия Русской Церкви, в числе других, образовавшихся при князе Владимире Крестителе8. «Окняжение» новых земель сопровождалось христианизацией ее жителей. Никоновская летопись и Степенная книга упоминают поименно шесть епархий, образованных при святом князе Владимире, в их числе Ростовскую.

Святитель Феодор, «родом грек», стал первым епископом в Ростово-Суздальской земле. При нем в центре епархии в Ростове появился первый христианский храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы. В конце X века из-за противления языческих волхвов святитель вынужден был покинуть Ростов и перейти в Суздаль9. Из летописи мы узнаем, как развивались события на новом месте: «Прием Феодор паству словесных овец в Суждальской стране, и видя их помраченными, начал, возлагая на Бога упование, сеяти семя слова Божия, идольские капища разрушая, храмы же святые во славу Божию созидая и украшая. Зряше бо народи богоугодное житие его и кроткий нрав и слыша боговдохновенное учение его, понемногу удивляшеся, обращахуся в веру Христову и приимаху Святое Крещение». В труде иеромонаха Иоасафа (Гапонова) «Церковно-­историческое и статистическое описание Владимирской епархии» указывается, что это краткое рукописное сказание находится в ризнице Суздальской соборной церкви и было опубликовано в 1849 году в № 3 газеты «Владимирские губернские ведомости»10.

При втором разделе земель около 1010 года князь Владимир Святославич подтвердил право своего сына Бориса на управление Ростовом Великим в Северо-Восточной Руси, и святитель Феодор вернулся с ним в город, продолжив свои апостольские труды. Система власти в этот период включала в себя не только княжеское, но и вечевое управление, что затрудняло процессы «окняжения» и христианизации земель, расположенных на окраине древнерусского государства. В 1015 году, по кончине великого киевского князя Владимира Крестителя, князь Борис был вероломно убит братом своим Святополком. Ростовские язычники после этого события вторично изгнали святителя Феодора из Ростова.

В дальнейшем епископ Феодор жил на Суздальской земле и был погребен в Рождественском соборе. В церковной традиции он считается основателем Владимиро-­Суздальской епархии, хотя носил сан ростовского епископа. В XVIII столетии ключарь Богородице-­Рождественского собора Суздаля архимандрит Анания (Федоров) написал «Историческое собрание о граде Суждале»11. Особое место в своем историческом сочинении он уделил личности святителя Феодора. В частности, автор писал: «По крещении святаго равноапостольнаго всероссийскаго великаго князя Владимира в лето 6496 (от Рождества Христова 988), великий святитель и чудотворец Феодор, епископ Суждальский, егоже равноапостольный князь Владимир взял с митрополитом из Греции в Россию, прием паству в Суждале в лето 6498 (от Рождества Христова 990), преставися же и положен бысть в Суждальской соборной церкви Рождества Пресвятыя Богородицы; память его торжественно святая Церковь празднует июня 8 числа».

Церковное и народное почитание святителя Феодора Суздальского начинается сразу после его праведной кончины. Честные мощи святого были обретены еще до нашествия Батыя 1237 года. В 1754 году епископ Суздальский Порфирий (Крайский; † 1768) предлагал Святейшему Синоду освидетельствовать мощи епископа Феодора. Указом от 27 августа 1755 года Святейший Синод постановил: «Нет никакого сумнительства, вновь освидетельствовать несть потребы, а оставить в таком же, как доныне были, состоянии и почитании». В 1794 году стараниями епископа Владимирского и Суздальского Виктора (Онисимова; † 1817) нетленные мощи святителя Феодора были положены в раку из позолоченного серебра и открыто почивали с тех пор по левую сторону от иконостаса в суздальском соборном храме в честь Рождества Богородицы.

Служба святителю Феодору, а также его житие написаны иноком Григорием, подвизавшимся в Суздальском Евфимиевом монастыре, основанном в XIV веке. Епископ Феодор Суздальский почитается в лике святителей. Память его совершается 23 мая (5 июня н. ст.) и 21 июня (8 июля н. ст.) в Соборе Ростово Ярославских святых и 23 июня ( 6 июля н. ст.) в Соборе Владимирских святых.

В 1998 году в связи с аварийным состоянием Рождественского собора в Суздале раку первого суздальского епископа перенесли в Казанскую соборную церковь Суздаля, расположенную на Торговой площади.

Именно с владыки Феодора идет счет суздальским и владимирским архиереям, который вместе с викариями уже приближается к полутора сотням. Но современник князя Владимира Святого и духовный отец святого Бориса навсегда останется самым первым архипастырем Владимирского края. И не случайно на возведенном в 2007 году в центре города Владимира памятнике рядом с крестителем Руси стоит епископ Феодор Суздальский.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Иеромонах Варфоломей (Сергей Николаевич Минин) родился в 1957 г. Окончил исторический факультет Пермского государственного университета (1980), Владимирскую Свято-Феофановскую духовную семинарию (2002) и аспирантуру Владимирского государственного педагогического университета (2003). Кандидат исторических наук (2003), доктор теологии (2016). Преподает на кафедре философии и религиоведения Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Автор свыше сотни научных работ, в том числе девяти монографий и 19 учебников и учебно-методических пособий.

Рукоположен во диакона в 1999 г., во пресвитера в 2002 г. С 2008 г. — настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Владимирском государственном университете. В 2012 г. пострижен в монашество с именем Варфоломей в честь апостола Варфоломея. Насельник Богородице-­Рождественского мужского монастыря г. Владимира.

Святитель Феодор — начаток христианства на нашей земле

Не во всех древних русских городах своими святыми мощами пребывает сподвижник самого крестителя Руси — святого равноапостольного князя Владимира. Промыслом Божиим у невеликого Суздаля, в котором проживают всего девять тысяч человек, такой небесный заступник есть — святитель Феодор. Теперь, через тысячу лет после окончания его земного пути, на небольшом по географическим меркам пятачке площадью около 15 квадратных километров действуют три десятка приходов, открыты пять монастырей. Честные мощи еще нескольких угодников Божиих из сонма святых Владимиро-Суздальской земли доступны для поклонения верующих в пределах нашего града: святителя Иоанна, преподобного Евфимия, святителя Арсения, преподобной Евфросинии, преподобной Софии. Даст Бог, в этом году удастся обрести мощи святителя Илариона Суздальского. Но первым бриллиантом в будущем ожерелье святости воссиял епископ Феодор.

В прошлом году мне довелось лично участвовать в перемещении мощей святителя в наш соборный храм. Поражает степень сохранности цельнокупных мощей: уцелели кожные покровы, ресницы на закрытых очах, ногти на сложенных руках. Можно говорить о практически полном нетлении плоти! К превеликому сожалению, о святителе Феодоре прибывающие к нам паломники знают очень мало, а светские туристы — практически ничего (впрочем, подмечаю, что история средневековой срединной Руси до XV века для них вообще полное откровение). Суздальцы же воспринимают святителя Феодора как некую постоянную величину, которая неизменно с ними. Этот феномен известен и по светской жизни: местный люд, обитающий рядом со всемирно известным памятником или достопримечательностью, перестает видеть в них уникальную ценность, взирая на них обыденно. Конечно, сказать, что земляки перестали молиться святителю Феодору, никак нельзя. Вот начинается Великий пост, прерываем акафистное пение — сразу вопросы у прихожан: а когда возобновим? То есть потребность в молитвенном общении с первым суздальским святым у паствы есть. Знаю, что чаще всего горожане молятся святому об укреплении веры — когда видят в себе расслабленность, справиться с которой собственных сил недостает.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Валентин, еп. Исторический очерк Владимиро-Суздальской земли. Владимир, 1988. С. 4.

2 Минин Сергий, свящ. Очерки по истории Владимирской епархии (X–XX вв.). Владимир, 2004.

3 Рапов О. М. Русская Церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. М., 1988.

4 Там же. С. 278.

5 Повесть о водворении христианства в Ростове // Памятники старинной русской литературы. СПб., 1860.



6 Хлебниковский летописец // Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии: историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда. М., 1885.

7 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. 2-е изд. Т. II. СПб., 1908.

8 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1994–1996. С. 30–32.

9 Минин С. Н. История Владимирского края с древнейших времен до конца XVII века. Владимир, 1998. С. 39.

10 Иоасаф (Гапонов В. С.), иеромон. Церковно-историческое и статистическое описание Владимирской епархии, составленное на основании определения Св. Правительствующего Синода от 19 мая / 6 октября 1850 года / Российский государственный исторический архив, Археографическая комиссия РАН, Санкт-Петербургский институт истории РАН, Российская национальная библиотека; издание подготовили А. И. Раздорский,А. В. Сиренов. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. С. 39.

11 Анания (Федоров), архим. Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале. Владимир, 2012.





