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Экспертное сообщество продолжает обсуждать новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Текущая версия документа не предусматривает в программе курса Основ религиозных культур и светской этики ни одного из четырех конфессиональных модулей, в том числе и Основ православной культуры. Если этот вариант в итоге будет официально принят, родителям будущих четвероклассников придется выбирать всего из двух модулей, перечисленных в подпункте 25.3 «Организационный раздел основной образовательной программы» — «Основы религиозных культур народов России» (вместо прежних «Основ мировых религиозных культур») и «Основы светской этики».
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В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
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Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр: Добрые дела должны быть наполнены духовным смыслом
Приобщение детей и молодежи к православной вере в новых духовно-культурных центрах, организация эффективной просветительской работы духовенства с военнослужащими космодрома «Плесецк» и сохранение шедевров деревянного зодчества и древних монастырей Русского Севера. Это далеко не весь список проблем, которые приходится решать епископу Плесецкому и Каргопольскому Александру. Как найти подход к пассивным атеистам и почему лучше переносить храмы, чем их реставрировать в заброшенных деревнях, правящий архиерей объяснил в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
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28 января 2020 г. 23:30
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В мае 2020 года состоится I Всероссийский форум православных экскурсоводов

В мае этого года состоится I Всероссийский форум экскурсоводов, чья профессиональная деятельность связана с экскурсиями на объектах культурного наследия, относящихся к памятникам Русской Православной Церкви. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, прошедшем в рамках XXVIII Рождественских чтений, рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

     По мнению архиерея пришло время, когда содержание экскурсий на религиозных объектах должно быть наполнено другим смыслом. «К нам (в храмы и монастыри) идут миллионы и миллионы людей, которых интересует Церковь. И не только с точки зрения архитектуры и достопримечательностей, а с целью ответить для себя на вопрос: «Что там происходит, что там твориться? Зачем люди уходят туда? Чем они там живут?» А мы им рассказываем: этот колокол весит 18 тонн, высота этой стены 15 метров, в нее положено 5 миллионов 450 тысяч кирпичей. Но нам нужно рассказывать о другом, открывать людям иные смыслы. И эту важнейшую задачу предстоит решить на конференции, на которую соберутся в мае этого года лучшие экскурсоводы наших храмов и монастырей». Необходимо выработать рекомендации и подобрать самые яркие примеры того, как экскурсия становится частью миссионерского служения. Церковь тратит много времени и сил, чтобы рассказать людям о Боге. А отправляясь на экскурсию, люди сам приходят в храм и многие из них ждут ответов на свои вопросы о вере. И такую возможность упускать нельзя.
     По данным заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, сегодня около 60% россиян, проводящих свой отпуск в туристических поездках по стране (так называемый, «внутренний туризм») — обязательно посещают объекты культурного наследия, половина из которых — храмы и монастыри Русской Православной Церкви. «Это не паломничество,- подчеркнула она, - это то, что принято называть «религиозный туризм». Кроме того, 80% иностранных туристов, приезжающих в Россию, привлекают именно объекты культуры. И только 20% - красивые природные места, такие, например, как озеро Байкал или Горный Алтай.

 

28 января 2020 г. 23:30
Ключевые слова: культура, миссия
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