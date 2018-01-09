Патриаршим благословением подбирать подрядчика и техзаказчика на объекты Программы возведения новых храмов в столице поручено настоятелям

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Статьи на тему
Церковь и общество
Деньги на ветер
В кадилах во время богослужений разжигается уголь и воскуривается ладан, в подсвечниках горят десятки свечей, пропитанные лампадным маслом фитили. Прибавьте к этому дыхание, особенно на праздники, большого числа молящихся. Без хорошей вентиляции все испарения и продукты горения скапливаются под сводами, оседая затем черным налетом на стенах. Да и сами прихожане (особенно те, кто постарше) часто с трудом переносят тяжелый микроклимат. Именно поэтому важность качественно исполненной и должным образом эксплуатируемой вентиляции храмов и иных построек религиозного назначения трудно переоценить. Но даже сейчас, когда церковными зодчими уже наработан большой практический опыт в этой сфере, внимание вентиляции зачастую уделяется по остаточному принципу. PDF-версия
9 января 2018 г. 20:00
За каменной стеной
В беседе с одним из своих ближайших сподвижников — апостолом Петром — Спаситель прямо говорит: Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр (Petrus), и на сем камени (petra) созижду Церковь мою (см.: Мф. 16, 16–18). Основываясь на богатейшем опыте ветхозаветного храмового каменного строительства, архитекторы Нового Завета использовали этот материал уже в самые первые века христианства. Библейская география практически не оставила им выбора — на Ближнем Востоке дерево встречается редко и потому довольно дорого, а все постройки в основном каменные. При этом камень почти сразу же начинает работать в храмах и как деталь интерьера: в самых ранних, еще катакомбных, церквах алтарная преграда, как правило, вырубалась как единое целое из той же скалы, что служила и стенами. Из чего вырубаются современные храмы, какие месторождения дают лучшее сырье и пол из какого камня нельзя мыть, скрупулезно выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии».
27 ноября 2017 г. 15:20
Император Николай II опасался, что Поместный собор превратится в церковный парламент
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась мультимедийная конференция на тему: "Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–18 гг. и начало новой эпохи", на которой историки и духовенство размышляли о главных итогах Собора и его значении для Русской Церкви.
14 ноября 2017 г. 16:40
На Валааме стартовал III международный фестиваль православного пения «Просветитель»
Сегодня, 28 июля, на певческом поле Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря состоялся музыкальный концерт-спектакль «Путь к храму». В нем, в частности, приняли участие праздничный хор Валаамского монастыря, камерный инструментальный ансамбль под руководством Натальи Высоких, исполнительница авторских песен солистка Московского театра музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой Елена Фролова, звонари школы «Колокольный град», поэт протоиерей Андрей Логвинов (Кострома).
28 июля 2017 г. 21:55
Одним миром
Иван-чай пахнет недлинным русским летом, низким небом, луговым разноцветьем на дороге от Ростова Великого к Угличу. В терпком его вкусе — десятки поколений живших и кормившихся от родной земли хлебопашцев, сотни исхоженных нищими босоногими странниками верст и напутственная спозаранку материнская молитва. Есть в нем и добросовестный труд безымянных паломников — неутомимых крестоходцев, кропотливо собирающих соцветия кипрея ежегодно в конце июля. И еще этот маленький пакетик плотной бумаги несет имя великого святого подвижника Церкви Русской. К преподобному Иринарху Затворнику корреспондент «Журнала Московской Патриархии» отправился в юбилейный год: угодник Божий окончил земной путь ровно четыре века назад — 13/26 н.ст. января 1616 года. Вернулся же из Ростовского Борисо-Глебского, что на Устье, монастыря я со знаменитым местным иван-чаем... Но не только с ним.
24 июля 2017 г. 16:00
В малом крестном ходе в Екатеринбурге приняло участие 2000 человек
В Екатеринбурге состоялся традиционный малый крестный ход, посвященный памяти царственных страстотерпцев. В этом году в нем участвовало две тысячи человек.
16 июля 2017 г. 16:10
В Москве состоялось торжественное заседание в честь 135-летия Императорского Православного Палестинского общества
В Москве, в Храме Христа Спасителя состоялось торжественное юбилейного заседания в честь 135-летия ИППО. Духовенство, политики, чиновники и общественные деятели говорили о вкладе первой в России международной общественной организации в формировании международного престижа, ее значении для межрелигиозного диалога и о ее ближайших планах.
2 июня 2017 г. 20:56
Обитель под грифом «секретно»
История Николо-Корельской обители знает множество славных страниц. Русский форпост на Белом море еще задолго до основания Архангельска, в XVI столетии этот мужской монастырь считался важным звеном в тогдашней европейской геополитике. Достаточно сказать, что англичане, торговавшие тогда с Московией, в своей картографии именовали Белое море Никольским, а сильно переживавший из-за такой дружбы король Дании и Норвегии всерьез грозился разрушить «башню святого Николая», как он называл деревянный шатровый соборный храм северной обители. Но чего не удалось добиться Фредерику II, сделала советская власть: сегодня основные архитектурные памятники монастыря — объекта культурного наследия федерального значения — пребывают в аварийном состоянии. PDF-версия
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Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт: У каждого времени свое испытание веры
Когда 20 лет назад сторонники «Киевского патриархата» в Луцке силой захватывали храмы, калечили и порой до смерти избивали священников, злословили на церковную иерархию, на эту кафедру был назначен молодой епископ Нифонт. Православные верующие сплотились вокруг правящего архиерея, который своими проповедями и молитвой поддерживал их дух.
24 марта 2017 г. 14:35
Новости
Фото: ФХУ МП
26 февраля 2018 г. 20:18
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Патриаршим благословением подбирать подрядчика и техзаказчика на объекты Программы возведения новых храмов в столице поручено настоятелям

Вчера, 25 февраля, на состоявшейся в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Храмостроительство XXI века. Возрожденные святыни» председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк привел несколько примеров вопиющего брака со стороны подрядчиков на новостройках.

Сильнее всего прославилась компания «Балтстрой». На храме во имя святителя Иова, Патриарха Московского (кстати, первом в мире с подобным посвящением центрального престола) по Можайскому шоссе, 56, пришлось перекладывать все кровлю над алтарной частью с поддерживающими конструкциями (на сезон-2018 запланирована «вторая серия»: переустройство крыши на остальной части площадью свыше 1000 кв.м), а также менять наружную отделку на всех фасадах (строители в нарушение всех мыслимых норм красили наружные стены зимой, в морозы). Это далеко не полный перечень недоделок: всего их больше четырех десятков, на исправление только самых срочных благодетели из Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря потратили уже больше 30 миллионов рублей сверх первоначальной сметы. Резонен вопрос: куда же меценаты смотрели раньше, почему допустили подобные огрехи?! А допустили потому, что подрядчик в свою очередь не допускал их - на стройку, буквально выпроваживая за ворота со словами «вы кто такие, у нас с вами договора нет!»

Но тут хотя бы есть кому скомпенсировать издержки. А вот благодаря самородкам из производственной компании «РСМ-комплекс» пришлось разбирать уже возведенную (не по проекту) колокольню храма Вмч. Димитрия Солунского в Хорошеве (напротив вл. 15 по ул. Берзарина). Здесь, а также на храме свт. Спиридона Тримифунтского (ул. Барклая, 9), грубейшим образом сорваны сроки строительства, а приходские организации на ходу вынуждены нанимать новых подрядчиков.

Шабашники Московской инженерно-строительной компании сложили две новые церкви по одинаковому проекту на 200 прихожан: в честь Входа Господня в Иерусалим (на пересечении Михневских улицы и проезда) и Казанскую (ул. Островитянова, вл. 1 -2). Результат: в подвалах вода, кровля течет, штукатурка осыпается. И тот же вопрос: кто за все это заплатит?! По последней из перечисленных новостроек технический заказчик работал, кстати, с именем - столичное Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов. Аналогичную роль то же самое государственное унитарное предприятие играло на храме во имя св. прав. Алексия (Мечева) по Вешняковской ул., 16. Играло так талантливо, что в итоге пришлось перекладывать барабан: расположение и размер окон никак не хотели соответствовать чертежам.

По словам Высокопреосвященного Марка, ГУП «УРиРУО» не справилось с функциями технического надзора, и на этом поле появился новый игрок - Некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (его специалисты уже работают по десяти адресам Программы). Что же касается технического заказчика как отдельной строительной фирмы со штатом специалистов, заказчик, конечно, может обойтись и без нее. Но, как считает митрополит Марк, не стоит экономить на техническом заказчике, гораздо дороже будет потом исправлять ошибки строителей и вводить храм в эксплуатацию. Однако патриаршим благословением принцип работы Программы меняется. Отныне как подрядчика, так и технического заказчика будет выбирать настоятель прихода (разумеется, при помощи Финансово-хозяйственного управления), и нести ответственность в случае чего придется именно ему.

Справка. В рамках Программы возведения новых храмов в столице построены 42 церкви (в них регулярно совершается Божественная литургия), на четырех завершены основные строительно-монтажные работы, 41 сейчас строится. В прошлом году восемь новостроек освящены Великим чином, в этом - еще одна. Сегодня в Программе 231 земельный участок, по 25 адресам запланированы публичные слушания. Малые деревянные храмы освящены на 108 участках.

26 февраля 2018 г. 20:18
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Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт: У каждого времени свое испытание веры
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26 декабря 2017 г. 17:00