Патриаршим благословением подбирать подрядчика и техзаказчика на объекты Программы возведения новых храмов в столице поручено настоятелям

Вчера, 25 февраля, на состоявшейся в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Храмостроительство XXI века. Возрожденные святыни» председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк привел несколько примеров вопиющего брака со стороны подрядчиков на новостройках.

Сильнее всего прославилась компания «Балтстрой». На храме во имя святителя Иова, Патриарха Московского (кстати, первом в мире с подобным посвящением центрального престола) по Можайскому шоссе, 56, пришлось перекладывать все кровлю над алтарной частью с поддерживающими конструкциями (на сезон-2018 запланирована «вторая серия»: переустройство крыши на остальной части площадью свыше 1000 кв.м), а также менять наружную отделку на всех фасадах (строители в нарушение всех мыслимых норм красили наружные стены зимой, в морозы). Это далеко не полный перечень недоделок: всего их больше четырех десятков, на исправление только самых срочных благодетели из Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря потратили уже больше 30 миллионов рублей сверх первоначальной сметы. Резонен вопрос: куда же меценаты смотрели раньше, почему допустили подобные огрехи?! А допустили потому, что подрядчик в свою очередь не допускал их - на стройку, буквально выпроваживая за ворота со словами «вы кто такие, у нас с вами договора нет!»

Но тут хотя бы есть кому скомпенсировать издержки. А вот благодаря самородкам из производственной компании «РСМ-комплекс» пришлось разбирать уже возведенную (не по проекту) колокольню храма Вмч. Димитрия Солунского в Хорошеве (напротив вл. 15 по ул. Берзарина). Здесь, а также на храме свт. Спиридона Тримифунтского (ул. Барклая, 9), грубейшим образом сорваны сроки строительства, а приходские организации на ходу вынуждены нанимать новых подрядчиков.

Шабашники Московской инженерно-строительной компании сложили две новые церкви по одинаковому проекту на 200 прихожан: в честь Входа Господня в Иерусалим (на пересечении Михневских улицы и проезда) и Казанскую (ул. Островитянова, вл. 1 -2). Результат: в подвалах вода, кровля течет, штукатурка осыпается. И тот же вопрос: кто за все это заплатит?! По последней из перечисленных новостроек технический заказчик работал, кстати, с именем - столичное Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов. Аналогичную роль то же самое государственное унитарное предприятие играло на храме во имя св. прав. Алексия (Мечева) по Вешняковской ул., 16. Играло так талантливо, что в итоге пришлось перекладывать барабан: расположение и размер окон никак не хотели соответствовать чертежам.

По словам Высокопреосвященного Марка, ГУП «УРиРУО» не справилось с функциями технического надзора, и на этом поле появился новый игрок - Некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (его специалисты уже работают по десяти адресам Программы). Что же касается технического заказчика как отдельной строительной фирмы со штатом специалистов, заказчик, конечно, может обойтись и без нее. Но, как считает митрополит Марк, не стоит экономить на техническом заказчике, гораздо дороже будет потом исправлять ошибки строителей и вводить храм в эксплуатацию. Однако патриаршим благословением принцип работы Программы меняется. Отныне как подрядчика, так и технического заказчика будет выбирать настоятель прихода (разумеется, при помощи Финансово-хозяйственного управления), и нести ответственность в случае чего придется именно ему.

Справка. В рамках Программы возведения новых храмов в столице построены 42 церкви (в них регулярно совершается Божественная литургия), на четырех завершены основные строительно-монтажные работы, 41 сейчас строится. В прошлом году восемь новостроек освящены Великим чином, в этом - еще одна. Сегодня в Программе 231 земельный участок, по 25 адресам запланированы публичные слушания. Малые деревянные храмы освящены на 108 участках.