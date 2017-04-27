Компас для священника

О проблематике составления Церковного календаря

Издательство Московской Пат­риархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Пат­риарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составле­нии рассказал заведующий кален­дарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.



Новые издания

— Отец Александр, сколько и какие календари выходят ежегодно в Издательстве Московской Патриархии?

— Ежегодно мы выпускаем Богослужебные указания и более десяти видов календарных изданий. Вместе с Патриаршим календарем, это календари с чтениями из Священного Писания, с душеполезными чтениями «День смыслом наполняя», настенный листовой, численники (отрывные), а также ежедневники нескольких форматов и карманный календарь. Кроме того, издаем календарь с тропарями и кондаками, где есть полный месяцеслов, тропари и кондаки святым, служба которым расписана в Богослужебных указаниях.

Но основное — это Патриарший календарь. Его особенность — фрагменты проповедей Святейшего Патриарха Кирилла на каждый день. Многие священнослужители признавались, что когда у них возникали затруднения, о чем сказать в проповеди, то выручал фрагмент из слов Святейшего Патриарха, задающий тему и направление мысли. А так как Патриарший календарь содержит справочную информацию о синодальных и общецерковных учреждениях, адресах епархий и епископате Русской Православной Церкви, Поместных Православных Церквах, зарубежных приходах, духовных учебных заведениях и православных гимназиях, то он может стать и подарком для тех, кто хочет больше узнать не только обо всей Русской Церкви и ее структурах, но и о вселенском Православии.

— Известно, что издательство работает над новым типом издания на 2018 год. В чем его отличия?

— Новое издание — это производная от Богослужебных указаний. Оно названо «Богослужебный месяцеслов» и может рассматриваться как своего рода приложение к Богослужебным указаниям. Необходимость в нем ­обусловлена тем, что перечень святых и праздников в Богослужебных указаниях выполняет совершенно определенную функцию — указать, каким святым и праздникам есть службы или отдельные гимнографические тексты в богослужебных книгах. Уже в силу этого месяцеслов Богослужебных указаний не может быть полон, так как не всем святым составлены службы. Кроме того, прославляются новые святые, которым также пока нет служб. Но существует традиция поминать на богослужениях (на проскомидии, на отпустах) всех святых конкретного дня, даже тех, кому мы сегодня не служили. И Богослужебный месяцеслов будет содержать все эти имена.

Кроме того, Богослужебные указания в силу своей структуры не предполагают размещения в них полного указателя богослужебных чтений. Он войдет в «Богослужебный месяцеслов». Итак, новое издание включает в себя полный перечень всех общецерковно чтимых святых Русской Церкви, указатель богослужебных чтений на каждый день и подробные уставные заметки. На запланированных примерно 160 страницах будет содержаться основная необходимая для священника при богослужении информация.

— Почему просто не совместить Богослужебные указания с этим новым продуктом и не издать в двух-трех томах?

— Во-первых, это нецелесообразно, так как будет и неудобно в использовании, и дороже. Во-вторых, жизнь показала, что изначально разраставшиеся в объеме богослужебные заметки календаря в итоге вылились в отдельную книгу. Что такое Богослужебные указания? В каком-то смысле тоже календарь, но еще и указания вариантов совершения богослужений, основанные на церковном Уставе и практике. В них заранее продумано, кому и когда должна совершаться служба, какие «подводные камни» (сложности, неоднозначные уставные моменты) ждут священника за богослужением, даны рекомендации, как их избежать. А совместить Богослужебные указания с полным месяцесловом невозможно по вышеназванной причине. У перечня святых в Богослужебных указаниях особая задача — указывать на гимнографический формуляр богослужебных книг.

Сегодня Богослужебные указания очень востребованы. Ими пользуется духовенство не только приходов Русской Православной Церкви в России, но и зарубежных приходов, а также тех Поместных Церквей, некоторые приходы которых служат по нашим церковнославянским богослужебным книгам.

Сложные совпадения дат

— Сложно составлять календари?

— Сложности, конечно, есть, и в первую очередь они связаны с совпадениями нескольких празднований в один день. Ведь каждый год церковный календарь составляется заново, так как полностью все даты юлианской Пасхалии повторяются только через 532 года. Этот цикл называется Великий индиктион (новый, 15-й, цикл начался в 1941 году). Кроме того, количество празднований святым постоянно растет, появляются новые службы. И бывают совпадения празднований, которые не отражены в Уставе, что представляет собой определенную сложность.

Например, 17 июля по новому стилю — день памяти царственных страстотерпцев — совпадает с памятью благоверного князя Андрея Боголюбского и памятью преподобного Андрея Рублева. В Богослужебных указаниях предлагаются варианты служб святым, чья память отмечается в этот день. А на приходах настоятели выбирают по своему усмотрению, каким святым они будут служить. В календаре содержится также информация о переносе празднований, что предусмотрено Уставом. Например, в 2017 году в соответствии с Типиконом служба в честь 40 мучеников Севастийских перенесена с 9 марта (22 марта по новому стилю) на 8 марта (21 марта по новому стилю) в связи с совпадением со средой Крестопоклонной седмицы, иначе называемой Преполовением поста.

Если сравнить с концом 1990-х годов, то указатель литургийных чтений стал более полным. Сейчас в него включены указания на все без исключения литургийные чтения, предусмотренные Типиконом. А для случаев, когда Богослужебные указания дают несколько образцов совершения служб на один день, в календаре указываются все основные варианты чтений. Бывает, что на некоторые дни указаны три варианта чтений. Например, 17 июля по новому стилю в сноске написано, что чтения страстотерпцев на утрене и Литургии читаются, если им совершается служба. А если совершается служба преподобному Андрею Рублеву, на утрене нужно читать то-то, на Литургии то-то. Если же совершается служба благоверному князю Андрею Боголюбскому, то на утрене и на Литургии такие-то чтения. И сложность в том, что это всё надо учесть. А еще есть и рядовые чтения. Также может быть, что праздники апостола Иоанна Богослова или святителя Николая совпадут с Преполовением, отданием Пасхи, Вознесением. Как всё это друг с другом сочетать? На многие эти вопросы и отвечает Типикон.

Но есть такие совпадения, которые не имеют в Типиконе однозначного решения. Тогда мы обращаемся к священноначалию — как лучше сделать. Например, в 2010 году праздник святителя Николая совпал с Троицкой родительской субботой. И по благословению Святейшего Патриарха Кирилла служба Троицкой родительской субботы была перенесена на седмицу раньше.

Вторая сложность — это сокращение или продление годового круга рядовых литургийных чтений. В году 52 недели. Но дата праздника Пасхи подвижна, и от Пасхи одного года до Пасхи следующего года в разные годы разное количество недель. Поэтому между ними всегда разное число богослужебных чтений. Все четыре Евангелия, разделенные на зачала, прочитываются в течение года. Но опять же количество чтений определенное, а количество недель разное. И поэтому каждый год это учитывается на богослужениях. Таким образом, при составлении календаря каждый год рассчитывается, каким образом и насколько ряд чтений из Евангелия и Апостола сокращать или удлинять.

— По какой причине столько раз в году звучит Евангелие про Марфу и Марию (Лк. 10, 38–42)?

— Евангельское чтение о Марфе и Марии — это общее чтение Богородичных праздников. В Православной Церкви почитается великое множество икон Пресвятой Богородицы. И каждый раз, когда чествуется та или иная икона Божией Матери, мы читаем это Евангелие. Также часто читаются Евангелие от Матфея, зачало 43-е: Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана суть Отцем Моим, и никтоже знает Сына, токмо Отец; ни Отца кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти... (Мф. 11, 27–30) и Евангелие от Луки, зачало 24-е (содержащее заповеди блаженства из Нагорной проповеди; Лк. 6, 17–23). Это общие чтения преподобным. А памяти преподобных у нас есть почти каждый день. Однако есть уникальные евангельские чтения, которые читают только определенным святым или только на конкретные праздники. Например, зачало первое из Евангелия от Луки читается только на Рождество Иоанна Предтечи, а зачало первое из Евангелия от Иоанна — только на ночной пасхальной Литургии.

Гаджет или книга?

— Как вы считаете, электронные гаджеты (книги, планшеты, смартфоны) придут в скором будущем на cмену богослужебным книгам?

— Недавно мне потребовался текст Постной Триоди, который у меня был в электронной книге, но не получилось им воспользоваться, так как электронная книга просто «зависла». Я был за городом и до ближайшей «бумажной» Триоди нужно было ехать несколько километров. Теперь хотя бы Требник стараюсь иметь всегда под руками в виде обычной книги. И многие священники сталкивались с ситуацией, когда отказывался работать, например, планшет. Либо зарядка кончилась, либо уехал с ним в другой город, забыл взять с собой зарядное устройство. Твердо убежден: бумажная версия останется на все времена. Может быть, уменьшится количество людей, ею пользующихся, но такие люди будут всегда.

— А бывает, что вы ошибаетесь при расчетах календарных дат?

— Конечно, от ошибок никто не застрахован. Первое время, начиная работать в календарном отделе, я даже «вздрагивал», когда звонившие говорили, что нашли те или иные ошибки в календаре. Например, звонит какая-то женщина и утверждает, что у нас в календаре все числа и дни недели перепутаны. Но зачастую сразу выяснялось, что всё правильно. Поэтому теперь я обычно прошу взять в руки календарь и объяснить, что вызывает недоумение. Чаще всего люди просто не разобрались в старом и новом стиле. Ведь в подавляющем числе календарей, выпускаемых другими издателями, первая дата указана по новому стилю. Мы же издаем с первым числом по новому стилю только отрывные календари и ежедневники. Все остальные календари, в том числе Патриарший, первое число указывают по старому стилю. И люди, бывает, сразу не могут разобраться и смущаются. Иногда звонят по поводу неправильной даты кончины того или иного святого.

Например, несколько раз один и тот же человек звонил и говорил, что у нас неправильно (с разностью в один год) указана дата кончины священномученика Иосифа Астраханского (†1671). Я беседовал с ним несколько раз, в итоге он позвонил и сказал, что в календаре все-таки правильная дата. Конечно, какие-то исправления замеченных неточностей в календаре приходится делать регулярно. И мы всегда с благодарностью принимаем действительно полезные замечания, что могут подтвердить многие наши читатели.

Есть еще такой вопрос, как унификация. Если святой имеет епископский сан, то его прославляют в лике святителя. Но в календаре целый ряд святителей упомянуты в лике преподобных. Например, те, кто удалились с кафедры и прославились как подвижники и создатели духовных творений. Такой порядок имеет многовековую традицию. И если бы святитель Феофан Затворник жил в X веке и в то же время был канонизирован, его могли бы прославить как преподобного Феофана Затворника, хотя он и епископ. А в XX веке сложилась четкая традиция прославлять епископов как святителей, епископов-мучеников как священномучеников. Хотя в календаре есть древние епископы в лике мучеников.

Недавно мне задали вопрос о великомученице Марине (Маргарите) Антиохийской. Упомянутая как великомученица Марина в календаре, в Минее она указана как мученица. А на самом деле это не принципиально, так как все великомученики, они, конечно, и мученики. Или мученицу Татиану на проповедях часто называют великомученицей, хотя правильно — мученица. Не всех мучеников можно назвать великомучениками. Люди часто узко понимают смысл слова «великомученик», думая, что великомученик — это всегда тот, кто претерпел многие и очень жестокие муки. Но это не так. В традициях Церкви «великомучеником» называют также и мученика, который принадлежал к знатному роду. И дело не в величине мучений.

Например, есть святые, которые у нас названы мучениками, а в Грузинской Православной Церкви их именуют великомучениками, потому что они принадлежали к знатному роду.

Хотелось бы также отметить, что в своей работе сотрудники календарного отдела стараются следовать принципу, который сформулировал священноисповедник Афанасий (Сахаров). Он работал над официальным церковным календарем в 50-е годы XX века в качестве председателя Богослужебно-календарной комиссии. Этот принцип гласит: «Наш календарь не частное издание какого-либо малоответственного лица, а официальное церковное издание. Поэтому все детали должны быть особенно строго продуманы, особенно тщательно взвешены».



Справка

С середины XIX в. начинают выходить в свет календари частных издателей, первым из которых стал Алексей Алексеевич Гатцук. Крестный календарь А.А. Гатцука представляет собой соединение месяцеслова и пасхалии (до этого издавались только месяцесловы без «привязки» к конкретному году). После избрания в конце 1917 года Святейшего Патриарха Тихона на Всероссийский Патриарший престол начался выпуск Православного церковного календаря. В 1931–1935 гг. он издавался в составе «Журнала Московской Патриархии». Календарь печатался частями — несколько календарных месяцев в одном номере журнала. С 1936 по 1943 г. календарь не издавался. С 1944 г. стал вновь выходить отдельным изданием и больше не прерывался. В 1948 г. раздел календаря Богослужебные указания увеличился до 46 страниц. В связи с выходом в 1949 г. «Богослужебных указаний» в виде отдельной книги этот раздел был исключен. Месяцеслов календаря всё более приобретал современный вид — литургийные чтения были выделены в самостоятельный абзац. 6 ноября 1956 г. Святейший Патриарх Алексий I благословил создание Богослужебно-календарной комиссии под председательством священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского.

В 1980 г. в календаре был помещен раздел «Поместные Православные Церкви и их Предстоятели», содержащий сведения об истории Поместных и Автономных Православных Церквей. В 1991 г. в календаре впервые помещены почтовые адреса епархиальных управлений Московского Патриархата, в том числе зарубежных епархий. С 1996 г. в календаре появился постоянный раздел «Епархии и архиереи Русской Православной Церкви», содержащий почтовые адреса и телефоны епархиальных управлений.

Одно из направлений работы календарного отдела — подготовка к печати Богослужебных указаний. Издание, выходившее с 1949 по 1958 г., было возобновлено с 1997 г., при этом сохранились краткие уставные заметки и в календаре (подробнее см.: ЖМП. 2006. № 12). В Патриаршем календаре сегодня упоминается более 5000 святых. Ежегодно добавляется от одного-двух до 10–12 имен.



Справка

Священник Александр Шишкин родился в 1977 г., заведующий Календарным отделом Издательства Московской Патриархии. Окончил механико-математический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова (1999) и богословско-пастырский ф-т ПСТБИ (2002). Преподавал литургику в Православном Свято-Тихоновском богословском институте (2002–2004). С 2004 г. — заведующий Календарным отделом Издательства Московской Патриархии. В 1999–2014 годах нес послушание псаломщика в храмах Москвы и Московской обл. Рукоположен в сан священника в 2014 г.