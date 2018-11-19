Священник Александр Волков: Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу

Пресс-секретарь — должность непростая. С одной стороны, человек должен быть в курсе многого и всюду сопровождать руководителя. С другой стороны, оставаться за его спиной и лишь в особых случаях иметь право озвучивать позицию. От тонкой, в общем-то ювелирной, работы пресс-секретаря зависит то, как воспринимают журналисты, а через них и вся аудитория СМИ Церковь. Конечно, этот портрет Церкви нарисован кистью разных пресс-секретарей: тех, кто трудится в епархиях и благочиниях, в синодальных учреждениях и иных церковных структурах. Но немаловажен в этом эскизе почерк того, кто возглавляет пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси. Об информационной жизни Русской Православной Церкви читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказывает руководитель Патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.ПДФ-версия



— Отец Александр, мы с вами беседуем в преддверии одного из самых масштабных православных медиафорумов — международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово». А как вы считаете, кто должен выстраивать взаимоотношения: Церковь со СМИ или СМИ с Церковью?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять, как мы рассматриваем Церковь. Если как общественный институт, то тогда Церковь, как и любая крупная организация, должна налаживать сотрудничество с внешним миром, в том числе посредством трансляции своей позиции через средства массовой информации. А для этого важно общаться с журналистами, давать им разъяснения и комментарии, заботиться о качестве публичного образа. Здесь также важно понимать, что в наше время средства массовой информации — не инструмент, а самостоятельный игрок, определяющий свои правила для всех прочих участников публичного процесса. С этой точки зрения, думаю, все понятно, правила общеприняты, и им следует соответствовать.

Но если смотреть на Церковь глубже, то ваш вопрос начинает высвечиваться иначе. Суть нашей миссии — это проповедь Христа. И эта ключевая составляющая Церкви совершенно отличает ее от любых других светских, политических и религиозных институтов. Вот почему, на мой взгляд, Церковь по своей сути находится на других позициях. Церковь — это община веру­ющих, собранных вокруг Христа, вокруг Евхаристии. Знакомство людей со Христом, включение их в общину — вот основная цель Церкви. И ее достижение ставит нас в заведомо проигрышную позицию, поскольку проповедь о Христе невозможно донести теми средствами, которыми нас СМИ провоцируют пользоваться. Скажу даже более четко — проповедь Христа в светских СМИ, на мой взгляд, невозможна. Можно пользоваться инструментарием для напоминания о вере, для ответов на вопросы, но реальная проповедь в СМИ — это проповедь в контексте. А разве можно проповедовать о Христе наравне с иными, возможно и безобидными, но иными по своему смысловому статусу вещами?



— Получается, что Церковь на самом деле никому ничего не должна? Именно в таком запросе журналистов: срочно предоставьте информацию!

— Церковь руководствуется иными принципами, и у нее совсем другая система ценностей. Они-то и мотивируют наши действия. Нередко Церковь обвиняют в замедленной реакции, какой-то отсталости, неповоротливости. Во многом это происходит из-за того, что нам не нужно зарабатывать репутацию, оправдывать свои действия, объяснять какие-то недекларируемые цели. Церковь проповедует Христа. И мы всегда для этого мира будем иными, изгоями, даже если мы в большинстве, когда основная масса граждан называет себя православными. По отношению ко всему миру Церковь всегда останется меньшинством. Однако в разные эпохи и времена ею использовались те возможности и инструменты для миссии о Христе, которые существовали на тот момент. Сейчас мы тоже можем применять в деле миссии технологии, которые человеческий разум создает. Но поскольку современные средства и инструменты очень неоднозначны, то, я думаю, Церкви нужно быть осмотрительной в выборе этих средств, не увлекаться. Кроме того, важно понимать, что, чем чаще мы ими пользуемся, тем больше оказываемся от них зависимыми. Всегда есть желание донести проповедь Христа до самого большего числа людей, и современные технологии позволяют это делать очень эффективно. Но не всегда эффективность равна пользе для Церкви. Мы, конечно, должны быть открыты и настроены на диалог, но важно понимать, что это не наша самоцель. В том смысле, как этот вопрос стоит в отношении других социальных институтов. Этим Церковь сильно отличается от остальных участников общественно-политического процесса.

— Больше 10 лет назад звучал тезис, что нам в принципе нужны пресс-секретари и информационные отделы или комиссии в епархиях. Не раз приходилось разъяснять, как работать с прессой, что такое медиакарта и журналистский пул. Сейчас для всех тех, кто задействован в информационной миссии Церкви, открываются новые возможности. Какими их видите вы?

— Я бы не сказал, что сейчас уже всем до конца понятно, зачем существует информационный блок внутри Церкви. Создаются новые епархии, рукополагаются новые архиереи, которые ранее в своей жизни не сталкивались с информационной работой. Порой в беседах с новыми архипастырями я подробно рассказываю о том, чем должен заниматься пресс-секретарь и что входит в компетенцию информационного отдела ­епархии.

В связи с этим очень важны инициативы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников информационных подразделений епархий. Важен фестиваль «Вера и слово», информационное направление в рамках Международных Рождест­венских образовательных чтений.

Однако нам внутри Церкви сейчас очень важно осознать, что общество находится в качественно иной ситуации — оно стало более открытым и требовательным по отношению ко всем членам. И мы должны учитывать те общест­венные запросы, которые сейчас формулируются. Открытость, прозрачность, простота диалога — это то, чего сегодня ждут люди от Церкви. В 1990-е и 2000-е годы мы были убеждены, что лучше ничего не говорить, ничего не рассказывать, иначе будут неправильные интерпретации и ошибочные комментарии. Подобная позиция также объясняется тем, что в те годы на Церковь было много несправедливых нападок и люди закрылись, замкнулись, испугались, ­решили, что Церковь — это офис «no comments». «Лучше ничего не сказать, чем сказать кое-как и потом иметь от этого какие-то негативные последствия» — в такой логике часто протекала информационная реальность того времени.

Последствия такого отношения мы видим сейчас, когда люди Церкви порой стараются никому ни о чем не говорить. К сожалению, нередко это приводит к печальным последствиям, когда мы толком не можем сказать даже о своих собственных достижениях и возможностях. Но мы имеем и добрые примеры обратного — пресс-службе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению удается свидетельствовать о #добрыхделахЦеркви (такой хештег для маркировки в интернете сообщений о социальном служении и церковной благотворительности был создан в Синодальном отделе в 2017 году). И в результате этой работы в обществе сейчас уже сформировано правильное понимание того, что Церковь является очень уверенным, профессиональным участником социального процесса в нашей ­стране.

Задача современной епархиальной пресс-службы состоит не только в том, чтобы рассказывать о текущей деятельности правящего архиерея, а в том, чтобы формировать у людей позитивный и правильный образ Церкви в данном конкретном регионе. Это задача гораздо шире, чем просто публикация релизов и поддержка епархиального сайта, ведение хроники архиерейской жизни. Общество заинтересовано в том, чтобы узнавать о церковном служении, и наша ключевая задача — рассказать о Христе и тем самым привести людей в храм. Важно, чтобы любой человек мог зайти в церковь и не только свечку поставить, но и пообщаться со священником, задать ему вопросы. Так постепенно люди втягиваются в общинную жизнь. Но чтобы эта маленькая, частная история случилась, нужно провести колоссальную работу. Механизмы совершения миссии внешне не очень заметны, но информационное служение как раз призвано способствовать достижению самых высоких миссионерских целей Церкви.

Сегодня человек получает информацию из огромного количества источников — не только из телевидения, не только из печати, не только из интернета в его традиционном понимании. Наравне с проповедью или рассказом о жизни Церкви нам важно понимать, что скрывать какие-то возникающие негативные вещи бесполезно. Правильная реакция на негативные ситуации внутри Церкви позволяет оперативно изживать серьезные проблемы. Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу, которое этой честности и открытости от Церкви ждет.



— Образ Церкви в публичном поле сегодня реальный или искаженный?

— Публичное поле очень разное. В той части общества, которая имеет возможность анализировать и видеть достаточно глубоко какие-то процессы, а не только руководствоваться сформированным уже заранее мнением, существует вполне позитивная и объективная оценка роли Церкви. Среди многих политиков, бизнесменов, военных, общественных деятелей инициативы Церкви находят поддержку. Власти, как я это вижу, наблюдая за церковно-общественным диалогом, поддерживают Церковь в строительстве храмов и содействуют развитию епархиальной жизни не ради политических бонусов. Бизнесмены вкладывают свои деньги в миссионерские проекты или строительство храмов тоже совсем не ради орденов и похвалы. Люди разделяют христианские ценности и желают разными способами послужить Господу.

С пониманием и интересом к Церкви относятся многие представители молодежи, а также состоявшиеся в жизни люди. Приходы держатся на талантливых, преуспевающих мирянах, вполне самодостаточных, но при этом разделяющих православное мировоззрение, ставящих в центр своей жизни Бога.

Однако у другой части общества, особенно в регионах, о Церкви формируется предвзятое и ложное представление. Во многом оно складывается из мусорного потока, который обрушивается на людей в социальных сетях. Вообще современное молодое поколение, не только в России, — это люди, которые выросли уже в совсем иной системе координат. В Восточной Европе, в Греции среди молодежи зачастую тоже нет интереса к Православию. Не уверен, что с данным обстоятельством можно как-то бороться. Но нужно пытаться вести диалог, свидетельствовать о Христе.

— Каким вы видите церковный официоз сегодня и чего ему недостает?

— Официоз сам по себе — уже устоявшийся формат, это наша данность, и существенно изменить его вряд ли получится. Но стоит искать новые форматы подачи информации.

— А как вы оцениваете, Патриаршая пресс-служба — новаторская? У вас есть новаторские проекты? Или она довольно статичная в своей деятельности?

— Мы стараемся двигаться вперед и развиваться, использовать новые средства трансляции церковного слова. Однако не всегда нужно просто брать и менять что-то просто потому, что это кажется модным или современным. В нашей деятельности очень много нюансов. В ближайшее время будем вводить новые варианты визуализации, видеографии, фотографии. В то же время важно держаться константы, в частности заведенного порядка подачи информации на официальном ресурсе «Патриархия.ру». Большому количеству пользователей интернета привычна определенная фиксация событий. Летописание — неотъемлемая часть нашей работы.

Похожие процессы можно наблюдать и в СМИ. Многие традиционные массмедиа диверсифицируются, но при этом сохраняют зарекомендовавшую себя форму. Например, несмотря на усовершенствование интернет-версий сайтов информационных агентств, у них так или иначе существуют новостные ленты. Они есть в интернете, в телетайпе, в почтовой рассылке — лента всегда одна и та же. На протяжении последних 15 лет мы сформировали некий стандарт подачи информации в ежедневном режиме в интернете. Существенно что-то в нем менять нет необходимости.

Очень важной составляющей нашей деятельности является архивация и фиксация истории служения Патриархов. Мы являемся обладателями уникального объема информации — фото и видео о жизни всей нашей Церкви, — отражающего, в первую очередь, служение Предстоятелей Русской Православной Церкви последних десятилетий. Мы собираем, каталогизируем этот массив. Внутри Церкви есть проблема сохранения и сохранности всего того визуального наследия, которое собрано за десятилетия. И эту тему нужно как-то развивать, мы тут вряд ли одни можем справиться. С нами над этим размышляют коллеги из Издательства Московской Патриархии и других структур. Было бы важно создать единый архив Русской Православной Церкви.



— Фотораздел, открытый в 2018 году как самостоятельный веб-ресурс, это часть большой архивной истории?

— Это одна из таких граней, которая может стать частью архивного проекта. Но все же фотосайт в большей степени можно отнести к нашей визуальной проповеди, к фотосвидетельству о жизни Русской Церкви. Мы представляем возможность увидеть Церковь в исторической перспективе. От нынешнего времени и вплоть до момента появления фотографий. На ресурсе foto.patriarchia.ru представлены фотографии первого Патриарха ХХ века святителя Тихона и исторического Собора 1917–1918 годов.

Кроме того, мы показываем жизнь Церкви на сегодняшнем этапе в широком диапозоне: от служения Патриарха и деятельности синодальных структур и далее до жизни всех епархий в России и за рубежом. И к реализации данного направления мы приглашаем епархии и всех тех, кто к этому расположен.

В нынешнем веке визуальная информация становится чуть ли не основной темой, к которой обращается человек. На нее он прежде всего рассчитывает. Сейчас мы размышляем, как к фотосайту подключить в похожем формате видеопроект. Также в зоне нашей видимости работа в социальных сетях. Здесь немного иная тема. И хотя я думаю, что с ними следует быть осторожнее, мы присутствуем во всех социальных сетях.

К 10-летию Поместного Собора 2009 года мы придем с какими-то итогами и обновлениями своей деятельности. Это будет очень важный для всей Церкви рубеж, мы не останемся в стороне. Каждому из нас нужно будет оглянуться назад и посмотреть на все то, что уже сделано. А сделано немало.



— В сфере церковных медиа работает очень много мирян. Но при этом часто можно услышать, что Церковь — институт иерархичный, поэтому мирянам в нем трудиться сложно. Является ли наличие или отсутствие сана препятствием для плодотворной работы в Церкви?

— Недавно в одной беседе Патриарх делился своими размышлениями о том, что такое Божест­венная литургия. По его мысли, Литургию совершает не Патриарх, и не епископ, и не священник. Литургию совершает вся община верующих во главе со своим предстоятелем — архиереем или священником. Роль каждого человека в общине немаловажна, и нельзя говорить о том, что есть какое-то исключительное главенство иерархии. Церкви нет без архиерея и иерархии, но вместе с тем Церкви нет и без общины верующих. Именно община в своей полноте Церковь и составляет.

В любой общине есть органичное, естественное и сообразное каждому место. Да, мирянин не может стоять у престола и совершать Божест­венную литургию. Но у мирян есть масса других задач: Литургия не может быть без пения, чтения, без уборки храма, без иконописи. Также в нашей административной жизни миряне являются органичной, естественной частью Церкви. И таланты есть у человека не потому, что Церковь возлагает руки архиерея на человека, а потому что Господь дает человеку таланты. И служить Церкви могут не только священнослужители, но и миряне. Дело не в том, какой у тебя иерархический статус, а в том, насколько ты готов служить Церкви, насколько ты хочешь жертвовать собой, своим временем для того, чтобы устраивать церковную жизнь.

Миряне сегодня руководят синодальными учреждениями, большими и малыми церковными, в том числе и медийными, проектами, тем самым раскрывая свои таланты в Церкви. Патриарх Кирилл не боится делегировать полномочия, в том числе и мирянам. Ему важно видеть горение в глазах и в сердце, важно видеть рассуждение и готовность к служению.



— Руководитель Патриаршей пресс-службы — настоятель крупного московского прихода, отец большого семейства… Как вам удается все совмещать?

— Наверное, если разобрать все по отдельным направлениям, то в каждом из них можно найти вакуумы, которые могли бы быть заполнены, если бы я чем-то одним занимался. Но многообразие деятельности как бы раскрывает иное понимание процессов и богатство возможностей. Я могу только благодарить Бога, что он дает силы все это совмещать. На мой взгляд, важно уметь соединять разные сферы деятельности. Кроме того, любому руководителю нужно искать людей, на которых можно положиться и которым можно делегировать полномочия. Важно окружать себя единомышленниками, умеющими тебя поддерживать.

Людям нужно доверять — на работе, в приходе, дома. Если ты считаешь, что без тебя все сейчас рухнет и ты должен каждую секунду все отслеживать, то налицо ложная, тщеславная позиция. Ни к чему хорошему она не приведет, но многое застопорит. Если ты научишься доверять людям и мотивировать их своей поддержкой, хвалить их, то тогда они будут на самом деле хорошо и ответственно работать.

Я смотрю на некоторых наших архиереев, которые одновременно исполняют несколько очень сложных послушаний в Церкви: руководят большими администрациями, управляют епархиями и митрополиями и огромным количеством приходов, — даже трудно представить себе это хозяйство. По сравнению с ними у меня не столь много обязанностей. Наверное, нехватка времени окончательно стала неизбежной составляющей нашей жизни. Его никогда не хватает, даже если ты полностью погрузишься только в одну сферу деятельности. Иногда у меня бывают относительно свободные недели на работе, когда я полностью ухожу в приходскую жизнь. Тогда я все равно нахожусь в храме с утра до ночи и моя супруга звонит мне и спрашивает: «Когда ты уже приедешь домой?».

Уверен, любому человеку важно овладевать умением планирования своего времени, чтобы грамотно распределять свои задачи и четко их структурировать. Порой на значительное количество вещей мы тратим время большее, чем они заслуживают. Если же разумно подходить ко времени, которое отпускает Господь, то многое станет возможным верующему, готовому к труду на пользу Церкви.



Справка.

Священник Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

В 2004 г. окончил филологический факультет МГУ. 18 октября 2005 г. рукоположен в сан диакона и зачислен в штат храма св. мц. Татианы при МГУ. В 2005–2009 гг. — сотрудник пресс-службы Московской Патриархии, редактор раздела «Православная Мос­ква». Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 5 июня 2012 г. назначен руководителем Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. В 2015 г. окончил Мос­ковскую духовную семинарию.

27 декабря 2015 г. Святейшим Патриархом Кириллом рукоположен в сан иерея. 7 июня 2016 г. назначен настоятелем храма прп. Сергия Радонежского в Солнцево г. Москвы.