Священник Александр Волков: Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу

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Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга
Он победил в онлайн-голосовании в рамках проекта «ХРАМ78», организованного сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России компанией «ПОСТЕР» и коммуникационным агентством «Generation Brand & Communications». За Исаакиевский собор отдал голос почти каждый пятый участник финального этапа. Всего их, кстати, оказалось 7693 — почти в полтора раза больше, чем на первом этапе проекта, когда жюри принимало творческие работы о том или ином храме северной столицы.
19 ноября 2018 г. 14:50
На IV международном форуме «Религия и мир» обсудили проблемы сосуществования религии и цифрового общества
Сегодня в российской столице завершился IV международный форум «Религия и мир», прошедший на этот раз под названием «Религия и цифровое общество». Основные заседания и обсуждения в рамках форума состоялись вчера, 24 октября. После прозвучавших от лица федеральных и городских органов власти приветствий выступивший с содокладом митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил аудитории поразмышлять над вопросом, готов ли современный человек, в особенности молодой, правильно воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми цифровым миром.
25 октября 2018 г. 15:58
В Москве состоялась международная конференция «Культурный и духовный туризм как фактор общеевропейского диалога»
В Российской Государственной библиотеке, в Доме Пашкова, при участии Совета Европы, впервые состоялась Международная конференция, участники которой обсудили вопросы продвижение культурного и духовного туризма в России и за рубежом, в частности проекта «Святыни неразделенного христианства».
10 октября 2018 г. 14:21
Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
После рукоположения клирики Московской городской епархии проходят церковную социальную практику, которая организована Синодальным отделом по церковной благотворительности, Марфо-Мариинской обителью и православной службой «Милосердие». Духовенство посещает больницы и социальные учреждения, знакомясь с опытом окормления пациентов и подопечных. Для чего это нужно, как это происходит и что нового для себя узнают практиканты? ПДФ-версия
1 августа 2018 г. 16:55
Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства. ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Лига мечты для семинариста
Седьмого июня — за семь дней до стартового матча Чемпионата мира по футболу в России — Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Предваряя это событие, «Журнал Московской Патриархии» решил пристально изучить явление «православного футбола» и проанализировать проблемы и барьеры, сковывающие активное развитие этой игры в среде верующей молодежи.
7 июня 2018 г. 23:58
«Скорая помощь» для храма
По данным Министерства культуры, в европейской части России сегодня в аварийном состоянии находится 5676 храмов. Не у каждой епархии хватает ресурсов остановить их дальнейшее разрушение. Священник Максим Викленко настоятель 10 храмов, восемь из которых расположены в глухих местах рассказал, как он проводит восстановительные и консервационные работы. ПДФ- версия
3 апреля 2018 г. 13:59
В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
29 марта 2018 года исполнилось 40 дней трагедии в дагестанском городе Кизляр, когда после вечернего богослужения вооруженный преступник открыл огонь из охотничьего ружья по выходящим из храма Георгия Победоносца прихожанам. Четверо женщин были убиты на месте, пятая скончалась в больнице. Кроме того, были тяжело ранены еще две прихожанки и двое сотрудников правоохранительных органов. В 12.00 на месте погребения архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам ослужил панихиду по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине, Вере.
29 марта 2018 г. 11:00
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶ почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.
21 февраля 2018 г. 10:21
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ЖМП № 9 сентябрь 2018 / 22 октября 2018 г. 16:38
Священник Александр Волков: Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу
Пресс-секретарь — должность непростая. С одной стороны, человек должен быть в курсе многого и всюду сопровождать руководителя. С другой стороны, оставаться за его спиной и лишь в особых случаях иметь право озвучивать позицию. От тонкой, в общем-то ювелирной, работы пресс-секретаря зависит то, как воспринимают журналисты, а через них и вся аудитория СМИ Церковь. Конечно, этот портрет Церкви нарисован кистью разных пресс-секретарей: тех, кто трудится в епархиях и благочиниях, в синодальных учреждениях и иных церковных структурах. Но немаловажен в этом эскизе почерк того, кто возглавляет пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси. Об информационной жизни Русской Православной Церкви читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказывает руководитель Патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.ПДФ-версия
— Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять, как мы рассматриваем Церковь. Если как общественный институт, то тогда Церковь, как и любая крупная организация, должна налаживать сотрудничество с внешним миром, в том числе посредством трансляции своей позиции через средства массовой информации. А для этого важно общаться с журналистами, давать им разъяснения и комментарии, заботиться о качестве публичного образа. Здесь также важно понимать, что в наше время средства массовой информации — не инструмент, а самостоятельный игрок, определяющий свои правила для всех прочих участников публичного процесса. С этой точки зрения, думаю, все понятно, правила общеприняты, и им следует соответствовать.
— Получается, что Церковь на самом деле никому ничего не должна? Именно в таком запросе журналистов: срочно предоставьте информацию!
— Церковь руководствуется иными принципами, и у нее совсем другая система ценностей. Они-то и мотивируют наши действия. Нередко Церковь обвиняют в замедленной реакции, какой-то отсталости, неповоротливости. Во многом это происходит из-за того, что нам не нужно зарабатывать репутацию, оправдывать свои действия, объяснять какие-то недекларируемые цели. Церковь проповедует Христа. И мы всегда для этого мира будем иными, изгоями, даже если мы в большинстве, когда основная масса граждан называет себя православными. По отношению ко всему миру Церковь всегда останется меньшинством. Однако в разные эпохи и времена ею использовались те возможности и инструменты для миссии о Христе, которые существовали на тот момент. Сейчас мы тоже можем применять в деле миссии технологии, которые человеческий разум создает. Но поскольку современные средства и инструменты очень неоднозначны, то, я думаю, Церкви нужно быть осмотрительной в выборе этих средств, не увлекаться. Кроме того, важно понимать, что, чем чаще мы ими пользуемся, тем больше оказываемся от них зависимыми. Всегда есть желание донести проповедь Христа до самого большего числа людей, и современные технологии позволяют это делать очень эффективно. Но не всегда эффективность равна пользе для Церкви. Мы, конечно, должны быть открыты и настроены на диалог, но важно понимать, что это не наша самоцель. В том смысле, как этот вопрос стоит в отношении других социальных институтов. Этим Церковь сильно отличается от остальных участников общественно-политического процесса.
— Больше 10 лет назад звучал тезис, что нам в принципе нужны пресс-секретари и информационные отделы или комиссии в епархиях. Не раз приходилось разъяснять, как работать с прессой, что такое медиакарта и журналистский пул. Сейчас для всех тех, кто задействован в информационной миссии Церкви, открываются новые возможности. Какими их видите вы?
— Я бы не сказал, что сейчас уже всем до конца понятно, зачем существует информационный блок внутри Церкви. Создаются новые епархии, рукополагаются новые архиереи, которые ранее в своей жизни не сталкивались с информационной работой. Порой в беседах с новыми архипастырями я подробно рассказываю о том, чем должен заниматься пресс-секретарь и что входит в компетенцию информационного отдела епархии.
В связи с этим очень важны инициативы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников информационных подразделений епархий. Важен фестиваль «Вера и слово», информационное направление в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.
Однако нам внутри Церкви сейчас очень важно осознать, что общество находится в качественно иной ситуации — оно стало более открытым и требовательным по отношению ко всем членам. И мы должны учитывать те общественные запросы, которые сейчас формулируются. Открытость, прозрачность, простота диалога — это то, чего сегодня ждут люди от Церкви. В 1990-е и 2000-е годы мы были убеждены, что лучше ничего не говорить, ничего не рассказывать, иначе будут неправильные интерпретации и ошибочные комментарии. Подобная позиция также объясняется тем, что в те годы на Церковь было много несправедливых нападок и люди закрылись, замкнулись, испугались, решили, что Церковь — это офис «no comments». «Лучше ничего не сказать, чем сказать кое-как и потом иметь от этого какие-то негативные последствия» — в такой логике часто протекала информационная реальность того времени.
Сегодня человек получает информацию из огромного количества источников — не только из телевидения, не только из печати, не только из интернета в его традиционном понимании. Наравне с проповедью или рассказом о жизни Церкви нам важно понимать, что скрывать какие-то возникающие негативные вещи бесполезно. Правильная реакция на негативные ситуации внутри Церкви позволяет оперативно изживать серьезные проблемы. Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу, которое этой честности и открытости от Церкви ждет.
— Образ Церкви в публичном поле сегодня реальный или искаженный?
— Публичное поле очень разное. В той части общества, которая имеет возможность анализировать и видеть достаточно глубоко какие-то процессы, а не только руководствоваться сформированным уже заранее мнением, существует вполне позитивная и объективная оценка роли Церкви. Среди многих политиков, бизнесменов, военных, общественных деятелей инициативы Церкви находят поддержку. Власти, как я это вижу, наблюдая за церковно-общественным диалогом, поддерживают Церковь в строительстве храмов и содействуют развитию епархиальной жизни не ради политических бонусов. Бизнесмены вкладывают свои деньги в миссионерские проекты или строительство храмов тоже совсем не ради орденов и похвалы. Люди разделяют христианские ценности и желают разными способами послужить Господу.
— Каким вы видите церковный официоз сегодня и чего ему недостает?
— Официоз сам по себе — уже устоявшийся формат, это наша данность, и существенно изменить его вряд ли получится. Но стоит искать новые форматы подачи информации.
— А как вы оцениваете, Патриаршая пресс-служба — новаторская? У вас есть новаторские проекты? Или она довольно статичная в своей деятельности?
— Мы стараемся двигаться вперед и развиваться, использовать новые средства трансляции церковного слова. Однако не всегда нужно просто брать и менять что-то просто потому, что это кажется модным или современным. В нашей деятельности очень много нюансов. В ближайшее время будем вводить новые варианты визуализации, видеографии, фотографии. В то же время важно держаться константы, в частности заведенного порядка подачи информации на официальном ресурсе «Патриархия.ру». Большому количеству пользователей интернета привычна определенная фиксация событий. Летописание — неотъемлемая часть нашей работы.
Очень важной составляющей нашей деятельности является архивация и фиксация истории служения Патриархов. Мы являемся обладателями уникального объема информации — фото и видео о жизни всей нашей Церкви, — отражающего, в первую очередь, служение Предстоятелей Русской Православной Церкви последних десятилетий. Мы собираем, каталогизируем этот массив. Внутри Церкви есть проблема сохранения и сохранности всего того визуального наследия, которое собрано за десятилетия. И эту тему нужно как-то развивать, мы тут вряд ли одни можем справиться. С нами над этим размышляют коллеги из Издательства Московской Патриархии и других структур. Было бы важно создать единый архив Русской Православной Церкви.
— Фотораздел, открытый в 2018 году как самостоятельный веб-ресурс, это часть большой архивной истории?
— Это одна из таких граней, которая может стать частью архивного проекта. Но все же фотосайт в большей степени можно отнести к нашей визуальной проповеди, к фотосвидетельству о жизни Русской Церкви. Мы представляем возможность увидеть Церковь в исторической перспективе. От нынешнего времени и вплоть до момента появления фотографий. На ресурсе foto.patriarchia.ru представлены фотографии первого Патриарха ХХ века святителя Тихона и исторического Собора 1917–1918 годов.
Кроме того, мы показываем жизнь Церкви на сегодняшнем этапе в широком диапозоне: от служения Патриарха и деятельности синодальных структур и далее до жизни всех епархий в России и за рубежом. И к реализации данного направления мы приглашаем епархии и всех тех, кто к этому расположен.
— В сфере церковных медиа работает очень много мирян. Но при этом часто можно услышать, что Церковь — институт иерархичный, поэтому мирянам в нем трудиться сложно. Является ли наличие или отсутствие сана препятствием для плодотворной работы в Церкви?
— Недавно в одной беседе Патриарх делился своими размышлениями о том, что такое Божественная литургия. По его мысли, Литургию совершает не Патриарх, и не епископ, и не священник. Литургию совершает вся община верующих во главе со своим предстоятелем — архиереем или священником. Роль каждого человека в общине немаловажна, и нельзя говорить о том, что есть какое-то исключительное главенство иерархии. Церкви нет без архиерея и иерархии, но вместе с тем Церкви нет и без общины верующих. Именно община в своей полноте Церковь и составляет.
В любой общине есть органичное, естественное и сообразное каждому место. Да, мирянин не может стоять у престола и совершать Божественную литургию. Но у мирян есть масса других задач: Литургия не может быть без пения, чтения, без уборки храма, без иконописи. Также в нашей административной жизни миряне являются органичной, естественной частью Церкви. И таланты есть у человека не потому, что Церковь возлагает руки архиерея на человека, а потому что Господь дает человеку таланты. И служить Церкви могут не только священнослужители, но и миряне. Дело не в том, какой у тебя иерархический статус, а в том, насколько ты готов служить Церкви, насколько ты хочешь жертвовать собой, своим временем для того, чтобы устраивать церковную жизнь.
Миряне сегодня руководят синодальными учреждениями, большими и малыми церковными, в том числе и медийными, проектами, тем самым раскрывая свои таланты в Церкви. Патриарх Кирилл не боится делегировать полномочия, в том числе и мирянам. Ему важно видеть горение в глазах и в сердце, важно видеть рассуждение и готовность к служению.
— Руководитель Патриаршей пресс-службы — настоятель крупного московского прихода, отец большого семейства… Как вам удается все совмещать?
— Наверное, если разобрать все по отдельным направлениям, то в каждом из них можно найти вакуумы, которые могли бы быть заполнены, если бы я чем-то одним занимался. Но многообразие деятельности как бы раскрывает иное понимание процессов и богатство возможностей. Я могу только благодарить Бога, что он дает силы все это совмещать. На мой взгляд, важно уметь соединять разные сферы деятельности. Кроме того, любому руководителю нужно искать людей, на которых можно положиться и которым можно делегировать полномочия. Важно окружать себя единомышленниками, умеющими тебя поддерживать.
Я смотрю на некоторых наших архиереев, которые одновременно исполняют несколько очень сложных послушаний в Церкви: руководят большими администрациями, управляют епархиями и митрополиями и огромным количеством приходов, — даже трудно представить себе это хозяйство. По сравнению с ними у меня не столь много обязанностей. Наверное, нехватка времени окончательно стала неизбежной составляющей нашей жизни. Его никогда не хватает, даже если ты полностью погрузишься только в одну сферу деятельности. Иногда у меня бывают относительно свободные недели на работе, когда я полностью ухожу в приходскую жизнь. Тогда я все равно нахожусь в храме с утра до ночи и моя супруга звонит мне и спрашивает: «Когда ты уже приедешь домой?».
Священник Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
22 октября 2018 г. 16:38
Ключевые слова: журналистика
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