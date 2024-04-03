«Исследуйте Писания»

|
Евангельские группы сегодня: опыт епархий
На первый взгляд занятия евангельских групп выглядят одинаково. Есть ведущий и слушатели, перед началом занятия все молятся, а потом кто-то один или все по очереди читают фрагмент Писания и слушают толкования святых отцов с последующим обсуждением. Единственное внешнее различие — ведущий, который может быть либо священником, либо мирянином. Еще двадцать лет назад в православном сообществе шла дискуссия: можно ли доверить обязанности ведущего мирянину, или им может быть только священник? Спорщиков примирила большая загруженность духовенства и система подготовки церковных специалистов в сфере образования. В чем же особенности и различия библейских групп (кружков)? На эти и другие вопросы нам ответили руководители евангельских групп из разных епархий. PDF-версия.
3 апреля 2024 г. 16:00
От Холмогор до Колы тридцать три Николы
Одним из приоритетных направлений миссионерских поездок студентов и преподавателей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, которые начались в 1990-х годах, стала Нарьян-Марская епархия Архангельской митрополии. Клирики университетского храма святителя Николая в Кузнецах ежегодно отправляются в экспедицию в эти места. О свидетельствах настоящей веры, о том, в чем специфика проповеди на Русском Севере и какие подходы используют современные миссионеры, «Журналу Московской Патриархии» рассказали протоиерей Андрей Близнюк и иерей Филипп Ильяшенко. PDF-версия.
10 мая 2023 г. 14:00
Миссионеру есть чему поучиться у просвещаемых им народов
Проект «Арктический десант» оказался полезен не только малым коренным народам, но и помог миссионерам выявить проблемные зоны в их работе. В частности, стало ясно, что миссия — это не прогулка по парку, а тяжелый изнурительный труд, требующий от каждого полной самоотдачи в непривычных условиях. О том, к чему еще нужно быть готовым миссионеру в отдаленных районах Арктики, есть ли перспективы подготовить и рукоположить священника из среды кочевой общины и как правильно относиться к «двоеверию» северных народов, рассказал архиепископ Якутский и Ленский Роман. PDF-версия.
17 марта 2023 г. 16:00
Миссия — проповедь словом и делом
Летом 2022 года Якутская епархия осуществила многопрофильный проект «Арктический десант». Впервые в новейшей истории России православные миссионеры посетили оленеводческий стан, находящийся в северном районе Якутии. Уникальность этого благотворительного проекта еще и в том, что он объединил победителей Международного грантового конкурса «Православная инициатива». В состав десанта помимо представителей Церкви вошли врачи, педагоги и социальные работники, а его программа охватила пять районов Республики Саха, три из которых расположены в Заполярье. Об особенностях православной миссии среди северных народов, о том, что сегодня определяет ее успех и каких результатов удалось достигнуть, участники проекта рассказали «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
16 марта 2023 г. 14:00
Духовная миссия Патриаршего экзархата Африки: первые итоги
Они разные по возрасту, характеру, образованию, богослужебному опыту, и у каждого из них — свой путь к Православию. Всех пятерых африканцев объединяет живая вера в Бога, жажда знаний и горячее желание после рукоположения вернуться на родину священниками Русской Православной Церкви. Их не останавливает бедность, отсутствие храмов, богослужебной утвари и книг. Ведь со временем все устроится, тем более когда свое плечо им подставила православная Россия. Занятия будущих пастырей проходят на базе миссионерского факультета Российского православного университета святого Иоанна Богослова при участии Патриаршего экзархата Африки, Синодального миссионерского отдела и Сретенской духовной академии. PDF-версия.
28 декабря 2022 г. 14:30
Вера от слышания
С появлением переводов Библии на национальные языки в епархиях, где живут коренные народы, появился запрос на перевод богослужений. В каждом конкретном случае сложность перевода определялась рядом факторов: от наличия в языке множества диалектов и влияния на богослужебный язык христианских миссионеров до отсутствия в языке православной терминологии и даже собственного алфавита. При этом везде требовалось точно подбирать слова, учитывая контекст и не допуская семантических ошибок. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» обобщил опыт тех людей, которые участвовали в переводе богослужения на национальные языки. PDF-версия.
11 мая 2022 г. 11:00
Миссия заботы, добра и любви
Более полутора веков назад в Иерусалиме резолюцией «Быть по сему» император Николай I утвердил предложение о создании представительства Русской Православной Церкви на Святой Земле. В его первый состав входили архимандрит Порфирий (Успенский) и иеромонах Феофан (Говоров; будущий святитель Феофан Затворник) с тремя помощниками. Очень много для русских паломников сделал четвертый по счету начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). С тех пор путешествие наших соотечественников к главной христианской святыне — Гробу Господню и другим местам, связанным с земной жизнью Христа, стало гораздо безопаснее. Кроме помощи паломникам, Россия открывала здесь школы и больницы для местного населения, несла им свою культуру, создала целую инфраструктуру храмов и монастырей. С чем встречает значимую дату Русская духовная миссия, какие изменения вносит в ее работу время и с какими проблемами она сталкивается сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал начальник Миссии архимандрит Александр (Елисов). PDF-версия.
14 апреля 2022 г. 18:00
Дождик на паузе
Приход Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рудянское Свердловской области, несмотря на пандемию, сумел реализовать миссионерский проект «Стопами апостолов по Каменской епархии», благодаря которому около 200 человек в удаленных селах приняли участие в Божественной литургии, пообщались со священником и получили небольшие подарки. Это стало возможным благодаря гранту конкурса «Православная инициатива». PDF-версия.
30 ноября 2020 г. 13:20
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
|
ЖМП № 3 март 2024 / 4 апреля 2024 г. 16:00
«Исследуйте Писания»
ПАТРИАШАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ НА ПРИХОДАХ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Патриаршая программа изучения Библии действует в Русской Церкви уже два года. За это время Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Синодальной библейско-богословской комиссией создан портал «Исследуйте Писания», для которого разработано несколько онлайн-курсов. Программа предназначена для поддержки приходских специалистов, организующих изучение Библии на приходах. Заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК) насельник Николо-Угрешского монастыря игумен Иоанн (Рубин) рассказал нашему изданию о том, какие онлайн-курсы доступны уже сегодня, каковы перспективы этого направления работы отдела, а главное, что дает человеку изучение Библии. PDF-версия.
— Ваше Высокопреподобие, уважаемый отец Иоанн, в наше время у православных христиан есть возможность самостоятельно изучать Священное Писание вместе с толкованием не только по книгам, но и на православных сайтах и в евангельских группах при храмах. Для чего потребовалась Патриаршая программа изучения Библии?
— Одна из причин востребованности Патриаршей программы в том, что культура изучения Священного Писания у нас на приходах еще не везде находится на достойном уровне, а другая в том, что далеко не всякий приход предоставляет своим прихожанам возможность получения такого образования, а самостоятельно изучить Писание без методической базы сможет далеко не каждый. И третья: на многих имеющихся интернет-ресурсах, например на сайте «Экзегет.ру», доминирует научный подход, рассчитанный на уже подготовленного учащегося, обладающего определенным объемом знаний. Инициатива Святейшего Патриарха предполагала решение различных задач: эффективной методики преподавания Нового и Ветхого Заветов; популярного и максимально доступного для современного человека изложения содержания книг Библии и сложных моментов библейской истории; системности, открытости и доступности в изучении основ православной веры с использованием современных средств коммуникации. По статистике православными христианами называют себя 66 % жителей нашей страны. Однако большинство из них до сих пор не прочитали Библию или далеко не все из прочитанного поняли. Между тем изучение и правильное понимание Священного Писания имеет ключевое значение для духовной жизни человека и целостного понимания православной веры. Это Слово Божие, через которое Господь являет нам Самого Себя.
На портале «Исследуйте писания» кроме текста Библии есть его толкование и тематические статьи. Основное достоинство ресурса — образовательные онлайн-курсы, подходящие как для самостоятельного изучения Библии, так и для реализации образовательных программ приходского просвещения для взрослых.
Первый из них называется «Библия за год»1. Его автор — кандидат богословия, доцент Николо-Угрешской духовной семинарии Вероника Андросова. С помощью этого курса каждый человек может последовательно изучить Ветхий и Новый Заветы. Преподаватели Священного Писания и руководители воскресных школ для взрослых и клубов (групп, кружков) по изучению Библии найдут там для себя много полезного и интересного, в том числе и подходы к изучению разных книг Писания. Приходские специалисты могут использовать данный материал при организации занятий по изучению Священного Писания в различных форматах. Год назад мы провели апробацию своих онлайн-курсов среди представителей епархиальных отделов религиозного образования и катехизации и ряда духовных школ Русской Православной Церкви и получили положительные отзывы. К сожалению, пока о нашем портале мало знают в епархиях, и мы надеемся на поддержку проекта в православных СМИ.
— Нет ли противоречия в том, что человек называет себя православным, но не спешит изучать Евангелие?
— В Послании к Римлянам апостол Павел говорит: Вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 10, 17). Можно сказать, что вера — от слова Божия. Спросите людей, почему они называют себя православными христианами и на чем основана их вера? Скорее всего, услышите: потому что мы русские. Православие — это наш культурный код, наша традиция, и мы должны ее сохранять. Человек это признает, но не отдает себе отчета в том, на чем эта самая православная культура основана. То есть понятие «Божественное откровение» и народные предания и обычаи в сознании многих наших современников идентичны.
Например, человек приходит в храм, слушает красивое пение, наслаждается прекрасными иконописными образами. Он даже понимает, что они имеют смысловую основу в Священном Писании, но потребности читать и изучать Слово Божие, углубиться в мир Библии и находить те самые смыслы, о которых мы говорим, у него нет. Потому что просто не понимает, что осмысленное чтение Священного Писания — это такое же важное средство духовной жизни, как молитва, пост, участие в таинствах Церкви. Оно необходимо для духовного роста человека. Не случайно Господь говорит: Исследуйте Писания (Ин. 5, 39).
— Вам могут возразить, что сейчас такая трудная жизнь, столько забот, приходится крутиться как белка в колесе, чтобы прокормить семью, дать образование детям и просто отдохнуть в отпуске. Когда же еще и Библию изучать?
— Если трудная жизнь, то это предполагает, что у вас не хватает сил преодолеть жизненные трудности. А из Священного Писания мы знаем, что через Слово Божие нам сообщается Божественная сила ко спасению. Его изучение в русле церковной традиции укрепляет в человеке духовно-нравственный стержень, помогает найти духовные силы изменить происходящее, преодолеть трудности, сделать жизнь осмысленной и обрести настоящую веру. Потому что вера — это встреча с живым Христом. И следовательно, чтение и изучение Священного Писания — необходимая обязанность христианина. Без этого наша духовная жизнь несостоятельна.
И еще важный момент: постижение Слова Божиего защищает нас от опасности впасть в различные лжеучения, уберегает от ошибок в духовной жизни. Еще не так давно из уст некоторых наших прихожан можно было услышать нелепое мнение, что изучать Священное Писание православным необязательно. Дескать, нам достаточно знать какие-то азы вероучения, и если что-то непонятно, то можно спросить или уточнить у священника. К сожалению, это ущербное мнение приводит в лучшем случае к тому, что полноценное духовное развитие человека останавливается. А в худшем — он отходит от Православия.
В качестве примера можно привести нашумевшую историю борьбы с ИНН и штрихкодами. Мне приходилось общаться с людьми, утверждавшими, что принятие ИНН, паспортов нового образца равнозначно принятию печати антихриста, который таким образом улавливает людей в сети погибели. Я спрашивал у этих «пропагандистов», знакомы ли они с учением Священного Писания об антихристе и всеобщем отступлении последних времен, и получил отрицательный ответ. А вот если бы они углубились в содержание Второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, то узнали бы, что обольщение человека греха подействует на тех, кто не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи (2 Фес. 2, 10–11).
Вот пример подмены Слова Божиего преданиями непонятного происхождения, разнообразными уродливыми формами религиозного суеверия, не имеющими никакого отношения к источнику истинной веры. Если бы смущающиеся от подобной «агитации» испытывали любовь к истине в своем сердце, читали Слово Божие и размышляли о прочитанном, то их вряд ли удалось бы так легко сбить с толку.
— По данным сайта «Предание.ру», в разных городах России при храмах действует более 70 евангельских групп и кружков. Такой кружок есть и в Николо-Угрешском монастыре. Как строится просветительская работа и чем конкретно евангельским группам может быть полезен портал «Исследуйте Писания»?
— Патриаршая программа рассчитана на поддержку двух направлений: как самостоятельного изучения Библии, так и библейских клубов, групп, евангельских кружков. У каждой группы есть своя специфика: они могут собираться и в выходной, и в будни, не только в приходских помещениях, но и в другом подходящем месте, в домашней обстановке. Ведущими групп могут быть священники, миряне-катехизаторы, приходские педагоги. В одной группе изучают в основном Евангелие, а в другой еще и Ветхий Завет и т. д.
Занятия библейских групп могут проходить в различных форматах. Выбор чтений может определяться последовательностью священных текстов Библии, порядком богослужебных чтений или соответствием определенным темам, которые интересуют участников встречи. Например, вышеупомянутая В. А. Андросова разработала учебно-методический комплекс (УМК) «Библия за год» для занятий в библейских группах, который предназначен для руководителей библейских групп. По данной программе, используя предложенную методику, за 40 встреч можно познакомиться почти со всеми книгами Священного Писания Ветхого и Нового Заветов в их последовательности, выбирая для чтения и обсуждения отдельные наиболее значимые фрагменты.
Встречи изучающих Писание организованы в разных вариантах. Чаще всего план такой: молитва, чтение, обсуждение прочитанного с обращением к опыту церковной традиции осмысления текста, нравственные выводы, обобщение. В ходе обсуждения рассматриваются вопросы, возникающие у участников группы при прочтении священного текста. Очень важно, что каждому дается возможность высказать свое мнение, задать вопрос. Многое в проведении встречи зависит от ведущего, задачей которого является знакомство участников с опытом православного толкования того или иного текста и его применения в жизни. Зачастую в таком диалоге ему приходится исправлять ошибочные мнения, высказываемые участниками группы. В упомянутом УМК в качестве вспомогательного инструмента приводятся вопросы трех уровней: 1) вопросы на знание фактов, необходимых для общего понимания текста; 2) вопросы по смыслу текста, как истолковать то или иное место Писания; 3) вопросы на связь с современной жизнью, каким образом то или иное учение Библии реализуется в различных жизненных ситуациях.
В отличие от занятий по изучению Библии в лекционном формате, на встречах библейской группы активность всех участников поощряется. Бывает важно в заключение встречи подытожить результаты обсуждения священного текста. Ведущие группы в Николо-Угрешском монастыре обычно просят всех участников поделиться впечатлениями о том, какие важные выводы для себя они сделали.
— Какие дальнейшие перспективы развития Патриаршей программы вы для себя наметили?
— У каждого ведущего библейскую группу есть свои наработки, свои подходы и сформировавшийся взгляд, как надо преподавать. Это зависит от возраста, менталитета, региона. Например, протоиерей Геннадий Фаст, который служит в Абаканской епархии и ведет евангельские кружки всю жизнь, говорит, что двух одинаковых кружков не бывает. Поэтому мы хотим создать в рамках Патриаршей программы изучения Библии сообщество руководителей библейских групп (кружков), объединив их в одном телеграм-канале. А на платформе «Клевер» запустить вебинар, где опытные руководители делились бы своими наработками. Две первые встречи уже состоялись и вызвали живой интерес зрителей. Их провели протоиерей Геннадий Фаст (г. Абакан) и протоиерей Алексий Шевчук (г. Кимры). Запись выступлений и ответы на вопросы можно посмотреть в телеграм-канале по ссылке: https //t.me/rukovodbiblgrupp.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Кроме него есть также:
«Новый Завет за год» — автор священник Константин Корепанов, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, телеведущий;
Также читайте на нашем сайте: "Евангельские группы сегодня: опыт епархий"
4 апреля 2024 г. 16:00
Ключевые слова: Библия, катехизация, Священное Писание, Новый Завет, Ветхий Завет
Также читайте:
миссия
HTML-код для сайта или блога:
|
Молодой настоятель
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые сложные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Приводится точка зрения не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника. Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями. Присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение можно после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.
1 апреля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества
Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.
14 марта 2024 г. 15:00
Святая бригада
В условиях активных военных действий помощь врачей и сестер милосердия в больницах и госпиталях Донбасса оказалась неоценимой. Ирина Худякова, сестра милосердия госпитального отделения Свято-Димитриевского сестричества при Первой градской больнице, побывала на новых территориях уже несколько раз. По роду деятельности она — социальный работник, ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами. О духовной миссии сестер милосердия в военных госпиталях в Донбассе и о том, почему она стала добровольцем, Ирина рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
12 марта 2024 г. 13:30
Священник Владимир Суханов: «Военным госпиталям не хватает сестер милосердия»
Перед поездкой добровольцем в госпитали Донбасса каждая сестра милосердия должна пройти собеседование со священником, ответственным за духовное окормление госпиталей на новых территориях. Какие требования предъявляются к ним и почему сестрам не благословляется говорить с ранеными о таинствах, каких характерных ошибок следует избегать и что самое главное в их служении, рассказал ответственный за духовное окормление госпиталей Москвы и Московской области настоятель храма Живоначальной Троицы в детской больнице святого Владимира в Сокольниках иерей Владимир Суханов. PDF-версия.
5 марта 2024 г. 14:00