«Исследуйте Писания»

ПАТРИАШАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ НА ПРИХОДАХ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Патриаршая программа изучения Библии действует в Русской Церкви уже два года. За это время Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Синодальной библейско-богословской комиссией создан портал «Исследуйте Писания», для которого разработано несколько онлайн-курсов. Программа предназначена для поддержки приходских специалистов, организующих изучение Библии на приходах. Заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК) насельник Николо-Угрешского монастыря игумен ­Иоанн (Рубин) рассказал нашему изданию о том, какие онлайн-­курсы доступны уже сегодня, каковы перспективы этого направления работы отдела, а главное, что дает человеку изучение Библии. PDF-версия.

— Ваше Высокопреподобие, уважаемый отец Иоанн, в наше время у православных христиан есть возможность самостоятельно изу­чать Священное Писание вместе с толкованием не только по книгам, но и на православных сайтах и в евангельских группах при храмах. Для чего потребовалась Патриаршая программа изучения Библии?

— Одна из причин востребованности Патриаршей программы в том, что культура изучения Священного Писания у нас на приходах еще не везде находится на достойном уровне, а другая в том, что далеко не всякий приход предоставляет своим прихожанам возможность получения такого образования, а самостоятельно изучить Писание без методической базы сможет далеко не каждый. И третья: на многих имеющихся интернет-ресурсах, например на сайте «Экзегет.ру», доминирует научный подход, рассчитанный на уже подготовленного учащегося, обладающего определенным объемом знаний. Инициатива Святейшего Патриарха предполагала решение различных задач: эффективной методики преподавания Нового и Ветхого Заветов; популярного и максимально доступного для современного человека изложения содержания книг Библии и сложных моментов библейской истории; системности, открытости и доступности в изучении основ православной веры с использованием современных средств коммуникации. По статистике православными христианами называют себя 66 % жителей нашей страны. Однако большинство из них до сих пор не прочитали Библию или далеко не все из прочитанного поняли. Между тем изучение и правильное понимание Священного Писания имеет ключевое значение для духовной жизни человека и целостного понимания православной веры. Это Слово Божие, через которое Гос­подь являет нам Самого Себя.

На портале «Исследуйте писания» кроме текста Библии есть его толкование и тематические статьи. Основное достоинство ресурса — образовательные онлайн-курсы, подходящие как для самостоятельного изучения Библии, так и для реализации образовательных программ приходского просвещения для взрослых.

Первый из них называется «Библия за год»1. Его автор — кандидат богословия, доцент Николо-Угрешской духовной семинарии Вероника Андросова. С помощью этого курса каждый человек может последовательно изучить Ветхий и Новый Заветы. Преподаватели Священного Писания и руководители воскресных школ для взрослых и клубов (групп, ­кружков) по изучению Библии найдут там для себя много полезного и интересного, в том числе и подходы к изучению разных книг Писания. Приходские специалисты могут использовать данный материал при организации занятий по изучению Священного Писания в различных форматах. Год назад мы провели апробацию своих онлайн-курсов среди представителей епархиальных отделов религиозного образования и катехизации и ряда духовных школ Русской Православной Церкви и получили положительные отзывы. К сожалению, пока о нашем портале мало знают в епархиях, и мы надеемся на поддержку проекта в православных СМИ.

— Нет ли противоречия в том, что человек называет себя православным, но не спешит изу­чать Евангелие?

— В Послании к Римлянам апостол Павел говорит: Вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 10, 17). Можно сказать, что вера — от слова Божия. Спросите людей, почему они называют себя православными христианами и на чем основана их вера? Скорее всего, услышите: потому что мы русские. Православие — это наш культурный код, наша традиция, и мы должны ее сохранять. Человек это признает, но не отдает себе отчета в том, на чем эта самая православная культура основана. То есть понятие «Божественное откровение» и народные предания и обычаи в сознании многих наших современников идентичны.

Например, человек приходит в храм, слушает красивое пение, наслаждается прекрасными иконописными образами. Он даже понимает, что они имеют смысловую основу в Священном Писании, но потребности читать и изучать Слово Божие, углубиться в мир Библии и находить те самые смыслы, о которых мы говорим, у него нет. Потому что просто не понимает, что осмысленное чтение Священного Писания — это такое же важное средство духовной жизни, как молитва, пост, участие в таинствах Церкви. Оно необходимо для духовного роста человека. Не случайно Господь говорит: Исследуйте Писания (Ин. 5, 39).

— Вам могут возразить, что сейчас такая трудная жизнь, столько забот, приходится крутиться как белка в колесе, чтобы прокормить семью, дать образование детям и просто отдохнуть в отпуске. Когда же еще и Биб­лию изучать?

— Если трудная жизнь, то это предполагает, что у вас не хватает сил преодолеть жизненные трудности. А из Священного Писания мы знаем, что через Слово Божие нам сообщается Божественная сила ко спасению. Его изучение в русле церковной традиции укрепляет в человеке духовно-нравственный стержень, помогает найти духовные силы изменить происходящее, преодолеть трудности, сделать жизнь осмысленной и обрести настоящую веру. Потому что вера — это встреча с живым Христом. И следовательно, чтение и изучение Священного Писания — необходимая обязанность христианина. Без этого наша духовная жизнь несостоятельна.

И еще важный момент: постижение Слова Божиего защищает нас от опасности впасть в различные лжеучения, уберегает от ошибок в духовной жизни. Еще не так давно из уст некоторых наших прихожан можно было услышать нелепое мнение, что изучать Священное Писание православным необязательно. Дескать, нам достаточно знать какие-то азы вероучения, и если что-то непонятно, то можно спросить или уточнить у священника. К сожалению, это ущербное мнение приводит в лучшем случае к тому, что полноценное духовное развитие человека останавливается. А в худшем — он отходит от Православия.

В качестве примера можно привести нашумевшую историю борьбы с ИНН и штрихкодами. Мне приходилось общаться с людьми, утверждавшими, что принятие ИНН, паспортов нового образца равнозначно принятию печати антихриста, который таким образом улавливает людей в сети погибели. Я спрашивал у этих «пропагандистов», знакомы ли они с учением Священного Писания об антихристе и всеобщем отступлении последних времен, и получил отрицательный ответ. А вот если бы они углубились в содержание Второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, то узнали бы, что обольщение человека греха подействует на тех, кто не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи (2 Фес. 2, 10–11).

Вот пример подмены Слова Божиего преданиями непонятного происхождения, разно­образными уродливыми формами религиозного суеверия, не имеющими никакого отношения к источнику истинной веры. Если бы смущающиеся от подобной «агитации» испытывали любовь к истине в своем сердце, читали Слово Божие и размышляли о прочитанном, то их вряд ли удалось бы так легко сбить с толку.

— По данным сайта «Предание.ру», в разных городах России при храмах действует более 70 евангельских групп и кружков. Такой кружок есть и в Николо-Угрешском монастыре. Как строится просветительская работа и чем конкретно евангельским группам может быть полезен портал «Исследуйте Писания»?

— Патриаршая программа рассчитана на поддержку двух направлений: как самостоятельного изучения Библии, так и библейских клубов, групп, евангельских кружков. У каждой группы есть своя специфика: они могут собираться и в выходной, и в будни, не только в приходских помещениях, но и в другом подходящем месте, в домашней обстановке. Ведущими групп могут быть священники, миряне-катехизаторы, приходские педагоги. В одной группе изучают в основном Евангелие, а в другой еще и Ветхий Завет и т. д.

Занятия библейских групп могут проходить в различных форматах. Выбор чтений может определяться последовательностью священных текстов Библии, порядком богослужебных чтений или соответствием определенным темам, которые интересуют участников встречи. Например, вышеупомянутая В. А. Андросова разработала учебно-методический комплекс (УМК) «Библия за год» для занятий в библейских группах, который предназначен для руководителей библейских групп. По данной программе, используя предложенную методику, за 40 встреч можно познакомиться почти со всеми книгами Священного Писания Ветхого и Нового Заветов в их последовательности, выбирая для чтения и обсуждения отдельные наиболее значимые фрагменты.

Встречи изучающих Писание организованы в разных вариантах. Чаще всего план такой: молитва, чтение, обсуждение прочитанного с обращением к опыту церковной традиции осмысления текста, нравственные выводы, обобщение. В ходе обсуждения рассматриваются вопросы, возникающие у участников группы при прочтении священного текста. Очень важно, что каждому дается возможность высказать свое мнение, задать вопрос. Многое в проведении встречи зависит от ведущего, задачей которого является знакомство участников с опытом православного толкования того или иного текста и его применения в жизни. Зачастую в таком диалоге ему приходится исправлять ошибочные мнения, высказываемые участниками группы. В упомянутом УМК в качестве вспомогательного инструмента приводятся вопросы трех уровней: 1) вопросы на знание фактов, необходимых для общего понимания текста; 2) вопросы по смыслу текста, как истолковать то или иное место Писания; 3) вопросы на связь с современной жизнью, каким образом то или иное учение Библии реализуется в различных жизненных ситуациях.

В отличие от занятий по изучению Библии в лекционном формате, на встречах библейской группы активность всех участников поощряется. Бывает важно в заключение встречи подытожить результаты обсуждения священного текста. Ведущие группы в Николо-Угрешском монастыре обычно просят всех участников поделиться впечатлениями о том, какие важные выводы для себя они сделали.

— Какие дальнейшие перспективы развития Патриаршей программы вы для себя наметили?

— У каждого ведущего библейскую группу есть свои наработки, свои подходы и сформировавшийся взгляд, как надо преподавать. Это зависит от возраста, менталитета, региона. Например, протоиерей Геннадий Фаст, который служит в Абаканской епархии и ведет евангельские кружки всю жизнь, говорит, что двух одинаковых кружков не бывает. Поэтому мы хотим создать в рамках Патриаршей программы изучения Библии сообщество руководителей библейских групп (кружков), объединив их в одном телеграм-канале. А на платформе «Клевер» запустить вебинар, где опытные руководители делились бы своими наработками. Две первые встречи уже состоялись и вызвали живой интерес зрителей. Их провели протоиерей Геннадий Фаст (г. Абакан) и протоиерей Алексий Шевчук (г. Кимры). Запись выступлений и ответы на вопросы можно посмотреть в телеграм-канале по ссылке: https //t.me/rukovodbiblgrupp.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Кроме него есть также:

«Новый Завет за год» — автор священник Константин Корепанов, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, телеведущий;

«Псалтирь в 13 шагах» — авторы епископ Переславский и Угличский Феоктист, библеист Максим Калинин, диакон Всеволод Емельянов, доцент ПСТГУ;

«Евангельские чтения Страстной седмицы» — автор священник Алексий Андреев, преподаватель ПСТГУ.

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