Дождик на паузе

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Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
Священник Павел Островский: «Сегодня для миссионерства самое благоприятное время»
Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района иерей Павел Островский одним из первых среди священников вышел с миссией в интернет. Сегодня он в числе лидеров среди православных блогеров в российском интернете по количеству подписчиков на его страницы. Отец Павел рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», как начиналась христианская миссия в интернете, какие существуют правила проповеди онлайн и кто ею может заниматься. PDF-версия.
10 февраля 2020 г. 09:10
Когда не обойтись без суфлера
Уникальный проект перевода текста Святого Благовествования на русский жестовый язык в виде программы для мобильных устройств увенчался успехом. В Международный день глухих, 30 сентября, Институт перевода Библии представил новое Android-приложение для российских пользователей смартфонов, доступное для скачивания на ресурсе GooglePlay. Оно содержит полный комментированный перевод Евангелия от Марка на русский жестовый язык. PDF-версия
30 ноября 2018 г. 13:50
Малахов плюс Мочалов
Сегодня, в день святой мученицы Татианы, победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» насельник Пафнутьев-Боровского монастыря иеромонах Фотий (Мочалов) дал большой концерт перед студенческой аудиторией в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Поскольку священноначалие не благословило участие отца Фотия в гастрольном туре финалистов «Голоса», организованное молодежным отделом Московской (городской) епархии выступление стало первым после его успеха в телешоу. И пусть исполнитель пел под «минусовую» фонограмму, заполнившие зал слушатели встречали его восторженно.
25 января 2016 г. 22:10
Новые информационные материалы о святых Северной Америки доступны для скачивания
Новые информационные материалы о святых, подвизавшихся на территории Северной Америки, теперь доступны в интернете для всех желающих основательнее познакомиться с подробностями их жизни.
7 октября 2015 г. 13:00
Маяки памяти. Краеведы восстанавливают местные святыни
Православное краеведение всё больше приобретает черты миссионерской деятельности. Последовательно изучая исторические события, участвуя в археологических и архивных исследованиях, человек приобщается не только к истории родного края, но и к своей традиционной культуре. Недаром среди победителей Международного грантового конкурса «Православная инициатива» таких проектов становится всё больше. «Журнал Московской Патриархии» продолжает знакомить своих читателей с наиболее яркими из них — «Ладьей» и «Неисчезающей памятью».
20 августа 2015 г. 16:31
В Светлую субботу в петербургском следственном изоляторе «Кресты» прошел первый Пасхальный фестиваль
Он начался с молебна в тюремном Александро-Невском храме, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
20 апреля 2015 г. 16:20
Приходская и внешняя миссия Церкви стали главными темами миссионерского съезда
V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров в течении трех дней рассмотрел ключевые направления миссионерского служения на территории нашей страны. В их числе — вопросы образование миссионеров, антисектантская работа и взаимодействие с единоверческими общинами. Но больше всего внимания было уделено темам приходской и внешней миссии.
26 ноября 2014 г. 08:04
Святейший Патриарх Кирилл: Сегодня миссионерская тема- главная для Церкви
«Сегодня миссионерская тема - главная тема нашей Церкви, - подчеркнул в своем докладе Святейший Патриарх Кирилл.- Поэтому объявляется организация миссионерской работы на приходах, в том числе через назначение в штат прихода оплачиваемых специалистов в области миссии и катехизации. Я вновь обращаюсь к преосвященным владыкам и отцам настоятелям — нам надлежит значительно ускорить подготовку миссионеров- катехизаторов».
23 ноября 2014 г. 19:17
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ЖМП № 9 сентябрь 2020 / 30 ноября 2020 г. 13:20
Дождик на паузе
МИССИОНЕРЫ КАМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА ЛЕТО ПРОВЕЛИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В 18 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ГДЕ НЕТ ХРАМОВ
Приход Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рудянское Свердловской области, несмотря на пандемию, сумел реализовать миссионерский проект «Стопами апостолов по Каменской епархии», благодаря которому около 200 человек в удаленных селах приняли участие в Божественной литургии, пообщались со священником и получили небольшие подарки. Это стало возможным благодаря гранту конкурса «Православная инициатива». PDF-версия.
«В Каменской епархии немало деревень и поселков, где нет своих храмов, но есть верующие, которые нуждаются в духовном окормлении. Поэтому большинство этих населенных пунктов распределено между ближайшими действующими приходами», — рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рудянское священник Николай Тумов. Как только начинает восстанавливаться или строиться храм, за ним закрепляются ближайшие села и деревни. Таким образом, у одного прихода в окормлении может находиться 5, 10 и даже больше поселков без храма. А расстояние до них может достигать 30 км. Если человеку по тем или иным причинам сложно куда-то выбраться, он годами не может помолиться за Литургией. К нему только приезжает священник с запасными Дарами, чтобы его причастить. Традиционно эти объезды совершаются в период многодневных постов.
Поэтому у духовенства Каменской епархии и родилась идея в теплое время года приезжать туда, где нет храмов, и служить Литургию в просторной войсковой палатке. В нынешнем году эта идея была реализована впервые, правда, эпидемия коронавируса внесла в план свои коррективы.
«Нам пришлось частично менять концепцию, — продолжает отец Николай. — Армейскую палатку, позволяющую совершать богослужение практически в любую погоду, в новых условиях мы использовать не могли. Заменили ее на шатер, который выполнял роль алтаря со складным престолом. Там находились только священнослужители, а прихожане стояли под открытым небом на безопасном расстоянии друг от друга — согласно новым правилам. Небольшой тент защищал от солнца и дождя клирос». Для перевозки храма-шатра использовался епархиальный автомобиль, а священники и волонтеры добирались до места на личном транспорте.
Организаторам пришлось отказаться от посещения воинских частей и социальных учреждений, ограничившись деревнями и поселками. Таким образом, вместо намеченных 30 богослужений удалось провести только 18. Одновременно сдвинулся и график поездок. По плану их хотели начать уже в мае, но первая состоялась только 4 июля. К сожалению, не везде местная администрация смотрела на визиты миссионеров благосклонно и разрешала проводить богослужения в пределах деревни, хотя гости соблюдали все требуемые правила безопасности. «Нам приходилось лавировать, чтобы не конфликтовать с властями. Например, мы нашли такой выход: служили на “своей” территории, то есть на территории разрушенных храмов, — поясняет отец Николай. — К счастью, в середине лета режим повышенной готовности сняли. Но в октябре опять появились ограничения — и до этого момента мы успели отслужить только одну Литургию».
Миссионеры действовали по продуманному плану. Если не было уверенности, что в том или ином населенном пункте люди соберутся на Литургию, туда сначала приезжал священник или волонтеры. Они знакомились с местными жителями и заручались их поддержкой. А в таких населенных пунктах, как поселок Режик или деревня Сергуловка, уже сформировались небольшие общины верующих, которые с нетерпением ждали миссионеров. Проблем с певчими и чтецами там не было.
На богослужение обычно собиралось 10–20, максимум 30 человек. «Отношение людей к нам было разным, — вспоминает отец Николай. — Одни радовались нашему приезду, для них мы как луч света были, а другие старались держаться подальше, опасаясь, что мы занесем к ним ковид. Многие ведь специально уехали из городов, чтобы переждать эпидемию в деревне. К счастью, такого размаха, как сейчас, у нас на Урале весной и летом не было».
Большинство молящихся — это пенсионеры и женщины с детьми, приехавшие из городов и районных центров. Многие исповедовались и причащались. «На исповеди и в беседах с людьми мы всегда соблюдали все предписанные меры безопасности, — уточняет отец Николай. — Кроме совершения богослужений мы, конечно же, беседовали с народом о православной вере. Дарили иконки, сувениры, сделанные воспитанниками воскресных школ, и другие подарки. К нашему проекту подключился социальный отдел епархии, поэтому нуждающимся раздавали продукты или наборы первоклассника к учебному году».
Группа миссионеров состояла из двух-трех священников, регента и волонтеров. По мнению отца Николая, три священника для таких поездок — идеальный состав: один служит, другой исповедует, третий беседует с людьми. «К двум священникам, участвовавшим в проекте, обычно присоединялись батюшки из ближайшего прихода, которые окормляют этот поселок, расположенный как правило в 20–30 км от райцентра. Это очень важно, — объясняет отец Николай, — ведь не все жители деревни или поселка знают, откуда можно пригласить к себе священника для совершения треб. А мы приезжали — и вопрос решался».
Благодаря приезду волонтеров и участию в богослужениях многие верующие познакомились друг с другом. Порой даже при наличии в поселке общины, которая собирается на общую молитву в сельском клубе или библиотеке, туда приходили не все желающие — из-за стеснения. А совместные труды сплотили и подружили людей.
Конечно, дальние поездки не обходились без приключений. Однажды в 90 км от дома у отца Николая неожиданно сломалась машина — и пришлось возвращаться на буксире. Бывало, что кто-то из ответственных за конкретное дело людей забывал просфоры, или облачения, или богослужебную утварь, думая, что их возьмет другой. Поэтому отцу Николаю пришлось составить для каждого персональную дорожную карточку со списком необходимых вещей.
Перед поездкой миссионеры смотрели прогноз погоды — но в любом случае отправлялись в путь, даже если синоптики обещали дождь. Нередко в очередной деревне их встречало затянутое тучами небо, однако, стоило начаться службе, — тучи расходились, выглядывало солнце, утихал ветер. «Но вот Литургия закончилась, мы собрали шатер, сели в машину — и ливанул дождь, словно его кто-то поставил на паузу, пока мы служили, — рассказывает отец Николай. — Единственный раз не смогли послужить уже в сентябре — из-за штормового предупреждения. В поселке Красноармейский невозможно было установить шатер из-за сильнейшего ветра. Но через неделю мы все же вернулись туда и совершили Литургию. Правда, людей было уже меньше, многие дачники разъехались».
В этих поездках отец Николай убедился, что для сельского населения в условиях, когда закрыты школы, фельдшерские пункты и почта, особенно важно внимание и доброе слово. В одном из сел глава администрации со словами «Только почаще приезжайте к нам» даже высказал готовность отдать под молитвенный дом сельскую библиотеку. «И наша работа в этих условиях дает людям надежду и утешение. Ведь благодаря этому проекту священники, волонтеры и активные прихожане не только получили опыт миссионерской работы, но помогли людям, живущим на отдаленных территориях, почувствовать, что они не забыты Богом и ценны для Матери-Церкви. Многие из этих людей исповедались и причастились впервые за долгое время. В некоторых населенных пунктах стали даже образовываться группы верующих, которые потенциально могут вырасти в настоящую общину».
Площадь, которую занимает Каменская епархия Екатеринбургской митрополии, составляет свыше 800 км2. Это 13 административных округов, где постоянно проживает более 1 млн человек. Сроки реализации проекта «Стопами апостолов по Каменской епархии» — с 1 мая по 15 октября 2020 г. Было сформировано две группы миссионеров. В проекте участвовало 20 священников и 10 волонтеров. Божественная литургия была отслужена в деревнях, селах и поселках Асбестовского, Белоярского, Богдановического, Зареченского, Каменского и Сухоложского городских округов. Для многих местных жителей приезд миссионеров стал стимулом к возрождению церковной жизни в родном селе или деревне. Расстояние от действующего прихода до посещаемых сел и поселков составляло от 20 до 100 км.
30 ноября 2020 г. 13:20
Ключевые слова: богослужение, духовенство
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